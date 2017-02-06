Как сэкономить на нотариусе?

: знать официальные расценки и настойчиво требовать их соблюдения.Многие операции, связанные с деньгами, требуют участия нотариуса: удостоверение доверенностей, подписей, множества видов договоров; свидетельствование верности перевода; выдача свидетельства о праве на наследство и т.д.Все эти действия - платные. Но не каждый клиент нотариуса задумывается, откуда берётся цена операций. На самом деле, она складывается из двух составляющих: государственной пошлины и оплаты «технических услуг» самого нотариуса. При этом пошлина обычно имеет весьма щадящий размер, зато дополнительный «технический» платёж может быть больше в разы, а то и на порядок, делая услуги нотариусов дорогими или вовсе бессмысленными (если операции проводятся на небольшие суммы).В некоторых случаях «технические» услуги действительно необходимы, никуда не денешься. Но часто бывает так, что грамотный человек уже подготовил все документы, правильно написал текст, распечатал и т.д., т.е. нотариусу остаётся, например, только убедиться в том, что клиент расписывается на документе, и удостоверить подпись. Такая услуга должна оплачиваться строго по государственному тарифу. Однако, в подавляющем большинстве случаев нотариус (или чаще его помощник) будет настойчиво требовать оплатить дополнительные услуги, фактически отсутствовавшие. Как с этим бороться?Скажу сразу: вероятность успеха не очень большая. Но если если не настаивать на своих правах, то так и останешься «».Попробуем описать примерный порядок действий., надо понимать, что вы в состоянии правильно оформить документы. Подумайте: если вы не уверены, что всё делаете правильно, лучше довериться профессионалам. Скажем, написать письмо в АСВ о выплате денег со вклада в лопнувшем банке действительно просто - его форма стандартна и известна. В неё можно просто ввести свои данные и распечатать, после чего заверить подпись по гостарифу., стоит заранее узнать реальную цену операции. Все размеры пошлин расписаны в. Они там указаны буквально в рублях: за удостоверение большинства доверенностей - 200 рублей, за доверенность на управление машиной - 250 или 400 рублей, удостоверение договоров ипотеки жилых помещений - 200 рублей, удостоверение завещаний - 100 рублей и т.д. При этом в реальности в подавляющем большинстве случаев с вас попытаются взять 500-1000 рублей за «услуги правового и технического характера»., если нотариальное действие позволяет выбрать нотариуса, обзвоните несколько нотариусов с вопросом о расценках, сообщая, что у вас уже всё готово, надо только провести стандартное нотариальное действие по госрасценкам. Иногда некоторые соглашаются., если не удалось найти честного нотариуса, идите к любому и сообщите, что вам не нужны дополнительные услуги, что по закону вы не обязаны их получать и за них платить и что нотариус должен брать плату только за реально оказанные услуги (в данном случае - в размере госпошлины). Если вы будете настроены серьёзно и покажете, что отступать не намерены, есть шанс, что с вами не захотят связываться и в «виде исключения» с недовольным выражением на лице примут плату в правильном размере., если вас всё-таки отказываются обслужить, запишите все данные нотариуса и, желательно, его конкретных помощников, которые с вами общались, и обратитесь в нотариальную палату вашего региона с жалобой на неправомерные действия. Список нотариальных палат с адресами, телефонами и именами руководителей естьНебольшой секрет: количество мест нотариусов в регионе ограничено, на каждое из них часто стоит «очередь» из ожидающих, когда действующий нотариус уйдёт или умрёт. Это очень жёсткий конкурентный рынок, поэтому жалобы, недовольство клиентов, тем более суды не нужны никому. Если нотариус не слишком дружит с нотариальной палатой, вашей жалобой там могут воспользоваться против него, и он это знает. Конечно, есть влиятельные «вечные» и «непробиваемые» нотариусы, с которыми никто ничего сделать не может, но шанс попасть на «слабое звено» всё-таки есть., предупредите нотариуса и - позже - нотариальную палату, что вы готовы сделать из вашего мелкого случая прецедент и пойти до конца, в т.ч. обратиться в суд, распространить информацию в социальных сетях и передать в прессу.Если вы покажете серьёзность намерений, спокойствие и определённую юридическую подготовку, вполне вероятно, что вам пойдут навстречу. Если же нотариусы и палата упрутся, вам решать, как поступать дальше - действительно реализовать свои «угрозы» или искать другой вариант.