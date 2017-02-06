Как сэкономить на нотариусе?

Короткий ответ: знать официальные расценки и настойчиво требовать их соблюдения.
Длинный ответ.
Многие операции, связанные с деньгами, требуют участия нотариуса: удостоверение доверенностей, подписей, множества видов договоров; свидетельствование верности перевода; выдача свидетельства о праве на наследство и т.д.
Все эти действия - платные. Но не каждый клиент нотариуса задумывается, откуда берётся цена операций. На самом деле, она складывается из двух составляющих: государственной пошлины и оплаты «технических услуг» самого нотариуса. При этом пошлина обычно имеет весьма щадящий размер, зато дополнительный «технический» платёж может быть больше в разы, а то и на порядок, делая услуги нотариусов дорогими или вовсе бессмысленными (если операции проводятся на небольшие суммы).
В некоторых случаях «технические» услуги действительно необходимы, никуда не денешься. Но часто бывает так, что грамотный человек уже подготовил все документы, правильно написал текст, распечатал и т.д., т.е. нотариусу остаётся, например, только убедиться в том, что клиент расписывается на документе, и удостоверить подпись. Такая услуга должна оплачиваться строго по государственному тарифу. Однако, в подавляющем большинстве случаев нотариус (или чаще его помощник) будет настойчиво требовать оплатить дополнительные услуги, фактически отсутствовавшие. Как с этим бороться?
Скажу сразу: вероятность успеха не очень большая. Но если если не настаивать на своих правах, то так и останешься «человеком, предназначенным для стрижки более ушлыми согражданами».
Попробуем описать примерный порядок действий.
Во-первых, надо понимать, что вы в состоянии правильно оформить документы. Подумайте: если вы не уверены, что всё делаете правильно, лучше довериться профессионалам. Скажем, написать письмо в АСВ о выплате денег со вклада в лопнувшем банке действительно просто - его форма стандартна и известна. В неё можно просто ввести свои данные и распечатать, после чего заверить подпись по гостарифу.
Во-вторых, стоит заранее узнать реальную цену операции. Все размеры пошлин расписаны в статье 333.24 НК РФ. Они там указаны буквально в рублях: за удостоверение большинства доверенностей - 200 рублей, за доверенность на управление машиной - 250 или 400 рублей, удостоверение договоров ипотеки жилых помещений - 200 рублей, удостоверение завещаний - 100 рублей и т.д. При этом в реальности в подавляющем большинстве случаев с вас попытаются взять 500-1000 рублей за «услуги правового и технического характера».
В-третьих, если нотариальное действие позволяет выбрать нотариуса, обзвоните несколько нотариусов с вопросом о расценках, сообщая, что у вас уже всё готово, надо только провести стандартное нотариальное действие по госрасценкам. Иногда некоторые соглашаются.
В-четвёртых, если не удалось найти честного нотариуса, идите к любому и сообщите, что вам не нужны дополнительные услуги, что по закону вы не обязаны их получать и за них платить и что нотариус должен брать плату только за реально оказанные услуги (в данном случае - в размере госпошлины). Если вы будете настроены серьёзно и покажете, что отступать не намерены, есть шанс, что с вами не захотят связываться и в «виде исключения» с недовольным выражением на лице примут плату в правильном размере.
В-пятых, если вас всё-таки отказываются обслужить, запишите все данные нотариуса и, желательно, его конкретных помощников, которые с вами общались, и обратитесь в нотариальную палату вашего региона с жалобой на неправомерные действия. Список нотариальных палат с адресами, телефонами и именами руководителей есть здесь.
Небольшой секрет: количество мест нотариусов в регионе ограничено, на каждое из них часто стоит «очередь» из ожидающих, когда действующий нотариус уйдёт или умрёт. Это очень жёсткий конкурентный рынок, поэтому жалобы, недовольство клиентов, тем более суды не нужны никому. Если нотариус не слишком дружит с нотариальной палатой, вашей жалобой там могут воспользоваться против него, и он это знает. Конечно, есть влиятельные «вечные» и «непробиваемые» нотариусы, с которыми никто ничего сделать не может, но шанс попасть на «слабое звено» всё-таки есть.
В-шестых, предупредите нотариуса и - позже - нотариальную палату, что вы готовы сделать из вашего мелкого случая прецедент и пойти до конца, в т.ч. обратиться в суд, распространить информацию в социальных сетях и передать в прессу.
Если вы покажете серьёзность намерений, спокойствие и определённую юридическую подготовку, вполне вероятно, что вам пойдут навстречу. Если же нотариусы и палата упрутся, вам решать, как поступать дальше - действительно реализовать свои «угрозы» или искать другой вариант.
У вас есть опыт получения нотариальных услуг по официальным расценкам? Напишите в комментариях, как вы этого добились!
Комментарии 17
Честность в праве понятие условное. Хорошо когда клиент и нотариус хорошо знают друг друга.-Это создает доверие. В моем случае нотариус любезно согласилась заверить документ с принесенной с собой копией какого-то сертификата и честно взяла сколько-то рублей (даже не 200). Хотя определенно рисковала -по правилам документооборота копии с документов снимаются нотариусом,чтобы исключить подделку.
Нотариусы всегда разрываются между риском удостоверить не то, и сберечь оргтехнику. ,поэтому обычно рады постоянным клиентам со своими копиями
В целом же нотариусы в типовых вещах редко обдирают-препираться с одним из-за расценок.когда сидит полный коридор посетителей,только время терять. лучше расстаться и найти другого
Обращался за заверением для АСВ, с меня хотели взять 1 тыс. руб. - отказался. Просил письменный отказ - она заявила, что не отказывает, а просто моё письменное заявление об оказании услуги (которое я должен почему-то написать, хотя другие могут устно его выразить) она собирается рассматривать месяц (сколько % потеряется!), а только потом его удовлетворить. На моё возражение, что обязана ответить в течение 10 дней (Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, статья 48) она сказала, что делать этого не собирается и дойдёт до моего заявления в порядке очереди.
Отправил жалобу в нотариальную палату, даже лично приходил. Они упорно рассматривали моё заявление как соблюдение Кодекса профессиональной этики нотариусов и успешно приняли коллегиальное решение, что она его не нарушала. Я им в письменной форме говорил, что меня не интересует их профессиональный кодекс, я хочу проверки с точки зрения НК РФ - тишина.
На вторую жалобу, которая ушла в минюст, ответили, что да, обязана оказать за 100 рублей, да обязана ответить за 10 дней, если не ответила - идите в суд.
В итоге мне услугу так и не оказали (лично в банк заходил), нотариус никак наказана не была.
Поэтому внимательно посмотрите законы, подумайте о других вариантах - вдруг есть возможность избежать встречи с нотариальной мафией?!
К счастью, пока им не удалось пробить обязательное нотариальное удостоверение сделок с жильём - хотя стараются изо всех сил.
"Грамотно или нет будет будет решать нотариус,потому что отвечает за то что удостоверяет своим имуществом "
Да, и ещё один очевидный момент: так же как всякие чиновники, риелтеры и т.п. в нашем отечестве - нотариус ни за что не отвечает. Ответственность своим имуществом (а оно есть? или на родственниках?), страховка (в наших-то страховых) - красивые сказки. Именно поэтому примеры "черных" (криминальных) нотариусов всем интересующимся известны, а вот пример "ответственности" - мне пока ещё ни один защитник нотариального лобби так и не привел.
Это же "некоммерческое объединение" тех самых нотариусов. Именно эти палаты и создают условия, чтобы нотариусу обирать граждан было удобно. В т.ч. "утверждают тарифы" на услуги правового и технического характера по 400 руб. за один лист документа
Если автор статьи найдет в себе силы и время, можно бы создать на Banki.ru раздел по борьбе с типовыми поборами нотариусов. Их методы не так уж разнообразны, не сложнее уловок продавцов подержанных машин и подобных "бизнесов". Указание последовательности действий, позволит не дарить или вернуть гражданину "законно изъятые" у него частным нотариусом суммы.
Если такого желания у автора нет - можно воспользоваться посвященными этому сайтами.
Выполните поиск в Яндексе по названию "Честный нотариус" - может выручить.
Изменить ситуацию можно только путем снятия ограничений на количество нотариусов, практикующих в том или ином нотариальном округе.
Проблемы российского нотариата уходят корнями в советское прошлое, когда в нотариусы распределяли порой самых бестолковых студентов, т.к. предполагалось что там они причинят минимальный вред народному хозяйству. А потом оказалось что они сидят на денежном потоке. Но сами нотариусы то от этого толковее не стали. Вот и имеем нотариусов, дрожащих от страха потерять свое место и с трудом успевающих за изменениями законодательства. Нотариусу гораздо проще отказать в совершении нотариального действия нежели напрячься и сделать что-то новое. Многие ли из них научились удостоверять содержание странички в интернете? А когда в начале двухтысячных только появились формы для регистрации юридических лиц, то нотариусы бегали от них как черт от ладана. Российский нотариат это наша беда.
Комично, конечно, ссылаться на пример Таджикистана, но там несколько лет назад частных нотариусов просто разогнали. Думается, в этом есть рациональное зерно.
Т.е. вы сначала обвинили меня в дилетантизме, а потом полностью подтвердили все положения заметки. Отличный подход! ) Я знаком с темой нотариусов и их деятельностью практически "изнутри", начиная с конца 1990-х, т.к. по личным причинам много времени проводил в кабинете нотариуса. И разборки между региональной палатой и отдельными нотариусами видел живьём, с увлечением наблюдая козни с обеих сторон.
Тема заметки возникла, как обычно, из нескольких тем на форуме, где люди делятся личным опытом по курощению нотариусов. Часто успешным (хотя и не всегда). И именно теми способами, что здесь описаны. Так что речь идёт о практике, а не о ваших теоретических рассуждениях про Таджикистан и советские времена.
Ну коли заметка адресована домохозяйкам, то я свои возражения снимаю.
Артём, дилетантизм заметки в том что вы предлагаете бороться с нотариусами настаивая на соблюдении установленных тарифов. Я вам обосновал почему это не получится на практике.
Повторяю: заметка основана строго на практике. Люди твёрдо стояли на своём и добивались обслуживания по госценам. В т.ч. через нотариальные палаты. Жизнь богаче ваших представлений о ней.
И - да - все заметки в этом блоге совершенно сознательно пишутся в формате "для домохозяек".
Вчера звонил нотариусу на предмет заверения подписи на бланке заявления в НБКИ - с меня запросили 1100. Предложил им ограничиться соточкой ввиду отсутствия предоставления технических услуг с их стороны. Они ожидаемо отказались. Думаю обратиться лично под диктофон, а может и письменно. А там посмотрим - куда кривая выведет.
Если что, воспользуюсь телеграфом - все таки 300 руб.
ЗоЗПП не для них, УПиТХ вроде как и под ЗоЗПП, да только РПН не в теме. А че. И ФАС им не указ.
Вот такая вот петрушка
Не было бы так смешно, если бы не было печально.
В общем нотарусы всех считают недолюдьми т.к. с одной стороны их защищает закон ( ),а с другой нотариальные палаты и ... барабаная дробь ФНП
А это автор еще страховщиков не затронул. Этот бизнес по рентабельнее будет
Артем, не позорьтесь. Вы экономите 1000 рублей на нотариусе, но потеряете гораздо больше если к нему не обратитесь. Мне каждый день звонят адвокаты со стажем 20-30 лет и консультируются. Казалось бы, все просто, сам все знаешь, но когда доходит до дела, звонишь нотариусу.
А вы не позорьтесь, обворовывая людей, которые не подозревают, что некоторые ваши услуги должны стоить в разы меньше, чем вы берёте. Если бы не такая позиция нотариусов, то и люди относились бы к вам как к помощникам, а не как к мафии.
А вы не позорьтесь, обворовывая людей, которые не подозревают, что некоторые ваши услуги должны стоить в разы меньше, чем вы берёте. Если бы не такая позиция нотариусов, то и люди относились бы к вам как к помощникам, а не как к мафии.
У нотариусов не позиция- у них установка, а причина выше.