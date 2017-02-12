Как правильно избавиться от номера телефона, о котором знает банк?

Короткий ответ: обязательно известить банк об отказе от номера телефона, а не только о привязке нового.
Длинный ответ.
Тема древняя, но, к сожалению, не теряющая актуальность, поэтому стоит о ней написать. Судя по сообщениям на сайте, люди до сих пор продолжают терять деньги из-за недопонимания, как банк работает с их анкетными данными, и почему необходимо поддерживать актуальность этих данных, и не только сообщать банку новые сведения, но и добиваться удаления старых. Собственно, единственно правильный ответ уже указан выше, надо лишь пояснить, почему это важно, и как конкретно это сделать.
О том, что при смене номера телефона необходимо «привязать» новый номер к банковскому счёту или карте, догадываются даже самые неопытные пользователи банковских услуг. Очевидно, что если у вас есть мобильный банк, настроено смс-информирование или получение разовых паролей на какой-то номер, то при его смене, необходимо срочно (а лучше заранее) сказать об этом банку, зайдя в отделение и заполнив соответствующее заявление. Иначе просто ничего не будет работать
Но о второй возможной проблеме знают не все. Обязательно надо убедиться, что ваш старый номер не остался в банковской базе данных.
Дело в том, что заброшенный вами номер через несколько месяцев поступает в продажу и может использоваться посторонним человеком. Если человек привязывает этот номер к своему счёту в том же банке, где открыт ваш счёт, то банк может автоматически предоставить ему доступ к вашей карте или счёту через «мобильный банк». При выводе средств с вашего счёта банк ничего не заподозрит, т.к. все операции совершаются с «вашего» номера телефона.
Что делать, если вы ранее меняли привязанный к счёту или карте номер, но не помните, отвязали ли старый? При первой возможности обратитесь в отделение своего банка и попросите оператора проверить все ваши анкетные данные. Если обнаружите старый номер телефона, напишите заявление об удалении его из вашей анкеты. Заодно обновите и другие данные, которые могли измениться.
Если у вас уже увели часть денег, немедленно заблокируйте карту, отключите мобильный банк от старого номера и в тот же день или на следующий обратитесь в банк с заявлением о возврате денег. Сразу их не вернут, но это заявление послужит доказательством, что вы заметили мошеннические действия и отреагировали на них.
Далее - по обстоятельствам. Если украдена незначительная сумма, возможно, есть смысл предпринять меры по защите от таких случаев в дальнейшем и на этом закончить историю. Если сумма имеет для вас значение, идите в полицию с заявлением о мошеннических действиях и полным описанием ситуации. Опять же, шансов быстро вернуть украденное не очень много, но они есть.
Если вы попадали в такую ситуацию и смогли вернуть деньги, расскажите в комментариях, как вы этого добились, такая информация будет полезна читателям!
Комментарии 6
Очень сомнительно. Номера которые использовались мной у разных операторов много-много лет назад так и остались мертвыми после того, как я ими перестал пользоваться - помню проверял, пытаясь дозвониться на них.
Что бы подключиться указанным вами способом к чужой карте нужно весьма немало целенаправленно подсуетиться - это удел специализированных организованных групп. Но думаю у них есть более эффективные методы отъема денег, чем лопатить тонны заброшенных номеров в надежде найти привязку к карте и мобильному банку.
Хотя, согласен, старый номер лучше просто отвязать от карты - лучше перебдеть, чем недобдеть.
Очень сомнительно. Номера которые использовались мной у разных операторов много-много лет назад так и остались мертвыми после того, как я ими перестал пользоваться - помню проверял, пытаясь дозвониться на них.
Такое вполне может произойти, у меня был номер телефона, которым я 6 месяцев не пользовался, так как был корпоративный и у меня его забрали за неиспользование. В итоге многие мои знакомые, которые звонили на этот номер попадали на какую-то женщину, которая обо мне ничего и не слышала.
Всё написанное относится исключительно к Сбербанку. Это единственный банк, дошедший до такого маразма - при подключении нового номера к мобильному банку не отключать старый номер.
ВТБ24 ничуть не лучше. У меня есть развернутый отзыв про это.
Очень сомнительно. Номера которые использовались мной у разных операторов много-много лет назад так и остались мертвыми после того, как я ими перестал пользоваться - помню проверял, пытаясь дозвониться на них.
Значит столь "красивы" были ваши номера, что до сих пор никому не нужны. Из моей практики, не больше 2-3 месяцев - и номер у нового владельца.
Ну а сбер - молодец, почти как тинькоф - один такой "заботливый") но им и пользуются миллионы человек.
и это ключевое слово вашей проблемы.