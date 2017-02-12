Как правильно избавиться от номера телефона, о котором знает банк?

Короткий ответ: обязательно известить банк об отказе от номера телефона, а не только о привязке нового.



Длинный ответ.



Тема древняя, но, к сожалению, не теряющая актуальность, поэтому стоит о ней написать. Судя по сообщениям на сайте, люди до сих пор продолжают терять деньги из-за недопонимания, как банк работает с их анкетными данными, и почему необходимо поддерживать актуальность этих данных, и не только сообщать банку новые сведения, но и добиваться удаления старых. Собственно, единственно правильный ответ уже указан выше, надо лишь пояснить, почему это важно, и как конкретно это сделать.



О том, что при смене номера телефона необходимо «привязать» новый номер к банковскому счёту или карте, догадываются даже самые неопытные пользователи банковских услуг. Очевидно, что если у вас есть мобильный банк, настроено смс-информирование или получение разовых паролей на какой-то номер, то при его смене, необходимо срочно (а лучше заранее) сказать об этом банку, зайдя в отделение и заполнив соответствующее заявление. Иначе просто ничего не будет работать



Но о второй возможной проблеме знают не все. Обязательно надо убедиться, что ваш старый номер не остался в банковской базе данных.



Дело в том, что заброшенный вами номер через несколько месяцев поступает в продажу и может использоваться посторонним человеком. Если человек привязывает этот номер к своему счёту в том же банке, где открыт ваш счёт, то банк может автоматически предоставить ему доступ к вашей карте или счёту через «мобильный банк». При выводе средств с вашего счёта банк ничего не заподозрит, т.к. все операции совершаются с «вашего» номера телефона.



Что делать, если вы ранее меняли привязанный к счёту или карте номер, но не помните, отвязали ли старый? При первой возможности обратитесь в отделение своего банка и попросите оператора проверить все ваши анкетные данные. Если обнаружите старый номер телефона, напишите заявление об удалении его из вашей анкеты. Заодно обновите и другие данные, которые могли измениться.



Если у вас уже увели часть денег, немедленно заблокируйте карту, отключите мобильный банк от старого номера и в тот же день или на следующий обратитесь в банк с заявлением о возврате денег. Сразу их не вернут, но это заявление послужит доказательством, что вы заметили мошеннические действия и отреагировали на них.



Далее - по обстоятельствам. Если украдена незначительная сумма, возможно, есть смысл предпринять меры по защите от таких случаев в дальнейшем и на этом закончить историю. Если сумма имеет для вас значение, идите в полицию с заявлением о мошеннических действиях и полным описанием ситуации. Опять же, шансов быстро вернуть украденное не очень много, но они есть.



Если вы попадали в такую ситуацию и смогли вернуть деньги, расскажите в комментариях, как вы этого добились, такая информация будет полезна читателям!