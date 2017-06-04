Популярные сообщения

Alexander Tardatian
04.06.2017 11:36
atardatian@gmail.com
Яндекс-Деньги +ApplePay (или AndroidPay) лето 2017
Яндекс-Деньги возобновили акцию с 5%-ным кэшбеком на покупки в АЗС, Транспорте, Отелях и т.д. при оплате со смартфона.
Ну и я возобновил обменные операции с NixExchange - поменял сегодня 5000 рублей с карты Тинькофф - получил 5063 Яндекс рублей.
В общем, это четвертый позитивный опыт с NixExchange, да и курс обмена у них, как правило, лучший. Рекомендую.
Актуальные курсы обмена смотрю здесь: клик
PS Не теряйте голову.
Alexander Tardatian
10.03.2017 00:00
atardatian@gmail.com
Перевод с карт Тинькофф Банка или Сбербанка в Яндекс-Деньги с бонусом
Тинькофф Курсы обмена
Сбербанк Курсы обмена
Удачной вам вигоды
Update от 10.03.2017 PS Небольшой апдейт. Дважды за две недели менял деньги через НиксЭксчейндж: в первый раз прошло все как по маслу, второй раз оператор обменника ошибся и сначала перевел мне ровно столько, сколько я переводил ему (т.е., без бонуса). Немудрено, дело уже ночью было. Короткое сообщение в службу поддержки быстро привело к исправлению ситуации (буквально минут через десять все упало на счет в полном объеме). Просто имейте в виду, что все мы люди, и все мы ошибаемся. Более ценно умение исправлять свои ошибки быстро.
Alexander Tardatian
06.03.2017 08:09
atardatian@gmail.com
Яндекс-Деньги с ApplePay
Отлично и очень кстати пришлось сезонное предложение от Яндекс-Денег: все покупки от 1000 руб., сделанные при помощи Apple-Pay одариваются мгновенным (по выписке, так вообще непосредственно до самой покупки, а не после, что сулит перспективы покупок на сумму большую, чем есть на счете) кэшбеком в 5%.
С учетом возможности пополнения Яндекс-Денег с небольшим бонусом с карт Тинькофф, а также с учетом лихо урезанного с февраля Хоум-Кредитом кэшбека (3000 руб. в категориях в месяц only), предложение Яндекс-Денег очень хорошее, жаль только, что действует до 15-го марта всего...