Популярные сообщения

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Alexander Tardatian 04.06.2017 11:36 atardatian@gmail.com
Яндекс-Деньги +ApplePay (или AndroidPay) лето 2017
Яндекс-Деньги возобновили акцию с 5%-ным кэшбеком на покупки в АЗС, Транспорте, Отелях и т.д. при оплате со смартфона. Ну и я возобновил обменные операции с NixExchange - поменял сегодня 5000 рублей с карты Тинькофф - получил 5063 Яндекс рублей. В общем, это четвертый позитивный опыт с NixExchange, да и курс обмена у них, как правило, лучший. Рекомендую. Актуальные курсы обмена смотрю здесь: клик PS Не теряйте голову.
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Alexander Tardatian 10.03.2017 00:00 atardatian@gmail.com
Перевод с карт Тинькофф Банка или Сбербанка в Яндекс-Деньги с бонусом
Тинькофф Курсы обмена Сбербанк Курсы обмена Удачной вам вигоды Update от 10.03.2017 PS Небольшой апдейт. Дважды за две недели менял деньги через НиксЭксчейндж: в первый раз прошло все как по маслу, второй раз оператор обменника ошибся и сначала перевел мне ровно столько, сколько я переводил ему (т.е., без бонуса). Немудрено, дело уже ночью было. Короткое сообщение в службу поддержки быстро привело к исправлению ситуации (буквально минут через десять все упало на счет в полном объеме). Просто имейте в виду, что все мы люди, и все мы ошибаемся. Более ценно умение исправлять свои ошибки быстро.
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Alexander Tardatian 06.03.2017 08:09 atardatian@gmail.com
Яндекс-Деньги с ApplePay
Отлично и очень кстати пришлось сезонное предложение от Яндекс-Денег: все покупки от 1000 руб., сделанные при помощи Apple-Pay одариваются мгновенным (по выписке, так вообще непосредственно до самой покупки, а не после, что сулит перспективы покупок на сумму большую, чем есть на счете) кэшбеком в 5%. С учетом возможности пополнения Яндекс-Денег с небольшим бонусом с карт Тинькофф, а также с учетом лихо урезанного с февраля Хоум-Кредитом кэшбека (3000 руб. в категориях в месяц only), предложение Яндекс-Денег очень хорошее, жаль только, что действует до 15-го марта всего...
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