Популярные сообщения

Alexander Tardatian atardatian@gmail.com Яндекс-Деньги +ApplePay (или AndroidPay) лето 2017 Яндекс-Деньги возобновили акцию с 5%-ным кэшбеком на покупки в АЗС, Транспорте, Отелях и т.д. при оплате со смартфона. Ну и я возобновил обменные операции с NixExchange - поменял сегодня 5000 рублей с карты Тинькофф - получил 5063 Яндекс рублей. В общем, это четвертый позитивный опыт с NixExchange, да и курс обмена у них, как правило, лучший. Рекомендую. Актуальные курсы обмена смотрю здесь: клик PS Не теряйте голову. 1

Alexander Tardatian atardatian@gmail.com Перевод с карт Тинькофф Банка или Сбербанка в Яндекс-Деньги с бонусом Тинькофф Курсы обмена Сбербанк Курсы обмена Удачной вам вигоды Update от 10.03.2017 PS Небольшой апдейт. Дважды за две недели менял деньги через НиксЭксчейндж: в первый раз прошло все как по маслу, второй раз оператор обменника ошибся и сначала перевел мне ровно столько, сколько я переводил ему (т.е., без бонуса). Немудрено, дело уже ночью было. Короткое сообщение в службу поддержки быстро привело к исправлению ситуации (буквально минут через десять все упало на счет в полном объеме). Просто имейте в виду, что все мы люди, и все мы ошибаемся. Более ценно умение исправлять свои ошибки быстро. 0