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Перевод с карт Тинькофф Банка или Сбербанка в Яндекс-Деньги с бонусом

10.03.2017 00:00 2 1 054 просмотра
Тинькофф Курсы обмена
Сбербанк Курсы обмена
Удачной вам вигоды
Update от 10.03.2017 PS Небольшой апдейт. Дважды за две недели менял деньги через НиксЭксчейндж: в первый раз прошло все как по маслу, второй раз оператор обменника ошибся и сначала перевел мне ровно столько, сколько я переводил ему (т.е., без бонуса). Немудрено, дело уже ночью было. Короткое сообщение в службу поддержки быстро привело к исправлению ситуации (буквально минут через десять все упало на счет smile:ura: в полном объеме). Просто имейте в виду, что все мы люди, и все мы ошибаемся. Более ценно умение исправлять свои ошибки быстро.

Комментарии 2

Alexander Tardatian
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Можно впухнуть. Гарантий никаких.
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