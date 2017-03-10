Перевод с карт Тинькофф Банка или Сбербанка в Яндекс-Деньги с бонусом

Тинькофф Курсы обмена
Сбербанк Курсы обмена
Удачной вам вигоды
Update от 10.03.2017 PS Небольшой апдейт. Дважды за две недели менял деньги через НиксЭксчейндж: в первый раз прошло все как по маслу, второй раз оператор обменника ошибся и сначала перевел мне ровно столько, сколько я переводил ему (т.е., без бонуса). Немудрено, дело уже ночью было. Короткое сообщение в службу поддержки быстро привело к исправлению ситуации (буквально минут через десять все упало на счет в полном объеме). Просто имейте в виду, что все мы люди, и все мы ошибаемся. Более ценно умение исправлять свои ошибки быстро.
Комментарии 2
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=9&TID=287479&MID=3884302