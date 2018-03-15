Популярные сообщения

Добрый день, коллеги, друзья, читающие мой блог! Я не буду часто писать в блоге, чтобы его не засорять. В нем буду освещать свое развернутое мнение по отдельным важным вопросам, чтобы любой желающий мог увидеть мое мнение о интересующей тематике. Безусловно, мое мнение является авторским, основанным на моем личном опыте, знаниях и степени погружения в проблематику. С уважением, Александр

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