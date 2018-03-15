Популярные сообщения

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Александр 15.03.2018 14:08 ba111ab
Страхование в сегменте МФО, как к нему относиться?
Многие инвесторы теряют бдительность когда слышат от представителей МФО о наличии страхования. Давайте посмотрим, а стоит ли вообще такая страховка нашего внимания? Есть ли какая-то в ней ценность? Для начала, прочтите статью http://www.rosbalt.ru/business/2018/01/30/1678414.html Это очень хорошая статья для всех инвесторов, чтобы все мы прекрасно понимали ценность страхования и не заблуждались. Если творят такое в ОСАГО (реальном сегменте страхования), то что уже говорить об эфемерном страховании в МФО. Содержание статьи откровенно пугающе во всех отношениях. Я добавлю в этом направлении от себя, скажу пару слов об эфемерном и разберу на примере "ценность" такой страховки в МФО (будь то от СК Опора или от другой СК в МФО). Благо самые продвинутые МФК не вводят в заблуждение инвесторов, прямо говорят о порядке вещей, но многие так и продолжают "страховать" риски и говорить инвесторам, что их "вклады застрахованы". (да, да, иногда даже так дико звучат формулировки в отдельных МФК). Читать далее
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Александр 15.03.2018 14:02 ba111ab
Начало
Добрый день, коллеги, друзья, читающие мой блог! Я не буду часто писать в блоге, чтобы его не засорять. В нем буду освещать свое развернутое мнение по отдельным важным вопросам, чтобы любой желающий мог увидеть мое мнение о интересующей тематике. Безусловно, мое мнение является авторским, основанным на моем личном опыте, знаниях и степени погружения в проблематику. С уважением, Александр
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