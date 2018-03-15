Популярные сообщения

Многие инвесторы теряют бдительность когда слышат от представителей МФО о наличии страхования.
Давайте посмотрим, а стоит ли вообще такая страховка нашего внимания? Есть ли какая-то в ней ценность?
Для начала, прочтите статью http://www.rosbalt.ru/business/2018/01/30/1678414.html
Это очень хорошая статья для всех инвесторов, чтобы все мы прекрасно понимали ценность страхования и не заблуждались. Если творят такое в ОСАГО (реальном сегменте страхования), то что уже говорить об эфемерном страховании в МФО. Содержание статьи откровенно пугающе во всех отношениях.
Я добавлю в этом направлении от себя, скажу пару слов об эфемерном и разберу на примере "ценность" такой страховки в МФО (будь то от СК Опора или от другой СК в МФО).
Благо самые продвинутые МФК не вводят в заблуждение инвесторов, прямо говорят о порядке вещей, но многие так и продолжают "страховать" риски и говорить инвесторам, что их "вклады застрахованы". (да, да, иногда даже так дико звучат формулировки в отдельных МФК).
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