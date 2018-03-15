Многие инвесторы теряют бдительность когда слышат от представителей МФО о наличии страхования.
Давайте посмотрим, а стоит ли вообще такая страховка нашего внимания? Есть ли какая-то в ней ценность?
Для начала, прочтите статью http://www.rosbalt.ru/business/2018/01/30/1678414.html
Это очень хорошая статья для всех инвесторов, чтобы все мы прекрасно понимали ценность страхования и не заблуждались. Если творят такое в ОСАГО (реальном сегменте страхования), то что уже говорить об эфемерном страховании в МФО. Содержание статьи откровенно пугающе во всех отношениях.
Я добавлю в этом направлении от себя, скажу пару слов об эфемерном и разберу на примере "ценность" такой страховки в МФО (будь то от СК Опора или от другой СК в МФО).
Благо самые продвинутые МФК не вводят в заблуждение инвесторов, прямо говорят о порядке вещей, но многие так и продолжают "страховать" риски и говорить инвесторам, что их "вклады застрахованы". (да, да, иногда даже так дико звучат формулировки в отдельных МФК).
Меня недавно попросили посмотреть МФК, я заглянул на сайт и там оказался договор страхования (ни МФК ни СК называть не буду, это не принципиально, везде все примерно одинаково).
Так вот, в МФК говорят инвесторам на полном серьезе, что "Вы не переживайте, все застраховано, в случае чего деньги будут однозначно возвращены", а что на самом деле.
Итак, читаем договор, но помним, что договор - это еще вершина айсберга, т.к. еще есть документ "правила страхования" - это еще больших размеров талмуд, где есть масса ограничений и причин отказов в выплате страхового возмещения. Но нам будет достаточно даже договора):
1.1. В договоре черным по белому пишется, что страхуется ничто иное как "предпринимательские риски", т.е. риск невозврата средств со стороны контрагента (заемщика), т.е. человека который берет у МФК займ (например до зарплаты). Т.о. эта страховка никаким образом напрямую не связана с покрытием рисков невозврата тела займа инвестору от МФК. Отношение это мягко говоря косвенное, но и это еще не все.
1.2. Самое интересное, что страховым событие признается факт банкротства МФК. Еще раз - факт банкротства! И вот это самое смешное, т.е. то, что делает эту страховку откровенной "пустышкой", т.к:
- договор покрывает только те займы, которые были выданы в период действия договора страхования (а ведь у МФК есть еще достаточно приличная накопленная доля невозвратов до даты начала страховки), это раз
- но самое главное, что страховое событие - это факт банкротства. Кто и как думает, когда наступит факт банкротства у МФК, которая вдруг перестанет выплачивать проценты и тело займа? Например, МФК с портфелем 500 млн. заключает договор страхования 01.01.18 на год, с суммой в 1 млрд. и вдруг с 01.06.18 она перестает выплачивать инвесторам проценты и тело займа. Как вы думаете, когда МФК будет признана банкротом? я думаю, что не раньше чем через год-полтора, т.е. примерно 01.01.20, а именно тогда, когда договор страхования будет уже давно закончен и получается, что нет никаких обязательств.
Ведь банкротство - это очень длинная история, после неполучения % и тела, люди начнут подавать в суды, а суды у нас не быстрые (объективно говоря), потом арбитраж назначит временного управляющего, который будет "тянуть кота за хвост" (даже если управляющий молодец, то все равно разгребать "осиное гнездо" не так то просто), потом несколько этапов отчетности о проделанной работе и в итоге - вердикт суда "банкртотство". А позади уже будет 1-1,5 года.
Занавес!
А что если еще к этому добавить "обвеску" закулисных отказов или банального банкротства самой СК.
P.S.: как-то в конце 2014, начале 2015 года, я подумал, дай ка я поищу СК, которые могли бы застраховать банковский вклад выше 1,4 млн. Безусловно я предполагал с очень высокой вероятностью результат, но поискал, чтобы убедиться. Так вот - ни одна из топ 20 СК не страхует ни за какие %, они не берут на себя эти риски!
Это я к чему? - а к тому, что, если нет страховки для банковских депозитов, где регулирование гораздо жестче, а бизнес банков гораздо прозрачней, то что можно ожидать от сегмента страхования в МФО?
Поэтому бдительность, бдительность и еще раз бдительность! Ситуации бывают разные, но в основном - то, что описано выше!
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