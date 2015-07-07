Популярные сообщения

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Fantomas 07.07.2015 14:21 bank29061961
О трудном пути американской космонавтики.
Проект A119- Атомный взрыв на луне Что сказать - мало им Хиросимы - Луной хотели попугать. Круче был бы конечно - такой ответ со стороны Советов. Серией точных ядерных ударов превратить Луну в бюст Ленина. Это полностью бы соответствовало ленинскому плану монументальной пропаганды. А америкосов точно бы умыли )))))
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Fantomas 04.07.2015 17:08 bank29061961
О трудном пути советской космонавтики Особенно снимок № 2
http://science.compulenta.ru/600336/
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