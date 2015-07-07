Популярные сообщения

Fantomas
07.07.2015 14:21
bank29061961
О трудном пути американской космонавтики.
Проект A119- Атомный взрыв на луне
Что сказать - мало им Хиросимы - Луной хотели попугать.
Круче был бы конечно - такой ответ со стороны Советов.
Серией точных ядерных ударов превратить Луну в бюст Ленина.
Это полностью бы соответствовало ленинскому плану монументальной пропаганды.
А америкосов точно бы умыли )))))
Fantomas
04.07.2015 17:08
bank29061961
О трудном пути советской космонавтики Особенно снимок № 2
http://science.compulenta.ru/600336/