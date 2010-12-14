Шаг первый или лед тронулся!

Хотя правильнее сказать очередной. Я, как и обещал, приступил к процессу инвестирования. В очередной раз я доверил собственные деньги нашей управляющей компании. Мои 15 000 рублей в настоящий момент «превращаются в паи». Сколько паев и по какой цене - я узнаю завтра (как сотрудник компании). А так бы можно было посмотреть в четверг в нашей интернет-системе «Raiffeisen Connect». Как говорил герой одного литературного произведения: «Лед тронулся». Старт дан.
Пока мои активы готовятся к напряженной работе, я посмотрел на ваши комментарии.
Во-первых, спасибо за проявленный интерес, во-вторых, я понял, что не смогу отвечать каждому персонально, извините. Потому что и вопросы и мнения зачастую близкие, а ответы иногда потянут на докторскую диссертацию.
Поэтому буду отвечать в теле блога и постепенно.
Первое и главное,
еще раз,
как и в приветствие, хочу сказать, что данный блог не лабораторный эксперимент. Это ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ. «Лабы» делали в прошлом семестре. А это реальная жизнь. А значит главное – ИНВЕСТИРУЙ или пойми, что это не твое и выбери другой путь и другой инструмент. ГЛАВНОЕ ДЕЛАЙ! Может быть инвестирование и ошибка, но гораздо большая, постоянно анализировать и держать деньги в тумбочке или под подушкой.
Второе - я не хочу доказывать, что ПИФы - единственный правильный инструмент и больше ничего не существует. Это всего лишь один из путей достижения цели. И еще: выражу более крамольную мысль, то, что я пошел и спонтанно купил паи – неправильно!
То есть я начал со второй серии, не показав Вам первой. Но как говорил Джорж Лукас: «У каждой саги должно быть начало», и поэтому, прежде всего, нужно заняться финансовым планированием.
Серия 1. Финансовое планирование
Или как правильно распорядиться свободными деньгами, смотрите на моем блоге.
Комментарии 15
В качестве оппонирования этому практическому занятию по реалти-инвестированию смогу давать впечатления от аналогичного процесса, на который я сподвиг свою дочь-студентку Юлию. В августе она получила от меня сумму, из которой "десятину" в виде тех же 15 000 руб. вложила в фонд акций "дяди Саши" (сделал что-то вроде ноты с защитой капитала, где тело в депозите, а остальное в рисковом активе). Первый комментарий - очень долгое оформление этого инструмента, очень много умных слов... Второй аспект - цена фиксируется с двухдневной задержкой, получилось, что паи обошлись чуть дороже. Система Коннект очень удобная штука - вошел в Интернет и видишь сразу, какая цена твоего приобретения. Юлия пользуется iPhone, но не знаю можно через него в Коннект зайти? В сентябре котировки падали, но потом рынок попер - если посмотреть, то доходность за 3 месяца очень высокая... Сейчас думаем - продать на пике рождественского ралли и откупиться в январе или не фиксироваться?...
Как сторонник подхода г-на Богла к инвестициям в индекс, могу вспомнить из прочитанного, что ощутимую выгоду этого метода можно увидеть в долгосрочном периоде, 10-15 лет. Какой смысл в делать из этого реал-тайм шоу?
А индексные инвестиции очень эффективны и на горизонтах в полгода-год.
Думаю, на горизонте 3-5 лет, кризис мы увидим, поэтому придерживаюсь практики защитных стратегий.
ПИФы под управлением Райффайзен-Капитал количество клиентов - более 9 тысяч.
Меня попросили пару лет назад со стороны оценить, как сработал Райф, так как клиенты, полагаясь на их профессионализм, вложились в мае 2008 года, веря, что что Райф придумает что-нибудь, уйдет в кэш, если будет что-то не так, но будет в плюсе и вот что получилось:
Райффайзен - Акции
28.10.2008 Стоимость чистых активов 539 млн, падение за год -75.41%
Стоимость чистых активов на 15.05.2008 достигла 2,1 млрд и на 28.10.2008 падение до 539 млн
Стоимость пая на 15.05.2008 достигла 23,8 тыс и на 28.10.2008 падение до 5,8 тыс (-72%)
Райффайзен - Сбалансированный
28.10.2008 Стоимость чистых активов (СЧА) 327 млн, падение за год -61%
СЧА на 15.05.2008 достигла 1 млрд и на 28.10.2008 падение до 327 млн (-69%)
Стоимость пая на 15.05.2008 достигла 18,4 тыс и на 28.10.2008 падение до 6,9 тыс (-62%)
Райффайзен - Фонд Фондов
28.10.2008 Стоимость чистых активов (СЧА) 56 млн, падение за год -63%
СЧА на 15.05.2008 достигла 205 млн и на 28.10.2008 падение до 56 млн (-72%)
Стоимость пая на 15.05.2008 достигла 11 тыс и на 28.10.2008 падение до 4 тыс (-63%)
Райффайзен - Индекс ММВБ
28.10.2008 Стоимость чистых активов (СЧА) 128 млн, падение за год -68%
СЧА на 15.05.2008 достигла 196 млн и на 28.10.2008 падение до 128 млн (-34%)
Стоимость пая на 15.05.2008 достигла 10,5 тыс и на 28.10.2008 падение до 3,1 тыс (-70%)
Райффайзен - Потребительский сектор
28.10.2008 Стоимость чистых активов (СЧА) 56 млн, падение за год -73%
СЧА на 15.05.2008 достигла 203 млн и на 28.10.2008 падение до 56 млн (-34%)
Стоимость пая на 15.05.2008 достигла 9 тыс и на 28.10.2008 падение до 2,7 тыс (-69%)
Райффайзен - Сырьевой сектор
28.10.2008 Стоимость чистых активов 58 млн, падение за год -71%
СЧА на 15.05.2008 достигла 163 млн и на 28.10.2008 падение до 58 млн (-64%)
Стоимость пая на 15.05.2008 достигла 11,2 тыс и на 28.10.2008 падение до 2,8 тыс (-74%)
Райффайзен - Телекоммуникации
28.10.2008 Стоимость чистых активов 27 млн, падение за год -76%
СЧА на 15.05.2008 достигла 71 млн и на 28.10.2008 падение до 27 млн (-61%)
Стоимость пая на 15.05.2008 достигла 8 тыс и на 28.10.2008 падение до 2,3 тыс (-70%)
Райффайзен - Электроэнергетика
28.10.2008 Стоимость чистых активов 37 млн, падение за год -79%
СЧА на 15.05.2008 достигла 126 млн и на 28.10.2008 падение до 37 млн (-70%)
Стоимость пая на 15.05.2008 достигла 7,9 тыс и на 28.10.2008 падение до 2 тыс (-73%)
В этом случае деньги в тумбочке не сгорели бы... так что вопрос остается, что прибыльней. Ну и конечно выиграли те, кто был в банках, так как крупняк был восстановлен на средства бюджета, а мелочовку для вкладчиков поддержало АСВ, ибо были гарантии.
К тому же тут прогноз дохода давать сложно, раз нет ответа на предыдущие вопросы в Блоге, а кто же будет вкладывать в расчете на авось? Какой практический смысл в этом?
Но сейчас уже 2010 год и интересно подождать нового кризиса, чтобы потом на дне вложиться в ПИФы и получить 300% годовых!)
-не инвестируй деньги, которые могут понадобиться в ближайшее время
-тем более не инвестируй заемные деньги!!! (бывают такие)
-не инвестируй ВСЕ деньги в ПИФы - только 10% своего инвестиционного капитала, остальное в fixed income, в тот же депозит.
Тогда и те проценты от Аполониуса окажутся не потерями части капитала, а всего лишь потерями ДОХОДНОСТИ...
-инвестировать надолго
-инвестировать регулярно
-инвестировать в разные ПИФы (диверсификация портфеля).