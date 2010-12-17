Back to basic или назад к основам.

В прошлой раз я обещал поделиться знаниями о теории финансового планирования.
Но сначала скажу, что проинвестировав 15 000 рублей, я стал счастливым обладателем 1.5433 пая фонда « Райффайзен - Индекс ММВБ» по цене 9719 рублей за один пай.
Но не будем больше отвлекаться.
Итак:
Зачем нужно финансовое планирование.
Постараюсь излагать как можно проще, понимая, что слова волотильность, дюрация и марджин колл – ругательные по определению. О, точно! Мне их даже word подчеркивает, а уж он-то знает.
Итак, зачем нужно финансовое планирование?
Во-первых, чтобы достигнуть определенных целей в среднесрочной или долгосрочной перспективе.
Во-вторых, чтобы ваши кровно заработанные деньги не растаяли как мартовский снег.
Принципы планирования.
Цели
Нужно определится, чего Вы хотите достичь: накопить на отдых, обновить машину, собрать на образование детей и.т.д.
Но в любом случае надо помнить, что, если Вы хотите сохранить сбережения, это означает сохранить не ден. знаки в номинальном выражении, а сохранить их покупательную способность.
Поясню: каждый день мы ходим в магазин, и то, что еще вчера стоило 100 рублей, сегодня уже может стоить 110 рублей. И купить на свои 100 руб. вы уже этот товар не сможете именно потому, что сохранив свои деньги по номиналу, вы уже потеряли в покупательной способности.
Если учитывать, что годовая инфляция составляет в среднем около 10%, Вы должны постоянно увеличивать свои активы, чтобы их реально сохранить. Говоря фразой из известного фильма: « Ран!, Форест, ран!», ну в смысле, «беги-беги, Форест!»
Срок
Какой срок есть для достижения цели?
Если Ваш ребенок через 5 лет будет поступать в ВУЗ, то понятно, что у вас нет впереди десятилетий.
Конечно, финансовое планирование не поможет достичь невозможного: сделать из 1 рубля 100 за полгода, или при зарплате в 40 000 рублей купить апартаменты в Ницце через три года и т.д.
Вы должны мыслить достаточно реалистично. Нет, конечно, чудеса случаются и есть случаи, когда люди становятся богатыми за считанные часы. Но это не имеет к финансовому планированию никакого отношения. С этим в соседнюю дверь:
«Заговоры на удачу, гадание на кофейной гуще, строительство пирамид» и.т.д.
Что, там не открывают? Ну, значит, идем дальше.
Очень хорошо, если Вы начнете учитывать свои расходы, так как достаточно большая доля денег уходит как песок сквозь пальцы. Спросите себя, всегда ли Вы помните, как были израсходованы деньги.
Расчет.
После выбора целей и срока постарайтесь построить модель реализации планов.
Допустим, Вы хотите вдвоем с подругой слетать на Мальдивы через год. Вам нужно примерно 110 000 рублей на поездку. Сегодня на это вы можете выделить, допустим, 30 000 рублей и каждый месяц откладывать, скажем, по 5000 рублей. Итого через 12 месяцев получится 90 000 рублей. А значит, еще 20 000 руб. надо где-то раздобыть.
Иными словами, Вам нужно добиться доходности в 25%. Ну что ж, планы амбициозные, но не фантастические.
Если понятен принцип построения финансовых расчетов, то вы можете сами рассчитать, как достичь ваших собственных целей.
Кстати, мои уважаемые читатели, как бы Вы решили задачу с поездкой на Мальдивы?
А я, в свою очередь, в следующий раз рассмотрю инвестиционные инструменты и попробую с их помощью решить эту задачу.
Да, чуть не забыл: по репликам античных героев. Гектор, к Тебе обращаюсь я, о муж досточтимый. Комиссии в нашем индексном фонде наиболее низкие по сравнению с другими нашими фондами. Это объясняется тем, что здесь нет «экспертизы» наших управляющих, они только корректно «собирают» индекс ММВБ. И именно поэтому я выбрал этот фонд, чтобы показать, что если Вы верите в рост экономики, но не понимаете в ценных бумагах ничего – все равно можете поучаствовать в этом.
Ну и конечно же, златокудрый Аполлон, внемли мнению недостойного смертного.
Все правильно сказано про кризис. Но они, кризисы, приходят и уходят, а инфляция в современной экономике - постоянной фактор. И если ты держишь деньги дома, то будь уверен, что со временем их покупательная способность тебя сильно разочарует. А вместе с тем, за последние десять лет средний рост индекса ММВБ составил около 25% годовых. А на этом промежутке было все: и кризис, и войны (правда, не Троянские), и спады. И соглашусь с Вами, что заемные средства лучше не инвестировать, особенно на краткосрочный период.
Постараюсь в следующий раз уже дойти до правил инвестирования и ответить на Ваш, tx87, вопрос.
И последнее. Гектор, увидишь Ахиллеса, не трогай его – он мой.
До следующей недели.
Комментарии 5
Если следовать условиям задачи, я бы открыл пополняемый годовой депозит в достаточно надежном банке. И, возможно, еще, один-два непополняемых(% ставка выше), на разные сроки.
Это принесло бы, за год, 3-5 тысяч рублей, исходя из сегодняшних реалий.
Недостающие 15-17 тысяч рублей я бы получил в долг бесплатно(благо, сумма невелика), комбинируя возможности кредитной карты с льготным периодом и беспроцентные займы от знакомых. В худшем случае, "налетел" бы на небольшие проценты.
По условиям задачи, я бы рассчитался с долгами, примерно, за 3-3,5 месяца.
Да, мне бы не удалось добиться 25% годовых, но, в данной задаче, это не главное.
Поскольку, пример учебный, нет смысла делать точные расчеты и выбирать конкретные банки.
Жду продолжения сериала!
В вашей ситуации я бы держал до появления минимальной приемлемой доходности. 2011-й обещает быть неплохим.