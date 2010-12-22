Вне плана. Заметки на полях.

Начиная этот блог, я не мог представить, что для многих людей вопросы, связанные с паевыми инвестиционными фондами, будут представлять животрепещущий интерес. Поэтому, как говорили еще недавно, идя навстречу интересам трудящихся, я хочу написать внеплановый пост и ответь на некоторое вопросы.
Так, госпожа Першинг интересуется: " А что, можно покупать нецелое количество? Это реальный "предмет" или просто абстрактная расчётная единица? Ликвиден ли он и можно ли его в крайнем случае продать обратно? Очень интересно. А насколько часто он котируется? И т. д. - вопросов много", - пишет она.
Я попробую ответить на те, что заданы. Я понимаю, что для многих инвесторов работа управляющей компании представляется закрытой. Они покупают паи и что происходит дальше - неизвестно.
Мы же говорим, что наша работа, управляющей компании, абсолютно прозрачна, и мы действуем по четко заданному алгоритму.
Вы инвестируете в паи. Для этого Вам нужно придти в отделение нашего агента Райфйфайзенбанка, заполнить заявку и инвестировать в Паевые Инвестиционные Фонды сумму от 15 000 рублей. Есть УК, у которых этот барьер ниже - от 10 000 рублей и даже от 5000.
Дальше Ваши деньги попадают на транзитный счет, на следующий день оказываются на счету фонда.
В этот же день, по итогам торгов определяется цена за пай и количество паев. Именно поэтому количество паев чаще всего бывает дробным.
И на следующий день на Вашем лицевом счете Вы увидите количество паев и цену, по которой они были приобретены.
Если Вы инвестировали в открытый паевой фонд, то продать или еще докупить паи Вы можете в любой рабочий день. И каждый рабочий день мы рассчитываем стоимость паев наших открытых фондов. Так что это абсолютно ликвидный товар. Комиссия в наших фондах разная, но она уже включена в стоимость пая, а Вам нужно помнить только о скидках. Если Вы гасите паи менее чем через 2 года, то платите - 2%, от 2 до 3 лет - 1 %, и после трех лет мы не берем ничего.
Теперь по Вашей, asd1979, ситуации. Конечно это редкое счастье - все еще находиться в минусе, прошу прощения за неудачную шутку. У нас из 40 000 тысяч ненулевых счетов наверно подобная ситуация примерно с 5%. Что бы я посоветовал: первое, это нужно было усредняться, то есть за три года было бы разумно инвестировать в разные периоды и тогда сегодня у Вас было бы не минус 15%, а плюс. Постоянное инвестирование и есть одно из правил проверенных временем. Но что прошло то прошло. Сейчас бы я посоветовал не только остаться в фонде, но может быть и еще проинвестировать. Также как и vnloginov, думаю, что следующий год Вас не разочарует.
Комментарии 1
А если Вы добавите денег - по какому курсу они будут прибавляться? И в плюсе Вы или в минусе?