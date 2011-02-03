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Back to basic или назад к основам 2.

03.02.2011 16:15 6 1 342 просмотра
У каждой истории должно быть продолжение подумал я и вспомнил о том, что мы не закончили историю с Мальдивами.

Итак, я предложу свое решение этой проблемы.
Напомню условие: Вы хотите вдвоем с подругой слетать на Мальдивы через год. Вам нужно примерно 110 000 рублей на поездку. Сегодня на это вы можете выделить, допустим, 30 000 рублей и каждый месяц откладывать, скажем, по 5 000 рублей. Итого через 12 месяцев получится 90 000 рублей. А значит, еще 20 000 руб. надо где-то раздобыть.
Иными словами, Вам нужно добиться доходности в 25% годовых. Я бы предложил инвестировать по так называемой нами «агрессивной стратегии». Это инвестиции в отраслевые фонды: потребительский, телекоммуникации и транспорт, электроэнергетика, сырьевой и наш новый фонд индустриальный. Инвестируя в равных долях в эти четыре фонда, мы рассчитываем на рост активов до 30%. А это как раз и даст необходимые деньги.
Во всяком случае, если бы мы так действовали на протяжении прошедшего года, то сейчас бы вспоминали об отдыхе на Мальдивах и показывали друзьям роскошные фото.
Но опять же хочу сказать, что такая стратегия достаточно «агрессивная», и нацелена на достижение цели в краткосрочном периоде и понимании, что ситуация на фондовом рынке достаточно благоприятная. Конечно же, при негативном развитии сценария с рынком можно было воспользоваться какими-то более консервативными инструментами: фондами облигаций или драгметаллов, а может даже непосредственно покупкой ОМС (обезличенный металлический счет) или депозит. Опять же все зависит от Ваших инвестиционных целей и задач.
Но это уже другая история…

Комментарии 6

Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
такая стратегия достаточно «агрессивная», и нацелена на достижение цели в краткосрочном периоде и понимании, что ситуация на фондовом рынке достаточно благоприятная.


Мне кажется, что гражданин, имеющий понимание, близкое к реальности, о ситуации на фондовом рынке, навряд ли будет пользоваться услугами ПИФов, а предпочтёт самостоятельно затариваться через брокерскую контору. А остальным вкладывать всю сумму в ПИФ с горизонтом в год, основываясь на мнении "аналитиков", что ситуация достаточно благоприятная (которые при первой же просадке будут божиться, что давно уж предчувствовали коррекцию -)) практически равнозначно походу в игорное заведение с целью поставить всё нажитое непосильным трудом на чёрное или красное -)
Александр, скажите лучше людям честно, что высокий риск в ПИФах всегда должен быть уравновешен безрисковыми мультивалютными депозитами (даже при благоприятной ситуации на рынках), да и горизонты в год и менее совершенно неприемлимы.
Вася Иванов  (mil_collector)
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Не забудьте о том, что ПИФЫ берут комиссию, на краткосрочном периоде обычно - немалую. Полностью согласен с предыдущим комментарием. Половина аналитиков сейчас говорит - все вырастет. Половина - что не сегодня-завтра все рухнет. Кому верить? Денег много, но спроса нет, кредитования нет, производство (кроме сырья) не растет. Плюс налоги растут, политическая неопределнность, инвесторы в Россию с ее избирательным судопроизводством не верят.
Першинг  (Першинг)
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Хотелось бы понять, чем безрисковы мультивалютные депозиты. Понятно, что депозит безрисков. Относительно. Но почему именно мультивалютный? Я поигрываю в форекс (виртуально, не на деньги). Валюты ведут себя очень неопределённо. За год, который я играю, я с наслаждением проиграла сначала 5000 долларов демосчёта, потом ещё раз 5 по 300 долларов. Стратегий отыграла довольно много, результат отрицательный. Наверное, если сидеть не отрываясь от экрана, можно что-то сделать. Но в целом - минус в любом случае. С мультивалютником, догадываюсь, то же самое. Если нет эксклюзивной инсайдерской информации.
Поэтому вопрос - почему мультивалютный лучше обычного рублёвого?
Александр  (amarok)
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в мультивалютном счете имеется возможность хранить сразу в нескольких корзинах,в надежде "авось евро или доллар подорожает". Но я бы не стал сравнивать это с форексом.
А то что сливаете депо, не те стратегии использовали.
Першинг  (Першинг)
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Наверное не те. Некогда следить за всем, да и не так уж это и серьёзно. Игра компьютерная.
А всё-таки в безрисковость мультивалютного я не уверена. Рублёвый тоже ничего. Ничего не делаешь - а деньги образуются. Из ничего. Приятно.
Першинг  (Першинг)
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Мне кажется, ято пример с Мальдивами не совсем правилен в теме про инвестиции. Мне кажется, что цель инвестиций - не совсем получение конкретной суммы к конкретному сроку. Неизвестно, сколько нужно вложить в ПИФ, чтобы через год получить 20000 р. Это же зависит от рыночных котировок. А может через год они (временно) упадут, а через день вдруг вырастут?
Мне кажется, что инвестиции - это приобретение в собственности доли работающего бизнеса. Со всеми вытекающими из этого последствиями. Если угадал эффективный бизнес - выиграл. Но и риски приобретаются "в нагрузку".
Если я не права, поправьте.
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