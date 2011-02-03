Back to basic или назад к основам 2.

У каждой истории должно быть продолжение подумал я и вспомнил о том, что мы не закончили историю с Мальдивами.
Итак, я предложу свое решение этой проблемы.
Напомню условие: Вы хотите вдвоем с подругой слетать на Мальдивы через год. Вам нужно примерно 110 000 рублей на поездку. Сегодня на это вы можете выделить, допустим, 30 000 рублей и каждый месяц откладывать, скажем, по 5 000 рублей. Итого через 12 месяцев получится 90 000 рублей. А значит, еще 20 000 руб. надо где-то раздобыть.
Иными словами, Вам нужно добиться доходности в 25% годовых. Я бы предложил инвестировать по так называемой нами «агрессивной стратегии». Это инвестиции в отраслевые фонды: потребительский, телекоммуникации и транспорт, электроэнергетика, сырьевой и наш новый фонд индустриальный. Инвестируя в равных долях в эти четыре фонда, мы рассчитываем на рост активов до 30%. А это как раз и даст необходимые деньги.
Во всяком случае, если бы мы так действовали на протяжении прошедшего года, то сейчас бы вспоминали об отдыхе на Мальдивах и показывали друзьям роскошные фото.
Но опять же хочу сказать, что такая стратегия достаточно «агрессивная», и нацелена на достижение цели в краткосрочном периоде и понимании, что ситуация на фондовом рынке достаточно благоприятная. Конечно же, при негативном развитии сценария с рынком можно было воспользоваться какими-то более консервативными инструментами: фондами облигаций или драгметаллов, а может даже непосредственно покупкой ОМС (обезличенный металлический счет) или депозит. Опять же все зависит от Ваших инвестиционных целей и задач.
Но это уже другая история…
Комментарии 6
Мне кажется, что гражданин, имеющий понимание, близкое к реальности, о ситуации на фондовом рынке, навряд ли будет пользоваться услугами ПИФов, а предпочтёт самостоятельно затариваться через брокерскую контору. А остальным вкладывать всю сумму в ПИФ с горизонтом в год, основываясь на мнении "аналитиков", что ситуация достаточно благоприятная (которые при первой же просадке будут божиться, что давно уж предчувствовали коррекцию -)) практически равнозначно походу в игорное заведение с целью поставить всё нажитое непосильным трудом на чёрное или красное -)
Александр, скажите лучше людям честно, что высокий риск в ПИФах всегда должен быть уравновешен безрисковыми мультивалютными депозитами (даже при благоприятной ситуации на рынках), да и горизонты в год и менее совершенно неприемлимы.
Поэтому вопрос - почему мультивалютный лучше обычного рублёвого?
А то что сливаете депо, не те стратегии использовали.
А всё-таки в безрисковость мультивалютного я не уверена. Рублёвый тоже ничего. Ничего не делаешь - а деньги образуются. Из ничего. Приятно.
Мне кажется, что инвестиции - это приобретение в собственности доли работающего бизнеса. Со всеми вытекающими из этого последствиями. Если угадал эффективный бизнес - выиграл. Но и риски приобретаются "в нагрузку".
Если я не права, поправьте.