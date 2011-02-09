Вход
Профиль Блог Лента Активность

Поздравляем с Днем Рождения Александра Бару!

09.02.2011 13:16 15 1 656 просмотров
Итак, друзья и коллеги, я снова выполняю приятнейшую миссию в чужом блоге! Сегодня День Рождения у нашего коллеги по блогосфере (Блог о паевых и инвестиционных фондах), директора управления продаж и маркетинга УК «Райффайзен Капитал» Александра Бару! Поздравим! smile:)
Александр, от себя хочу поблагодарить за интересные и регулярные (это особенно ценно) сообщения на тему инвестиций. Последний пост про Мальдивы особенно понравился. smile:idea: Продолжайте привносить в наши блоги интересную и полезную информацию!

Комментарии 15

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Присоединяюс. smile:)
Желаю вкусных процентов. smile;)
Сергеич  (Сергеич)
#
Присоединяюсь к поздравлению Екатерины Суворовой! Желаю плодотворной и интересной работы, пополнения рядов единомышленников и, просто, здоровья и хорошего настроения! С Днем Рождения!
Анастасия Макс  (aMaks)
#
Александр, самые искренние слова уважения!
Пусть мир вокруг всегда приносит много интересного, смелого и мудрого smile;)
Здоровья и энергии!

Настя
Сергей Добрынин  (dobrynin)
#
Поздравляю великолепного профессионала, выдающегося музыканта и замечательного человека!



Анастасия Макс  (aMaks)
#
Катя, все больше людей подтягиваются) и все НАШИ! smile:ura:
Татьяна Гончарова  (IstinKO)
#
Отличная традиция, Катя)
День рожденья - хороший повод сказать пару приятных слов!

Александр, примите и мои поздравления и пожелания всего светлого, настоящего и приносящего прибыль!
Анастасия Макс  (aMaks)
#
Мне тоже понравилась эта добрая традиция) Катя, твои идеи всегда вызывают во мне уважение.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Присоединяюсь с удовольствием, так как традиция и правда замечательная!! Удачи, успехов, всего самого наилучшего! smile:ura:
Александра Cысоева  (koposhilko)
#
Александр, примите самые искренние поздравления с Днем Рождения!

Желаем Вам крепкого здоровья, свершения всех намеченных планов. И пусть всегда рядом с Вами будут верные друзья!
Першинг  (Першинг)
#
Поздравляю! Удачи и здоровья! Очень интересные вещи Вы рассказываете! Жду продолжения!
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения