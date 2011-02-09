Поздравляем с Днем Рождения Александра Бару!

Итак, друзья и коллеги, я снова выполняю приятнейшую миссию в чужом блоге! Сегодня День Рождения у нашего коллеги по блогосфере (Блог о паевых и инвестиционных фондах), директора управления продаж и маркетинга УК «Райффайзен Капитал» Александра Бару! Поздравим!Александр, от себя хочу поблагодарить за интересные и(это особенно ценно) сообщения на тему инвестиций. Последний пост про Мальдивы особенно понравился.Продолжайте привносить в наши блоги интересную и полезную информацию!