Поздравляем с Днем Рождения Александра Бару!

Итак, друзья и коллеги, я снова выполняю приятнейшую миссию в чужом блоге! Сегодня День Рождения у нашего коллеги по блогосфере (Блог о паевых и инвестиционных фондах), директора управления продаж и маркетинга УК «Райффайзен Капитал» Александра Бару! Поздравим!
Александр, от себя хочу поблагодарить за интересные и регулярные (это особенно ценно) сообщения на тему инвестиций. Последний пост про Мальдивы особенно понравился. Продолжайте привносить в наши блоги интересную и полезную информацию!
Комментарии 15
Желаю вкусных процентов.
Пусть мир вокруг всегда приносит много интересного, смелого и мудрого
Здоровья и энергии!
Настя
День рожденья - хороший повод сказать пару приятных слов!
Александр, примите и мои поздравления и пожелания всего светлого, настоящего и приносящего прибыль!
Желаем Вам крепкого здоровья, свершения всех намеченных планов. И пусть всегда рядом с Вами будут верные друзья!