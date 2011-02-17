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Назад в будущее или разговор с инвестором

17.02.2011 18:33 5 1 602 просмотра
(эпизод, не вошедший ни в какой фильм)
музыка
http://www.youtube.com/watch?v=8_anbEJsr6s

Титры на фоне офисного здания и голос за кадром
Я приобрел паи ПИФа "Райффайзен – Индекс ММВБ" 14 декабря 2010 года
на сумму 15 000 рублей…
на 15 февраля у меня стало 15 514 рублей…
14 января 2011 я еще доинвестировал – 5 000 рублей (сегодня 4 798 рублей)…
14 февраля еще 5 000 (сегодня 4 881)…
Итого я инвестировал 25 000 рублей, а в результате получилось 25 192 рубля.

Картинка: офисная переговорная в здании класса А
Мужчина 40 лет в деловом костюме, финансовый советник и напротив него потенциальный клиент – мужчина лет 30 в повседневной хорошей одежде (бренды одежды и остальные черты людей представьте сами, как Вам нравится)

Советник
- А Вы задумывались, как мы подходим к процессу инвестирования?
(делая, глоток кофе)

Посетитель
- Ну, наверное стараюсь думать, прежде чем что-то выбрать (закуривает, нет он не курит, сейчас это не модно – делает глоток зеленого чая)

Советник
- А на основе чего Вы выбираете?

Посетитель
- Все просто: я беру разные инструменты и сравниваю их.
Допустим, депозит - там все ясно, есть процент на вклад, а в ценных бумагах, валюте, недвижимости я смотрю на прошлые результаты и думаю, что наверно хуже не будет и все.
А как надо?

Советник
- Да, к сожалению, основная наша ошибка, что мы планируем будущее исходя из нашего опыта. Мы смотрим на результаты, которые показали в прошлом финансовые инструменты и переносим этот опыт в будущее.
Иными словами мы идем спиной вперед. А я бы хотел предложить Вам развернуться и посмотреть в завтрашний день.

Посетитель
- А это как?

Советник
- Очень просто. Возьмем фондовый рынок, и для простоты проанализируем
возможность инвестирования через Паевые Инвестиционные Фонды.
Как смотрят на это большинство инвесторов. Одни думают: «о, фондовый рынок – это так опасно. Вспомните 2008 год! До сих пор индекс не вернулся к своим верхним значениям. А на дворе уже 2011 год. Нужно что-то более надежное».
Другие, посмотрев на два предыдущих года и увидев рост более 120% в 2009 и просто 20% в 2010 стремятся получить прошлую доходность.
Но, к сожалению, этого сделать нельзя.
И то и другое отражает это самое движение спиной вперед.
А как развернуться, спросите Вы меня?
Да очень просто.
Несмотря на пренебрежение к прогнозам, стоит ориентироваться на них.
Ну и кончено, я буду неправ, если скажу ,что совсем стоит пренебречь прошлым опытом. А он говорит, что фондовый рынок в России за последние 10 лет показывал в среднем рост около 25%. И это несмотря на кризис, военные конфликты, дело ЮКОСа и другие потрясения.
Далее, что день грядущий нам готовит:
Наши ожидания: что в этом году рынок покажет свои 20%, а отдельные сектора экономики, например, потребительский сектор и электроэнергетика могут вырасти более 30%. Если риски фондов акций для Вас слишком велики, то можете выбрать облигационный фонд. Мы оцениваем перспективы его роста около 8-10%, Вам нравятся такие прогнозы?
Да, это не 120%. Но, скорее всего, в ближайшее время такого больше и не будет.
Наш подход – это трезвый взгляд на ситуацию и использование благоприятных факторов.

Посетитель
- Да, все это пронятно, но что я буду делать, если призрак 2008 года все же материализуется? Вы же не можете это отрицать. Более того, кстати, а что Вы сами делали, когда рынок был внизу?

Советник
- Покупали. Да-да. Покупали. Тем самым средняя цена портфеля снижалась и на сегодня.
Он уже прибыльный, а не убыточный, хотя рынок и не возвратился к вершинам.
Регулярное инвестирование как раз и есть одно из фундаментальных правил, оно и дает возможность избежать ошибки входа в рынок.

Посетитель
- И все-таки, какие фонды более перспективные и менее рискованные?

Титры….
Читайте в следующем блоге. Паевые Инвестиционные Фонды. Более подробно

Комментарии 5

Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
Наши ожидания: что в этом году рынок покажет свои 20%, а отдельные сектора экономики, например, потребительский сектор и электроэнергетика могут вырасти более 30%. Если риски фондов акций для Вас слишком велики, то можете выбрать облигационный фонд. Мы оцениваем перспективы его роста около 8-10%


Позвольте добавить ложечку дёгтя в вашу бочку мёда

20% конечно хорошо)), но может будет и минус 20(( ! Но даже если и будет плюс 20, из них ещё придётся вычесть спреды, расходы на оплату услуг управляющей компании, налог на доходы физлиц в конце концов! И в сухом остатке максимум процентов 13 (((, и это при риске потерь вплоть до 80%((((. 10% облигационных фондов это вообще смешно, за вычетом тех же статей также усохнут до 6%(((.(но в них хоть вероятность уйти в минус меньше, но всё-таки есть!)
А какая альтернатива вашим разлюбезным фондам? Да элементарная! Депозиты, защищённые страхованием вкладов сейчас можно разместить по 10%. Риски практически равны нулю, но даже если они и реализуются (пресловутый армагеддон -)) то тогда и ПИФы сдуются.

Вот и выбирайте - 13% с риском потери большей части капитала - ПИФ акций,
6% с риском уйти в ноль или существенный минус - ПИФ облигаций
10% практически без риска - депозиты

Гектор  (Гектор)
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Мне очень понравился Ваш рассказ с литературной точки зрения. А по существу - Вы тоже правы, если рассматривать инвестора как человека, вкладывающего деньги практически на всю жизнь. Лет эдак на 30. А если деньги могут в какой-то момент вам все-таки понадобиться, то рассчитывать на высокую доходность не стоит. Я периодически провожу экперименты с инвестированием в различные инструменты финансового рынка. ПИФы, самостоятельная игра на бирже, сейчас вот отдал часть денег в ловерительное управление. Посмотрим, что покужут профессионалы рынка. Пока по ПИФам у меня наихудшие результаты.
Першинг  (Першинг)
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Здравствуйте, Александр!
Хотелось бы узнать - Вы, наверное считали - сколько у Вас теперь паёв ПИФа? Получилось, что если бы Вы не довкладывали, результат в % был бы лучше! smile:(
2 последних месяца были убыточными? По отношению к первому? Наверное, для специалиста мои вопросы выглядят глупо, но без глупых вопросов не научишься? smile:D
С интересом жду продолжения.
Да, наблюдать за растущей травой очень утомительно. Но результат интересен! smile:D
Владимир  (V.l.ad)
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Инвестирование интересно. В ПИФах лежала определенная сумма, при снятии был +, что радовало, Депозиты меня всегда мало интересовали.. Наверное слишком молодой, что бы класть туда деньги, риска 0, но ставки уменьшаются на глазах. Вложения в ОМС меня всегда привлекали, в 2008 (непомню точно месяц) грамм серебра стоил 13-14 рублей, а сейчас тот же грамм пробивает потолок в 30р. Проблема то в другом - уж очень хочется потратить деньги сейчас а не ждать пока этот актив начнет приносить доход. Но это чувство постепенно перебарываю в себе. Осталось мне только в венчурные инвестиции податься smile:) Спасибо за статью, Александр!
Сергей Савельев  (kev)
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Двигаемся спиной вперёд - "планируем будущее исходя из нашего опыта".
"А как развернуться, спросите Вы меня?" - "Несмотря на пренебрежение к прогнозам, стоит ориентироваться на них. Ну и кончено, я буду неправ, если скажу ,что совсем стоит пренебречь прошлым опытом. А он говорит, что фондовый рынок в России за последние 10 лет показывал в среднем рост около 25%."
Так в чём же разница этих 2-х абсолютно одинаковых подходов, спрошу Вас я? smile8)
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