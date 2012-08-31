Популярные сообщения

Сегодня хотел бы написать о том, как странно, порой, сами по себе меняются цифры в «Народном рейтинге». Мы замечаем это не первый раз, но раньше списывали подобные изменения на какие-то процессы, которые мы попросту не отследили. Однако с каждым новым разом странных изменений цифр мы из спортивного интереса начинали все более пристально наблюдать за цифрами таблицы, причем не только по своему банку, но и по всем остальным.
Долго ждать не пришлось: не прошло и нескольких недель с момента прошлых весьма странных изменений цифр, как это случилось вновь. А произошло следующее.
Если бы мы посмотрели на таблицу рейтинга в понедельник (23.04.2012), то увидели бы следующие данные по нам, ВТБ и Альфа-банку:
Однако сегодня утром (25.04.2012) цифры были следующие:
Таким образом, по сравнению с понедельником:
- Сбербанк куда-то потерял 71 отзыв, 12 решенных проблем, 45 ответов банка и, соответственно, упал на 0,2 в рейтинге.
- Альфа-Банк потерял 15 отзывов и 15 ответов;
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