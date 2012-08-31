Популярные сообщения

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Михаил Беляев 31.08.2012 19:06 MikeBelyaev
Пятничное
Дорогие друзья! Сегодня не только последний день рабочей недели, последний день августа и последний день лета, но и последний день моей работы в качестве руководителя Службы заботы о клиентах Сбербанка. Я принял сложное для себя решение покинуть Сбербанк, но оглядываясь назад могу с уверенностью сказать, что создание Службы было самым интересным и пока самым масштабным проектом в моей карьере и, надеюсь, полезным делом для всего Сбербанка в целом. Я хотел бы поблагодарить всех наших клиентов, причем в большей степени даже не тех, кто нас поддерживал (хотя им я благодарен за мужество), а тех, кто нас критиковал, потому что именно это и мотивировало нас что-то менять и двигаться дальше! Я хотел бы поблагодарить всех посетителей Банков.ру, которые делились мнением и советами, а также верили в нашу Службу. И конечно, я хотел бы поблагодарить всю команду Банков.ру, которые постоянно на связи с нами, и лично Филиппа и Елену - вы молодцы! Читать далее
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Михаил Беляев 25.04.2012 11:03 MikeBelyaev
О "плавающих" цифрах в "Народном рейтинге"
Сегодня хотел бы написать о том, как странно, порой, сами по себе меняются цифры в «Народном рейтинге». Мы замечаем это не первый раз, но раньше списывали подобные изменения на какие-то процессы, которые мы попросту не отследили. Однако с каждым новым разом странных изменений цифр мы из спортивного интереса начинали все более пристально наблюдать за цифрами таблицы, причем не только по своему банку, но и по всем остальным. Долго ждать не пришлось: не прошло и нескольких недель с момента прошлых весьма странных изменений цифр, как это случилось вновь. А произошло следующее. Если бы мы посмотрели на таблицу рейтинга в понедельник (23.04.2012), то увидели бы следующие данные по нам, ВТБ и Альфа-банку: Однако сегодня утром (25.04.2012) цифры были следующие: Таким образом, по сравнению с понедельником: - Сбербанк куда-то потерял 71 отзыв, 12 решенных проблем, 45 ответов банка и, соответственно, упал на 0,2 в рейтинге. - Альфа-Банк потерял 15 отзывов и 15 ответов; Читать далее
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Михаил Беляев 28.09.2011 14:53 MikeBelyaev
Ситуация с реагированием на отзывы на Банках.ру
Уважаемые читатели и клиенты Сбербанка! Многие из Вас на себе почувствовали технические сложности, с которыми в настоящее время сталкивается сайт Банки.ру. Напомню, проблемы начались 21 сентября и с разной периодичностью продолжаются до сих пор. Банки.ру объявляли о ситуации здесь, а потом здесь. Последнюю неделю я регулярно получаю сообщения от клиентов с просьбами среагировать на отзывы или ответить на вопросы, которые размещены на сайте. Однако, к сожалению, Служба заботы о клиентах, также, как и многие из Вас, испытывает затруднения в работе с порталом и регулярно сталкивается с ограничением доступа к нему. Читать далее
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Михаил Беляев 10.06.2011 12:53 MikeBelyaev
"Наша Служба и опасна, и трудна..."
В первую очередь я хотел бы поблагодарить всех посетителей, прочитавших и оставивших комментарии к моему прошлому посту! Признаюсь - я не ожидал получить столько интересных отзывов и вопросов. Похоже, что только один первый пост дал мне столько тем, что их хватит месяцев на 6, так что, можно сказать, начало было положено. А сейчас - к содержанию. Читать далее
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Михаил Беляев 02.06.2011 11:00 MikeBelyaev
И вновь хочется узнать ваше мнение...
Приветствую всех, кто нашел немного времени, чтобы прочитать этот пост! Наверное, вы уже успели заметить, что я не самый активный блогер среди представителей банков (второй пост за 4 месяца - это, конечно, результат). Такая "активность" была связана со многими причинами, в основном, конечно, с очень активной работой над созданием Службы заботы о клиентах в Сбербанке, которая сейчас в самом разгаре. Читать далее
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Михаил Беляев 08.02.2011 18:38 MikeBelyaev
Собираем мнения
Эту замечательную девушку на фото зовут Таня Архипова. Она возглавляет ОКО Сбербанка (если быть точным, то отдел клиентского обслуживания департамента организации розничного обслуживания и продаж ОАО “Сбербанк России”). Задачей ее отдела является контроль качества обслуживания клиентов в отделениях банка, а также реагирование на жалобы клиентов на обслуживание в отделениях. Читать далее
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