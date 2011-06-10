"Наша Служба и опасна, и трудна..."

В первую очередь я хотел бы поблагодарить всех посетителей, прочитавших и оставивших комментарии к моему прошлому посту! Признаюсь - я не ожидал получить столько интересных отзывов и вопросов. Похоже, что только один первый пост дал мне столько тем, что их хватит месяцев на 6, так что, можно сказать, начало было положено. А сейчас - к содержанию.
Многие постоянные пользователи Банков.ру уже успели заметить (а кто-то и обсудить) появление в Сбербанке нового подразделения с непривычным названием. Кстати, как выяснилось, название действительно привлекает к себе много внимания: кому-то оно нравится или вызывает улыбку, у кого-то, напротив, ехидный смех и раздражение. Особенно часто название любят "посмаковать" клиенты, столкнувшиеся с проблемами и описывающие их в Народном рейтинге. Как только нам не предлагали переименоваться: и в "Службу затыкания дыр", в "Службу тушения пожаров" и даже в "Службу заговаривания клиентов". Также нам предлагали создать еще "Службу беспокойства о клиентах", в которой будут сидеть специальные люди и исключительно беспокоиться обо всех.
Не скрою, все эти функции также присущи нашей новой службе. Но, если серьезно, то Служба заботы о клиентах - это пилотный проект, который мы делаем в Сбербанке. Наша задача в настоящий момент - это работа с обращениями наших клиентов в социальных медиа, в том числе и на на площадках Банков.ру. Поэтому, вопреки расхожему мнению, "Службой заботы о клиентах" не называется вся клиентская поддержка Сбербанка, поскольку есть еще Контакт-центр, Центры поддержки клиентских операций, отделения банка и т.д.
Более того, принципы нашей работы несколько отличаются от стандартной поддержки.
Во-первых, мы стремимся к тому, чтобы реагировать на обращения там, где люди их оставляют, а не там, где банк их традиционно ждет. Т.е. у нас нет определенного жестко зафиксированного канала приема обращений и формы подачи обращения, как в стандартных каналах. Мы сами приходим туда, где люди пишут о нас.
Во-вторых, мы стараемся (в рамках дозволенного) общаться с людьми на их языке, в каждом конкретном случае адаптируясь под клиента и его уровень знаний и требований.
В-третьих, мы отвечаем за решение проблемы клиента от начала и до конца. Соответственно, если кто-то из нашей службы начал общаться с человеком и заниматься его проблемой, то он не отправит клиента к кому-то другому, даже если приходится немного выйти за рамки своего функционала, а будет сам заниматься всеми вопросами. В крайнем случае, если требуется работа других специалистов банка и это звено никак не заменить, мы все равно связываемся с клиентом после того, как проблема решена, чтобы убедиться, что все прошло хорошо.
В-четвертых, мы не боимся экспериментировать. И если мы видим, что нужно изменить свою работу в одну или в другую сторону, то делаем это сразу же, постоянно анализируя результат. Конечно, мы не все делаем правильно и иногда наши эксперименты не дают положительных результатов, но тогда мы быстро признаем ошибки и возвращаемся на исходную позицию, чтобы затем снова меняться в лучшую сторону.
Сейчас мы работаем лишь с относительно небольшим количеством обращений, которых, однако, пока все равно больше, чем мы можем через себя пропустить.
О конкретных цифрах я расскажу немного позже, сейчас как раз готовлю для вас немного интересной статистики...
Как я уже писал выше, наша Служба - это пилотный проект. Скорее всего, уже в самое ближайшее время произойдет некое подведение итогов, когда результаты работы будут обсуждаться руководством банка, которое и будет принимать решение о том делать ли Службу постоянной частью системы поддержки банка или в этом нет необходимости. И главным фактором при принятии этого решения будет один: довольны ли нашей работой клиенты банка, или же нет. Так что и в этот раз решение за Вами;)
Комментарии 28
Михаил, я от всей души желаю вам удачи.
прошу вас разобраться с моей претензией к сбербанку по поводу негосударственного пенсионного страхования.
сделайте пожалуйста запрос в вашем банке и помогите разобраться в сложившей ситуации.
мои данные у вас есть.
Действительно, нашел ваше обращение в нашей системе. Думаю, уже на следующей неделе будет понятно, что произошло, сейчас сотрудник, который работает с жалобой, ждет дополнительной информации от вашего территориального банка. Как только будут новости, обязательно сообщу!
Вы же скатываетесь или к промоушену своей структуры, либо сбиваетесь (Вас сбивают) на персональные, индивидуальные решения. Вы подменяете, на мой взгляд, рабту или ГЛ, или работников "на местах".
ПС.Прошу не обижаться, но первая моя реакция на Ваш пост была:"Бла-бла-бла...". Думаю, что клиентам Вашего, безусловно, авторитетного банка, это более интересно.
Да, на персональные решения сбивают. Не могу не реагировать, т.к. действительно проблем много и их надо решать. Конечно, хочется, чтобы в комментариях писали про тему поста, но не могу же я запретить людям писать все, о чем они хотели бы написать... Думаю, в этом нет ничего страшного.
Про структуру давайте подробней. Как подменяем? Не совсем понял тезис...
Вот, сопсно, поэтому я разочарован
Мы все знаем, что надо "пощупать" Корейко, но как это сделать? Я же Вам и говорю, что весь вопрос не в том, что надо сделать это и то, а в том, что пытаюсь найти механизмы, технологии, как это сделать. Вот похожий блог у Романа Худорожкова "О борьбе с очередями". Мне он очень интересен. Кое до чего сами дошли, кое-что Роман надоумил, что-то пришло из откликов... )
уговариваю Михаила позаговаривать Клиентов в нашем пресс-центре, в рамках проекта "Друзья банка" (например http://www.banki.ru/friends/group/avangard/forum/98063/) и он идёт навстречу, за что ему биг сенкс.
А Вас, как интересного собеседника и конструктивного критика, хотелось бы тоже видеть
Просто Вы тут обмолвились, что Вам интересны способы улучшения обслуживания... Может я не так Вас понял...
Я не "обмолвился", мне действительно интересны способы улучшения обслуживания... "Способы", а не "собеседования" Может, я что-то не так понял? А лично познакомиться в Пресс-Центре не получится, я далекова-то от Пресс Цетра живу В общем, лучше Вы к нам
Для чего было указывать на какие-то мелкие недостатки возможно не совсем профильного специалиста, который быстро разобрался в ситуации и дал корректный ответ!?
В отношении вас так часто поступают? и вам наверное это очень нравится, раз вы тоже самое решили применять к другим.
Для Сбера это очень актуально! Фронт и колл сотрудники порой затягивают решение многих проблемных ситуаций именно из-за того, что требуется вмешательство специалистов, более квалифицированных по линии обращения. Соответственно, решение затягивается на неопределенный срок.
А если есть определенная служба, которая способна разобраться в ситуации и предложить оптимальные варианты решения ситауции при сдержанных сроках - это здорово! Тем более, что каждого сегодня важна забота и индивидуальные подход и внимание.
Я - за инновации. Поэтому, желаю удачного развития проекта, так как вижу, что старт был успешным.
Если бы было всё так просто. В результате всех этих "новшеств" в виде ПСС и сокращений, проводимых каким-то дьявольским образом, "объединений", результат, которых, просто плачевный, когда обращаться начинают к одному и тому же "спецу", причём ещё и "непрофильному", потому как другие "объединённые" ничего сказать по существу не могут, фронт- и колл-сотрудники реагировать быстрее и не смогут.
И как найти таких специалистов быстро и вовремя?
К чему я это веду? К элементарному. Простая история.
Зашёл намедни в один из филиалов, застал конец разговора консультанта с клиенткой: "Ой, спасибо, что позвонили, я только связывалась с городом N (город в другом регионе), там сказали, что сегодня сотрудника нет( - "один за всех"), но в понедельник он будет обязательно! Я держу Вашу ситуацию с карточкой на контроле!"
Ехидно интересуюсь: "Вот ты сейчас человеку пообещала, что "держишь ситуацию на контроле", а позволь поинтересоваться - как ты собираешься это делать???"
- Позвоню ещё раз в понедельник, обрисую ситуацию, спрошу, что от нас требуется!
- Стало быть ты в курсе, что разница во времени с городом N у нас 3 часа?
- Упсс! Спасибо, что сказал!
- Но это не всё. Позвонила - человека нет на месте. Ну там курить вышел, начальство вызвало, некогда, по нужде вышел. Действия?
- Позвоню ещё раз.
- Занят.
- Ещё раз!
- Занят!
- Ну ещё раз позвоню.
- Слушай, дорогая, у тебя что, времяисчисление какое-то иное? А если тебе работы накидают? А ты человеку дала обещание!
- И что делать?
- Элементарно, запоминай, чтобы не попадать в идиотские ситуации. Звонишь с поправкой на три часа по телефону по которому звонила, дозваниваешься. Пофиг до кого. Нужный тебе человек или нет - не имеет значения, не давай положить трубку. Если "сосед", то просишь сбросить пустое письмо тебе на "мыло" для переадресации нужному, там ты всё напишешь. Если это человек, который тебе нужен, то, не забывая упомянуть, что "сложная ситуация, но чтобы не занимать подолгу телефон...", "в письме я подробно опишу ситуацию...", опять же просишь сбросить тебе на "мыло" пустое письмо. Приходит письмо, открываешь и "френдишь" человека в "контакты". А потом пишешь письмо с подробным описанием своей проблемы. "Мыло" твоё такое - ххх@хххххх. До нужного человека, в дальнейшем, сможешь "допрыгнуть" "за раз" без дурных звонков.
- Спасибо! Сам придумал?
- Дарю идею, придумано не от хорошей жизни.
Интересуюсь в понедельник:
- Ну и как?
- Ой, спасибо! Такая тётечка хорошая оказалась! Карту уже разблокировали, клиентка едет.
Этому в Сбере не учат, к сожалению.
Я так понимаю - это ваши основные функции. А теперь посмотрим на ситуацию "сверху". Сбербанк создает службу для решения проблем "во фронте" между клиентами и банком в целом, будь то технические или проблемы в контакте. А почему вдруг это понадобилось? Почему, извините, но грубо будет сказано, "геморрой лечат сосульками"? Неужели Сбербанк не понимает, что большая часть проблем в их сотрудниках, что работают не те, кто нужно, что они не обучены, что взваливают работы, больше, чем нужно и т.д. Еще нужно добавить, что IT-системы в Сбере работают не идеально, заходя в банк часто слышно от сотрудников, что что-то "висит" или незагружается. Не хватает нужных отчетов в ИБСО, и сотрудники по несколько дней вручную из месяца в месяц делают отчеты, при этом они утверждают, что для того, чтобы этот отчет сделали нужно самому год "побегать" со служебкой. Ну это так, к примеру...
Ваша служба нужна, но вы должны дать не только такой отчет руководству, что "решили столько-то проблем", а "выявили в работе ... слишком длительную процедуру ..." или "выявлено незнание сотрудниками ...". Нужно лечить не симптомы, а заболевание!
хотелось бы ясности.
данные у вас мои есть.