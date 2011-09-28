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Ситуация с реагированием на отзывы на Банках.ру

28.09.2011 14:53 9 1 768 просмотров
Уважаемые читатели и клиенты Сбербанка!

Многие из Вас на себе почувствовали технические сложности, с которыми в настоящее время сталкивается сайт Банки.ру. Напомню, проблемы начались 21 сентября и с разной периодичностью продолжаются до сих пор. Банки.ру объявляли о ситуации здесь, а потом здесь.

Последнюю неделю я регулярно получаю сообщения от клиентов с просьбами среагировать на отзывы или ответить на вопросы, которые размещены на сайте. Однако, к сожалению, Служба заботы о клиентах, также, как и многие из Вас, испытывает затруднения в работе с порталом и регулярно сталкивается с ограничением доступа к нему.

Мы общались с командой Банков.ру и понимаем, что эти сложности вызваны абсолютно объективными и независящими от них причинами. Поэтому мы лишь можем пожелать удачи техническим специалистам компании в борьбе с этой напастью. Ребята, мы болеем за вас!

Что касается отзывов и вопросов клиентов, то мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы компенсировать возникшие задержки скоростью работы с этими обращениями, как только все придет в норму. Поэтому просим всех вас с пониманием отнестись к этой вынужденной задержке.

Еще немного, и все будет хорошо!

Комментарии 9

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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От лица Банки.ру приношу извинения Сбербанку, его клиентам, а также всем остальным посетителям сайта. Делаем все возможное, чтобы нормализовать его работу. Пока же от стыда сквозь землю готов провалиться... smile:(
Михаил Беляев  (MikeBelyaev)
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Филипп, спасибо огромное за реакцию! Я думаю, все посетители прекрасно понимают ситуацию и, так же как и мы, болеют за вашу команду! Уверены, у вас все получится!
user135773  (user135773)
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Да ладно Вам, какой стыд. Гордится надо. Но недолго:) Когда Ддосили ЖЖ, говорили, что подобного рода атака - это что-то вроде почетного знака отличия, признак того, что Вас заметили, Вы стали популярны или Вас просто испугались конкуренты. Это какая-никакая, но реклама. И Ддос-атака - своего рода подтверждение серьезности сайта. Каго попало не Ддосят smile;)
читающий  (читающий)
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"подобного рода атака - это что-то вроде почетного знака отличия"

Когда всё придёт в норму, можно будет в левом верхнем углу (по логотипом Банки.ру) указать:
Сентябрь 2011 - Ддос-атака, успешно отбита.
user135773  (user135773)
#
*
-гордиться
-кого

И орден пририсовать "За успешное отклонеие Ddos-атаки".
Михаил Беляев  (MikeBelyaev)
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Кстати, сегодня, вроде бы, все уже наладилось. По-крайней мере мы не замечаем никаких проблем smile:)
К  (shlomo_chavez)
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Проблема по всей видимости окончательно не решена. И носит она, возможно более глобальный характер. Филипп в обсуждении новостей отметил, что за атаками последовали две аварии в дата-центре. ЗаДДДосили. Банки.ру сейчас не в Москве находится, там же и Кремлин.ру.
Проверяю сервисом, от меня "кажет" 1045км.
Михаил Беляев  (MikeBelyaev)
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Да, такие длительные атаки быстро и бесследно не проходят... Но мы пока не замечаем перебоев в работе. Все выглядит как обычно.
К  (shlomo_chavez)
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Михаил, я и sbrf.ru глянул сервисом. На месте smile;)
Вы уж там не жалейте, делитесь приватно инфой про хостинг сайтов.
Ставлю медный пятак, что компании хостеры Сбербанка и Банки.ру - разные smile:)
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