Ситуация с реагированием на отзывы на Банках.ру

Уважаемые читатели и клиенты Сбербанка!
Многие из Вас на себе почувствовали технические сложности, с которыми в настоящее время сталкивается сайт Банки.ру. Напомню, проблемы начались 21 сентября и с разной периодичностью продолжаются до сих пор. Банки.ру объявляли о ситуации здесь, а потом здесь.
Последнюю неделю я регулярно получаю сообщения от клиентов с просьбами среагировать на отзывы или ответить на вопросы, которые размещены на сайте. Однако, к сожалению, Служба заботы о клиентах, также, как и многие из Вас, испытывает затруднения в работе с порталом и регулярно сталкивается с ограничением доступа к нему.
Мы общались с командой Банков.ру и понимаем, что эти сложности вызваны абсолютно объективными и независящими от них причинами. Поэтому мы лишь можем пожелать удачи техническим специалистам компании в борьбе с этой напастью. Ребята, мы болеем за вас!
Что касается отзывов и вопросов клиентов, то мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы компенсировать возникшие задержки скоростью работы с этими обращениями, как только все придет в норму. Поэтому просим всех вас с пониманием отнестись к этой вынужденной задержке.
Еще немного, и все будет хорошо!
Комментарии 9
Когда всё придёт в норму, можно будет в левом верхнем углу (по логотипом Банки.ру) указать:
Сентябрь 2011 - Ддос-атака, успешно отбита.
-гордиться
-кого
И орден пририсовать "За успешное отклонеие Ddos-атаки".
Проверяю сервисом, от меня "кажет" 1045км.
Вы уж там не жалейте, делитесь приватно инфой про хостинг сайтов.
Ставлю медный пятак, что компании хостеры Сбербанка и Банки.ру - разные