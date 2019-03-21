Популярные сообщения

Завершены акции бескомиссионных платежей по услугам Платежного кабинета
https://kvartplata.ru/pay/Pages/31.08.18.aspx
Уважаемые пользователи! С 1 сентября платежи по образовательным услугам: «Детсад, школа, доп.образование, ДШИ (бюджет) – РФ», «Детсад, школа, доп.образование, ДШИ (не бюджет), а также по коммунальной услуге «Оплата ЖКХ – РФ» принимаются с комиссионным вознаграждением.
Услуга «Оплата ЖКХ – РФ», комиссия с плательщика – 1.2 % (мин 25 руб.)*
Услуга «Детсад, школа, доп.образование, ДШИ (не бюджет) – РФ», комиссия – 3 % с плательщика (мин 25 руб.)*
Услуга «Детсад, школа, доп.образование, ДШИ (бюджет) – РФ», комиссия – 3% с плательщика*
* точная сумма комиссии будет рассчитана после введения всех данных о платеже.
Напомним, оплатить коммунальные услуги без комиссии возможно по новой услуге «Оплата ЖКХ по ЕЛС» при поиске начислений из ГИС ЖКХ по ЕЛС. Комиссия не взимается в случае отсутствия альтернативной услуги в Системе «Город» для оплаты.
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