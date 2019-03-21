Популярные сообщения

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Valentina Валентина 21.03.2019 23:56 bhuma
Кредитная карта "Восторг" Восточного банка. Кэшбэк до 10% на выбранную категорию.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Восторг" Восточного банка. Ссылки на сайт банка https://www.vostbank.ru/client/credit-card/kreditnaya-karta-vostorg/ Ветка на банки.ру https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=11&TID=359838 ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ Подать заявку на выпуск карты можно только в отделении банка. При заказе через сайт банка возможно одобрение другой карты не ВОСТОРГ. Не соглашайтесь на доставку карты курьером. (Привозят любой другой продукт, только не Восторг). Для получения карты нужен только паспорт. Заполняется анкета с указанием всех данных, места работы, рабочего телефона, также просят заполнить информацию о 3-х контактных лицах, обычно близких родственников с номерами телефонов. В большинстве случаев не звонят, но иногда и звонят, уточняют информацию о заемщике. Минут через 10-15 (и более) приходит смс об одобрении кредитной заявки, либо отказ. Вместо ВОСТОРГА могут одобрить другую карту. Читать далее
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Valentina Валентина 17.03.2019 12:38 bhuma
Бонусная программа КЭШБЭК от Восточного банка (выделена в отдельный блог, т.к. распространена на несколько различных продуктов)
БОНУСНАЯ ПРОГРАММА «ТВОЙ КЭШБЭК» В РАМКАХ БОНУСНЫХ ПРОГРАММ БАНКА: «КЭШБЭК», «Автокарта бонус», «Тепло», «Карта дальневосточника», «Просто ТНС Энерго», «CashBack бонус», «CashBack 10% бонус», «Спортивная». https://www.vostbank.ru/upload/iblock/6a4/Usloviya-aktsii-TVOY-KESHBEK-s-11.03.2019.pdf Инструкция пользователя на сайте банка: https://www.vostbank.ru/upload/iblock/1c9/Instruktsiya_polzovatelya_K_mobile.pdf Подключение Бонусной категории осуществляется в ИБ. Подключить единовременно можно только одну Бонусную категорию и она действует до момента ее отключения или смены на другую категорию.. В ИБ появляется информация о подключенной категории. Возможна смена категории со следующего месяца, для этого надо до конца текущего месяца переключиться на новую категорию. Не тянуть до последнего часа последнего дня месяца. Переключиться можно в любой день месяца и несколько раз. Последняя подключенная категория начнет действовать с первого числа следующего месяца и до момента ее смены на другую категорию (последнего дня месяца смены категории). Читать далее
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Valentina Валентина 13.02.2019 14:00 bhuma
Дебетовая карта Ренкредит ТП202 (карта не выпускается, в архиве)
Основные моменты по карте ТП202 ССылка на блог ПБ https://www.banki.ru/blog/renkredit/10193.php Тарифы по предоставлению и обслуживанию банковских карт КБ «Ренессанс Кредит»: https://rencredit.ru/upload/iblock/e29/tarify-po-predostavleniyu-i-obsluzhivaniyu-bankovskikh-kart-kb-renessans-kre....pdf ТАРИФЫ и КОМИССИЯ Плата за оформление выпуск карты (комиссия списывается после первой совершенной операции) - 99 руб. повторный выпуск карты – 99 руб. ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ 1) бесплатно: - При наличии остатка на Счете в течение календарного месяца в сумме не менее 30 000 рублей или - При осуществлении расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса в течение календарного месяца в размере не менее 5 000 рублей 2) в иных случаях — 59 руб. в месяц. ПРОЦЕНТЫ, НАЧИСЛЯЕМЫЕ НА МИНИМАЛЬНЫЙ ОСТАТОК Исходя из минимального остатка до 499 999,99 рублей – 7,5%; исходя из минимального остатка от 500 000 рублей – 6%; Читать далее
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Valentina Валентина 04.02.2019 11:40 bhuma
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка https://www.vostbank.ru/client/credit-card/karta-cash-back/ ветка на форуме https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=11&TID=355962 ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ Подать заявку на выпуск карты можно только в отделении банка. При заказе через сайт банка одобряют другую карту не Кэшбэк и доставляют ее с курьером. Не соглашайтесь на такой вариант. (Привозят любой другой продукт, только не Кешбэк). В офисе заполняется анкета с указанием всех данных, места работы, рабочего телефона, также просят заполнить информацию о 3-х контактных лицах, обычно близких родственников с номерами телефонов. В большинстве случаев не звонят, но иногда и звонят, уточняют информацию о заемщике. Минут через 10-15 (и более) приходит смс об одобрении кредитной заявки, либо отказ. Если пришло одобрение на другую карту, а на Кэшбэк нет, требуйте повторной отправки заявки на Кэшбэк. Читать далее
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Valentina Валентина 24.11.2018 00:31 bhuma
БОЛЬШОЙ CASHBACK кредитная карта ОТП Банка с КБ 7% на выбранную категорию
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С 01 июля вносятся изменения в бонусную программу Семейная. https://www.otpbank.ru/f/documents/car...7.2019.pdf 2.2.1. 7% от суммы по операциям покупок в одной из категорий на выбор согласно приложения №1 и в соответствии с кодами Тарифов, указанных в пункте 1.3 настоящих Правил; Размер Бонуса рассчитывается от суммарного оборота по Карте за Отчетный месяц и составляет: 7% - от 70000 рублей и более; 5% - от 50000 рублей до 70000 рублей; 3% - от 30000 рублей до 50000 рублей; 1% - менее 30000 рублей. 2.2.2. 1% от суммы по операциям покупок иных операций, не входящих в выбранную категорию согласно приложения №1. Максимальная сумма КБ 3000 руб. в месяц. Каков КБ по МСС 4900 оплата ЖКХ пока не ясно 7% или 1%. По другим тарифам аналогичные изменения. Ссылка на сайт банка https://www.otpbank.ru/retail/cards/big-cashback/ Cсылка на ветку сайта Банки.ру https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=11&TID=354749&PAGEN_1=1#forum-message-list Для клиентов Московского региона заявку на карту можно оформить на сайте онлайн https://anketa. Читать далее
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Valentina Валентина 25.08.2018 10:52 bhuma
Отличные условия для клиентов Тач банка
Предложение действует только для лиц, имеющих действующий Договор на комплекс банковских услуг «Touch Bank». https://www.touchbank.com/news/migrate/ Ссылка на обсуждение карт на сайте банки.ру https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=13&TID=347971 Чтобы оформить новую карту, получить кредит или открыть вклад в ОТП Банке, позвоните по специальному номеру 8 800 301-91-84 или обратитесь в ближайшее отделение банка. К заказу предлагается две карты: -Кредитная карта "ПОНЯТНАЯ карта" с кредитным лимитом от 0 до 450 т.р. (карта для покупок, снятия наличных) Тариф: https://www.touchbank.com/static-common/docs/otp/migrate/otp-ponyatnaya-karta.pdf https://www.otpbank.ru/retail/cards/tb/clear-card-cb/ -Кредитная карта "Понятная" без подключения Бонусной программы https://www.otpbank.ru/retail/cards/tb/clear-card/ -Дебетовая карта "ВСЕ и СРАЗУ" с кредитным лимитом от 0 до 450 т.р. (карта для покупок, снятия наличных и хранения денег). Читать далее
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Valentina Валентина 10.05.2018 13:50 bhuma
Дебетовая карта "Тепло" Восточного банка с КБ 5% на ЖКХ, Аптеки и «Общественный транспорт» ( Коэффициент в размере 5% применяется с даты поступления Пенсии и/или Зарплаты и действует в течение всего следующего месяца)
Изменения в ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ с 01 марта повышенный кэшбэк в размере 5% применяется с даты поступления Пенсионных выплат и/или Заработной платы и действует в течение всего следующего месяца Дебетовая карта ТЕПЛО от Восточного банка Ссылка на сайт банка https://www.vostbank.ru/client/debit-card/teplo_dc/ ветка на форуме https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=13&TID=344952&PAGEN_1=1#forum-message-list ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ. Карта выдается всем желающим. Отчетный период по карте календарный месяц с 01 по 30/31 число. Для оформления карты необходимо сразу обратиться в отделение банка (с кассой) и попросить открыть текущий счет на 150 руб. и оформить к нему неименную либоименную карту по тарифу "ТЕПЛО". Внимательно проверяйте, какой тариф Вам оформляют. Очень часто вместо карты ТЕПЛО, предлагают оформить КАРТУ №1. По тарифу Тепло оформляется заявка на неименную или именную карту - Тип карты ПС МИР iInstant либо Classic. Читать далее
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Valentina Валентина 06.05.2018 13:17 bhuma
Карта «CoinKeeper» от банка Хоум Кредит
Для получения карты "CoinKeeper" необходимо оставить заявку https://www.homecredit.ru/coinkeeper/index.php Согласно оставленной заявки открывается счет и выпускается именная карта VISA, которая будет доставлена в офис через несколько дней. При обращении в офис можно сразу получить неименную карту, выдается карта MasterCard КЛЮЧ. При получении именной карты неименная может быть заблокирована, но часто этого не делается и на руках остаются две карты разных систем, привязанные к одному счету. Тарифы по банковскому обслуживанию https://www.homecredit.ru/download.php?fid=92384 См. РАЗДЕЛ 4 часть 2 стр.32-34. ПРОЦЕНТЫ на остаток: 6% годовых при остатке на счете от 10 000 руб. до 300 000 руб. и 3% годовых на сумму превышения 300 000 руб., не начисляются при остатке на счете менее 10 000 рублей. Даже если на счете был остаток 10000 руб. один день, проценты будут начислены за один день. Выплачиваются ежемесячно в последний день расчетного периода. Читать далее
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Valentina Валентина 02.04.2018 13:28 bhuma
Польза — новая дебетовая карта от Банка Хоум Кредит
Банк Хоум Кредит расширил возможности программы «Польза» Банк Хоум Кредит расширил возможности программы лояльности «Польза» для клиентов с дебетовыми картами «Польза» и «Космос». Такие клиенты смогут подключить дополнительные категории, в которых будут получать повышенный кешбэк за покупки. Вот эти категории: Детские товары; Дом и ремонт; Электроника; Досуг и развлечения; Домашние питомцы; Здоровье и красота; Одежда. Во всех перечисленных категориях можно подключить повышенный кешбэк — 2 процентных пункта. Повышенный кешбэк будет прибавляться к базовому. Стоимость подключения повышенного кешбэка в категориях «Дом и ремонт», «Домашние питомцы», «Досуг и развлечения», «Здоровье и красота» и «Детские товары» составит: 99 баллов «Польза» за 30 дней действия опции; 259 баллов «Польза» за 90 дней действия опции; 499 баллов «Польза» за 180 дней действия опции; 999 баллов «Польза» за 365 дней действия опции. Стоимость подключения повышенного кешбэка в категориях «Одежда и обувь» и «Электроника» составит: 199 баллов «Польза» за 30 дней действия опции; Читать далее
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Valentina Валентина 07.03.2018 10:11 bhuma
Оплата ЖКУ (способы и карты)
Оптимальные системы для оплаты ЖКУ: 1) САЙТЫ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ - мсс, как правило, 4900. Может взиматься комиссия. Надо проверять конкретный сайт. 2) ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru/#!/main (необходима регистрация на Госуслугах), мсс 4900. (Введена комиссия, либо оплата с вылетом из грейса) При оплате ЖКУ через ГИС ЖКХ теперь комиссия 1,1% (мин. 39 руб.) или с виртуального кошелька без комиссии. Но залить с карты в кошель будет судя по всему как перевод средств. Проводится операция как услуги почты России , а не Dom.gosuslugi.ru . 3) СИСТЕМА "ГОРОД" https://pay.kvartplata.ru/pk/login.action с 01 сентября 2018 года возможна комиссия 1% (мин. 25 руб.), при оплате по ЕЛС без комиссии. (регистрация по номеру телефона), мсс 4900, есть возможность добавления поставщика через соответствующий запрос, подробности здесь: https://www.banki.ru/blog/bhuma/9195.php 4) МТС ДЕНЬГИ https://payment.mts.ru/ без комиссии, но поставщиков совсем мало. Читать далее
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Valentina Валентина 11.12.2017 11:10 bhuma
Оплата ЖКХ (СИСТЕМА ГОРОД)
Завершены акции бескомиссионных платежей по услугам Платежного кабинета https://kvartplata.ru/pay/Pages/31.08.18.aspx Уважаемые пользователи! С 1 сентября платежи по образовательным услугам: «Детсад, школа, доп.образование, ДШИ (бюджет) – РФ», «Детсад, школа, доп.образование, ДШИ (не бюджет), а также по коммунальной услуге «Оплата ЖКХ – РФ» принимаются с комиссионным вознаграждением. Услуга «Оплата ЖКХ – РФ», комиссия с плательщика – 1.2 % (мин 25 руб.)* Услуга «Детсад, школа, доп.образование, ДШИ (не бюджет) – РФ», комиссия – 3 % с плательщика (мин 25 руб.)* Услуга «Детсад, школа, доп.образование, ДШИ (бюджет) – РФ», комиссия – 3% с плательщика* * точная сумма комиссии будет рассчитана после введения всех данных о платеже. Напомним, оплатить коммунальные услуги без комиссии возможно по новой услуге «Оплата ЖКХ по ЕЛС» при поиске начислений из ГИС ЖКХ по ЕЛС. Комиссия не взимается в случае отсутствия альтернативной услуги в Системе «Город» для оплаты. Читать далее
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Valentina Валентина 16.11.2017 15:08 bhuma
Дебетовая карта «Космос» Хоум кредит банка ПНО 5% на остаток (с 02.04.2018 г. не выпускается)
Ссылка на сайт банка https://www.homecredit.ru/cards/debet_rub/kosmos Ссылка на ветку форума банки.ру https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=13&TID=317013 Тел. 8-800-700-800-6 С 8.05.2019 процентная ставка на ежедневный остаток на счете 10 000 руб. до 500 000 руб. - 5% годовых. ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ Для получения карты необходимо: -обратиться в офис, где сразу выдается не именная карта Ключ MasterCard, заказывается именная карта Космос Visa. При оформлении карты дополнительных платных услуг не навязывают. Но для бесплатности карты (если не будете делать покупок на 5 т.р.) необходимо внести на карту 10 т.р. в день оформления карты, либо в этот же день пополнить счет карты безналичным переводом (внутрибанком либо межбанком). - через сайт банка оформить заявку на именную карту Космос Visa, и если нужна вторая карта, то сразу же обратиться в офис за получением не именной карты Ключ MasterCard. При получении именной карты не именная должна быть заблокирована, но из практики часто карта остается действующей и ее можно использовать как бесплатную допку. Читать далее
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Valentina Валентина 21.10.2017 23:02 bhuma
Совкомбанк - оплата услуг ЖКХ с КБ 5% (с 30 ноября КБ отменен)
КБ отменен с 30 ноября 2017 года Ссылка на сайт банка https://sovcombank.ru/retail/sovkomline/moj_pomoshhnik/ ССылка на ветку Дебетовая карта Совкомбанка к счету Мой доход на сайте банки.ру https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=13&TID=317989&PAGEN_1=271#forum-message-list ВНИМАНИЕ С 30 ноября 2017 г. КБ за оплату услуг ЖКХ будет отменен При каждой оплате коммунальных услуг Вам обратно на счет будут возвращаться 5% от суммы платежа (но не более 1 000 рублей в месяц) Согласно ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ КБ 5% начисляется за оплату услуг ЖКХ по созданному шаблону. Оплата возможна с любого счета (Мой доход, Халва 40817 - счет карты, Всегда под рукой 423.. - счет вклада и др.) Виды Услуг ЖКХ для начисления КБ: Коммунальные услуги Антенна Газ Горячая вода, отопление Домофон Квартплата Холодная вода Электроэнергия Чтобы воспользоваться данной услугой необходимо открыть любой счет и с него оплачивать услуги ЖКХ. Читать далее
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Valentina Валентина 11.10.2017 18:21 bhuma
ОТЛИЧНАЯ карта от Росгосстрахбанка (выпуск карт прекращен с 19 февраля 2019 года)
с 01 марта 2019 года вступают в силу новые условия по «Отличной Карте». Тариф карты прекращает своё действие, в связи с чем, отменяются действующие по карте программы – CashBack и начисление процентов на остаток. Уважаемые клиенты! С 19 февраля 2019 года РОСГОССТРАХ БАНК объявляет о введении новых правил и сборника тарифов по выпуску и обслуживанию банковских карт РОСГОССТРАХ БАНКА. Тариф «Отличная Карта» будет перенесен в архив. Выпуск новых карт прекращен. Действующие карты обслуживаются до истечения срока действия. Начисление процентов на остаток денежных средств на СКС будет прекращено с 01/03/2019г. https://www.rgsbank.ru/about/press-center/news/detail625296/ Полезные ссылки: на сайт банка Тарифы https://www.rgsbank.ru/files/tariff_cards_19022019(1).pdf стр.49 Программа CashBack https://www.rgsbank.ru/files/Cashback_30082018.pdf на сайт банки.ру https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=13&TID=315899 Оформите Отличную Карту и получайте повышенный СashBack 5% при оплате покупок картой в продуктовых магазинах! Читать далее
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Valentina Валентина 19.09.2017 12:21 bhuma
Кредитная карта "Тепло" Восточного банка (c 04/02/2019 не выпускается, с 11/03/2019 бонусная программа "ТЕПЛО" переходит на условия бонусной программы «КЭШБЭК»)
Вся информация по бонусной программе «КЭШБЭК» здесь https://www.banki.ru/blog/bhuma/10240.php Тарифный план Тепло на сайте банка в архивных документах. https://www.vostbank.ru/help/tariff/?ctype=private&type=creditcards&archive=1&year= Тарифы/ Тарифы и актуальные документы/ Архив / Кредитные карты/ Кредитные карты с 28.01.2019 по 03.02.2019 Важные изменения 01.03.2019 Информация об изменениях в Тарифах по Бонусным программам С 11.03.2019 Тарифные планы с бонусными программами «Cashback бонус», «Тепло», «Карта дальневосточника», «Просто ТНС Энерго», «Спортивная», «Cashback 10%» переходят на условия новой бонусной программы «КЭШБЭК». Клиенту станет доступен функционал по выбору бонусных категорий. Поменять категорию на другую клиент может в личном кабинете Интернет-банка. По карте Тепло отменяется КБ на связь. Установлены ограничения на покупки в повышенной категории. Подробности https://www.banki.ru/blog/bhuma/10240.php Информация об изменениях в Тарифах по Кредитным картам С 04. Читать далее
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