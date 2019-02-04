"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.

Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка.
Ссылки на
сайт банка https://www.vostbank.ru/client/credit-card/karta-cash-back/
ветка на форуме https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=11&TID=355962
ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
Подать заявку на выпуск карты можно только в отделении банка.
При заказе через сайт банка одобряют другую карту не Кэшбэк и доставляют ее с курьером. Не соглашайтесь на такой вариант. (Привозят любой другой продукт, только не Кешбэк).
В офисе заполняется анкета с указанием всех данных, места работы, рабочего телефона, также просят заполнить информацию о 3-х контактных лицах, обычно близких родственников с номерами телефонов. В большинстве случаев не звонят, но иногда и звонят, уточняют информацию о заемщике. Минут через 10-15 (и более) приходит смс об одобрении кредитной заявки, либо отказ. Если пришло одобрение на другую карту, а на Кэшбэк нет, требуйте повторной отправки заявки на Кэшбэк.
Кредитный лимит 55000-400000 руб.
Оформляется договор кредитования, в конце договора идет раздел Заявление о присоединении к Договору комплексного банковского обслуживания (ДКБО).
Кодовое слово приходит в смс.
В ИБ заходим по кодовому слову. Логин и пароль придумываем сами.
Пишем заявление на отправку ежемесячной выписки на адрес эл. почты.
Карту можно оформить по акции Приведи друга! (см. ниже подробности акции).
НАВЯЗЫВАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Возможно подключение страховок.
Если не заказывали страховку, то обращайте внимание, чтобы Вам не дали на подпись лист со страховкой. Особое внимание обращайте на галки проставленные в документах.
Как правило подключают одну или две страховки.
Первая страховка - страхования рисков держателей кредитных банковских карт. Комиссия в размере 100 руб. в месяц.
От данной страховки можно отказаться, написав заявление на отказ в офисе банка.
Вторая страховка - идет подключение к коллективному договору страхования. Страховка (если она подключена) начисляется в размере 0,99% от суммы остатка задолженности на конец отчетного периода. Чтобы не платить страховку необходимо задолженность (по счету карты) на отчетную дату вывести в ноль, т.е. восстановить кредитный лимит на конец отчетного месяца (дата договора), т.е. пользоваться картой в короткий грейс-период 30 дней, тогда не будет начислений за страховку.
Эта страховка отключается после написания заявления на отказ от нее, но комиссия оплачивается в течение года.
При подключении/отключении страховок приходит смс "вы подключены/отключены к программе страхования ...".
Часто к кредитной карте КЭШБЕК выдают кредитную карту ПРОСТО КАРТА, карта бесплатная, но при снятии наличных будет комиссия 30 руб. в день. Может иногда выручить, позволяет занять деньги на несколько дней под 30 руб. в день.
По заявлению можно ее закрыть.
При оформлении карты Кэшбэк выдается основная карта Visa Instant Issue.
Согласно тарифам банка за ее оформление взимается комиссия 1000 руб. за счет кредитного лимита в момент первой оплаты по карте. Если операций по карте не было, то комиссия не взимается.
Если нужна именная карта, то сразу же в офисе надо подать заявление на выпуск основной карты Visa Classic/VISA Gold.
Комиссия за ее обслуживание 1000 руб. не взимается в случае, если плата была списана по ранее выпущенной к Счету карте.
При получении именной карты, необходимо заблокировать (если не была ранее заблокирована) неименную и кредитный лимит перенести на именную кару. Активация/блокировка карты/перевод лимита происходит в офисе, либо по телефону ГЛ. Но можно и самостоятельно в ИБ перевести лимит с неименной карты на именную через заявление.
К счету можно заказать дополнительную карту Visa или UnionPay. Комиссия за ее выпуск не взимается. Выпуск дополнительной Карты возможен как Клиенту, так и сторонним лицам старше 14 лет. Выпуск дополнительной карты не влечёт закрытия основной карты. (Будет к счету две карты).
В заявлении на выпуск карт указывается место доставки карты (офис банка либо домашний адрес). Карта пересылается обычным письмом, отследить ее передвижение нельзя. Через 1-2 недели письмо с картой появляется в почтовом ящике. Лучше заказать с доставкой в офис, быстрее приходит (до 7 дней в зависимости от региона). Именная карта появляется в ИБ сразу в момент ее выпуска, увидеть ее можно, если в ИБ в меню/настройки выбрать видимость неактивных карт.
Пин-код
Смена пин-кода в устройствах банка 50 руб.
Смена пинкода по карте - бесплатно - через мобприложение! (Совет форумчан).
Бесплатно ПИН можно поменять в тумбах Юникредита, КЕБа, Промсвязьбанка, УБРиР, ВТВ и др.
СМС-информирование
СМС-информирование первый месяц бесплатное. Далее взимается комиссия - 89 руб.
При получении карты смс-информирование подключается автоматически. Так что не забываем отключить платное смс (лучше не ранее следующего дня) после получения карты и получения смс о его подключении. Отключить можно звонком на ГЛ, через чат в ИБ, либо отправкой СМС на номер 7243 с текстом OFF****, где **** - последние 4 цифры номера карты, на которой хотите отключить СМС.
Грейс период по карте до 56 дней, начинается с даты, следующей за датой договора.
Уменьшение кредитного лимита
Для уменьшения лимита кредитования необходимо подать заявление по форме изменения инд.условий кредитования либо через офис, либо путем отправки емейла на "качеству_да" с приложением скана заявления по форме:
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=11&TID=329874&MID=6931197#message6931197
НАЛИЧНЫЕ И БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Надо четко разграничить наличные и безналичные операции.
Безналичные операции - в грейс периоде.
Согласно приложения 1 к Общим условия кредитования счета
"2. Безналичные операции – для целей настоящих Общих условий:
2.4. Для Договоров кредитования, заключенных с 14.06.2016 г. по иным Тарифным планам:
- операции по оплате товаров и/или услуг, осуществляемые с использованием Кредитной карты в POS-терминалах, на сайтах Интернет-магазинов;
- операции по оплате услуг поставщиков, осуществляемые с использованием Кредитной карты в Платежных терминалах и Банкоматах Банка или сторонних банков;
- операции по переводу денежных средств на иные банковские счета, осуществляемые с использованием Кредитной карты в Платѐжных терминалах и Банкоматах Банка или сторонних банков;
- операции по переводу средств в оплату услуг поставщиков в Сервисе «SMS-банк»;
- операции по списанию комиссий (в том числе комиссий за SMS информирование, за выпуск/перевыпуск карты, за просмотр баланса/минивыписку, за выдачу карты, иных комиссий)."
Остальные операции считаются наличными.
Наличные операции не попадают в грейс период, кроме того взимается комиссия 4,9% от суммы плюс 399 руб.
К наличным операциям банк относит все операции с наличными деньгами, с2с, переводы в ИБ, оплата услуг из ИБ за телефон, ЖКХ и др.
За оплату через интернет банк и мобильное приложение сотовой связи, услуг ЖКХ комиссия 4,9% плюс 399 руб. не начисляется, но будет вылет из грейс-периода, соответственно на сумму данных оплат будут начислены проценты за пользование кредитными средствами. При этом остальные покупки остаются в грейсе. Негрейсовая операция погашается после грейсовых операций.
БОНУСНАЯ ПРОГРАММА
КБ начисляется за покупки при оплате картой в торговых точках, либо реквизитами карты.
При оплате через ИБ КБ начисляется, но операция приравнивается к наличной операции и вылет этой операции из грейс-периода.
Подключение Бонусной категории осуществляется в ИБ.
Подключить единовременно можно только одну Бонусную категорию.
Возможна смена категории со следующего месяца, для этого надо до конца месяца переключиться на новую категорию.
Ранее подключенная Бонусная категория отключается с момента вступления в силу новой Бонусной категории, т.е. с первого числа.
Ежемесячно на выбор доступна одна из пяти Бонусных категорий.
За Рулём
10% лимит 10 000 - Автозаправки (5172; 5541; 5542; 5983)
3% лимит 5 000 - такси,каршеринг, парковки,штрафы ГИБДД (4121;7523; 7512; 3351; 3355; 3357; 3364; 3366; 3374; 3381; 3386; 3387;3389 -3391; 3393; 3395; 3405; 3409; 3420; 3429; 3441; 7519; 9222; 9399; 9311
1% - Другие бонусные операции по карте
Тепло
5% лимит 20 000 - ЖКХ, аптеки, общественный транспорт (МСС 4900; 5122; 5912; 4111; 4112; 4131; 4214
Код ФСГ: 2000; 2010; 2020; 2030; 2040; 2050; 2070; 2080 3030; 3040; 3050)
1% - Другие бонусные операции по карте
Отдых
10% лимит 10 000 - Театры и Кинотеатры (7832; 7922; 7929; 7841)
5% лимит 20 000 - Рестораны, бары, кафе (5811; 5812; 5813; 5814)
1% - Другие бонусные операции по карте
Онлайн покупки
10% лимит 5 000 - фильмы, музыка и книги (Интернет – операция 5815; 5942; 5968; 5735; 5817; 5192; 7841; 7829; 5994)
5% лимит 20 000 - Одежда и обувь (Интернет – операция 5137; 5300; 5311; 5331; 5611; 5621; 5631; 5641; 5651; 5655; 5661; 5681; 5691; 5699; 5931; 5948; 5941)
1% - Другие бонусные операции
Всё включено
2% - Все бонусные операции
Максимальный размер общей суммы Бонусных Операций для начисления Баллов за один календарный месяц = 100 000 руб.
Кроме того ограничения на оплату на отдельные категории повышенного КБ (3-10%).
Лимит начисления бонусов считается за календарный месяц по дате авторизации.
Кэшбэк не начисляется на следующие операции:
Операции с финансовыми организациями 6010; 6011; 6012
Перевод денежных средств c Карты Клиента 4829; 6051; 6540;6529-6538; 6050
Совершение платежей и переводов по пополнению «Виртуального и/или Электронного кошелька» или иных электронных денежных средств 8999; 6529-6538
Совершение операций по оплате ценных бумаг 6211
Операции в казино и тотализаторах, on-line играх, покупка лотерейных билетов и т.д. 7994;7995; 7801; 7802; 7800
Оплата бизнес-услуг 7399; 7311
Операции в пользу страховых компаний и паевых фондов 6300; 5960
При совершении операций по оплате почтовых/телефонных услуг 5967
Оплате услуг связи 4812; 4814;4816
Операции – исключения для всех Бонусных категорий, за исключением Бонусной категории «Тепло»
Оплате коммунальных услуг 4900;
Операции по переводу денежных средств со Счета через Интернет-банк и Мобильный банк в счет оплаты услуг ЖКХ (Код ФСГ: 2000; 2010; 2020; 2030; 2040; 2050; 2070; 2080 3030; 3040; 3050)
Начисление Бонусных рублей по Бонусным Операциям производится Банком в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обработки Банком операции.
Начисленные Бонусные рубли имеют ограничение по сроку действия – 2 года
Начисление бонусов производится за покупки в размере более 100 руб. за одну операцию
Бонусы округляются до целого числа в меньшую сторону. Например при КБ 5% за покупки 100 руб. и за 119 руб. будет начислено 5 бонусов.
Перевод бонусов в рубли:
Бонусы становятся доступными к использованию с момента их начисления. Доступность Бонусов к компенсации будет отображена в системе Интернет-Банк.
Бонусами можно возместить только полную стоимость покупки от 100 руб. - в течение 90 дней со дня совершения операции оплаты.
В ИБ при открытии вкладки карты - переходя по ссылке "Условия бонусной программы" можно увидеть историю начисления бонусов и где отмечены покупки, которые можно компенсировать. Так как компенсировать можно только полную стоимость покупки, то на крупные покупки придется долго копить баллы, поэтому выгоднее чередовать крупные и мелкие покупки.
Сумма компенсированных бонусов практически сразу зачисляется на счет карты, увеличивает доступный остаток и уменьшает сумму кредитной задолженности по карте.
Есть в Бонусной программе в 7 разделе неприятный пункт:
7.1. Банк производит Процедуру Аннулирования Бонусных рублей по следующим основаниям:
...
7.1.7. В случае выявления Банком признаков использования карты с целью злоупотребления правом на получение Бонусных рублей, в том числе отсутствия операций по переводу денежных средств со Счета с использованием Карты в счет оплаты товаров или услуг, отличных от Бонусных операций, предусматривающих начисление бонусов по повышенным коэффициентам и (или) значительное превышение сумм Бонусных операций, предусматривающих начисление бонусов по повышенным коэффициентам, над суммой всех других расходных операций по карте.
СПОСОБЫ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА
Удобный способ погашения кредита (кредит погашается сразу)
1) Межбанком на счет карты. (При регулярных переводах от третьего лица возможна блокировка счета карты).
2) Наличными через терминал/банкомат.
3) Наличными в кассу.
4) Через Приложение Просто кредит https://www.vostbank.ru/client/transfer/mobilnoe-prilozhenie-prosto-kredit/
Погашение кредита через сайт банка https://www.vostbank.ru/source/payment_page.php с комиссией 1,5% мин. 50 руб.
При пополнении карты с2с кредит сразу не погашается, необходимо дождаться обработки операции (не ранее 2-3-х дней).
Особенности перевода средств между счетом карты и картой.
Зачисление средств на счет карты автоматически не увеличивает остаток средств на карте если не была сделана соответствующая настройка в офисе. Можно оформить заявку (через офис, Чат либо ГЛ) на автоперевод средств со счета карты на карту.
Либо самостоятельно сделать данный перевод по заявлению в ИБ-карта-Заявления- выбрать соответствующие поля в предложенной форме. Также можно часть денег с карты перевести на счет.
Проконтролируйте (при первом поступлении средств межбанком, либо через терминал/кассу), как У Вас: настроен ли перевод автоматически, либо необходимо каждый раз делать самому через перевод.
Если нет настроек,
- пополнение карты через терминал, кассу погашают кредит, но на карту деньги не поступят.
- межбанк сразу погашает кредит, но на карту деньги не поступят.
Собственные деньги на счете
На собственные средства начисляется 4% на остаток от 10К до 500К, 2% на остаток свыше 500К.
Комиссия за снятие наличных и перевод по заявление в ВСП за счет собственных средств не взимается.
Комиссия за снятие собственных средств в сторонних банках 90 руб.
Лимит на снятие наличных 150 т.р. - в день; 1000 т.р. - в месяц.
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Мой код 110037919 для друзей!
https://www.vostbank.ru/client/service/akcii_i_bonusi/privedi-druga/
При оформлении карты надо ввести код друга, потратить в первый месяц 20000 руб. и 500 рублей будут зачислены на счет. Обязательно тратить кредитные деньги. Трата своих денег в подсчет 20 т.р. не входит. Поэтому делаем оплаты кредитными на 20 т.р. и только как операция покупки будет обработана (переведена в статус задолженности по карте) можно вносить свои деньги в погашение кредита и далее уже пользоваться своими деньгами.
При обращении в офис необходимо сразу сказать, что оформление по коду друга и проконтролировать, чтобы код ввели вначале оформления заявки. Если вдруг (такое случается) операционист забыл ввести код при оформлении заявки, требуйте повторного оформления и отправки заявки.
Также можно требовать повторного отправления заявки, если Вам поступило предложение с навязанными дополнительными услугами, которые Вы не заказывали.
Для решения возникших проблем по начислению бонусов и др. лучше отправить обращение на kachestvu_da@vostbank.ru
Схема голосового меню: https://www.vostbank.ru/help/skhema-golosovogo-menyu-ivr/
Из опыта форумчан:
Не пугайтесь, если при совершении первых покупок в разделе кредит появится сумма основного долга и сумма начисленных процентов с указанием срока их уплаты. Получается, что банк заранее предупреждает клиента сколько придется заплатить по карте, если пользоваться кредитными деньгами не в грейс. При оплате задолженности в грейс проценты не начисляются.
Комментарии 2
А конвертация валют какая по карте visa...?
Задайте этот вопрос в ветке форума, может кто подскажет. Я не в курсе.