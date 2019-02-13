Основные моменты по карте ТП202
Тарифы по предоставлению и обслуживанию банковских карт КБ «Ренессанс Кредит»:
https://rencredit.ru/upload/iblock/606/tarify-po-predostavleniyu-i-obsluzhivaniyu-bankovskikh-kart-kb-_renessans-kredit_-_ooo_-s-01.02.2019-po-kartam_-vypushchennym-posle-29.06.2014.pdf
ТАРИФЫ и КОМИССИЯ
Плата за оформление
выпуск карты (комиссия списывается после первой совершенной операции) - 99 руб.
повторный выпуск карты – 99 руб.
ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ
1) бесплатно:
- При наличии остатка на Счете в течение календарного месяца в сумме не менее 30 000 рублей
или
- При осуществлении расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса в течение календарного месяца в размере не менее 5 000 рублей
2) в иных случаях — 59 руб. в месяц.
ПРОЦЕНТЫ, НАЧИСЛЯЕМЫЕ НА МИНИМАЛЬНЫЙ ОСТАТОК
Исходя из минимального остатка до 499 999,99 рублей – 7,5%;
исходя из минимального остатка от 500 000 рублей – 6%;
Проценты начисляются на минимальную сумму остатка денежных средств на счете в течение календарного месяца.
Пополнять счет карты целесообразно в последний рабочий день месяца – для того, чтобы на начало нового месяца на счете уже была желаемая сумма в качестве минимального остатка.
Выплата процентов отражается по счету в последний день календарного месяца и эта сумма учитывается в расчете минимального остатка за новый месяц. Но увидеть эти проценты можно только на следующий день.
Снимать деньги со счета (в т.ч. проценты) целесообразно в последний день календарного месяца.
КОМИССИЯ ЗА УСЛУГУ «SMS – ОПОВЕЩЕНИЕ»
- Ежемесячно 50 руб.
Подключить/отключить услугу можно в интернет-банке/по звонку в банк.
Смена PIN-кода в устройствах Банка 0 руб. Установить ПИН-код можно в Интернет-банке/мобильном приложении.
В дистанционных сервисах появилась возможность блокировать и разблокировать карту (ранее заблокированную по Вашему запросу).
Такая возможность доступна в мобильном банке на Android и интернет-банке при наличии операционного типа доступа.
Блокировка/разблокировка происходит моментально. С заблокированной карты запрещены все расходные операции, в т.ч. переводы в ИБ и МБ.
ПОПОЛНЕНИЕ бесплатное:
- в терминалах Банка
- в кассах Банка
- с2с на сайте банка https://rencredit.ru/a/c2c . Лимит 150 т.р. в календарный месяц для каждой из карт ТП 202.
Банки-эмитенты карт могут брать свою комиссию.
- межбанком
СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ
Без комиссии:
- в банкоматах Банка
- в кассах Банка (при наличии карты на руках)
- в кассах и банкоматах других банков при снятии до 25 000 рублей в месяц (другие банки могут брать свою комиссию).
Снятие наличных с комиссией:
- в банкоматах и кассах других банков - от 25 000,01 рублей в месяц – 1 % от суммы операции, но не менее 100 рублей.
ПЕРЕВОДЫ и ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-БАНК/МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Внутрибанковский перевод в ИБ - комиссия не взимается
При переводе другим клиентам лимит на внутрибанковский перевод 200 000 рублей.
На свой счет лимита нет
Заявки на внутрибанковский перевод с понедельника по субботу, направленные до 22-00, исполняются в течение операционного дня, с 22:00 до 06:00 – в следующий операционный день; воскресенье/гос. праздники - заявки на перевод принимаются, но будут исполняться с 06:00 – 22:00 в следующий операционный день.
Межбанковский перевод
Перевод по номеру карты:
Не более 15 000 за одну операцию. Не более 40 000 рублей в месяц (эти ограничения действуют в совокупности с совершенными платежами по карте).
Комиссия за перевод на карту Visa, Mastercard, МИР: 1,5% от суммы перевода, минимум 30 рублей.
Перевод по номеру счета в ИБ:
без комиссии на свой счет в стороннем банке по номеру счета .
30 руб. на другие счета (исключая собственные).
Лимиты на переводы: 1 400 000 рублей за операцию и не более 1 400 000 рублей в сутки (отсчет суток начинается с момента совершения первой операции по переводу за день).
Ограничение в сутки включает в себя комиссию за перевод денежных средств.
Заявку на межбанковский перевод надо сделать в ИБ до 14 час., чтобы перевод ушел текущим днем. Будьте на связи, т.к. в большинстве случаев, после заявки, поступает звонок от банка для подтверждения перевода). Если заявка поступит позднее, она будет исполнена на следующий рабочий день.
ИСХОДЯЩИЙ с2с
Через сторонние сервисы. Со стороны банка комиссии нет.
Лимит – 30 000 руб. в сутки.
ЛИМИТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ
- снятие в кассе банка - 700 000 рублей в день /1 000 000 рублей в месяц (указанный лимит является общим для всех карт)
- банкоматах банка - 200 000 рублей в день/ 1 000 000 рублей в месяц.
Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием пластиковых карт - Без ограничений
При снятии средств требуется сделать предварительный заказ денежных средств:
От 100 000 рублей до 500 000 рублей - сумма резервируется не менее чем за 1 рабочий день, не считая дня уведомления;
От 500 000 рублей до 700 000 рублей - сумма резервируется не менее чем за 3 рабочих дня, не считая дня уведомления
Из опыта пользования картой.
Межбанк зачисляется быстро и текущей датой, но воспользоваться поступившей суммой можно только в следующем дне.
В истории операций сумма появится завтра, но текущей датой.
Сегодня эту сумму можно увидеть в ИБ в выписке по счету.
С2С зачисляется на карту моментально, текущим днем зачисляется на счет карты.
Проверить доступность средств при пополнении с2с можно
В деталях карты указываются заблокированные средства... Соответственно как средства разблокируют они появятся в истории операций и станут доступны для внутрибанковского перевода без ограничений.
Внутрибанковский перевод сделанный до 22 час. отражаются по счетам текущей датой, а после 22 часов - следующим операционным днем. В выходной (воскресенье и праздничные дни) перевод будет исполнен в первый рабочий день.
Дату проведения операции по счету можно увидеть в истории операций нажав мышкой по содержанию операции.
ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ 25.01.2019 21:51
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ПЛАТЕЖА НА СЧЕТ КАРТЫ 25.01.2019
Для ПНО важна дата поступления/списания на счет/со счета карты.
Выписку можно посмотреть в ИБ, есть значок принтера/печать (где история операций), подводите мышку к этому значку и увидите выписку по счету и там есть все поступления за день.
БОНУСНАЯ ПРОГРАММА "ПРОСТЫЕ РАДОСТИ".
https://rencredit.ru/cards/bonus/
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по снятию наличных денежных средств.
Каждый месяц банк предлагает повышенный КБ на покупки в отдельных категориях. С ограничением суммы КБ 1000-1500 руб.
Также каждый месяц предлагаются категории покупок, которые можно компенсировать накопленными бонусами.
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