ОТЛИЧНАЯ карта от Росгосстрахбанка

Полезные ссылки на сайт банка
Отличная карта https://www.rgsbank.ru/personal/cards/best/
Программа CashBack https://www.rgsbank.ru/personal/cards/cashback/
на сайт банки.ру https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=13&TID=315899
Оформите Отличную Карту и получайте повышенный СashBack 5% при оплате покупок картой в продуктовых магазинах!
Преимущества Отличной карты
ПНО 5 % годовых на среднемесячный остаток средств (СМО) по карте не зависимо от суммы остатка. Выплата ПНО – последний день календарного месяца (СМС не приходит,смотреть в выписке по счету)
5 % CashBack при оплате Отличной картой в продовольственных магазинах (коды MCC 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499,5993) начисляется на покупки от 100 руб.
Выплата по повышенной ставке производится при поддержании суммы среднемесячного остатка (СМО) денежных средств на СКС не менее 20 000 рублей.
СМО считается по остатку счета на начало дня. Какие-то дни месяца можно держать на остатке суммы менее 20К, значит в другие дни надо держать больше 20К. Либо 15 дней на счете остатка нет, тогда следущие 15/16 дней надо держать 40К.
Складываем остатки по счету на каждый день и делим на 30/31 должно быть 20000 и более.
В месяц получения карты (открытия счета) необходимо обеспечить СМО исходя из кол-ва дней оставшихся до конца месяца. Например: счет открыт 11 октября, СМО надо считать за 20 дней. Если карта получена не в день открытия счета, то обороты для КБ считаем с даты открытия счета. Счет открыт 11 октября, карта получена 20 октября, СМО надо считать за 20 дней (с даты открытия счета).
Складываем остатки по счету на каждый день и делим на 20 должно быть 20000 и более.
Максимальный размер выплат по повышенной ставке (КБ 5%)– 1 000 рублей в месяц, поэтому не выгодно делать покупки в продуктовых магазинах на сумму более 20К в месяц.
1 % CashBack на все остальные операции при оплате картой на покупки от 100 руб. без ограничений по общей сумме выплат. Можно делать покупки на любую сумму от 100 руб. до бесконечности. Для начисления 1% КБ не требуется держать СМО 20К.
Список MCC-кодов по которым не начисляется КБ:
4814, 4829, 4900, 5300, 5816, 6538, 7995, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402.
Мсс-код покупки можно увидеть в ИБ: Главная/карты/выписка.
КБ начисляется на операции проведенные по счету (обработка операций происходит обычно на 2-3 день, но может быть и быстрее и дольше), поэтому покупки в конце месяца попадут для расчета КБ в следущий месяц.
Банк производит Выплату КБ на СКС ежемесячно за прошедший календарный месяц в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по истечении месяца.
Проверить правильность начисления КБ можно через старый ИБ.
В старом ИБ есть четкая выписка по СЧЕТУ КАРТЫ, с первого по последнее число календарного месяца, все расписано по датам списания денег со счета карты. По ней банк и считает кашу. Ссылка на старый ИБ есть в верхней части нового:
Добро пожаловать в обновленный Интернет-банк! Если захотите, Вы можете вернуться к старой версии Интернет-Банка. Или:https://online.rgsbank.ru/v1/cgi/bsi.dll?T=RT_2Auth.BF
Обзор операций проведенных по счету и сумму за период можно посмотреть в новом ИБ: нажать Карты-выписка, выбрать период с 01 числа, сложить Расход по картсчету за период и Сумма неподтвержденных транзакций и вычесть операции с некошерными МСС.
При обращении в банк можно сразу получить не именную карту MasterCard/Visa Unembossed, либо заказать именную карту MasterCard Gold. Первоначально именная карта Голд за 500р шла без пейпаса. Будьте внимательны при заказе именной карты, где то могли такие еще остаться. Карт за 300 руб. практически не осталось, во многих офисах выдают карты только за 500 руб. По информации от представителей банка - карты за 300 руб. больше не будет, тарифы не поменяли.
Комиссия за ежегодное обслуживание СКС по операциям с основной/дополнительной картой (в ИБ отражается как вторая основная карта)
MasterCard/Visa Unembossed - 300 руб.
MasterCard Gold - 500 руб.
Перевыпуск карты до истечения срока ее действия 300 руб.
Комиссия взимается за каждую карту в момент ее заказа. Комиссия за второй год обслуживания взимается в дату открытия счета. Даже, если картой начали пользоваться через несколько месяцев, комиссия спишется в дату открытия счета.
Если срок действия карты истекает ранее предстоящей даты списания комиссии за годовое обслуживание(ГО), то нужно примерно за месяц до очередного срока списания ГО заказать вторую основную карту к счету и при ее получении закрыть первую карту.
К счету можно заказать доп. карту (она также будет основной) можно на себя либо на другое лицо. Иногда в офисах не понимают, что такое доп. карта, просите просто вторую карту к одному счету.
Обе карты привязаны к одному счету, соответственно КБ 1000 руб. будет по двум картам.
Если у кого траты на продовольственные магазины более 20К, то можно открыть отдельный счет (карту) на члена семьи, тогда будет отдельный КБ 1000 руб., но необходимо поддерживать СМО 20К на двух счетах.
Комиссия за обслуживание СКС при отсутствии операций в течение 365-ти календарных дней (при условии, если X остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб) - взимается ежемесячная комиссия 500 руб.
Смена ПИН-кода по карте в банкоматах Банка/ в сторонних банках 50 руб.
B]SMS-информирование - 50 руб. в месяц[/B]. При первичном подключении предоставляется льготный бесплатный период 3 месяца (фактически до 120 дней). Не забыть отключить смс-информирование к окончанию 4 месяца за 2-3 дня до даты активации карты (не позднее 120 дня со дня подключения услуги).
Вторичное подключение смс (после его отключения) целесообразнее сделать в день месяца, соответствующий дате активации карты, либо сразу после него, т.к. комиссия за SMS-информирование взимается в дату подключения услуги, далее ежемесячно в день месяца, соответствующий дате активации карты.
Смс подключается/отключается звонком на ГЛ.
Пополнить карту бесплатно можно:
- в кассах и банкоматах (но такие пока не встречались) банка, зачисление на счет текущим днем.
- межбанком по номеру счета карты (реквизиты счета можно посмотреть в ИБ на главной вкладка информация - платежные реквизиты, по ним и пополняйте), межбанк зачисляется текущим днем, если отправлен до 17 часов, если позже, то - текущим либо следущим днем, также зависит от Региона и от бангка-отправителя платежа.
Бесплатный межбанк можно отправить из Тинькофф, РНКО(Кукуруза с ПНО, Билайн с ПНО) и др. банки.
- переводом с2с с карты Тинькофф(ТБ) из ИБ ТБ (в пределах лимита ТБ 20К в месяц).
С комиссией на сайте РГС с карты другого банка на карту РОСГОССТРАХ БАНКА — 0,5% от суммы перевода, мин. 30 рублей.
Зачисление на карту РОСГОССТРАХ БАНКА – в течение нескольких минут (отражение на карточном счете – в течение 1-3 дней). Для покупок средства доступны, но для ПНО будут доступны позднее, что не выгодно. А для получения КБ главное ПНО.
- Пополнить счет можно используя сервис https://loanrepayment.mastercard.ru/, зачисление скорей всего на следующий рабочий день.
При зачислении безналом крупной суммы на счет (от 300тр) возможна блокировка счета по 115ФЗ и запрос подтвержающих документов. Даже при переводе самому себе с личного счета в другом банке.
Это предупреждение тем, кто хочет не хранить по 20т каждый день, а загнать крупную сумму на 1-2-3 дня для выполнения условий СМО.
Бесплатное снятие наличных в кассе и устройствах Банка до 50 000 руб. в течение календарного месяца.
В отделениях Росгосстраха (не банке) небольшие суммы.
Бесплатный перевод на счет физического лица, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», Банк «ТРАСТ» (ПАО), ПАО «БИНБАНК».
Вытянуть с2с бесплатно можно с сайтов других банков, где есть данная услуга, но не всегда и не у всех это получается, с карт Visa возможно вытянуть при подключенном смс-информировании. Поэтому лучше оформлять карту MasterCard
Стягивание с2с с карты довольно проблемное. Во-первых оно связано с наличием смс-оповещения на карте (платного). Но и наличие его не всегда гарантия успешного стягивания. Во-вторых, при отсутствии смс-оповещения, в лучшем случае удается стягивать до 1тыс.
Услуга "смс-код"
Вопреки устоявшемуся тут мифу, платное смс-информирование для получения смс-подтверждений операций в интернете, на самом деле, подключать вовсе не обязательно. Есть у них бесплатная услуга "смс-код" для этого дела аж в трёх вариантах. Для оплаты в интернете нужен самый полный.
Другое дело, что для подключения этой услуги надо скорее всего всё равно в офис идти.
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=13&TID=315899&MID=6109318#message6109318
Трансграничка (не разумеет пан росгосстрах трансграничный рубль) По простому - не платить в рублевой цене за бугром этой картой там, где продавцы такой финт предлагают, примеры - алиэкспресс, iherb, booking и тд и тп.
Конвертация по платежным системам разная
Мастеркард через евро
Виза через $ или евро
Для Европы брать Мастеркард курсы у него лучше.
Курс конвертации банка в принципе христианский, поэтому КБ 5% "в итоге превратится" в чистые 3-3.5% за продукты, но может быть и лучше будет.
Можно установить следующие лимиты:
-суточный и месячный Лимиты на уровне счета на снятие наличных денежных средств;
- суточный Лимит на уровне счета на проведение Операций в сети Интернет (под этот лимит подпадают и c2с);
- суточный Лимит на уровне Карты на количество Операций за границей;
- суточный и месячный Лимиты на уровне Карты на проведение в сети Интернет Операций оплаты телекоммуникационных услуг, сетевых услуг, телекоммуникационного оборудования.
Чтобы установить лимит нужно подать заявление в отделении.
ДБО (актуально для тех кто проводит операции в ИБ)
Если услугами ДБО не пользоваться 3 месяца, то возможен перевод на другой тариф с Комфорта на Стандарт.
От банка поступает смс: "За последние 3 месяца Вы ни разу не воспользовались услугами ДБО. В связи с этим через 4 дня ваш пакет услуг будет изменен на Стандарт".
Перевод на Стандарт подразумевает некоторые ограничения функционала этого ДБО (например: нельзя переводы отправлять через ИБ).
Обратно можно вернуться на Комфорт совершенно беплатно, если оно вам надо, есть соответствующая настройка в ИБ.
Комментарии 27
В каталоге Банки.ру, банка Госгосстрахбанк - нет.
Извиняюсь, допущена опечатка Росгосстрахбанк.
Сегодня оформили получил МС голд за 500 р. Представители заявили что карты за 300 р больше нет и не будет но на сайте еще просто не изменили. Вы можете изменить в блоге. Сразу оформил СМС информирование платное после 3 мес. Но вытягивание с2с не проходило из-за отсутствия 3Д .секьюрити. После подключения на ГЛ еще смс информирования по карте за еще 50р после 3 мес. сразу стянул 30 тыр положенные днем. Не понял зачем 2 платных подключения.
Спасибо за информацию. Добавила в блог.
"За последние 3 месяца Вы ни разу не воспользовались услугами ДБО. В связи с этим через 4 дня ваш пакет услуг будет изменен на Стандарт".
Что это означает, что за другой тариф?
Последнее использование карты для оплаты в супермаркете - январь 2018, пришла такая смс о переводе на другой тариф. Мне казалось, это только про ДБО.
Если картой не пользоваться 3 месяца, то она будет переведена на другой тариф. От банка поступает смс:
"За последние 3 месяца Вы ни разу не воспользовались услугами ДБО. В связи с этим через 4 дня ваш пакет услуг будет изменен на Стандарт".
Что это означает, что за другой тариф?
Последнее использование карты для оплаты в супермаркете - январь 2018, пришла такая смс о переводе на другой тариф. Мне казалось, это только про ДБО.
ДБО - это интернет-банк. если в него не заходить, то переведут на другой тариф интернет-банка. Просьба внести изменения в FAQ
Если картой не пользоваться 3 месяца, то она будет переведена на другой тариф. От банка поступает смс:
"За последние 3 месяца Вы ни разу не воспользовались услугами ДБО. В связи с этим через 4 дня ваш пакет услуг будет изменен на Стандарт".
Что это означает, что за другой тариф?
Изменения внесла.
Последнее использование карты для оплаты в супермаркете - январь 2018, пришла такая смс о переводе на другой тариф. Мне казалось, это только про ДБО.
ДБО - это интернет-банк. если в него не заходить, то переведут на другой тариф интернет-банка. Просьба внести изменения в FAQ
Под какие рейсы ЦБ лучше всего отправлять межбанком с карт других банков, чтобы деньги были зачислены на Отличную в день отправки? Речь о московском регионе.
1-3 рейс зачисляется текущим днем, 4-й текущим либо следующим днем.
С комиссией на сайте РГС с карты другого банка на карту РОСГОССТРАХ БАНКА — 0,5% от суммы перевода, мин. 30 рублей.
Зачисление на карту РОСГОССТРАХ БАНКА – в течение нескольких минут (отражение на карточном счете – в течение 1-3 дней). Для покупок средства доступны, но для ПНО будут доступны позднее, что не выгодно. А для получения КБ главное ПНО.
Здравствуйте. Оформил сегодня Отличную карту в РГС банке (неименную за 500р с бесконтактной оплатой, других нет). Толкнул деньги (20т.р.) на Отличную с Тинькофф Black, деньги отобразились и доступны для оплаты на Отличной моментально, но операция числится как «в обработке». Правильно ли я понимаю, что эти деньги не будут учитываться для СМО до момента подтверждения операции пополнения?
С комиссией на сайте РГС с карты другого банка на карту РОСГОССТРАХ БАНКА — 0,5% от суммы перевода, мин. 30 рублей.
Зачисление на карту РОСГОССТРАХ БАНКА – в течение нескольких минут (отражение на карточном счете – в течение 1-3 дней). Для покупок средства доступны, но для ПНО будут доступны позднее, что не выгодно. А для получения КБ главное ПНО.
Здравствуйте. Оформил сегодня Отличную карту в РГС банке (неименную за 500р с бесконтактной оплатой, других нет). Толкнул деньги (20т.р.) на Отличную с Тинькофф Black, деньги отобразились и доступны для оплаты на Отличной моментально, но операция числится как «в обработке». Правильно ли я понимаю, что эти деньги не будут учитываться для СМО до момента подтверждения операции пополнения?
Да, Вы все правильно поняли, деньги для СМО будут учтены только после подтверждения операции, поэтому лучший вариант - пополнение межбанком либо в кассу.
Предложили сами, когда я искал банкомат, для снятия 20000 с сабжа".
Оформил сегодня Отличную карту в РГС банке (неименную за 500р с бесконтактной оплатой, других нет).
Если кому надо - сегодня оформлял на Киевской, карты по 300р были.