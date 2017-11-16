Дебетовая карта «Космос» Хоум кредит банка 6% на остаток (с 02.04.2018 г. не выпускается)

Ссылка на сайт банка https://www.homecredit.ru/cards/debet_rub/kosmos
Ссылка на ветку форума банки.ру https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=13&TID=317013
Тел. 8-800-700-800-6
ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
Для получения карты необходимо:
-обратиться в офис, где сразу выдается не именная карта Ключ MasterCard, заказывается именная карта Космос Visa.
При оформлении карты дополнительных платных услуг не навязывают. Но для бесплатности карты (если не будете делать покупок на 5 т.р.) необходимо внести на карту 10 т.р. в день оформления карты, либо в этот же день пополнить счет карты безналичным переводом (внутрибанком либо межбанком).
- через сайт банка оформить заявку на именную карту Космос Visa, и если нужна вторая карта, то сразу же обратиться в офис за получением не именной карты Ключ MasterCard.
При получении именной карты не именная должна быть заблокирована, но из практики часто карта остается действующей и ее можно использовать как бесплатную допку.
Удобно иметь две карты разных систем MasterCard и Visa.
Изначально подключено бесплатное смс-информирование. При бесплатном смс сообщения об операциях поступают без остатка по карте.
Обе карты привязаны к одному счету и подключены к программе Польза.
ТАРИФЫ и ЛИМИТЫ
Комиссия за обслуживание счета в первые 12 месяцев не взимается для карт, оформленных до 07.12.17г. включительно.. Обратите внимание, что расчет комиссии идет за расчетный период, поэтому бесплатность 12 месяцев заканчивается за несколько дней до даты оформления карты (в расчетную дату).
c 8.12.17г. для новых пользователей Космоса отменяется безусловно бесплатный период ГО.
Со второго года с отчетной даты (для новых клиентов со дня открытия счета карты) для бесплатности карты необходимо:
поддерживать ежедневный остаток на счете более 10 000 рублей (10 т.р. необходимо внести на счет карты в день подписания договора) или
делать покупки товаров и услуг на сумму не менее 5 000 рублей.
В иных случаях комиссия 99 рублей в месяц.
Дневной лимит на операции по карте:
получение наличных денег – 500 000 рублей
безналичная оплата товаров и услуг – 1 500 000 рублей
В месяц 5 бесплатных снятий по карте в банкоматах сторонних банков.
Комиссия за выпуск карты: основная карта – не взимается
X дополнительная карта – 200 рублей
Комиссия за перевыпуск карты по окончании срока действия: основная карта – не взимается
X дополнительная карта – 200 рублей
ПРОЦЕНТЫ на ежедневный остаток c 07.05.2018 года.
6% годовых при остатке на счете от 10 000 рублей до 500 000 рублей;
3% годовых при остатке на счете более 500 000 рублей, (на сумму, превышающую 500 000 рублей),
не начисляется при остатке на счете менее 10 000 рублей.
Даже если на счете был остаток 10000 руб. один день, проценты будут начислены за один день.
Если сумма на карте приближается к 500000 руб лучше заказать вторую карту Космос и на ней хранить лишнюю сумму.
В расчет для начисления процентов включаются суммы, находящиеся на счете на 23 час.
Проценты начисляются в отчетную дату 04, 14 либо 24 числа, у каждого своя дата.
Дата начала расчетного периода указана в договоре п.10 на 1 странице. В эту дату поступают проценты на карту.
Проценты в истории операций отражаются двумя суммами в разбивке по месяцам:
(с 05 по 30/31 и с 1 по 4), с 15 по 30/31 и с 1 по 14) либо (с 25 по 30/31 и с 1 по 24).
СПОСОБЫ ПОПОЛНЕНИЯ КАРТЫ
бесплатно:
- c2c в ИБ банка в разделе ПРОДУКТЫ/карта Космос/Пополнить/ заполняем реквизиты
с 01.05.2018 г. по 31.12.2019 г. Банк Хоум Кредит проводит акцию «Платежи онлайн без комиссии» и отменяет комиссию за пополнение дебетовых карт с любых карт платежных систем Visa, MasterCard или МИР в интернет-банке. НО есть банки, которые берут комиссию за исходящий с2с http://www.banki.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=432339
Деньги зачисляются на карту моментально. Суммы поступившие до 20 час. отражаются по счету текущим днем.
Максимальная сумма, на которую можно бесплатно пополнить карту – до 300 000 рублей в месяц. Максимальная сумма одной операции – до 75 000 рублей. Но, есть лимиты/ограничения у банка-донора и категории карты.
У Сбербанка карты низких категорий дают возможность стянуть до 30 т.р. за раз, до 50 т.р. в день.
С карты Тинькофф от 3 т.р. (менее 3 т.р. будет комиссия 90 руб. со стороны Тинькофф).
- наличными через кассу, либо банкомат/терминал;
- межбанковским переводом из другого банка, где бесплатный межбанк (Тинькофф, Кукуруза, Билайн, КЕБ и др.);
- с2с вытолкнуть из ИБ Тинькоффбанка в пределах лимитов до 20 т.р. в месяц без комиссии;
- другими сервисами, где есть возможность переводов с2с https://loanrepayment.mastercard.ru/#/
с комиссией:
Пополнение с2с свыше 300 т.р. в месяц в ИБ платное. Комиссия составляет 0.8% от суммы перевода (минимум 25 руб. для переводов с карт Mastercard, 33 руб. для переводов с карт Visa). Комиссия взимается с карты другого банка дополнительно к сумме перевода.
Сумма перевода до 60 т.р.. Общая сумма переводов с одной карты 150 т.р. в сутки, 540 т.р. в месяц.
СПОСОБЫ ВЫВОДА СРЕДСТВ
бесплатно:
-снятие наличных в кассе до 500 т.р. в день;
-банкоматах, в т.ч. 5 бесплатных снятий в месяц в банкоматах сторонних банков (ВТБ 100 т.р. за раз, Альфа 450 т.р. ограничение возможностями терминала/банкомата, прочие банки согласно их внутренних ограничений) https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=13&TID=72863;
-вытянуть с2с бесплатными сервисами из ИБ других банков, ограничение лимитами соответствующих сервисов (банков).
Исходящий межбанк с комиссией 10 руб. до 500 т.р. в день.
Поступление наличных, межбанка на счет карты до 600 т.р. не требуют отлежки, можно снимать либо переводить.
Бонусная ПРОГРАММА ПОЛЬЗА
Карта при выдаче автоматически подключена к ПРОГРАММЕ ПОЛЬЗА
Доступ к Программе Польза появляется после обработки операции покупки ((как правило на 2-3 рабочий день)
На стандартные покупки начисляются базовые баллы 1%..
Макс. количество начисленных в текущем месяце Базовых Баллов не может превышать 2 000.
За покупки в отдельных категориях («АЗС», «Кафе и рестораны», «Путешествия») начисляется 3%.Здесь есть список мсс с повышенным КБ https://drive.google.com/file/d/0B6gWmSbP-8ZZa3RhYnJkNFU5c0E/view, любезно представленный пользователем Basil.
Макс. количество начисленных в текущем месяце Баллов за покупки в отдельных категориях не может превышать 3 000.
Акционные Баллы - начисляются в соответствии с условиями Акций.
Баллы также начисляются на оплату услуг поставщиков, представленных в базе данных банка через ИБ.
КБ 1% начисляется практически на все стандартные покупки и оплаты услуг ЖКУ, сотовой связи, налогов, штрафов...
С 19 ноября сумма начисляемого КБ будет округляться до целого рубля в меньшую сторону.
Месячный лимит по баллам считается по дате покупки.
Крупную покупку (свыше 100 т.р. в повышенных категориях, 200 т.р. в обычных категориях) следует оплатить двумя платежами:
аванс оплатить в конце месяца, окончательный расчет в начале следующего месяца.
Баллы появляются в программе Польза после обработки операции покупки, их сразу можно конвертировать в рубли, нажатием клавиши обмена на любую покупку. Возможна частичная компенсация покупки, а также одну покупку можно компенсировать несколько раз. Баллы в любой момент можно обменять на деньги, со 2 июля расходование Баллов возможно только при наличии на Бонусном счете 100 и более Баллов.
При компенсации баллов до 20 час. происходит моментальный возврат денег в обмен на баллы.
Ссылка на ПОЛЬЗУ https://polza.homecredit.ru/Content/docs/Polza_for_debit_20171026.pdf
Вопросы/ответы по Пользе https://polza.homecredit.ru/Faq
Прочая информация.
Закрытие карты/счета без комиссии:
- Остаток на карте должен быть более 10 т.р. ((если не было покупок на 5 т.р.);
- подать заявление в офисе на закрытие карты и счета СКС;
- снять остаток в кассе, либо перевести остаток на другой счет.
Если на счете остаток менее 10 т.р. (и в отчетном периоде не было покупок на 5 т.р.), то при закрытии счета спишут комиссии 99 р. за каждый месяц несоблюдения условий бесплатности карты ( не было в остатке неснижаемого остатка 10 т.р. либо покупок на 5 т.р.).
Если на карте 0, то по карте будет расти долг по 99 р./мес.
https://www.homecredit.ru/download.php?id=26604
4 периода обновления базы - 03.00, 08.15, 16.15 и 20.00.
Пока первоначальный набросок информации по карте. Постепенно буду добавлять важные моменты. Если у кого будут какие предложения буду рада их добавить.
Комментарии 15
Спасибо.
Кто-то может уточнить конкретные мсс коды операций АЗС», «Кафе и рестораны», «Путешествия», где начисляется 3% ?
Спасибо.
Кафе и рестораны
5811 Caterers (поставщики провизии)
5812 Eating Places,Restaurants (Кафе и рестораны)
5813 Drinking Places - Bars,Tave (Бары)
5814 Fast Food Res. (Рестораны быстрого питания)
АЗС
5541 Service stations (Автозаправочные станции)
5983 Fuel dealers - fuel oil (Точки продаж топлива)
5542 Automated Fuel Dispenser (автоматизированные топливораздаточные колонки)
5172 Petroleum/Petrol Products (Нефть и нефтепродукты)
Путешествия
3005 British Airways—BRITISH A
3007 Air France
3008 Lufthansa
3011 Aeroflot
3016 SAS
3042 Finnair
3058 Delta
3089 Transaero
3357 Hertz Corporation
3501 Holiday Inns
3504 Hilton Hotels
3533 hotel ibis
3553 Park Inns International
3640 Hyatt Hotels/Int'l
3649 Radisson Hotels
3750 Crowne Plaza Hotels
4111 Transportation—Suburban and Local Commuter Passenger
4112 Passenger RailwaysX
4131 Bus Lines
4411 Cruise Lines
4457 Boat Rentals and Lising
4468 Marinas, Marine service and Supplies
4511 Airlines, Air Carriers
4582 Airports,flying fields
4722 Travel Agencies and Tour Op
4789 Transportation Services
7011 Hotels,Motels,Resorts-Lodgin
7012 Timeshares
7512 Automobile Rental Agency
Не везде, в некоторых отделениях не в курсе, что можно так делать.
К карте подключают бесплатный интернет-банк, перевести на карту с2с без комиссии невозможно, приходится пополнять её через банкомат
Если есть МастерКард, то до конца года можно бесплатно (до 5т.р.\перевод, без ограничения количества переводов) перевести здесь https://card2card.mastercard.ru/
Добавьте инфу в свой блог.
P.S.: пора Вам систематизировать те данные, что у Вас "навалены общей массой" (не только здесь). Например, отображать данные по разделам: 1)условия получения продукта, 2)условия пополнения, 3)условия стягивания, 4)преимущества, 5)недостатки, 6)прочее. Это не указание, просто дружеский совет. Вам самой станет легче оформлять блог.
bhuma, c 8.12.17г. для новых пользователей Космоса отменяется безусловно бесплатный период ГО. https://www.homecredit.ru/about/bank_news/bank-houm-credit-kosmos-30-11-2017
Добавьте инфу в свой блог.
P.S.: пора Вам систематизировать те данные, что у Вас "навалены общей массой" (не только здесь). Например, отображать данные по разделам: 1)условия получения продукта, 2)условия пополнения, 3)условия стягивания, 4)преимущества, 5)недостатки, 6)прочее. Это не указание, просто дружеский совет. Вам самой станет легче оформлять блог.
Спасибо за совет. Сама об этом думала, но все никак не возьмусь за это.
Крупную покупку (свыше 100 т.р.) следует оплатить двумя платежами...
Наверно стоит уточнить, что речь идет об Отдельных категориях.
Для Базовых максимальная сумма - 200 т.р.
Крупную покупку (свыше 100 т.р.) следует оплатить двумя платежами...
Наверно стоит уточнить, что речь идет об Отдельных категориях.
Для Базовых максимальная сумма - 200 т.р.
Спасибо за поправку.
Период проведения Акции: с 07.12.2017 по 30.04.2018 включительно.
МИР - без комиссии.
https://www.homecredit.ru/about/bank_news/novie-tarify-28-04-2018
02.07.2018 правила списания баллов изменились...