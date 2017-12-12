Оплата ЖКХ (СИСТЕМА ГОРОД)

Уважаемые пользователи! С 1 сентября платежи по образовательным услугам: «Детсад, школа, доп.образование, ДШИ (бюджет) – РФ», «Детсад, школа, доп.образование, ДШИ (не бюджет), а также по коммунальной услуге «Оплата ЖКХ – РФ» принимаются с комиссионным вознаграждением.Услуга «Оплата ЖКХ – РФ», комиссия с плательщика – 1.2 % (мин 25 руб.)*Услуга «Детсад, школа, доп.образование, ДШИ (не бюджет) – РФ», комиссия – 3 % с плательщика (мин 25 руб.)*Услуга «Детсад, школа, доп.образование, ДШИ (бюджет) – РФ», комиссия – 3% с плательщика** точная сумма комиссии будет рассчитана после введения всех данных о платеже.Напомним, оплатить коммунальные услуги без комиссии возможно по новой услуге «Оплата ЖКХ по ЕЛС» при поиске начислений из ГИС ЖКХ по ЕЛС. Комиссия не взимается в случае отсутствия альтернативной услуги в Системе «Город» для оплаты. Проверить наличие комиссии можно перед оплатой в Корзине Платежного кабинета на форме услуги для оплаты.Как найти свой ЕЛС (из опыта форумчан):1. Заходите в л/к ГИС ЖКХ2. Нажимаете помещения3 Нажимаете на свой лиц.счёт подсвечен синеньким и там раскопал 10-ти значный ЕЛС первые 2 цифры потом 2 русские буквы потом 6 цифр.4. Потом заходите в систему Город в л/к5. Поиск услуг6 Выбираете по ЕЛС.7. Подставляете ЕЛСПомогло вот этоОсуществить платеж по услуге «Оплата ЖКХ – РФ» можно с помощью банковских карт Visa, Mastercard, Maestro и «Мир» любого банка РФ.Напомним, что данный функционал доступен в Системе «Город» благодаря интеграции со справочниками Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Сведения с реквизитами основных поставщиков коммунальных услуг поступают в Систему «Город» из справочников ГИС ЖКХ, что позволяет автоматически заполнять большую часть реквизитов получателя денежных средств.Федеральная Система «Город» – крупнейшая небанковская интернет-площадка по оплате жилищно-коммунальных услуг. В Платежном кабинете тысячи коммунальных поставщиков, услуги которых можно оплатить по адресу проживания или по наименованию услуги. Но если какой-либо компании нет в списке поставщиков услуг Федеральной Системы «Город», то совершить платеж можно по услуге «Оплата ЖКХ – РФ».Для удобства поиска услуга «Оплата ЖКХ – РФ» выводится в Платежном кабинете при поиске по адресу. Также услугу можно найти по наименованию, начав вводить одно или несколько ключевых слов наименования услуги в Системе «Город».Регистрацию в системе Город необходимо пройти по номеру телефона на сайтеЛогин - номер телефона, пароль первоначальный поступит в смс.ОткрываетсяИ там все понятноПоиск по названию/Вид услуги (выбираем из списка либо "все") /Услуга (выбираем из списка либо "Оплата ЖКХ – РФ").При выборе "Оплата ЖКХ – РФ" открывается форма размещенная Revolution в первом комментарии (см. ниже).Отправляла по эл. почте на адрес, добавили первого через 2-3 дня, второго уже быстрее.Вот текст сообщения:"Добрый вечер! При формировании платежа в адрес "ХХХХХХХ" вышло сообщение "ИНН поставщика отсутствует в справочниках коммунальных поставщиков услуг..."Поставщик услуг: ХХХХХХХИНН 1234567890КПП 123456789БИК 042202803 Приволжский ф-л ПАО "Промсвязьбанк"р/с 40702............Адрес: ХХХХХХХХОплата за: Вывоз ТКОПрошу добавить данного поставщика в справочник".Заполняем данную форму, подставляя нужные реквизиты. Имеются ограничения по количеству символов в отдельные поля данной формы (сокращаем, но без точек). Главное указать лицевой счет, присвоенный поставщиком услуг. Разноска платежей происходит по номеру лицевого счета. Заполнить все обязательные поля предложенной формы. Отправить платеж в корзину.Оплатить можно одной транзакцией все платежи из корзины, что очень удобно. Оплата проходит с. Некоторые банки за данный мсс начисляют КБ.При оплате других услуг может быть другой МСС. В частности при оплате за муниципальный детский сад мсс 8351.Шаблон платежа сохранить можно.Мой опыт пользования данной системой, если в дальнейшем будут появляться какие-то моменты, буду вносить сюда добавления/корректировки.Просьба добавлять в комментарии свой опыт пользования данной системой.