Оплата ЖКХ (СИСТЕМА ГОРОД)

Завершены акции бескомиссионных платежей по услугам Платежного кабинета
https://kvartplata.ru/pay/Pages/31.08.18.aspx
Уважаемые пользователи! С 1 сентября платежи по образовательным услугам: «Детсад, школа, доп.образование, ДШИ (бюджет) – РФ», «Детсад, школа, доп.образование, ДШИ (не бюджет), а также по коммунальной услуге «Оплата ЖКХ – РФ» принимаются с комиссионным вознаграждением.
Услуга «Оплата ЖКХ – РФ», комиссия с плательщика – 1.2 % (мин 25 руб.)*
Услуга «Детсад, школа, доп.образование, ДШИ (не бюджет) – РФ», комиссия – 3 % с плательщика (мин 25 руб.)*
Услуга «Детсад, школа, доп.образование, ДШИ (бюджет) – РФ», комиссия – 3% с плательщика*
* точная сумма комиссии будет рассчитана после введения всех данных о платеже.
Напомним, оплатить коммунальные услуги без комиссии возможно по новой услуге «Оплата ЖКХ по ЕЛС» при поиске начислений из ГИС ЖКХ по ЕЛС. Комиссия не взимается в случае отсутствия альтернативной услуги в Системе «Город» для оплаты. Проверить наличие комиссии можно перед оплатой в Корзине Платежного кабинета на форме услуги для оплаты.
Как найти свой ЕЛС (из опыта форумчан):
1. Заходите в л/к ГИС ЖКХ
2. Нажимаете помещения
3 Нажимаете на свой лиц.счёт подсвечен синеньким и там раскопал 10-ти значный ЕЛС первые 2 цифры потом 2 русские буквы потом 6 цифр.
4. Потом заходите в систему Город в л/к
5. Поиск услуг
6 Выбираете по ЕЛС.
7. Подставляете ЕЛС
Помогло вот это
https://roskvartal.ru/gis-zhkh/6757/ka...v-gis-zhkh
https://kvartplata.ru/pay/Pages/31.07.18.aspx
https://kvartplata.ru/pay/Pages/07.12.2017.aspx
Осуществить платеж по услуге «Оплата ЖКХ – РФ» можно с помощью банковских карт Visa, Mastercard, Maestro и «Мир» любого банка РФ.
Напомним, что данный функционал доступен в Системе «Город» благодаря интеграции со справочниками Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Сведения с реквизитами основных поставщиков коммунальных услуг поступают в Систему «Город» из справочников ГИС ЖКХ, что позволяет автоматически заполнять большую часть реквизитов получателя денежных средств.
Федеральная Система «Город» – крупнейшая небанковская интернет-площадка по оплате жилищно-коммунальных услуг. В Платежном кабинете тысячи коммунальных поставщиков, услуги которых можно оплатить по адресу проживания или по наименованию услуги. Но если какой-либо компании нет в списке поставщиков услуг Федеральной Системы «Город», то совершить платеж можно по услуге «Оплата ЖКХ – РФ».
Для удобства поиска услуга «Оплата ЖКХ – РФ» выводится в Платежном кабинете при поиске по адресу. Также услугу можно найти по наименованию, начав вводить одно или несколько ключевых слов наименования услуги в Системе «Город».
Действия по регистрации в системе и оплате услуг.
Регистрацию в системе Город необходимо пройти по номеру телефона на сайте https://pay.kvartplata.ru/pk/login.action
Логин - номер телефона, пароль первоначальный поступит в смс.
Открывается ПЛАТЕЖНЫЙ КАБИНЕТ
И там все понятно
Поиск услуг/
Поиск по названию/Вид услуги (выбираем из списка либо "все") /Услуга (выбираем из списка либо "Оплата ЖКХ – РФ").
При выборе "Оплата ЖКХ – РФ" открывается форма размещенная Revolution в первом комментарии (см. ниже).
Если поставщика ЖКУ нет в списке, то система предлагает направить реквизиты данного поставщика для включения в список.
Отправляла по эл. почте на адрес product@fsg.ru, добавили первого через 2-3 дня, второго уже быстрее.
Вот текст сообщения:
"Добрый вечер! При формировании платежа в адрес "ХХХХХХХ" вышло сообщение "ИНН поставщика отсутствует в справочниках коммунальных поставщиков услуг..."
Поставщик услуг: ХХХХХХХ
ИНН 1234567890
КПП 123456789
БИК 042202803 Приволжский ф-л ПАО "Промсвязьбанк"
р/с 40702............
Адрес: ХХХХХХХХ
Оплата за: Вывоз ТКО
Прошу добавить данного поставщика в справочник".
ОПЛАТА:
Заполняем данную форму, подставляя нужные реквизиты. Имеются ограничения по количеству символов в отдельные поля данной формы (сокращаем, но без точек). Главное указать лицевой счет, присвоенный поставщиком услуг. Разноска платежей происходит по номеру лицевого счета. Заполнить все обязательные поля предложенной формы. Отправить платеж в корзину.
Оплатить можно одной транзакцией все платежи из корзины, что очень удобно. Оплата проходит с МСС 4900. Некоторые банки за данный мсс начисляют КБ.
При оплате других услуг может быть другой МСС. В частности при оплате за муниципальный детский сад мсс 8351.
Шаблон платежа сохранить можно.
Банки начисляющие КБ за оплату ЖКУ/B]:
-карта Тепло от Восточного КБ 5% (кредитная и дебетовуая);
-карта ВсёСразу от Райфа КБ 3,9(дебетовая), КБ 5%(кредитная);
-Мультикарта от ВТБ КБ 2%;
-карта Доходная Альфа банка КБ 2%;
-карты Хоум КБ 1% (дебетовая), 2% (Кредитная);
-Пятерочка Почтабанка КБ 1%;
-Рокетбанк - КБ 1%.
[B]Распечатать квитанцию об оплате услуг можно на странице «Газпромбанк» (Акционерное общество), на которую Вы будете перенаправлены для совершения оплаты.
Также копии квитанций о ранее совершённых платежах доступны в любой момент на странице История оплат. Их можно сохранить, распечатать.
В готовой квитанции не указаны ФИО, остальные данные присутствуют.
Мой опыт пользования данной системой, если в дальнейшем будут появляться какие-то моменты, буду вносить сюда добавления/корректировки.
Просьба добавлять в комментарии свой опыт пользования данной системой.
Комментарии 41
Так-то ЦФТ походу не изменился за все эти
годыдесятилетия и без кривых ручек у них ни бывает. Попробуйте, например, заплатить за квартиру условной Сухоруковой Валентине Александровне
Или может даже в соответствующей теме форума - либо в Тепле, либо в ЖКХ...
(Я ранее прошла процедуру регистрации с подтверждением на Госуслугах)
Но для системы Город регистрация на Госуслугах не нужна. Регистрируйтесь по телефону (логин), получаете пароль в смс и далее Вы попадаете в платежный кабинет
И там все понятно
Поиск услуг/Поиск по названию/Вид услуги (выбираю- "все") /Услуга (вставляю - "Оплата ЖКХ – РФ") открывается форма размещенная Revolution в первом комментарии (см. выше)
Заполняю данную форму, подставляя нужные реквизиты. Один платеж проведен без комиссии. Два платежа просто формировала, без комиссии. Два дня назад были в корзине, сейчас их там нет. Может есть срок хранения не исполненных документов... Сейчас также сформировала пробный платеж по оплате ЖКУ, без комиссии, отправила на оплату, но не стала подтверждать кодом из смс. В смс сумма указана также без комиссии.
Так что пробуйте и все получится.
Может из списка Города появляется комиссия, а по свободным реквизитам, заполняя предложенную форму, комиссии нет.
1.Лицевой счет - это ФЛС или код плательщика?
2.Если наименование юр.лица == "ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)", тогда счет == 40911ххх? И куда тогда вставлять получателя - "Счёт по сбору платежей за ЖКУ и прочие услуги района ххх"- в ФИО? но там всего 25 символов...
Таким способом можно оплатить платеж в адрес поставщика услуг на его расчетный счет 40702, 40703 и т.д...., указав его ИНН и КПП.
Лицевой счет - это из квитанции лицевой счет, присвоенный поставщиком услуг.
В 25 символов придется уложиться.
Спросил я систему, как
они до такой жизни докатилисьзаполнять таки платежку. Оказывается, таки да. Они все так и задумали. Привожу полную цитату:
- Должно быть минимум два слова.
- Первое (фамилия) минимум из одной буквы.
- Второе (имя) минимум из двух букв.
- Нельзя указывать спец. символы (в том числе точки) кроме «-» и «’».
- Нельзя вводить цифры.
- Возможен ввод только кириллицей.
Рекомендация такая – введите фамилию, имя и часть отчества, которая влезет, как вы изначально на присылали на скрине. Поставщик точно разберет это имя.
Естессно, у меня остались еще вопросы. Например, почему все это не расписано в документации, или почему во встроенном хелпе на сайте не задокументирован порядок работы со счетчиками, в которых чорт ногу сломит. Но я не стал этого делать. Возможно потому, что имея некоторый опыт общения с ЦФТ, у меня есть предположения на сей счет.
С другой стороны, если бы у них был не бажный кабинет, услуг было бы много в списке безкомиссионных, некоторые популярные поставщики не отсутствовали бы полностью, услуги бы не пропадали/появлялись через день, часть услуг не была бы по факту неоплачиваемой, т.к. связи с поставщиком нет, а также у части услуг поле для ввода лицевого счета не было бы меньше размером, чем по факту лицевые счета у поставщика, то они бы акцию по бесплатным платежам никогда не запустили. Тут нужно понимать, что акция была запущена 1го декабря, в кабинете новость была 7го, а заметил я её только 11, и то только потому, что до этого сам же начал писать про фактуру в ветке про Тепло и полез посмотреть, не появлось ли ещё каких проектов у них, и зарегался для теста в кабинете, когда увидел, что он существует и принимает карты. Тот факт, что никто за 4 дня до этого не заметил эту новость, ссылка на которую есть только на страницах их ЛК, говорит о том, что никто их кабинетом и не пользовался.
P.S. Да, кстати, на страницы ЛК можно заходить без регистрации, если хочется услуги поискать: https://pay.kvartplata.ru/pk/pay.action
Платежи не попадают в шаблон в "Мои услуги". Вот ваще никак. Ни до, ни после, ни в процессе. Хоть какие галки на сохранение ставь. И шаблон "Оплата ЖКХ – РФ" тоже туда не хочет. Совсем не хочет. Вот и ответ на вопрос, почему, собсно, этим сервисом никто не пользуется. Вот поэтому. Никому не надо это садо/мазо с 15-20 платежками кажный раз вводить ручками реквизиты . Тут уже никакой кешбек ни в радость будет. Я посмотрю, как они зачислят платежи, а потом буду определяться, кушать этот кактус дальше, или искать что-нибудь более удобоваримое.