Польза — новая дебетовая карта от Банка Хоум Кредит

Введены ограничения При оплате телекоммуникационных услуг не начисляются баллы на сумму свыше 14 000 руб. .
В Пользе появилась возможность просмотра мсс операции.
Для этого: в разделе накопленных баллов выбираете нужный период, справа по центру есть маленький значок Excel - щелкаете на него и вуаля, выписка готова
Внимание акция
С 12 ноября 2018 года Банк Хоум Кредит предлагает десятикратную «Пользу».
https://www.homecredit.ru/about/bank_news/10_polza-12-11-2018
Новые клиенты, которые оформят дебетовую карту «Польза» через дистанционные каналы с 12 ноября по 15 декабря 2018 года включительно, будут получать на остаток по счету 10% годовых.
Условия получения повышенного процента на остаток очень простые — в календарный месяц нужно оплачивать картой «Польза» товары и услуги на сумму от 5 000 рублей. Обратите внимание: повышенный процент начисляется ежемесячно на остаток до 300 000 рублей. Акция продлится до 31 января 2019 года.
Новые клиенты, оформившие карту «Польза» через дистанционные каналы с 12 ноября по 15 декабря 2018 года включительно, а также клиенты с действующей дебетовой картой «Польза» будут получать 10% кешбэка за траты в категории «Развлечения». Туда входят, в частности, оплата билетов в театры, кино и на концерты, боулинг и другие.
Итог акции
Бонусы для "новичков":
* Для получения 10% на остаток необходимо оплатить покупки дебетовой картой «Польза» на сумму не менее 5 000 рублей в течение расчетного периода. Учитываются только подтверждённые покупки.
* 10% кэшбека в категории "Развлечения".
* 10% кэшбека у выделенных партнеров.
Бонусы для "старичков":
* 10% кэшбека в категории "Развлечения".
* 10% кэшбека у выделенных партнеров.
Ссылка на сайт банка: https://www.homecredit.ru/about/bank_news/novaya-karta-polza-02-04-2018
Аналог карты Космос.
Отличие от Космоса:
ПНО начисляется при условии оплатой картой покупок на 5 т.р. в расчетный период. Оплаты в ЛК ИБ Хоума не считаются покупками для начисления ПНО.
7% начисляется на остаток до 300 т.р.. Если остаток на счете более 300 т.р., то на сумму 300 т.р. будет 7%, а на сумму превышающую 300 т.р. будет 3%.
Первый и второй месяц обслуживание карты бесплатное. Поэтому нет необходимости вносить на карту деньги в день открытия счета. Расчетный период по ПОЛЬЗЕ календарный месяц. Первый месяц может быть от 1 до 31 дня в зависимости от даты открытия счета. Первый бесплатный период с даты открытия счета по 30/31 число. Второй бесплатный период следущий календарный месяц.
ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
Для получения карты необходимо:
-обратиться в офис, где сразу выдается неименная карта Ключ MasterCard, заказывается именная карта Польза Visa.
При оформлении карты дополнительных платных услуг не навязывают.
- через сайт банка оформить заявку на именную карту Польза Visa, и если нужна вторая карта, то до поступления именной карты обратиться в офис за получением неименной карты Ключ MasterCard. Могут подключить платную услугу смс-информирования. Отключить через ЛК, либо в офисе при получении карты.
При получении именной карты не именная должна быть заблокирована, но из практики часто карта остается действующей и ее можно использовать как бесплатную допку.
Удобно иметь две карты разных систем MasterCard и Visa.
Обе карты привязаны к одному счету и подключены к программе Польза.
ТАРИФЫ и ЛИМИТЫ
1. Обслуживание счета :
За первые два Расчетных периода комиссия не взимается.
С третьего Расчётного периода не взимается при ежедневном обеспечении наличия остатка на счете более 10000 руб. или при оплате Картой товаров и услуг на сумму не менее 5 000 руб. в течение соответствующего расчетного периода.
В иных случаях комиссия составляет 99 рублей в месяц.
2.Проценты на ежедневный остаток денежных средств на счете:
7 % годовых при остатке на счете менее 300000 руб. и оплате Картой товаров и услуг на сумму более 5 т.р. в течение соответствующего Расчетного периода,
3% годовых при остатке на счете более 300000 руб. (на сумму, превышающую 300 000 руб.) при оплате покупок на 5 т.р.
Оплата в ИБ не считается для выполнения условия начисления ПНО. 5 т.р. покупок надо сделать в торговых точках либо на сторонних сайтах. Проценты начисляются на любую сумму за любое кол-во дней, если есть покупки на 5 т.р..
Покупки должны быть проведены по счету, поэтому их надо успеть сделать за 3-4-5 дней до конца месяца.
Дневной лимит на операции по карте:
получение наличных денег – 500 000 рублей
безналичная оплата товаров и услуг – 1 500 000 рублей
В месяц 5 бесплатных снятий по карте в банкоматах сторонних банков.
Комиссия за выпуск карты: основная карта – не взимается
X дополнительная карта – 200 рублей
Комиссия за перевыпуск карты по окончании срока действия: основная карта – не взимается
X дополнительная карта – 200 рублей
СПОСОБЫ ПОПОЛНЕНИЯ КАРТЫ
бесплатно:
- c2c в ИБ банка в разделе ПРОДУКТЫ/карта Польза/Пополнить/ заполняем реквизиты
с 01.05.2018 г. по 31.12.2019 г. Банк Хоум Кредит проводит акцию «Платежи онлайн без комиссии» и отменяет комиссию за пополнение дебетовых карт с любых карт платежных систем Visa, MasterCard или МИР в интернет-банке https://www.homecredit.ru/download.php?id=26604.
НО есть банки, которые берут комиссию за исходящий с2с http://www.banki.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=432339
Деньги зачисляются на карту моментально. Суммы поступившие до 20 час. отражаются по счету текущим днем.
Максимальная сумма, на которую можно бесплатно пополнить карту – до 300 000 рублей в месяц.
Максимальная сумма одной операции – до 75 000 рублей. Минимальная сумма одной операции - 100 руб.
Но, есть лимиты/ограничения у банка-донора и категории карты.
У Сбербанка карты низких категорий дают возможность стянуть до 30 т.р. за раз, до 50 т.р. в день.
С карты Тинькофф от 3 т.р. (менее 3 т.р. будет комиссия 90 руб. со стороны Тинькофф).
- наличными через кассу, либо банкомат/терминал;
- межбанковским переводом из другого банка, где бесплатный межбанк (Тинькофф, Кукуруза, Билайн, КЕБ и др.);
- с2с вытолкнуть из ИБ Тинькоффбанка в пределах лимитов до 20 т.р. в месяц без комиссии;
- другими сервисами, где есть возможность переводов с2с.
с комиссией:
Пополнение с2с свыше 300 т.р. в месяц в ИБ платное. Комиссия составляет 0.8% от суммы перевода (минимум 25 руб. для переводов с карт Mastercard/Maestro, 33 руб. - для переводов с карт Visa, 45 руб. - с карт МИР). Комиссия взимается с карты другого банка дополнительно к сумме перевода.
Ограничения по максимальной сумме при периоде за день/месяц отсутствуют.
СПОСОБЫ ВЫВОДА СРЕДСТВ
бесплатно:
-снятие наличных в кассе до 500 т.р. в день;
-банкоматах, в т.ч. 5 бесплатных снятий в месяц в банкоматах сторонних банков (ВТБ 100 т.р. за раз, Альфа 450 т.р. ограничение возможностями терминала/банкомата, прочие банки согласно их внутренних ограничений) https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=13&TID=72863;
-вытянуть с2с бесплатными сервисами из ИБ других банков, ограничение лимитами соответствующих сервисов (банков).
Исходящий межбанк с комиссией 10 руб. до 500 т.р. в день.
Поступление наличных, межбанка на счет карты до 600 т.р. не требуют отлежки, можно снимать либо переводить.
3. Карта участвует в программе ПОЛЬЗА
до 10% кешбэка за покупки в магазинах-партнерах (список в ИБ);
3% кешбэка за покупки в категориях «Кафе и рестораны», «АЗС» и «Путешествия»;
1% кешбека — за любые другие покупки.
Ограничения по начислению КБ в повышенных категориях 3% - 3000 руб. в календарный месяц
в обычных категориях 1% - 2000 руб. в календарный месяц.
в магазинах-партнерах - согласно условий каждого партнера.
С 19 ноября сумма начисляемого КБ будет округляться до целого рубля в меньшую сторону.
КБ считается по дате авторизации.
Не начисляется КБ:
" Ни один из видов Баллов не начисляется за снятие денежных средств со счета по Договору с использованием Карты с Пользой через банкоматы, кассы Банка или иных кредитных организаций, за переводы денежных средств, за пополнение электронных кошельков, за покупки дорожных чеков и лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов в кредитных организациях, совершение операций в казино и иных игорных заведениях, а также за другие операции с использованием Карты с Пользой, не являющиеся оплатой товаров и/или услуг".
Баллы в любой момент можно обменять на деньги, со 2 июля расходование Баллов возможно только при наличии на Бонусном счете 100 и более Баллов.
ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА/КАРТЫ
Закрытие карты/счета без комиссии:
- Закрыть счет карты можно в любой день.
- Остаток на карте должен быть более 10 т.р. (если не было покупок на 5 т.р.);
- подать заявление в офисе на закрытие карты и счета СКС;
- снять остаток в кассе, либо перевести остаток на другой счет.
- ПНО будет начислен (включая день закрытия карты) от нескольких минут до часа. Придется подождать, либо написать заявление на перевод процентов на другой счет (но не все маринки знают как это делается).
Комментарии 22
Обслуживание первый месяц бесплатное без всяких условий.
при поступлении на счет в месяц более 20тр от юрлиц в виде зарплаты становятся бесплатными межбанковские переводы и получение наличных в чужих банкоматах также становиться бесплатным даже после пяти снятий
у меня карту космос сначала перевели на тариф зарплатный , потом через 2 месяца убрали - с объяснением :перевод был по ошибке
по карте польза, только еще получил 20тр от работодателя, посмотрим что будет дальше
не могу понять как ХКБ делает Космос и Пользу "зарплатными"?
при поступлении на счет в месяц более 20тр от юрлиц в виде зарплаты становятся бесплатными межбанковские переводы и получение наличных в чужих банкоматах также становиться бесплатным даже после пяти снятий
у меня карту космос сначала перевели на тариф зарплатный , потом через 2 месяца убрали - с объяснением :перевод был по ошибке
по карте польза, только еще получил 20тр от работодателя, посмотрим что будет дальше
По моему мнению: Зарплатный тариф - это для сотрудников предприятий, с которыми у банка заключен договор на перевод заработной платы на счета открытые в банке. В марте, апреле у банка действительно был сбой и многих перевели на зарплатный тариф при поступлении средств на счет от юрлиц, в т.ч. РНКО. Может я и ошибаюсь. Отпишитесь, будет ли изменен тариф в Вашем случае при поступлении средств от юрлица.
после платежа от него 20тр с назначением ""командировочные расходы" карта осталась прежней,
а вот после платежа чуть больше 21тр "заработная плата" , карта Польза перешла в режим "зарплатной",
межбанк стал бесплатным и количество бесплатных снятий в ИБ отражается как 96 из 99, а не 2 из 5
Договора с банком у моего работодателя нет,
после платежа от него 20тр с назначением ""командировочные расходы" карта осталась прежней,
а вот после платежа чуть больше 21тр "заработная плата" , карта Польза перешла в режим "зарплатной",
межбанк стал бесплатным и количество бесплатных снятий в ИБ отражается как 96 из 99, а не 2 из 5
По всей видимости назначение платежа "заработная плата" и карта перешла в режим "зарплатная".
подскажите, кэшбэк честными рублями, или фантиками-баллами ?
Кэшбэк честный. Начисление до копеек. Но обменять можно только от 100 рублей. Обмен происходит практически сразу, надо нажать кнопку "обменять на деньги" и накопленная сумма зачисляется на счет карты.
ЮЛ должно перечислить мне разово сумму порядка 2 млн. на картсчёт Пользы. Хотел бы её потом быстро раскидать по другим банкам (3 шт.) межбпереводами с мин. потерями. Что посоветуете?
При поступлении суммы от юрлица может быть заблокирован счет. Без отлежки (10 дней для безналичного перевода и 30 дней дня снятия наличными) можно вывести только 600 т.р. Все что выше с комиссией 10%. Так что использовать банк для переброса денег не получится.
простите, а за жкх процент не дают ?