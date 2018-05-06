Карта «CoinKeeper» от банка Хоум Кредит

Для получения карты "CoinKeeper" необходимо оставить заявку
https://www.homecredit.ru/coinkeeper/index.php
Согласно оставленной заявки открывается счет и выпускается именная карта VISA, которая будет доставлена в офис через несколько дней.
При обращении в офис можно сразу получить неименную карту, выдается карта MasterCard КЛЮЧ.
При получении именной карты неименная может быть заблокирована, но часто этого не делается и на руках остаются две карты разных систем, привязанные к одному счету.
Тарифы по банковскому обслуживанию https://www.homecredit.ru/download.php?fid=67097
См. РАЗДЕЛ 4 часть 2 стр.30-32.
ПРОЦЕНТЫ на остаток:
6% годовых при остатке на счете от 10 000 руб. до 300 000 руб. и
3% годовых на сумму превышения 300 000 руб.,
не начисляются при остатке на счете менее 10 000 рублей.
Даже если на счете был остаток 10000 руб. один день, проценты будут начислены за один день.
Выплачиваются ежемесячно в последний день расчетного периода.
Расчетный период месяц (с 05 по 04, с 15 по 14 либо с 25 по 24). Начало каждого Расчетного периода (05, 15 либо 25 числа) указано в договоре зависит от даты договора (определяется ближайшей датой до открытия счета, т.е. все договора заключенные с 05 по 14 число - будут в Расчетном периоде с 05 по 4 число).
ТАРИФЫ и ЛИМИТЫ
Для бесплатности карты необходимо:
поддерживать ежедневный остаток на счете более 10 000 рублей (10 т.р. необходимо внести на счет карты в день подписания договора) или делать покупки товаров и услуг на сумму не менее 5 000 рублей.
В иных случаях комиссия 99 рублей в месяц.
Дневной лимит на операции по карте:
получение наличных денег – 500 000 рублей
безналичная оплата товаров и услуг – 1 500 000 рублей
В месяц 5 бесплатных снятий по карте в банкоматах сторонних банков.
Комиссия за выпуск карты: основная карта – не взимается
X дополнительная карта – 200 рублей
Комиссия за перевыпуск карты по окончании срока действия: основная карта – не взимается
X дополнительная карта – 200 рублей
Смс-информирование - 59 рублей в месяц при условии совершения по счету одной и более операций в расчетном периоде.
Платное смс подключается при желании клиента.
СПОСОБЫ ПОПОЛНЕНИЯ КАРТЫ
бесплатно:
- c2c в ИБ банка в разделе ПРОДУКТЫ/карта CoinKeepeк/Пополнить/ заполняем реквизиты
но есть банки, которые берут комиссию за исходящий с2с http://www.banki.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=432339
Деньги зачисляются на карту моментально. Суммы поступившие до 20 час. отражаются по счету текущим днем.
Максимальная сумма, на которую можно бесплатно пополнить карту – до 300 000 рублей в месяц. Максимальная сумма одной операции – до 75 000 рублей. Но, есть лимиты/ограничения у банка-донора и категории карты.
У Сбербанка карты низких категорий дают возможность стянуть до 30 т.р. за раз, до 50 т.р. в день.
С карты Тинькофф от 3 т.р. (менее 3 т.р. будет комиссия 90 руб. со стороны Тинькофф).
- наличными через кассу, либо банкомат/терминал;
- межбанковским переводом из другого банка, где бесплатный межбанк (Тинькофф, Кукуруза, Билайн, КЕБ и др.);
- с2с вытолкнуть из ИБ Тинькоффбанка в пределах лимитов до 20 т.р. в месяц без комиссии;
- другими сервисами, где есть возможность переводов
с комиссией:
Пополнение с2с свыше 300 т.р. в месяц в ИБ платное. Комиссия составляет 0.8% от суммы перевода (минимум 25 руб. для переводов с карт Mastercard, 33 руб. для переводов с карт Visa). Комиссия взимается с карты другого банка дополнительно к сумме перевода.
Сумма перевода до 60 т.р.. Общая сумма переводов с одной карты 150 т.р. в сутки, 540 т.р. в месяц.
СПОСОБЫ ВЫВОДА СРЕДСТВ
бесплатно:
-снятие наличных в кассе до 500 т.р. в день;
-банкоматах, в т.ч. 5 бесплатных снятий в месяц в банкоматах сторонних банков (ВТБ 100 т.р. за раз, Альфа 450 т.р. ограничение возможностями терминала/банкомата, прочие банки согласно их внутренних ограничений) https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=13&TID=72863;
-вытянуть с2с бесплатными сервисами из ИБ других банков, ограничение лимитами соответствующих сервисов (банков).
Исходящий межбанк (по номеру счета) с комиссией 10 руб. до 500 т.р. в день.
Поступление наличных, межбанка на счет карты до 600 т.р. не требуют отлежки, можно снимать либо переводить.
Бонусная ПРОГРАММА ПОЛЬЗА
Карта при выдаче автоматически подключена к ПРОГРАММЕ ПОЛЬЗА
Доступ к Программе Польза появляется после обработки операции покупки ((как правило на 2-3 рабочий день)
На стандартные покупки начисляются базовые баллы 1%..
Макс. количество начисленных в текущем месяце Базовых Баллов не может превышать 2 000.
За покупки в отдельных категориях («АЗС», «Кафе и рестораны», «Путешествия») начисляется 3%.Здесь есть список мсс с повышенным КБ https://drive.google.com/file/d/0B6gWmSbP-8ZZa3RhYnJkNFU5c0E/view, любезно представленный пользователем Basil.
Макс. количество начисленных в текущем месяце Баллов за покупки в отдельных категориях не может превышать 3 000.
Акционные Баллы - начисляются в соответствии с условиями Акций.
Баллы также начисляются на оплату услуг поставщиков, представленных в базе данных банка через ИБ.
КБ 1% начисляется практически на все стандартные покупки и оплаты услуг ЖКУ, сотовой связи, налогов, штрафов...
Баллы начисляются на сумму покупки и рассчитываются до целых рублей, округление в меньшую сторону.
Месячный лимит по баллам считается по дате покупки.
Баллы появляются в программе Польза сразу после покупки, но становятся доступными к компенсации только после обработки операции покупки, их сразу можно конвертировать в рубли, нажатием клавиши обмена на любую покупку. Возможна частичная компенсация покупки, а также одну покупку можно компенсировать несколько раз. Баллы в любой момент можно обменять на деньги, со 2 июля расходование Баллов возможно только при наличии на Бонусном счете 100 и более Баллов.
При компенсации баллов до 20 час. происходит моментальный возврат денег в обмен на баллы.
Ссылка на ПОЛЬЗУ https://polza.homecredit.ru/Content/docs/Polza_for_debit_v11_0_22112018.pdf
Вопросы/ответы по Пользе https://polza.homecredit.ru/Faq
Комментарии 9
а можно и по мсс 4900 или 4814 тратить 5000?
Личного опыта не имею, но думаю, что можно. Лучше оплачивать на сторонних сайтах, такая операция считается обычной покупкой.
По моему один в один всё, кроме наличия приложения CoinKeeper
А в чём её отличие от карты Польза?
По моему один в один всё, кроме наличия приложения CoinKeeper
У Хоума все карты идентичные.
У ПОльзы ПНО на любую сумму, но для 7% необходимо сделать 5 покупок. Если карта нужна для покупок, то данная карта выгоднее.
У CoinKeeper ПНО только при остатке от 10 т.р., 7% - без условий по покупкам.
Значит с карты coinkeeper нельзя делать переводы в другой банк, через интернет-банк?
У карты Польза есть перевод на счёт в другом банке через интернет-банк (п.п. 4.1.12) - 10 руб, а у coinkeeper я такого пункта в тарифах не нашел.
Значит с карты coinkeeper нельзя делать переводы в другой банк, через интернет-банк?
Перевод за 10 руб. (до 500 т.р. в день) можно делать с любого счета, в т.ч. и со счета карты Coin.
Вроде как не совсем корректное описание из-за изменений условий?
Теперь должно быть актуально. Спасибо, что обратили внимание на факт изменения условий.