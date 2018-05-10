Дебетовая карта "Тепло" Восточного банка с КБ 5% на ЖКХ и Аптеки

Ссылка на сайт банка https://www.vostbank.ru/client/debit-card/teplo_dc/
ветка на форуме https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=13&TID=344952&PAGEN_1=1#forum-message-list
C 01.02.2019 года меняются условия по срокам списания платы за обслуживание.
" Срок списания платы – с последнего дня оплачиваемого месяца по 5 число месяца (по усмотрению
Банка) следующего за оплачиваемым месяцем (допускается частичное и/или многоразовое списание
денежных средств со счета до достижения суммы «Ежемесячной платы за обслуживание»).
Если остаток денежных средств на счете в указанный период не позволяет списать «Ежемесячную плату за обслуживание» в полном размере, неуплаченная сумма списывается Банком со счета по истечении указанного периода по мере поступления денежных средств на счет до полного гашения задолженности".
Условия начисления платы не меняются.
ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ.
Появилась возможность получить дебетовую карту Тепло. Карта выдается всем желающим.
Отчетный период по карте календарный месяц с 01 по 30/31 число.
Для оформления карты необходимо сразу обратиться в отделение банка (с кассой) и попросить открыть текущий счет на 150 руб. и оформить к нему неименную либоименную карту по тарифу "ТЕПЛО". Внимательно проверяйте, какой тариф Вам оформляют. Очень часто вместо карты ТЕПЛО, предлагают оформить КАРТУ №1.
По тарифу Тепло оформляется заявка на неименную или именную карту - Тип карты ПС МИР iInstant либо Classic. Доставку именной карты можно оформить на адрес офиса (быстрее будет доставлена), либо на домашний адрес.
Функционал именной и неименной карт одинаков.
КОДОВОЕ СЛОВО, которое необходимо для регистрации в ИБ приходит с смс.
Логин и пароль формируете свой при регистрации в ИБ..
ТАРИФЫ и КОМИССИЯ
Плата за оформление
основной карты 150 руб.
дополнительной карты (выдается при заказе именной карты) Не взимается
Обслуживание счета
1) бесплатно:
Плата не взимается в следующих случаях:
- за отчетный период (календарный месяц), в котором заключен договор на выпуск карты;
- если в отчетный период ежедневный неснижаемый остаток по счету составлял 0 (ноль) руб.;
- если в отчетный период поддерживался неснижаемый остаток по счету - не менее 30 000 руб.;
- если в отчетный период осуществлялись операции по зачислению зарплаты от юрлиц и ИП;
- если в отчетный период осуществлялись операции по зачислению пенсионных выплат от ПФР, НПФ.
Но не все региональные Пенсионные Фонды имеют договор с Восточным банком, поэтому прежде чем принимать решение о переводе пенсии необходимо проверить у своего ПФ, с какими банками у него есть договор.
2) в иных случаях — 99 руб. в месяц. Дата списания платы – с 1 по 5 число каждого календарного месяца, либо до момента поступления средств на счет.
Проценты, начисляемые на остаток на счете
от 10 000 руб. до 499999,99 руб. - 2%
от 500000 руб. - 2%
Проценты начисляются Банком на остаток денежных средств, учитываемый на счете на начало каждого операционного дня.
Проценты, начисляемые Банком на остаток денежных средств, находящихся на счете увеличиваются на 5 процентных пунктов, если в отчетный период осуществлялись операции по зачислению пенсионных выплат, зарплаты. Повышенная процентная ставка применяется с даты поступления пенсионных выплат/зарплаты и действует в течение всего следующего месяца за отчетным. При поступлении выплат в последние два дня календарного месяца повышенная процентная ставка применяется с 1-го числа следующего месяца.
Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Sms-банк»
- Ежемесячная абонентская плата 59 руб.
Смс подключается автоматически в день получения карты. Приходит смс о подключении платной услуги. Первый месяц бесплатный, далее платное, списание комиссии происходит в следующем месяце в день/дату получения карты.
Отключить можно звонком на ГЛ, через ЧАТ в ИБ, либо отправкой СМС на номер 7243 с текстом OFF****, где **** - последние 4 цифры номера карты, на которой хотите отключить СМС, либо в отделении банка.
Смена PIN-кода в устройствах Банка - комиссия не взимается.
Пополнение счета. бесплатное:
- в терминалах и банкоматах Банка с функцией cash-in
- в кассах Банка
- межбанком (при регулярных переводах от третьих лиц возможна блокировка карты)
- со счета-Сейф (ниже информация по счету-сейф).
- c2c (с других сервисов, где есть такая возможность, к примеру можно вытолкнуть из Тинькофф банка). Такая операция мгновенно пополняет карту, но на счет деньги попадают на 3-4 день. И если сразу сделать операцию покупки картой, то возможно попасть на овердрафт, если операция покупки обработается ранее операции пополнения карты с2с.
Снятие наличных без комиссии:
- в банкоматах Банка
- в кассах Банка
- в кассах других банков при снятии от 3000 руб. (другие банки могут брать свою комиссию).
Снятие наличных с комиссией:
- плата за снятие наличных в кассах Банка при закрытии счета 90 руб.
- в банкоматах других банков (до 150 т.р. в месяц) - 90 руб., свыше - 2%.
Плата за перевод с использованием банковской карты, включая переводы
на другую банковскую карту Не взимается
Лимиты на проведение операций
Снятие наличных в банкоматах Не более 150000 руб./день 1000000 руб./месяц
Снятие наличных в кассах Не более 150000 руб./день 1000000 руб./месяц
Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием пластиковых карт Без ограничений
Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах «Интернет-банк»,
Плата за перевод внутри Банка:
•На собственный счет Не взимается
•На собственный счет, открытый в рамках договора кредитования Не взимается (Комиссия не взимается, если делать перевод через погашение задолженности. Нажимаем на кредитку и выбираем из выпадающего списка счет, с которого будет оплата. Зачисляется практически моментально )
•Другому физическому лицу Не взимается
•Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках договора кредитования 50 руб.
Плата за перевод на счет в другом банке:
•На собственный счет или счет третьего лица 0,8%, мин. 50 руб., макс. 500 руб.
БОНУСНАЯ ПРОГРАММА
Начисление Баллов производится Банком при совершении Участником следующих видов Бонусных Операций:
- перевод денежных средств со Счета с использованием Карты в счет оплаты товаров или услуг (расчеты по Карте в торгово-розничной сети);
- перевод денежных средств со Счета с использованием Карты в счет оплаты товаров или услуг в категории «ЖКХ» и «Аптеки».
- перевод денежных средств со Счета через Интернет – банк в счет оплаты товаров или услуг ЖКХ.
Размер коэффициентов за совершение Бонусных операций:
5% «ЖКХ» и «Аптеки» (мсс 4900; 5122; 5912)
1% прочие покупки, кроме исключительных.
Отдельные акционные предложения.
В ИБ Восточного можно оплачивать ЖКУ через систему Город без комиссии через меню КВАРТПЛАТА/ОПЛАТА ЖКХ - РФ. Оплата по свободным реквизитам. Вводим реквизиты из извещения. Если поставщик есть в системе Город, то оплата пройдет.
Если выбирать поставщика из базы данных, то возможна комиссия (0 -2%) со стороны Города.
"Акция! 0% комиссий за оплату услуг в мобильном и Интернет-банке!*
*Акция действует с 1 марта 2018 года. Исключение - услуги пополнения электронных кошельков, погашения кредитов/пополнения счетов других банков".
https://www.vostbank.ru/client/transfer/platezhi/#
Оплату из ИБ можно производить не дожидаясь выпуска карты, Но звездочки (признак бонуса операции) появятся после активации карты. Если звездочки не появились, то необходимо создать обращение о неначислении бонусов.
КБ начисляется в течение пяти рабочих дней. Можно создать шаблон и в дальнейшей им пользоваться, что очень удобно.
Максимальный размер общей суммы Бонусных Операций для начисления Баллов за один календарный месяц = 60 000 руб.
Максимальный размер общей суммы Бонусных Баллов, начисленных в категориях «ЖКХ» и «Аптеки» за один календарный месяц = 1000 баллов
Баллы становятся доступными к использованию через 30 календарных дней после совершения конкретной операции покупки. Доступность Баллов к компенсации будет отображена в системе Интернет-Банк.
Баллами можно возместить только полную стоимость операции по оплате товаров или услуг в категории «ЖКХ» и «Аптеки» - в течение 90 дней со дня совершения операции оплаты.
Возмещение полной стоимости указанной операции осуществляется по требованию Клиента в системе Интернет-Банк.
Частичная компенсация операции по оплате товаров или услуг за Баллы невозможна.
Начисленные Баллы имеют ограничение по сроку действия – 2 года.
В ИБ при открытии вкладки карты MIR CLASSIC переходя по ссылке "Условия бонусной программы" можно увидеть историю начисления баллов и где отмечены покупки, которые можно компенсировать. Так как компенсировать можно только полную стоимость покупки, то на крупные покупки придется долго копить баллы, поэтому выгоднее чередовать крупные и мелкие покупки.
Сумма компенсированных баллов практически сразу зачисляется на счет карты.
Подробности по компенсации баллов можно посмотреть в комментариях к теме Кредитной карты ТЕПЛО https://www.banki.ru/blog/bhuma/8957.php.
Одним из условий бесплатности карты является отсутствие остатков на счете. Для этих целей открываем счет-сейф, куда на конец дня перебрасываем остаток со счета карты.
СЧЕТ-СЕЙФ
Для хранения средств можно открыть счет-сейф, открытие счета возможно только через ИБ. (нажав + Новый счет/карта)
Условия
Возможность пополнения - Да
Возможность частичного снятия - Да
Преимущества счет-сейфа:
- бесплатное открытие и обслуживание счета;
- доход до 5% годовых на остаток средств ежемесячно;
- снятие и пополнение без ограничений и потери начисленных процентов;
- срок открытия счета - без ограничений;
- сумма первоначального взноса - без ограничений;
- сумма дополнительного взноса - без ограничений;
- остаток на счете - без ограничений.
Плата за открытие счета Бесплатно
Ежемесячная плата за обслуживание счета Бесплатно
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на счете, годовых:
- Если остаток на счете = или > 0 рублей и < 10 000 рублей 3 %
- Если остаток на счете = или > 10 000 рублей и < 30 000 рублей 4 %
- Если остаток на счете = или > 30 000 рублей и < 500 000 рублей 5 %
- Если остаток на счете = или > 500 000 рублей 2 %
Смс-информирование 59 руб. взимается со второго месяца. Данная Услуга подключается с согласия клиента.
Тарифы https://www.vostbank.ru/upload/iblock/a6a/tarif_seif_schet.pdf
Цитата
|" Срок списания платы – с последнего дня оплачиваемого месяца по 5 число месяца (по усмотрению
Банка) следующего за оплачиваемым месяцем (допускается частичное и/или многоразовое списание
денежных средств со счета до достижения суммы «Ежемесячной платы за обслуживание»).
Если остаток денежных средств на счете в указанный период не позволяет списать «Ежемесячную плату за обслуживание» в полном размере, неуплаченная сумма списывается Банком со счета по истечении указанного периода по мере поступления денежных средств на счет до полного гашения задолженности".
Комментарии 45
Баллы - довольно хитрое и тормозное дело...
Особых сложностей нет. Первый месяц делаешь покупки, лучше разбивать на небольшие суммы (под компенсацию накопленных баллов), а потом только можно компенсировать полную покупку. Опыт накопления и компенсации приходит в процессе пользования картой.
А есть среди пользователей те, кто сам лично менял ПИН на карте МИР в чужом банкомате и бесплатно? МИР, в отличие от МС, забесплатно ничего не делает. Импортозамещение - наше всё.
А есть среди пользователей те, кто сам лично менял ПИН на карте МИР в чужом банкомате и бесплатно? МИР, в отличие от МС, забесплатно ничего не делает. Импортозамещение - наше всё.
В ветке кредитной карты МИР ТЕПЛО пользователи отписывались о смене ПИНа. На основании их сообщений добавлены данные банки. Если не ошибаюсь, то приводился пример о смене ПИНа еще в ВТБ.
## Для того, чтобы получить MCC-код 4900 при оплате жилищно-коммунальных услуг можно ли платить карточкой в пунктах приема платежей? У нас это пункты оплаты МП РИЦ (муниципальное предприятие Расчетно-информационный центр). Раньше платила Космосом от хомяка - 1% КБ,но не показывает МСС-код операции.
## Если платить как-то через Интернет (ИБ банка или сайт системы Город использовать?), то:
- как получать сумму к оплате?
- как долго идет платеж?
- будет ли комиссия за межбанк?
- как оплачивать услуги, которые не прописываются в основной квитанции (домофон, взносы на капремонт)?
Подскажите, пожалуйста, по тонкостям оплаты ЖКХ с получением 5% КБ.
## Для того, чтобы получить MCC-код 4900 при оплате жилищно-коммунальных услуг можно ли платить карточкой в пунктах приема платежей? У нас это пункты оплаты МП РИЦ (муниципальное предприятие Расчетно-информационный центр). Раньше платила Космосом от хомяка - 1% КБ,но не показывает МСС-код операции.
## Если платить как-то через Интернет (ИБ банка или сайт системы Город использовать?), то:
- как получать сумму к оплате?
- как долго идет платеж?
- будет ли комиссия за межбанк?
- как оплачивать услуги, которые не прописываются в основной квитанции (домофон, взносы на капремонт)?
По оплате ЖКХ почитайте https://www.banki.ru/blog/bhuma/9441.php.
В пункте оплаты МП РИЦ мсс, как правило, должен быть 4900, при оплате картой.
Можно платить непосредственно из ИБ Восточки без комиссии через меню КВАРТПЛАТА/ОПЛАТА ЖКХ - РФ. В форму ввести реквизиты поставщика. Если поставщик есть в системе Город, то оплата пройдет. КБ начисляется сразу. Можно создать шаблон и в дальнейшей им пользоваться, что очень удобно. Оплатить можно любую услугу ЖКХ. Платеж идет быстро 2-3 дня. Почитайте по ГОРОД https://www.banki.ru/blog/bhuma/9195.php. Но, если карта Тепло дебетовая, то лучше оплачивать через ИБ Восточки, у них оплата идет через систему ГОРОД. КБ начисляется сразу.
Добрый, интересует вот что...будет ли начисляться КБ при оплате этой картой на сайтах ЖКХ (ПетроЭлектроСбыт, lk.kvartplata.info) 4900 код пробивается(узнал по другому банку)?
Да, будет.
Привет, а допку оформлял кто-то на дебетовое тепло? Бесплатно вроде, я бы жене оформил, но Маринки поплыли что-то , решил отложить пока.
Допка бесплатная.
Привет, а допку оформлял кто-то на дебетовое тепло? Бесплатно вроде, я бы жене оформил, но Маринки поплыли что-то , решил отложить пока.
Допка бесплатная.
Простите, и главный-то вопрос: КБ с допки есть?
Простите, и главный-то вопрос: КБ с допки есть?
Про допки на форуме никто не отписывался.
Проведите допкой пробный платеж на мелкую сумму (20 руб. в повышенной категории, 100 в обычной категории), через 2-3 дня появится или не появится КБ и исходя из результата примите решение пользоваться допкой либо нет.