Отличные условия для клиентов Тач банка

Предложение действует только для лиц, имеющих действующий Договор на комплекс банковских услуг «Touch Bank».
https://www.touchbank.com/news/migrate/
Ссылка на обсуждение карт на сайте банки.ру https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=13&TID=347971
Чтобы оформить новую карту, получить кредит или открыть вклад в ОТП Банке, позвоните по специальному номеру
8 800 301-91-84 или обратитесь в ближайшее отделение банка.
К заказу предлагается две карты:
-Кредитная карта "ПОНЯТНАЯ карта" с кредитным лимитом от 0 до 450 т.р. (карта для покупок, снятия наличных) Тариф: https://www.touchbank.com/static-common/docs/otp/migrate/otp-ponyatnaya-karta.pdf
https://www.otpbank.ru/retail/cards/tb/clear-card-cb/
-Кредитная карта "Понятная" без подключения Бонусной программы
https://www.otpbank.ru/retail/cards/tb/clear-card/
-Дебетовая карта "ВСЕ и СРАЗУ" с кредитным лимитом от 0 до 450 т.р. (карта для покупок, снятия наличных и хранения денег).
Тариф: https://www.touchbank.com/static-common/docs/otp/migrate/otp-c-card.pdf
https://www.otpbank.ru/retail/cards/tb/all-at-once-card/
Обслуживание карт - 0 руб.
Процесс изготовления и получения карты довольно длительный.
После согласования выдачи карты, через 2 недели пришло смс, что карта передана в службу доставки, более чем через две недели курьер позвонил.
Курьер привозит:
Карту и пин-код в запечатанных конвертах,
Дает на подпись:
Индивидуальные условия договора потребительского кредитования в 2-экз. (один для банка и один остается клиенту) и
Согласие на обработку данных..., Договор ДБО в 1 экз. для банка (клиенту не передается).
Лимит кредитования в размере действующего кредита Тач-банка от 0 до 450 т.р.
Процентная ставка на операции оплаты товаров - 17,9% - 27,9%;
по иным операциям - 29,9% - 49,9%.
Льготный период - 55 календарных дней
Минимальный платеж в размере 5%, но не менее 500 руб.
Плата за обслуживание банковской карты - 0 руб.
Код тарифа: KR_PP_MW_R_20_1 (у меня такой), могут быть другие.
Тип карты Mastercard
Изначально подключены платные услуги:
- "ОТПдирект СМС Банк" - 79 руб.
- предоставление выписки в бумажном виде на почтовый адрес - 59 руб.
Комиссия взимается ежемесячно по окончании Расчетного периода при наличии задолженности по кредиту (отключить данные услуги можно звонком на ГЛ, изменить способ доставки выписки на эл. адрес).
Карта активируется звонком на ГЛ.
Для доступа в ИБ "ОТПдирект" логин поступает в смс, пароль - через ГЛ.
Кодовое слово - можно узнать в офисах банка, либо в точках продаж. Кодовое слово может быть как в Таче. Проверяйте.
Задолженность по карте Тач банка переводится в ОТП банк. Начинается отсчет льготного периода заново.
Пополнение и снятие
межбанком (зачисляется текущим днем), с2с, через банкоматы/терминалы.
Снятие наличных в любых банкоматах без комиссии.
Лимит на снятие наличных в сутки: по Понятной карте - 300 т.р.
X по Все и сразу - 45 т.р.
Сервис https://www.otpbank.ru/p2p/ позволяет без комиссии пополнить карты ОТП
Лимит на пополнение разовое до 140 т.р., в сутки до 300 т.р. (не более 8 переводов).
Сумма сразу доступна на карте, но на счет карты зачисляется с задержками на два-три дня.
Если гасить кредит по с2с, то надо это делать за 3-4 дня до даты платежа.
Проценты на остаток собственных средств по карте Все и сразу
от 10 т.р. до 600 т.р. - 6,5%, при условии, что каждый день на остатке было не менее 10 т.р.
При открытии счета для начисления ПНО на следущий месяц необходимо внести не менее 10 т.р. не позднее 30/31 числа.
БОНУСНАЯ ПРОГРАММА подстраивается под Вас
с 01.12.18 г. новая бонусная программа https://www.touchbank.com/static-common/docs/otp/migrate/otp-bonus_new_011218.pdf
КБ 1 и 3 %.
Начисление Бонусов производится на сумму покупки более 100 руб..
Размер Бонуса за совершение покупок в одной Категории ТСП, по которой Участник в отчетном
периоде совершил наибольшую сумму банковских операций с использованием Карты, составляет 3% от суммы
соответствующей операции. По остальным покупкам (кроме исключительных) - 1%.
Максимальный размер начисляемых Бонусов за один календарный месяц составляет 3 000 Бонусов. Расчет осуществляется по дате авторизации покупки.
Бонусы не начисляются:
по операциям получения наличных денежных средств (в том числе в банкоматах, кассах банков или
других пунктах выдачи наличных);
по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и других банков;
по операциям с финансовыми организациями и транзакциям в пользу страховых компаний и паевых
фондов;
по операциям по оплате ставок и пари (в том числе на бегах и иных соревнованиях), прав на участие в
розыгрышах призов либо иных поощрений;
по операциям, связанным с пополнением электронных кошельков;
по операциям по оплате членских и других взносов в благотворительные, политические организации,
гражданские ассоциации;
по операциям по оплате ставок и пари в казино, тотализаторах и других игорных заведениях;
по операциям по покупке дорожных чеков, акций и иных ценных бумаг, драгоценных металлов,
лотерейных билетов;
по операциям по покупке иностранной валюты;
по операциям по осуществлению денежных переводов;
по операциям в пользу ломбардов;
по операциям, по которым впоследствии был осуществлен возврат средств,
по операциям в ТСП со следующими МСС-кодами: 0000, 0763, 1799, 2791, 2842, 4214, 4225, 4813, 4815,
4829, 4900, 5044, 5046, 5047, 5051, 5169, 5199, 5271, 5551, 5935, 5960, 5962, 6010, 6011, 6012, 6022, 6023,
6025, 6026, 6028, 6050, 6051, 6211, 6381, 6399, 6513, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537,
6538, 6540, 6611, 6760, 7012, 7273, 7276, 7277, 7279, 7280, 7311, 7321, 7322, 7372, 7389, 7392, 7393, 7511,
7995, 8111, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8398, 8641, 8651, 8661, 8675, 8699, 8734, 8911, 8931, 9211,
9222, 9223, 9311, 9399, 9401, 9402, 9405, 9411, 9702, 9753, 9950.
Выплата Бонусов осуществляется ежемесячно 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем путем зачисления на счет карты.
Накопительный текущий счет "Добро пожаловать" - специально для клиентов Тач банка.
ПНО при остатке от 0 до 5 т.р - не начисляется;
от 5 т.р. - 6%.
ПНО начисляется за те дни, когда остаток по счету был более 5 т.р., а когда остаток был менее 5 т.р. - то за эти дни не начисляется.
Первые наброски по данному продукту.
Комментарии 6
Вот это утверждение вызывает сомнения: "ПНО начисляется, если в текущем месяце ежедневный остаток по счету не снижался ниже 5000 руб.". Я уже в обсуждении писал что в условиях написано иначе. В конце месяце проверим, 10 сентября 10 тыр кинул для теста
Форумчане сообщали, что именно так идет начисление процентов. Сама лично проверить не могу, т.к. имею только кредитную карту Понятная на которой ПНО не начисляется. Карту Все и сразу заказала, но с доставкой как обычно большие задержки.
Отпишитесь о своем опыте, при необходимости сделаю корректировки.
Вот это утверждение вызывает сомнения: "ПНО начисляется, если в текущем месяце ежедневный остаток по счету не снижался ниже 5000 руб.". Я уже в обсуждении писал что в условиях написано иначе. В конце месяце проверим, 10 сентября 10 тыр кинул для теста
Форумчане сообщали, что именно так идет начисление процентов. Сама лично проверить не могу, т.к. имею только кредитную карту Понятная на которой ПНО не начисляется. Карту Все и сразу заказала, но с доставкой как обычно большие задержки.
Отпишитесь о своем опыте, при необходимости сделаю корректировки.
А я не по ПНО карты Все и сразу, я по накопительному счёту Добро пожаловать сделал замечание. По карте всё так как вы написали...
Упали проценты на Накопительный счет "Добро пожаловать", с 10000 рублей внесенных 10 сентября (до этого был 0 рублей) накапало аж 32 рубля 88 копеек, что соответствует 6% за это время. Как я и говорил, проценты начисляются за дни когда остаток был более 5000 рублей, т.е. вариант 2.
Большое спасибо за уточненную информацию по начислению процентов. Всего хорошего.
https://www.otpbank.ru/~tb1 Понятная карта не участвует в Бонусной программе
KR_PP_MG_R_20_5 – KR_PP_MG_R_20_9
KR_PP_MG_R_20_5R – KR_PP_MG_R_20_9R
https://www.otpbank.ru/~tb2 Понятная карта
KR_PP_MW_R_20_0 – KR_PP_MW_R_20_4
KR_PP_MW_R_20_0R - KR_PP_MW_R_20_4R
https://www.otpbank.ru/~tb3 Карта «Всё и сразу»
KR_PP_MW_R_20_10
KR_PP_MW_R_20_10R