Популярные сообщения

Откушенные доходы собственника квартиры (что не так с "арендной доходностью")
Нелишним будет добавить еще один важный штрих в извечные споры об ипотеке / аренде.
Как мы выяснили в предыдущих статьях (мы сейчас говорим только
Чёрный список банков. Новые включения.
С 14 марта 2019 года Чёрный список банков пополняет АО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк». Его номер 67. Причина внесения - банк находится под санкциями США.
Авторский рейтинг надежности МФО от thinks (не аккредитован ЦБ) - март 2019
Внутрифорумный рейтинг надежности МФО от thinks (не аккредитован ЦБ) - март 2019
В рейтинге в названии МФО указана ссылка на статистику сайта МФО.
Краудфакторинг - что это такое и кто его предоставляет в РФ
Краудфакторинг — этот термин в словаре предпринимателей и финансистов появился совсем недавно. Чуть-чуть истории: в 2008 году в США произошло событие,
Ретроградный Меркурий
Планета Меркурий вступила сегодня в ретроградное движение и пробудет в ретро-движении до 28 марта . Что же нам ждать от ретро-Меркурия?
Ретро- Меркурий