Популярные сообщения

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bocharik 04.03.2015 13:41 bocharik
Раздели со мной мечту
Прошлым летом мне позвонила моя подруга и предложила составить ей компанию в путешествие, в путешествие ее мечты. Недолго думая я согласилась и уже в конце августа были куплены авиабилеты. Началось все с маленькой фотографии с изображением Райского пляжа, бережно вырезанной из какого-то журнала. Она долгое время (а если быть точнее 12 лет) висела на холодильнике, а потом вложенная среди страниц атласа мира переезжала вместе с хозяйкой из города в город. И вот спустя 12 лет, не только она, но и я, ставшая частью ее мечты, увидели собственными глазами эти прекрасные острова. Они прекрасны настолько, что когда видишь эту красоту, не можешь поверить что это все настоящее. Есть популярная история, бытующая среди туземцев Сейшельских островов, которая рассказывает о том, что после того, как Бог закончил создавать мир, у него осталось несколько алмазов. Он пришел к восточной части Африки и захотел создать нечто удивительное. Таким образом, он разбросал бриллианты в океане, и так появились Сейшельские острова. Читать далее
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bocharik 27.12.2013 15:09 bocharik
Огромнейшая сияющая благодарность:))
Некоторое время назад, в «жалобной книге» я писала о претензионной работе. В обсуждении темы выявить основные проблемы и пути их решения пока не удалось. Кто-то из читателей посчитал «жалобную книгу» жалобной книгой и оставил в ней жалобу. Сегодня речь пойдет не о жалобах. Скоро Новый год, не хочется о грустном. Однажды мне приходилось читать отзыв клиента сотруднику. Мне хотелось бы поделиться им, поскольку он добрый, светлый и даже немного новогодний. По понятным причинам, информация, позволяющая идентифицировать стороны, скрыта «……, день Вам добрый! И этот, и все последующие - вечно. Извините, что ругалась на ….., причем отчасти из-за моих же постоянных поездок Очень извините... Но этими же поездками иногда можно и порадовать: с Вашей легкой руки, и, похоже, действительно важных и совершенно добрых и верных просьб Вашей Души вчера впервые за год с лишним очередь ко Гробу Господню была всего минут на 10. Нормально для зимы, когда мало туристов, 40-50. Читать далее
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bocharik 20.11.2013 16:32 bocharik
Дайте жалобную книгу!
Если говорить о претензионной работе в сфере банковской деятельности, то она ведется во всех банках, т.к. не может не вестись по причине того, что банк оказывает услуги. В крупных банках данной работой занимается отдельное подразделение или несколько подразделений тесно взаимосвязанных между собой. Порой это и отдельная дочерняя компания, как, например, у Сбербанка http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=195076&MID=2352036#message2352036 (странно конечно почему Сбербанк дал название этой компании «Ладья», а не «Служба заботы о клиентах», как подписываются в НР.. если посмотреть проблему наследника, обратившегося на форуме по ссылке, то от такой «заботы» бежать хочется). В банках некрупных, этой работой занимается, как правило, юридическая служба или вообще данный функционал возложен на сотрудников дополнительного офиса. Все зависит от объема поступающих обращений и количества клиентов, объема эмиссии банковских карт (держатели карт, это как раз большая часть «обращающихся»). Читать далее
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