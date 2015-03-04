Популярные сообщения

Прошлым летом мне позвонила моя подруга и предложила составить ей компанию в путешествие, в путешествие ее мечты. Недолго думая я согласилась и уже в конце августа были куплены авиабилеты.
Началось все с маленькой фотографии с изображением Райского пляжа, бережно вырезанной из какого-то журнала. Она долгое время (а если быть точнее 12 лет) висела на холодильнике, а потом вложенная среди страниц атласа мира переезжала вместе с хозяйкой из города в город.
И вот спустя 12 лет, не только она, но и я, ставшая частью ее мечты, увидели собственными глазами эти прекрасные острова. Они прекрасны настолько, что когда видишь эту красоту, не можешь поверить что это все настоящее.
Есть популярная история, бытующая среди туземцев Сейшельских островов, которая рассказывает о том, что после того, как Бог закончил создавать мир, у него осталось несколько алмазов. Он пришел к восточной части Африки и захотел создать нечто удивительное. Таким образом, он разбросал бриллианты в океане, и так появились Сейшельские острова.
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