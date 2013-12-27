Огромнейшая сияющая благодарность:))

Некоторое время назад, в «жалобной книге» я писала о претензионной работе.В обсуждении темы выявить основные проблемы и пути их решения пока не удалось.Кто-то из читателей посчитал «жалобную книгу» жалобной книгой и оставил в ней жалобу.Сегодня речь пойдет не о жалобах. Скоро Новый год, не хочется о грустном.Однажды мне приходилось читать отзыв клиента сотруднику. Мне хотелось бы поделиться им, поскольку он добрый, светлый и даже немного новогодний.По понятным причинам, информация, позволяющая идентифицировать стороны, скрыта«……, день Вам добрый! И этот, и все последующие - вечно. Извините, что ругалась на ….., причем отчасти из-за моих же постоянных поездок:( Очень извините...Но этими же поездками иногда можно и порадовать: с Вашей легкой руки, и, похоже, действительно важных и совершенно добрых и верных просьб Вашей Души вчера впервые за год с лишним очередь ко Гробу Господню была всего минут на 10. Нормально для зимы, когда мало туристов, 40-50. И у Гробницы Богоматери, и у Места Обретения Креста я вчера оказалась одна - думаю, Вы знаете, что быть единственной в храме - особый Разговор с Богом. Однако стараюсь постоянно просить за весь Мир, не только за себя, может, поэтому получилась Божья традиция выполнять молитвы всех, о ком в церкви скажу, и всех, по пути к ней был, даже если человек вслух свое желание мне и не говорил... Утро началось с Вас:)) Вспоминайте, о чем Вы просили Всевышнего и Деву Марию:) Это уже исполняется. А если учесть, что первым - по традиции был монастырь Марии Магдалины в Гефсимании, где находится камень, на который Богоматерь уронила свой Пояс... Да-да, тот самый, что последние 200 лет лежал на Афоне:)) А последним - храм Александра Невского. Сами понимаете...Когда о добром просишь, оно всегда исполняется, даже если иногда поначалу маскируется под сложное- неудобное... Сложное прошло - единственно Вашей помощью и заботами. Абсолютная правда.Значит, началось доброе - и в первую очередь - даже по человеческой логике - для Вас и Ваших близких и родных.…….., БлагоСловенны будьте и Вы, и все Ваши родные и любимые люди. Вечно. Аминь.Извините, что взяла уже личным письмом к Вас столько времени, тем более в предновогодней суматохе, но... Надеюсь , поможет, и быстрее, чем можно ожидать:) Не отвечайте - пусть несколько минут прибавятся на поиск новогодних подарковВсего Вам самого- самого доброго и еще раз БлагоДарю за помощь, понимание и поддержку !»От себя, я хотела бы поздравить читателей портала и команду портала с наступающим Новым годом!Благодаря banki.ru, а также опытным его «жителям», многим клиентам, которые столкнулись с проблемами, удается эти проблемы разрешить.О плохом пишут чаще, нежели о хорошем.Не стоит забывать о благодарности тем, кто помогает Вам.Пусть на страницах портала больше будет положительных отзывов.Это будет свидетельством того, что кто-то по другую сторону экрана трудится для Вас не зря.А теперь вперед за подарками!