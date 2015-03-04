Раздели со мной мечту

Прошлым летом мне позвонила моя подруга и предложила составить ей компанию в путешествие, в путешествие ее мечты. Недолго думая я согласилась и уже в конце августа были куплены авиабилеты.
Началось все с маленькой фотографии с изображением Райского пляжа, бережно вырезанной из какого-то журнала. Она долгое время (а если быть точнее 12 лет) висела на холодильнике, а потом вложенная среди страниц атласа мира переезжала вместе с хозяйкой из города в город.
И вот спустя 12 лет, не только она, но и я, ставшая частью ее мечты, увидели собственными глазами эти прекрасные острова. Они прекрасны настолько, что когда видишь эту красоту, не можешь поверить что это все настоящее.
Есть популярная история, бытующая среди туземцев Сейшельских островов, которая рассказывает о том, что после того, как Бог закончил создавать мир, у него осталось несколько алмазов. Он пришел к восточной части Африки и захотел создать нечто удивительное. Таким образом, он разбросал бриллианты в океане, и так появились Сейшельские острова. Другая легенда гласит, что Сейшельские острова появились из слез Бога, которые появились на его глазах, когда он увидел свой шедевр.
Визитной карточкой Сейшел является орех веерной пальмы Ко-ко де мер, которая растет только на этих островах. Вес ореха достигает 25 кг
Визит в страну начинается его изображением, такой долгожданной попой.
На острове Пралин, в уникальной Майской долине растут пальмы, с гигантскими плодами - орехами Коко-де-мер («морской кокос»). Островитяне уверены, что именно плоды этой пальмы Бог использовал как образец, создавая тело женщины. А напиток, который делают из молока морского кокоса, считается сильнейшим афродизиаком! По древней легенде, мужские и женские деревья тайно встречаются в темноте тропической ночи, предаются ласкам и подолгу занимаются любовью.
Я купила себе небольшой брелок в виде орешка для ключей на память.
Хочу отразить и финансовую сторону поездки. Возможно, кто-то также мечтает побывать в этом Райском уголке, и эта информация окажется полезной.
Итак. Решено было все бронировать самостоятельно.
Перелет был оплачен на официальном сайте авиакомпании http://www.etihad.com/ru-ru/
Москва – Абу Даби –Маэ – о.Прален – 39 000 рублей.
Мы решили провести все 10 дней отпуска на одном из красивейших островов Ла Диг и забронировали на букинге гест Ylang Ylang – 720 Евро (без питания).
Основная масса туристов предпочитает останавливаться на большую часть дней своего отпуска на Виктории, Пралине и лишь на парочку дней заскочить на Ла Диг.
А нам и 10 дней не хватило, чтобы вдоволь насладиться им. А Маэ и Прален посещу в следующий раз, так как я твердо намерена вернуться на острова еще.
От аэропорта Пралена до причала такси стоит 20 Евро или 300 рупий.
Билет на паром от Пралена до Ла Дига 13 Евро, плыть около 25-30 минут.
Можно плыть на пароме на Ла Диг и от Маэ. Но по большому счету стоимость билета на паром и стоимость перелета между островами практически одинакова. Мы подумали, что после долгого полета устанем и решили перелететь с Маэ на Прален.
Деньги мы меняли уже на Ла Диге в отделении Barclays Bank. Местное население предпочитает в основном Евро, но доллары также можно обменять в банке.
Курс на момент нашего пребывания: 1 Евро - 15,25 рупий, 1 Доллар – 13,75
В итоге я потратила 39 000 билеты + 600 Евро и 40 долларов (сюда включено все, оплата проживания, питания, такси, перекусы в аэропортах, сувениры). Если бы курс валют так резко не вырос (валюту я покупала, когда Евро был примерно 77), в рублевом эквиваленте вышло бы еще меньше. К примеру, в 2013 году я была в Испании. Был отель 4 звезды с питанием полупансион. За 10 дней с экскурсиями у меня ушло около 75 тыс. Поэтому Сейшелы вполне реальны. А если еще все заранее планировать, то постепенные траты не так бьют по карману. От покупки билетов до самой поездки есть возможность накопить.
Когда бронировали гест, выбирали по цене и не ждали особенных чудес. Но мы были приятно удивлены.
Ylang Ylang находится совсем не далеко от причала, одновременно с этим почти уединенно у гор и леса. Отдельный домик с собственной кухней, где есть все необходимое для хранения и приготовления пищи. Уютно, чисто. Уборка номера каждый день. В саду растет Иланг Иланг, который вечером источает приятный аромат, и под пение тропических птиц Вы можете в тишине приятно насладиться вечером, рассматривая звездное небо.
Читая отзывы соотечественников, мы также пренебрегли запретом провоза на остров продуктов растительного и животного происхождения и захватили с собой палочку сыровяленой, чай, кофе
Так как поездку запланировали еще в августе, резкий рост курса валют все же заставил немного поволноваться, как выяснилось, напрасно.
На Ла Диге есть несколько мелких магазинчиков и один супермаркет, где можно купить практически все что угодно (кроме мясных продуктов, хорошего мяса и колбасных продуктов не купить).
Свежую рыбу для приготовления можно купить у рыбаков. Стоит совсем не дорого (2 большие и 2 маленькие 100 рупий). Мы ничего сами не готовили. Ходили или в местные ресторанчики или заказывали ужин у хозяев (15 Евро за человека). Готовят очень вкусно. Особенно понравилось хлебное дерево.
Не буду подробно описывать стоимость еды в ресторанах. Цена колеблется от 80-200 рупий. Но порции настолько большие, что мы всегда заказывали одну порцию на двоих, да и то не могли доесть. Вода в магазине стоит 17 рупий (литр).
Днем практически есть не хотелось, только пить. Брали с собой на пляж печенье, орешки, чтобы было что перекусить, но и это все уходило на угощенье собакам. Кстати, собаки на острове с большим удовольствием едят кокосы.
Арендовать велосипед 100 рупий в день. Если берешь сразу на несколько дней, стоить будет немного дешевле.
Так как моя подруга кататься на велосипеде умеет плохо, я брала велосипед только на один день, да и то, только для того, чтобы запастись водой на несколько дней.
В среднем за день мы проходили по 8-10 км, кто любит ходить, и по горам, тот меня поймет.
На острове есть 3 пляжа, куда в принципе можно дойти только пешком. Это Anse Сocos, Anse Petit и Anse Marron (на Anse Marron только с гидом, так как путь и по воде, и по джунглям и через скалы).
Кроме того, совсем не далеко от причала находится самый фотографируемый пляж в мире Anse Source D'Argent.
Пляж очень красивый, но не совсем хорош для купания (отмели, можно купаться нормально только во время прилива). На территории парка, который примыкает к пляжу, раскинулись плантации ванили, ползают черепахи и недалеко от парка расположен креольский домик, в котором снимался фильм «Возвращение Эммануэль».
Похоже, любителей ходить не так много, и поэтому кроме нас и местных собак, на пляжах Anse Сocos, Anse Petit мы были почти всегда одни.
Про собак стоит сказать отдельное слово. Иногда по дороге на пляж, за нами собиралась целая свора, до 9-11 собак. Они совсем не опасны. Была среди них и одна любимица, которая сопровождала нас каждый день, даже туда, куда остальные не доходили (через горы по перевалам) и пила пресную воду из наших рук. Зато на обратном пути она удостаивалась небольшого отдыха)
Прогуливаясь по острову, можно встретить прогуливающихся черепах
Также мне удалось увидеть черепаху и в океане, когда я плавала с маской на пляже Spiagge di Anse Marron.
Вообще, когда я находилась там, забыла обо всем. Не было ни прошлого, ни будущего. Я просто созерцала прекрасный океан, вдыхала аромат тропических цветов, слушала птиц и понимала, как я счастлива, просто потому что могу видеть и слышать.
Мы очень полюбили это место
И небо над Anse Cocos, тоже призналось нам в любви.
Февраль считается еще сезоном дождей на Сейшелах. Но во время нашего пребывания на Ла Диге, не было ни одного дождливого дня. Была прекрасная солнечная погода.
Разделив чужую мечту, я неожиданно для себя провела самый лучший отпуск, который у меня когда-либо был, за что я очень благодарна своей подруге. Раньше я как то и не имела мыслей в ближайшей перспективе отправиться туда.
Уже перед вылетом в аэропорту, сидя в накопителе, я случайно подняла голову и увидела на мониторе новости CNN про Украину, нашего президента и пр. Я сразу отвернула голову… не хотелось так быстро возвращаться в реальность.
Там настоящий Рай, там искренне улыбаются, друг друга любят.
Вечерами просматриваю фотографии и уже мечтаю о следующем путешествии в Рай. В Рай при жизни.
Комментарии 8
Я правильно понимаю, что вы не просто поделились своими воспоминаниями, но вы ищите кого-то, с кем хотите разделить свою мечту? ))
Вы в конце августа купили билеты на февраль? Там скидки были?
Сколько часов летели, как перенесли полет, пересадки, обслуживание, можете об этом подробнее написать? На каком языке общались с аборигенами?
У вас, кстати, есть собака? Не думаете завести после Сейшел? )))
P.S. Попасть в Рай при жизни, это отличная идея, ведь никогда не будешь наверняка знать куда попадешь после жизни. ))
2. Билеты покупали заранее, думая о том, что ближе к поездке цена будет выше. Покупали без всяких скидок напрямую у перевозчика. Но на Ла Диге мы встретили семью из Екатеринбурга, которые купили билеты на тот же рейс в конце января в турагенстве, почти за ту же цену.
3. Перелет по времени: Москва - Абу-Даби 5,5 часов (вылет в 14-15 по Москве). Абу-Даби - Маэ 4,5 часа (вылет в 02 ночи по местному времени, Сейшельские авиалинии).
В Абу Даби у нас было 5, 5 часов до следующего рейса. Время пролетело быстро. Очень комфортный аэропорт. Удобные места для отдыха, есть специальные места для заряда мобильных устройств, бесплатный Wi-Fi.
На Маэ мы прилетели в 6:35 утра. Получили багаж, переоделись, отдохнули, и вылетели на Прален в 8:25 (Сейшельские авиалинии). Лететь как я писала 25 минут. Это вместе с взлетом и посадкой.
Перелет переносится достаточно легко (особенно для тех, на кого действует Драмина, но я не из их числа). Из Абу-Даби до Маэ в Боинге 777-200 было около 30-40 человек, так что можно было удобно расположиться и поспать лежа.
Обслуживание на борту у Этихада я бы оценила на отлично, у Сейшельских чуть ниже.
На обратном пути у нас в Абу-Даби было всего 1 час на пересадку. И тут было у нас небольшое приключение, о чем тоже хочется заранее предупредить при планировании поездки. С Сейшел мы вылетели с небольшой задержкой и по прилету в Абу-Даби нас сняли с рейса из-за того, что не успевали перевезти багаж. Хотя мы успели прийти на посадку на следующий рейс. Кто-то летел вообще без багажа, но их тоже отказались посадить на рейс. Все бы ничего, у меня конечная остановка в Москве, а вот подруге нужно было лететь до Тюмени через несколько часов. И этот билет мы покупали отдельно от тех билетов. Но и здесь нам высшие силы помогли)) За 10 минут представитель авиакомпании отменил билет из Москвы в Тюмень, согласовав с нами время следующего вылета и купил за счет авиакомпании для подруги билет на другой рейс S7 (хотя, они не должны были этого делать), выдали талоны на ужин и завтрак и вылетели мы в Москву только утром, через 7 часов. Как выяснилось, это бывает часто, заранее по не опытности мы это не учли. Об Emirates в этом отношении отзывы лучше.
4. Общались с местным населением на английском. На островах 3 официальных языка - креольский, английский и французский. Основная масса туристов из Европы (итальянцы, французы, немцы).
5. Собаки сейчас нет. Я выросла в селе, поэтому в детстве у нас всегда были собаки, в основном лайки.
Собаку хочу, но только когда будет дом. В квартире, наверное, никогда не заведу.
Марина, я тоже смотрел передачу. )) Мне, читая и смотря вас, вспоминается эпиграмма Александра Иванова посвящённая Юрию Сенкевичу.)))
Свидания с ним интересны всегда,
Весь мир перед нами прошествует.
К тому же у нас разделенье труда:
Мы смотрим, а он — путешествует.
А уход из реальности Наташи мне напомнил свой давнишний аналогичный случай, только это было на Бали. ))
Для начала я начну с ребенка А про собаку потом обсудим вместе
http://pesiq.ru/forum/showthread.php?t=49470
И, кстати, в семье можно обсудить вместе что угодно, но решение принимает всегда один. ))
P.S. Слетайте на Мальдивы прямым рейсом, посмотрите на острова с высоты подлетающего самолета, проплывите с маской за риф, ощутите распростертую внизу бездну океана и сравните впечатления с Сейшелами. Напишите в блоге. )))
Вот кошки у меня периодически гостят Подкидывают друзья, знакомые на время своего отъезда. Кошки, все же так не тоскуют, как собаки.
На Мальдивы обязательно как-нибудь отправлюсь. Пока в ближайшем будущем Горный Алтай и Бали.