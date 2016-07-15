Об отдыхе...

Туристам предложили прошагать в кандалах по Сибири. Это один из объявленных сейчас новых маршрутов экзотического туризма. Поход в образе декабристов по Сибирскому тракту — такой проект придумали в Омске. В общем, всё как советовал Захер-Мазох — через боль можно обрести новые впечатления и опыт: «Есть натуры сверхчувственные, которые находят наслаждения в страданиях».
Те, кто любит опасные ситуации, но без садомазохизма, могут попробовать себя в военном туризме: оборонные предприятия в поисках денег стали предлагать маршруты со стрельбой и солдатской кашей. Теперь этой модой заинтересовались и такие серьёзные игроки, как «Уралвагонзавод» — там желающих обещают покатать на танке Т–90. Правда, пока в роли таких туристов выступали лишь важные чиновники — да и то не очень удачно. Депутат Госдумы Зотов залез в люк танка, а вылезти тем же путём обратно уже не смог. Впрочем, депутата это не испугало: «Я как лазил, так и буду лазить, буду подходить к танкам, буду их щупать и смотреть». Появлялись также сообщения, что в люке танка застревал и вице-премьер Рогозин.
А вот в Костромской области желающим предлагают застрять в болоте. Там придумали новый маршрут: путешественники смогут повторить путь Ивана Сусанина. Интересно, что их будет ждать в конце маршрута.
В городском туризме весьма необычный маршрут можно будет устроить в Петербурге — путешествие по старым местам с новыми названиями. Городские власти решили назвать один из мостов в честь Ахмата Кадырова, в ответ представители оппозиции предложили заодно уж Невский проспект переименовать в проспект Рамзана Кадырова, а реку Фонтанку — в Терек.
Ростуризм активно продвигает маршруты с овощным уклоном, и один из участников телепрограммы «Comedy club» живописно изобразил своё изумление, когда он зашёл на сайт этого ведомства и изучил календарь туристических событий. «Что для меня лучшее событие года? Ну, наверное, карнавал в Рио-де-Жанейро. А что лучшее событие года по мнению Ростуризма? Это Международный праздник огурца в Суздале».
Но у праздника огурца в этом году могут быть проблемы — россиян из-за экономических трудностей туризм интересует всё меньше. Цены растут, доходы падают, семейные бюджеты трещат. Однако чиновники пытаются убедить людей, что ничего страшного не происходит. Глава думского комитета по безопасности Яровая даже заявляла, что разговоры про кризис в России недопустимы и говорить так неправильно. Прямо как в романах про Гарри Поттера: «Тот-Кого-Нельзя-Называть».
Успокоительные заявления чиновников действуют всё хуже. Опросы показывают, что растёт недовольство людей — по поводу взлёта цен, по поводу проблем с пенсиями и зарплатами. Во время прямой линии с президентом уральские рабочие пожаловались ему, что им три месяца задерживают зарплату. Путин пообещал разобраться. Но, возможно, указание разобраться в итоге получили не экономисты, а силовики: на Урале прошли учения, в ходе которых полиция по сценарию якобы подавляла забастовку рабочих завода, не получавших несколько месяцев зарплату.
А сейчас появилось удивительное заявление Роспотребнадзора. Оказывается, россияне плохо питаются вовсе не из-за кризиса, а просто в силу привычки. Так глава ведомства Анна Попова объяснила рост потребления дешёвой нездоровой пищи: «Это вопрос не покупательной способности, а наших привычек, недостаток знаний о правильном питании».
«Короче говоря, россияне привыкли жить плохо и питаться бедно», — продолжают эту мысль Поповой блогеры. Но ничего, пишут оптимисты — зато в магазинах кроме некачественной вредной еды есть и волшебные пузырьки, лекарство от любых проблем: купишь — и забудешь обо всём плохом.
Госдума призвала телеканалы меньше показывать россиянам заграницу. Депутат от «Единой России» Ольга Казакова заявила, что так можно убедить людей перейти на внутренний туризм. Возможно, перед выступлением она для большего вдохновения перечитывала Золя: «Что может быть глупее заморских путешествий!»
В правительство направлено предложение регламентировать поездки, примерно как в СССР, и утвердить правила поведения для туристов: «Сограждане не должны терять человеческий облик, упиваясь литрами алкоголя и устраивая потасовки на пляже». Проект выглядит как «моральный кодекс туриста», и вспоминаются многочисленные советские инструкции вроде правил для дискотек: «Танцевать в искажённом виде запрещается. Танцующий должен исполнять танец правильно, чётко и одинаково хорошо как правой, так и левой ногой».
Ещё Платон выдвигал идею, что правитель не должен поощрять путешествия за границу, кроме как по государственным нуждам — чтобы подданные не заражались чуждыми взглядами. Люди видят тени на стене пещеры — вот этого пусть им и будет достаточно для развлечения. Похоже, многие российские чиновники думают примерно так же: что режим будет крепче, если не пускать людей смотреть на другие страны. А объяснения можно придумать самые разные — например, что это забота о нашем здоровье. И вот уже из Заксобрания Петербурга в МИД поступает предложение запретить поездки в Таиланд и на другие курорты, потому что такой отдых опасен: россиян поджидают «аварии на дорогах, криминальные посягательства со стороны местных жителей, отравление продуктами». То есть всё то, что никогда не ждёт их на родине.
/Михаил Осокин для Sobesednik.ru, v1.0 — Extended
Всё ещё раз подтверждает, что счастье для нас — исключительно в страданиях. Это и есть национальная идея...
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