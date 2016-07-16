О четвёртом измерении в экономике РФ...

13 июля вышли данные по исполнению федерального бюджета за очередной месяц — июнь.
1. В апреле и мае из Резервного фонда изъяли первые 780 млрд рублей, а его размер в долларовом эквиваленте сократился до 38,6 млрд долларов.
2. Доходы бюджета за июнь составили 1223 млрд рублей — они оказались наибольшими с начала года.
3. Расходы бюджета за июнь составили 1252 млрд рублей. Это меньше суммы в 1420 млрд рублей, которую Минфину было бы достаточно тратить равномерно в оставшиеся до конца года (исходя из данных за май).
Помесячно доходы бюджета теперь выглядят так:
Январь 2015 года: 1316 млрд рублей
Февраль 2015 года: 961 млрд рублей
Март 2015 года: 1159 млрд рублей
Апрель 2015 года: 1112 млрд рублей
Май 2015 года: 811 млрд рублей
Июнь 2015 года: 1260 млрд рублей
Июль 2015 года: 1175 млрд рублей
Август 2015 года: 1164 млрд рублей
Сентябрь 2015 года: 1185 млрд рублей
Октябрь 2015 года: 1194 млрд рублей
Ноябрь 2015 года: 837 млрд рублей
Декабрь 2015 года: 1278 млрд рублей
Январь 2016 года: 1088 млрд рублей
Февраль 2016 года: 752 млрд рублей
Март 2016 года: 1068 млрд рублей
Апрель 2016 года: 999 млрд рублей
Май 2016 года: 736 млрд рублей (рекордно низкие).
Июнь 2016 года: 1223 млрд рублей.
Доходы бюджета за последние 12 месяцев составили 12699 млрд рублей (12.699 трлн). Доходы за первые 6 месяцев этого года составили 5867 млрд рублей, тогда как за первые 6 месяцев 2015 года они составляли 6621 млрд рублей. За 6 месяцев сокращение составило 6621–5867=754 млрд рублей или в среднем по 125.7 млрд рублей в месяц. Соответственно теперь ожидание доходов бюджета за 2016 год составляют доходы за последние 12 месяцев (12699 млрд рублей) минус 6 раз по 125.7 млрд рублей или минус 754 млрд рублей. Т.е. теперь ожидаемые доходы 2016 года составляют 12699–754.2=11945 млрд рублей (11.945 трлн рублей). По расчётам в мае доходы ожидались на уровне 11.53 трлн рублей, т.е. данные за 2 месяца подняли ожидание доходов бюджета 2016 года на 415 млрд рублей. Это случилось из-за более сокращения отставания от графика доходов 2015 года.
По месяцам отставание такое:
Январь 2016 года (к январю 2015 года): 228 млрд рублей
Февраль 2016 года (к февралю 2015 года): 208 млрд рублей
Март 2016 года (к марту 2015 года): 91 млрд рублей
Апрель 2016 года (к апрелю 2015 года): 113 млрд рублей
Май 2016 года (к маю 2015 года): 75 млрд рублей
Июнь 2016 года (к июню 2015 года): 37 млрд рублей
В среднем отставание на 125.7 млрд рублей в месяц.
Вся погрешность предсказания доходной части бюджета заключается как раз в том какое же в среднем будет отставание в оставшиеся 6 месяцев от графика за январь–июнь. Оптимисты наверно могли бы сослаться на рекордно низкое отставание в июне в 37 млрд рублей и сказать что федеральный бюджет России будет исполнен по результатам 2016 года в объёме 12.699–6*37=12.477 трлн рублей, а пессимисты могли бы указать на данные за январь (отставание на 228 млрд рублей от графика) и сказать что ожидают доходы в объёме 12.699–6*228=11.331 трлн рублей.
Реальность по всей видимости где-то посередине.
В нашем прогнозе доходов взято среднее за первые 6 месяцев значение — минус 125.7 млрд рублей от графика 2015 года в месяц.
Дефицит федерального бюджета исходя из этого по результатам 2016 года ожидается на текущий момент в объёме:
16.1 (расходы бюджета) – 11.9 = 4.2 трлн рублей.
Часть этой суммы уже найдена в различных местах — Резервный фонд (780 млрд), прошлогодние запасы, выпуск ОФЗ, из рукава, а именно 1.515 трлн рублей, осталось найти ещё 4.2–1.5=2.7 трлн рублей или в среднем по 2.7/6 = 450 млрд рублей в месяц (эта цифра разумеется будет не равномерна по оставшимся месяцам). По текущему курсу доллара (63.2 рублей за доллар) получаем что в среднем бюджет будет недосчитываться по 7.1 млрд долларов. Соответственно ежели их брать из Резервного фонда, то его хватит на 38.2 /7.1 = 5.5 месяцев или другими словами хватает на ноябрь, а на декабрь уже не полностью.
Прогнозы на июль исходя из вышеописанного
1. Доходы федерального бюджета за июль составят 1049 млрд рублей или нарастающим итогом 6916 млрд рублей.
2. Расходы бюджета составят 1453 млрд рублей или нарастающим итогом 8835 млрд рублей. Здесь большая свобода манёвра у Минфина, и эта цифра может сильно плясать в зависимости от настроения в июле.
3. Дефицит бюджета (эта цифра пляшет вместе с расходами бюджета), но ожидаемый на данный момент 1453–1049 = примерно 400 млрд рублей (6 млрд долларов). Имеется в виду месячный, а не нарастающим итогом.
/По рецепту Супера
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Комментарии 5
Спасибо. Продолжайте в том же духе. А то supera уже месяц нигде нет
supera нет, а рецепт-то остался! )
Резюме. Дефицит бюджета финансируется за счёт эмиссии, валюта из фондов не тратится, а передаётся в ЦБ, эмиссионные рубли абсорбируются с рынка через продажу облигаций со ставкой выше инфляции (похоже на ГКО, но пирамида в самом начале). После исчерпания фондов вечный двигатель будет работать ещё какое-то время за счёт эмиссии (пару-тройку лет? ), а пирамида будет расти (рано или поздно пирамиды рушатся). Вся эта схема нацелена на то, чтобы потянуть время. А потом начальство страны надеется на какое-нибудь чудо (ишак или падишах) - санкции отменят (и можно будет наращивать внешний долг за счёт займов на внешнем рынке), нефть вырастет до 100 $, иноплатяне прилетят и начнут разбрасывать деньги из тарелки, или ещё что-то произойдёт, и всё как-то само собой поправится.
PS Утверждение о том, что после (первого) исчерпания фондов валютные вклады конвертируют в рубли, т.к. валюта закончится, преждевременно, т.к. звр никуда не денутся. Утверждение о дефолте после исчерпания фондов также преждевременно. Скорее будет пирамида ОФЗ, через какое-то время разгон инфляции, падение курса. Лучше следить не за исчерпанием фондов, а за сокращением звр. Как звр сократятся ещё раза в 1,5-2, так можно ожидать ужесточение валютного регулирования, официальное распоряжение о принудительной продаже части валютной выручки компаний (25-50%) на бирже, и только через какое-то время после этого может быть принудительная конвертация вкладов, если все другие меры не сработают.