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28.07.2016 23:00 2 1 126 просмотров
Сеть «Релком» (сокращение от Reliable Communications) начала работу летом 1990 года на базе «Института атомной энергии им. И. В. Курчатова» в Москве. Сеть «Демос» в 1990 году внедрила систему электронной почты. 19 сентября 1990 года «Релком» и «Демос» регистрируют домен «.su» (Soviet Union — Советский Союз). В нём, изначально заточенным под электронную почту, не предполагалось разнообразие имён — в основном регистрировались домены с названиями городов, организаций и учебных заведений. В 1992–1993 годах — появляется российский рынок интернет-провайдеров, организуются выделенные каналы на Запад, включающие оптический и спутниковый. Всего в зоне «.su» было зарегистрировано несколько тысяч доменов. 7 апреля 1994 года домен «.su» был заморожен, и его заменил домен «.ru». В 1994 создан первый сайт с доменом «.ru» — 1-9-9-4.ru

В «те времена» из-за отсутствия электронных денег, и надобности отправлять документы по почте, домен .ru зарегистрировать мог не каждый даже после того, как стала возможной их коммерческая регистрация (до сентября 1996 года домены в зоне .ru не стоили нисколько: но ты должен был обосновать, почему именно тебе должен принадлежать именно этот домен. Доменная группа заседала раз в 3 месяца (!), и, если она сочтёт твои доводы убедительными — домен твой. Нет — извЕни.) Цена регистрации в год была тоже непомерно велика, примерно, в 1/3 средней месячной зарплаты. «Буржуйский» домен .com не могли позволить себе также из-за незнания английского языка и того, что кредитные карты были у нескольких человек на весь средний российский город.

На первых российских сайтах возникали трудности с кодировкой российского алфавита — кириллицы, поэтому на них были ссылки-переключатели кодировок. И пользователи переходили по ним вручную, пока не находили верную для себя кодировку.






Чтобы сэкономить время на dial-up'е, сайт можно было скачать программами типа Teleport Pro или Wget и читать в оффлайне. На 95% сайтов ничего не было, а был только мужик с лопатой и надпись «Under Construction» — неофициальный символ веба 90-х.





Решение создать собственную поисковую машину было принято ввиду того, что зарубежные поисковики часто плохо воспринимали кириллицу и интернет-страницы с несколькими кодировками, также невысока была глубина индексирования страниц Рунета.

А вот как в те годы выглядел Яндекс. Абсолютный успех на скромном фоне поисковиков АПОРТ! и АУ! К этому времени есть Rambler, AltaVista и Yahoo, а в США создаётся неизвестная ещё поисковая система Google.

Нарезка из архивов геоситиз 1999 года.

Сайт Сбербанка в 1998. В течение года на сайте Сбера были размещены мимимишные сообщения, что в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору, и указаниями ЦБ РФ, создана комиссия по "проблеме 2000 года" (сохранение работоспособности систем при переходе через дату 2000 года). Но Армагеддон в очередной раз не наступил...

Внешторгбанк

Альфа-Банк

Сайт ЦБ РФ — август 1997

Сайт о компьютерных играх Absolute Games

Сайт Banki.ru в марте 2005. smile:inlove:   Внизу страницы — обзор прессы, и как мы видим по заголовкам новостей, мало что изменилось в БС РФ: "ЦБ облегчит условия кредитования банков", "Сбербанк остаётся главным кредитором россиян", "Центробанк борется с отмыванием грязных денег"... smile:omg: Наверх страницы, слабонервным лучше не смотреть (на курс USD).


Кстати, после отзыва лицензий сайты многих банков продолжают существовать "в спящем режиме".  На сайте может и не быть информации об отзыве лицензии — например, сайт банка Фининвест. Брошенные сайты психоделически прекрасны: Припять.


/β-версия машины времени

Комментарии 2

Mephistophilus  (Desperado17)
#
Отличная подборка smile:thumbsup:
Егор  (Егор 1964)
#
Слабонервным ещё не надо смотреть на банковские проценты в валюте. Да были времена.
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