Полгода падения, или поиск «второго дна»

Федеральный бюджет недобирает доходы

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В первом полугодии 2016 г. кризис усилился: экономическая активность возобновила снижение, опустившись к середине года ниже минимальных с начала текущего кризиса значений. Падение наблюдалось почти во всех видах экономической деятельности. Сокращение спроса в экономике лишь ускорилось. За два квартала ВВП сократился примерно на 1,6% (относительно IV квартала прошлого года), а в целом в 2016 г. падение ВВП составит около 1,5%. Всего с начала кризиса экономика потеряла примерно 5,5% ВВП.Во второй половине 2015 г. на фоне прекращения отвесного падения ВВП и улучшения динамики многих макропоказателей стало распространено мнение о том, что «дно» кризиса пройдено, экономика адаптировалась к внешним условиям (низкие цены на нефть и взаимные санкции) и выходит на траекторию устойчивого, пускай и относительно скромного, роста. Первое полугодие 2016 г. показало, что завершилась лишь первая, самая острая фаза приспособления экономики к «новой нормальности»: после «отскока» во втором полугодии 2015 г., во многом обусловленного кратковременным положительным вкладом фактора запасов и необоснованным оптимизмом экономических агентов относительно перспектив выхода из кризиса, экономика вновь начала сокращаться, пробив «дно». Причём если по такому индикатору экономической активности, как выпуск базовых видов деятельности, состоялся лишь возврат к локальным минимумам (второй квартал 2015 г.), то ВВП, который характеризует выпуск всей экономики в целом, пробил «дно» уже в I квартале 2016 г., а во II квартале оказался на 1,4% ниже «дна» и на 5,5% ниже среднего уровня 2014 г.Динамика ВВП и выпуска базовых видов экономической деятельности, в %О том, что российская экономика по-прежнему находится в состоянии рецессии, а не просто небольшой коррекции, говорит и то, что в I полугодии 2016 г. наблюдалось падение почти во всех видах экономической деятельности, т.е. процесс сжатия экономики идёт «широким фронтом», затрагивая все сектора. И если ряд секторов демонстрировали околонулевую динамику (промышленное производство –0,1%, сельское хозяйство –0,9%, платные услуги населению –0,6%), то в прочих секторах падение носило ярко выраженный характер: строительство –10%, розничная торговля –3,1%, грузооборот транспорта –2,6%.Изменение макропоказателей за время кризиса (уровень II квартала 2016 г. к среднему уровню 2014 г.)О всей драматичности ситуации говорит и индикатор внутреннего частного спроса (взвешенный индекс розничного товарооборота, платных услуг населению и строительства), который характеризует располагаемые доходы населения и предприятий и их склонность к потреблению и инвестициям соответственно. Спрос почти непрерывно снижается с начала кризиса, а в первом полугодии даже ускорил падение, сократившись за два квартала на 3,7%.Динамика индикаторов экономической активности (100 = 2010 г.)ВВП после снижения в I квартале на 0,6% (–1,2% к соответствующему периоду прошлого года) сократился во II квартале на 0,8% (–1,4% в годовом выражении). Если ВВП перестанет снижаться, то в целом за год падение составит 1,5%, что значительно хуже майского прогноза Минэкономразвития на этот год (–0,2%). Рецессии будет способствовать бюджетная консолидация. Для снижения дефицита федерального бюджета, который составит около 3% ВВП в текущем году, правительство зафиксировало его расходы на 2017–2019 гг. на уровне 15,78 трлн рублей, что означает снижение расходов бюджетной системы в реальном выражении примерно на 1,5–2% в год. В этих условиях мы не ожидаем возобновления устойчивого роста экономики в ближайшее время.По данным Министерства финансов, за первое полугодие 2016 года доходы федерального бюджета составили 5,9 трлн руб., что на 11% ниже соответствующего показателя прошлого года. Нефтегазовые доходы сократились на 29%, составив 2,1 трлн руб., что является самым низким результатом за период с 2010 года. Низкие доходы федерального бюджета влияют на политику в расходной сфере.Доходы федерального бюджета за первое полугодие 2016 г. составили 15,3% ВВП, что ниже прошлогоднего показателя более чем на 2 процентных пункта. Расходы федерального бюджета составили 19,3% ВВП. В номинальном выражении они незначительно (на 0,5%) сократились по сравнению с первым полугодием прошлого года, однако в реальном выражении сокращение составило 8%. В результате в неизменных ценах расходы в первом полугодии 2016 г. примерно соответствовали уровню 2011 г. В прошлом году подобное сокращение реальных расходов произошло у региональных бюджетов.Доходы, расходы и дефицит федерального бюджета в январе–июне 2011–2016 гг., % ВВППроблемы в доходной части бюджета очевидным образом объясняются динамикой нефтегазовых поступлений. Средняя цена на нефть марки Urals в январе–июне 2016 года составляла всего 37 долл./барр. против 57,1 долл./барр. в прошлом году. Для сравнения, в кризисном 2009 г. цена нефти в первом полугодии равнялась 50,5 долл./барр., а похожий на нынешний уровень цен последний раз наблюдался только в 2004 г. Нефтегазовые доходы в номинальном выражении превышают уровень и 2009 и 2010 гг. лишь потому, что падение цен на нефть в текущем году частично компенсировалось обесценением рубля.Если предположить, что годовой план по ненефтегазовым доходам федерального бюджета будет выполнен, а нефтегазовые доходы во втором полугодии будут примерно равны доходам в первом полугодии, по итогам года федеральный бюджет недополучит 1,8 трлн руб. доходов. Цены на нефть в первом полугодии 2016 г. имели тенденцию к росту, однако в середине года наметился перелом этой тенденции. Поэтому наша гипотеза об объёме нефтегазовых доходов во втором полугодии 2016 г. выглядит реалистично. Столь большой недобор доходов в 2016 г. грозит исчерпанием ресурсов Резервного фонда уже в 2016 г. и необходимостью в этом году использовать ресурсы ФНБ для финансирования бюджетного дефицита. Это явно не входит в планы Минфина. Учитывая недобор нефтегазовых доходов бюджета мы считаем, что секвестр не удастся ограничить заявленными ранее 500 млрд руб. По этой же причине крайнюю озабоченность Минфина вызывает современная тенденция к укреплению рубля, которая, впрочем, в случае продолжения снижения нефтяных цен, до конца года не продержится.Исполнение федерального бюджета (накопленным итогом с начала каждого года), в % ВВПДефицит федерального бюджета за первое полугодие 2016 г. составил 1,5 трлн руб., или 4% ВВП. Для его финансирования было использовано 780 млрд руб. из Резервного фонда. Всего же за первое полугодие 2016 г. Резервный фонд сократился на 1,2 трлн руб. (частично из-за валютной переоценки) и на 1,5 процентных пункта ВВП. Ещё 245 млрд руб. для финансирования дефицита было получено с внутреннего рынка заимствований. Таких результатов не было с 2012 г., и, судя по всему, годовой план внутренних заимствований в 300 млрд руб. будет перевыполнен. Наконец, 92,2 млрд руб. было привлечено на внешнем рынке, что также можно сравнить с итогами первого полугодия 2012 г. Недостающую разницу в объёмах финансирования дефицита бюджета покрывают «магические» остатки на счетах.