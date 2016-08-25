FINAL CALL 08/16

15 августа вышли данные по исполнению федерального бюджета за очередной месяц — июль.
1. В апреле и мае из Резервного фонда изъяли первые 780 млрд рублей, а его размер в долларовом эквиваленте сократился до 38,6 млрд долларов.
2. Доходы бюджета за июль составили 1100 млрд рублей — при том что по нашему прогнозу они должны были составить 1049 млрд рублей. Т.е. доходы обогнали наши прогнозы на 51 млрд рублей.
3. Расходы бюджета за июль составили 1106 млрд рублей. Это меньше суммы в 1453 млрд рублей, которую Минфину было бы достаточно тратить равномерно в оставшиеся до конца года месяцы (исходя из данных за июнь).
Помесячно доходы бюджета теперь выглядят так:
Январь 2015 года: 1316 млрд рублей
Февраль 2015 года: 961 млрд рублей
Март 2015 года: 1159 млрд рублей
Апрель 2015 года: 1112 млрд рублей
Май 2015 года: 811 млрд рублей
Июнь 2015 года: 1260 млрд рублей
Июль 2015 года: 1175 млрд рублей
Август 2015 года: 1164 млрд рублей
Сентябрь 2015 года: 1185 млрд рублей
Октябрь 2015 года: 1194 млрд рублей
Ноябрь 2015 года: 837 млрд рублей
Декабрь 2015 года: 1278 млрд рублей
Январь 2016 года: 1088 млрд рублей
Февраль 2016 года: 752 млрд рублей
Март 2016 года: 1068 млрд рублей
Апрель 2016 года: 999 млрд рублей
Май 2016 года: 736 млрд рублей (рекордно низкие)
Июнь 2016 года: 1223 млрд рублей
Июль 2016 года: 1100 млрд рублей
Доходы бюджета за последние 12 месяцев составили 12624 млрд рублей (12.62 трлн). Доходы за первые 7 месяцев этого года составили 6967 млрд рублей, тогда как за первые 7 месяцев 2015 года они составляли 7796 млрд рублей. За 7 месяцев сокращение составило 7796–6967=829 млрд рублей или в среднем по 118.4 млрд рублей в месяц. Соответственно теперь ожидание доходов бюджета за 2016 год составляют доходы за последние 12 месяцев (12624 млрд рублей) минус 5 раз по 118.4 млрд рублей или минус 592 млрд рублей. Т.е. теперь ожидаемые доходы 2016 года составляют 12624–592=12032 млрд рублей (12.032 трлн рублей). Месяцем ранее доходы ожидались на уровне 11.945 трлн рублей, т.е. июльские данные подняли ожидание доходов бюджета 2016 года на 87 млрд рублей. Это случилось из-за более сокращения отставания от графика доходов 2015 года.
По месяцам отставание от графика доходов 2015 года такое:
Январь 2016 года (к январю 2015 года): 228 млрд рублей
Февраль 2016 года (к февралю 2015 года): 208 млрд рублей
Март 2016 года (к марту 2015 года): 91 млрд рублей
Апрель 2016 года (к апрелю 2015 года): 113 млрд рублей
Май 2016 года (к маю 2015 года): 75 млрд рублей
Июнь 2016 года (к июню 2015 года): 37 млрд рублей
Июль 2016 года (к июлю 2015 года): 75 млрд рублей
В среднем отставание на 118.4 млрд рублей в месяц.
Вся погрешность предсказания доходной части бюджета заключается как раз в том какое же в среднем будет отставание в оставшиеся 5 месяцев от графика за январь–июль. Оптимисты наверно могли бы сослаться на рекордно низкое отставание в июне в 37 млрд рублей и сказать что федеральный бюджет России будет исполнен по результатам 2016 года в объёме 12.62–5*37=12.435 трлн рублей, а пессимисты могли бы указать на данные за январь (отставание на 228 млрд рублей от графика) и сказать что ожидают доходы в объёме 12.62–5*228=11.48 трлн рублей.
Реальность по всей видимости где-то посередине.
В нашем прогнозе доходов взято среднее за первые 7 месяцев значение — минус 118.4 млрд рублей от графика 2015 года в месяц.
Дефицит федерального бюджета исходя из этого по результатам 2016 года ожидается на текущий момент в объёме:
16.1 (расходы бюджета) – 12 = 4.1 трлн рублей.
Часть этой суммы уже найдена в различных местах — Резервный фонд (780 млрд), прошлогодние запасы, выпуск ОФЗ, из рукава, а именно 1.521 трлн рублей, осталось найти ещё 4.1–1.5=2.6 трлн рублей или в среднем по 2.6/5 = 520 млрд рублей в месяц (эта цифра разумеется будет не равномерна по оставшимся месяцам). По текущему курсу доллара (64.9 рублей за доллар) получаем что в среднем бюджет будет недосчитываться по 8 млрд долларов. Соответственно ежели их брать из Резервного фонда, то его хватит на 38.2 /8 = 4.8 месяцев или другими словами хватает на ноябрь, а на декабрь уже не полностью.
Прогнозы на август исходя из вышеописанного
1. Доходы федерального бюджета за август составят 1046 млрд рублей или нарастающим итогом 8013 млрд рублей.
2. Расходы бюджета составят 1522 млрд рублей или нарастающим итогом 10.010 млрд рублей (10.01 трлн). Здесь большая свобода манёвра у Минфина, и эта цифра может сильно плясать в зависимости от настроения в августе.
3. Дефицит бюджета (эта цифра пляшет вместе с расходами бюджета), но ожидаемый на данный момент 1522–1046 = примерно 480 млрд рублей (7.4 млрд долларов). Имеется в виду месячный, а не нарастающим итогом.
/По рецепту Супера
Бюджетную дыру залатать не удаётся. Дефицит федеральной казны вырос за год почти в два раза
Комментарии 1
Меня несколько смутил тот факт, что в июле Минфин скорректировал расходы за 1-е полугодие на 84 млрд вниз по сравнению с предварительной оценкой за июнь. Без этой корректировки расходы за июль (1190-84=1106 млрд) были бы примерно равны доходам (1098 млрд).
Примечательно, что в июле пошлины на нефть были максимальными с начала года (95.9 долларов с тонны). Но, как отмечено в НГ, это не очень помогает.
Возможно, дефицит бюджета будут сокращать с помощью секвестра. Несколько месяцев назад Минфин говорил о 10%, но перед выборами примолк. По-видимому, протолкнут через новую Думу.