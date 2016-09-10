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Тот, кто порабощён, — всё равно что привязан к господинуи не знает, куда он влечётся по горестному пути.Так и скупец, жадный до богатства, которое властвует над всем.Бежит скупец, но мира не обретает —о ум ослеплённый, неспособный видеть, как безумно его стремление!Сколько бы он ни скопил, ему всё мало:он мечтает о бесконечном.Dante AlighieriLa Divina Commedia продолжается. Одни и те же цели — "нужно больше золота!", объединяют бенефициаров и клиентов КБ, ведущих забалансовый учёт. Специалистов надзора. Ведь не могли проверяющие этих банков, все без исключения, учиться в школе на 2? Одни и те же подходы к оценке рисков — "АСВ платит. ВСЕГДА", делают перечисленные стороны в значительной степени достойными друг друга.После визита в ВА АРКСа не остаётся сомнений, что в этой ситуации достойны поддержки и сочувствия исключительно АСВ-шники, а не клиенты, которые буянят на Таганской. Пока лишённое профита Буратино в гневе обивает пороги АСВ, шефы госкорпорации, после рабочего дня, вместе с ВА восстанавливают учёт на сцене военных действий.Несчастья, к которым приводит закрытие банков этой бизнес-модели — на совести ЦБ РФ. Есть вероятность что будет ещё не одно déjà vu. Как написали в 2015 на Pro, "Какие предположения! Всё ясно. Купили банк с лицензией по страхованию. Сняли с него предписание. Включили пылесос. На напылесосенное накупили другие банки. Слили туда активы. Теперь физиков под АСВ, сами к другим берегам."Эта бизнес-модель, в соответствии с традицией, гарантирует успех. И всегда будут клиенты, которые ради высоких ставок согласны устраивать пикеты у АСВ и принимать участие в телеэфирах.И вот, внизу крутого косогора,Проворная и вьющаяся рысь,Вся в ярких пятнах пёстрого узора.Она, кружа, мне преграждала высь,И я не раз на крутизне опаснойВозвратным следом помышлял спастись.Был ранний час, и солнце в тверди яснойСопровождали те же звёзды вновь,Что в первый раз, когда их сонм прекрасныйБожественная двинула Любовь.Доверясь часу и поре счастливой,Уже не так сжималась в сердце кровьПри виде зверя с шерстью прихотливой;Но, ужасом опять его стесня,Навстречу вышел лев с подъятой гривой.Он наступал как будто на меня,От голода рыча освирепелоИ самый воздух страхом цепеня.И с ним волчица, чьё худое тело,Казалось, все алчбы в себе несёт;Немало душ из-за неё скорбело.Меня сковал такой тяжёлый гнёт,Перед её стремящим ужас взглядом,Что я утратил чаянье высот.И как скупец, копивший клад за кладом,Когда приблизится пора утрат,Скорбит и плачет по былым отрадам,Так был и я смятением объят,За шагом шаг волчицей неуёмнойТуда теснимый, где лучи молчат.###— Так ты Вергилий, ты родник бездонный,Откуда песни миру потекли? —Ответил я, склоняя лик смущённый. —О честь и светоч всех певцов земли,Уважь любовь и труд неутомимый,Что в свиток твой мне вникнуть помогли!Ты мой учитель, мой пример любимый;Лишь ты один в наследье мне вручилПрекрасный слог, везде превозносимый.Смотри, как этот зверь меня стеснил!О вещий муж, приди мне на подмогу,Я трепещу до сокровенных жил!— Ты должен выбрать новую дорогу, —Он отвечал мне, увидав мой страх, —И к дикому не возвращаться логу;Волчица, от которой ты в слезах,Всех восходящих гонит, утесняя,И убивает на своих путях;Она такая лютая и злая,Что ненасытно будет голодна,Вслед за едой ещё сильней алкая.Чтобы изменилась действующая система, учитывая реалии РФ — должны измениться принципы людей. Но для этого в новейшей истории нет ни мотивации, ни вдохновения.