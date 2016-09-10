и не знает, куда он влечётся по горестному пути.
Так и скупец, жадный до богатства, которое властвует над всем.
Бежит скупец, но мира не обретает —
о ум ослеплённый, неспособный видеть, как безумно его стремление!
Сколько бы он ни скопил, ему всё мало:
он мечтает о бесконечном.
Dante Alighieri
La Divina Commedia продолжается. Одни и те же цели — "нужно больше золота!", объединяют бенефициаров и клиентов КБ, ведущих забалансовый учёт. Специалистов надзора. Ведь не могли проверяющие этих банков, все без исключения, учиться в школе на 2? Одни и те же подходы к оценке рисков — "АСВ платит. ВСЕГДА", делают перечисленные стороны в значительной степени достойными друг друга.
После визита в ВА АРКСа не остаётся сомнений, что в этой ситуации достойны поддержки и сочувствия исключительно АСВ-шники, а не клиенты, которые буянят на Таганской. Пока лишённое профита Буратино в гневе обивает пороги АСВ, шефы госкорпорации, после рабочего дня, вместе с ВА восстанавливают учёт на сцене военных действий.
Несчастья, к которым приводит закрытие банков этой бизнес-модели — на совести ЦБ РФ. Есть вероятность что будет ещё не одно déjà vu. Как написали в 2015 на Pro, "Какие предположения! Всё ясно. Купили банк с лицензией по страхованию. Сняли с него предписание. Включили пылесос. На напылесосенное накупили другие банки. Слили туда активы. Теперь физиков под АСВ, сами к другим берегам."
Эта бизнес-модель, в соответствии с традицией, гарантирует успех. И всегда будут клиенты, которые ради высоких ставок согласны устраивать пикеты у АСВ и принимать участие в телеэфирах.
И вот, внизу крутого косогора,
Проворная и вьющаяся рысь,
Вся в ярких пятнах пёстрого узора.
Она, кружа, мне преграждала высь,
И я не раз на крутизне опасной
Возвратным следом помышлял спастись.
Был ранний час, и солнце в тверди ясной
Сопровождали те же звёзды вновь,
Что в первый раз, когда их сонм прекрасный
Божественная двинула Любовь.
Доверясь часу и поре счастливой,
Уже не так сжималась в сердце кровь
При виде зверя с шерстью прихотливой;
Но, ужасом опять его стесня,
Навстречу вышел лев с подъятой гривой.
Он наступал как будто на меня,
От голода рыча освирепело
И самый воздух страхом цепеня.
И с ним волчица, чьё худое тело,
Казалось, все алчбы в себе несёт;
Немало душ из-за неё скорбело.
Меня сковал такой тяжёлый гнёт,
Перед её стремящим ужас взглядом,
Что я утратил чаянье высот.
И как скупец, копивший клад за кладом,
Когда приблизится пора утрат,
Скорбит и плачет по былым отрадам,
Так был и я смятением объят,
За шагом шаг волчицей неуёмной
Туда теснимый, где лучи молчат.
###
— Так ты Вергилий, ты родник бездонный,
Откуда песни миру потекли? —
Ответил я, склоняя лик смущённый. —
О честь и светоч всех певцов земли,
Уважь любовь и труд неутомимый,
Что в свиток твой мне вникнуть помогли!
Ты мой учитель, мой пример любимый;
Лишь ты один в наследье мне вручил
Прекрасный слог, везде превозносимый.
Смотри, как этот зверь меня стеснил!
О вещий муж, приди мне на подмогу,
Я трепещу до сокровенных жил!
— Ты должен выбрать новую дорогу, —
Он отвечал мне, увидав мой страх, —
И к дикому не возвращаться логу;
Волчица, от которой ты в слезах,
Всех восходящих гонит, утесняя,
И убивает на своих путях;
Она такая лютая и злая,
Что ненасытно будет голодна,
Вслед за едой ещё сильней алкая.
Чтобы изменилась действующая система, учитывая реалии РФ — должны измениться принципы людей. Но для этого в новейшей истории нет ни мотивации, ни вдохновения.
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