Новости по итогам отчётности за август 2016 г.

Нарушители нормативов ЦБ в августе (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия, и тех, у кого сейчас ВА, не обсуждаем): http://analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2016&mon=9
Региональный Коммерческий Банк (Н1.0 — 5 дней; Н1.1 — 5 дней; Н1.2 — 5 дней; Н7 — 5 дней), Центркомбанк (Н1 — 4 дня; Н12 — 4 дня), ББР Банк (Н1.1 — 3 дня), РНКО Вест (Н16.1 — 23 дня).
РНКО Вест нарушает Н16.1 с 2014. Центркомбанк нарушает нормативы 6-й месяц подряд. 5 кредитных организаций не предоставили свою отчётность в Банк России, что отмечено в «Обзоре по банковскому сектору РФ»: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9227917 За август 135-ю форму отчётности (нормативы) на сайте ЦБ не раскрыли «Русский Стандарт», Финпромбанк, АйМаниБанк, «Балтийский» (на санации), и МФК. АйМаниБанк не раскрывает форму 2-й месяц подряд, а остальные уже давно.
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В Военно-Промышленный Банк введена ВА. http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=16092016_094526ik2016-09-16T09_43_37.htm
После введения ВА возможно 2 исхода: отзыв лицензии либо санация. Возможно ещё временное "промежуточное" состояние — мораторий. Ждём решение ЦБ.
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Банки, отключённые от системы БЭСП: Военно-Промышленный Банк
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В августе Русский Финансовый Альянс, MBC Банк допустили задержку исполнения платёжных поручений по открытым счетам других банков (счета ЛОРО) (тех, у кого отозвана лицензия, не обсуждаем): http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счёту 90904 «Не оплаченные в срок расчётные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации».
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Банки, капитал которых на 1 сентября был менее разрешённого минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, не обсуждаем): Москва, Тайдон, Олма-Банк http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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Кредитные рейтинги российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь: http://analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь: http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА есть также здесь: http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M здесь: http://akmrating.ru/ru/ratings/index/3
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь: http://analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2016&mon=9
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!) Лидеры, попавшие в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Металлург, Банк Жилищного Финансирования, Вестинтербанк, ББР Банк, Си Ди Би Банк, Гринкомбанк, АйМаниБанк, Башкомснаббанк, ПФС-Банк, Татфондбанк, Уральский Банк Реконструкции и Развития, Сириус, Тайдон.
Лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2: Вестинтербанк, Металлургический Коммерческий Банк, Айви Банк, МБСП, Анкор Банк http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь: http://analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2016&mon=9 В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1 раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Полезная таблица: рэнкинг банков по недосозданным резервам http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=5917&orderby=Sum&DESC=1 Лидируют Альфа-Банк и Еврофинанс Моснарбанк.
Самые убыточные с начала года банки можно посмотреть здесь: http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 Среди банков, не находящихся на санации, лидирует, как обычно, Югра.
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После предыдущей записи в блоге 19 августа, лицензии отозваны у следующих банков и НКО: РУбанк, Тетраполис, Выборг-банк, Транзит, Российский Промышленный Банк, Региональный Коммерческий Банк, РосинтерБанк, ФПБ. Аннулированы лицензии ХМБ Открытие (присоединён к ФК Открытие), и Азия Банка в связи с ликвидацией.
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Новости банков и ЦБ за последний месяц:
1. Единый Строительный Банк сменил название на «Сириус» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9175093 Банк в зоне риска как нарушитель нормативов в мае 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7804.php
2. Открытие объединилось http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9175604 /ещё одной звездой меньше в созвездии/
3. НРА понизило до «ВВВ+» и де-факто отозвало рейтинг М2М Прайвет Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9179720
В июле все 100% акций банка получил АТБ http://www.allbanks.ru/banks/russia/centre/moscow/12545/
Ещё инфа: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5008970
4. Татфондбанк нарушал непубличный норматив Н6 в апреле 2016 http://kommersant.ru/doc/3072368
5. О результатах оценки активов банка Югра в марте (ещё до последней проверки, проходившей с начала апреля до 27 июля)
http://hotin.org/index.php/2016-07-25-07-16-01/28-uzhe-v-oktyabre-u-banka-yugra-mogut-otozvat-litsenziyu
6. RAEX понизило рейтинг Газтрансбанка до «В++», прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9184310
7. Тендер-Банк прекратил открытие/пополнение вкладов физлиц http://tenderbank.ru/
8. RAEX отозвало рейтинг В++ с негативным прогнозом Международного Строительного Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9186385
9. RAEX понизило рейтинг банка «Камский Горизонт» до «B» с негативным прогнозом и отозвало его http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9190720
10. НРА де-факто отозвало рейтинг А– с негативным прогнозом Башкомснаббанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9195047
11. РТ хочет докапитализировать Татфондбанк через передачу ему земли на 40 млрд руб http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9195212 http://www.business-gazeta.ru/article/321532
12. Московский Индустриальный Банк (МИнБ) выкупает на баланс компании своих теневых бенефициаров / членов совета директоров http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/02/655392-fabrika-svoboda-sobstvennika Банк в зоне риска с марта 2016, хотя и получил докапу госденьгами через ОФЗ: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4526776 (N 10). В блоге тоже упоминался в итогах отчётности за декабрь 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/7354.php (N 7)
13. Вестинтербанк хочет присоединить к себе банк «Камский Горизонт» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9202676
Moody's изменило прогноз по депозитным рейтингам Росэнергобанка на «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9202851
14. RAEX отозвало рейтинг В+ с негативным прогнозом К2 Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9206134 Банк упоминался в блоге в итогах отчётности за март 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7660.php (N 10) при понижении рейтинга.
15. Эльвира Набиуллина назвала ситуацию с банками "стабильной, но не без трудностей" https://ria.ru/economy/20160913/1476815413.html
16. ВПБ подал иск к ЦБ и заявление в Генпрокуратуру, с просьбой приостановить действие предписания Центробанка по досозданию резервов на сумму более 6 млрд рублей. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9218996 После этого как мы уже знаем в банк была введена ВА. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9225907
17. Прибыль российских банков за 8 месяцев выросла в 7 раз http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9223458 /но ещё не все перешли в Сбер/
18. Банк России снизил ключевую ставку до 10% http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=16092016_132949keyrate2016-09-16T12_56_02.htm
19. Синко-Банк приостановил приём и пополнение вкладов, в связи с ограничением http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9230435
20. RusRating понизило рейтинг АйМаниБанка до «СС» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9231814
После отзыва лицензии ФПБ ситуация в АйМаниБанке становится всё более безнадёжной: мы помним о зеркальных счетах ЛОРО/НОСТРО ФПБ и АйМани, и можем заметить что резервы по к/с АйМани в ФПБ связаны с картотекой Финпрома http://kuap.ru/banks/1975/balances/
АйМаниБанк перестал принимать вклады http://www.rbc.ru/finances/19/09/2016/57dfb2989a7947dafc4b00b0
21. RAEX понизило рейтинг банка «Премьер Кредит» до уровня «В+» с негативным прогнозом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9232234 Банк Премьер Кредит связан с КБ Финансовый Стандарт (лицензия отозвана) через руководство http://premcred.ru/o_banke/organy-upravleniya/ispolnitelnye-organy/
22. AK&M понизило рейтинг банка «Образование» до уровня «А», прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9232291
23. Хорошая новость: ЦБ ищет забалансовые вклады до отзыва лицензии, а не после /что-то меняется/ http://www.forbes.ru/finansy/igroki/328519-rosinterbank-v-otklyuchke-bank-rossii-nashel-problemu-s-uchetom-dannykh-o-vkla
Комментарии 2
2. Банк «Сибэс» прекратил пополнение вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9237137
3. RAEX изменило прогноз по рейтингу В++ ОФК Банка на негативный http://raexpert.ru/releases/2016/Sep21c/
4. АСВ добавило в реестр Арксбанка информацию о неучтённых вкладах уже на 29 млрд рублей http://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/414621/
5. 12/09 RAEX понизило рейтинг КБ «Невастройинвест» до В+ с негативным прогнозом и отозвало его http://raexpert.ru/releases/2016/Sep12a/ (На сайте этой новости нет, но всё можно увидеть здесь: http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=date&type=asc даже то о чём забыли на Banki.ru)
2. ЦБ не согласовал слияние банков Восточный Экспресс и Юниаструм из-за низкого качества их активов. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9244162
3. ПИР Банк прекратил приём и пополнение вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9245568
4. Банк «Премьер Кредит» отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9247370
5. RAEX понизило рейтинг банка «Нефтяной Альянс» до «В» с негативным прогнозом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9247646
6. RAEX отозвало рейтинг А банка «Союзный», предварительно изменив подуровень с первого на второй http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9247670
7. Банк Арсенал связан с МАСТ-Банком (лицензия отозвана) через руководство http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9247793
8. Банк «Образование» попросил у акционеров финансовую помощь http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9254293
9. Пишут, что Интерпрогрессбанк участвовал в схемах по выводу средств за рубеж https://www.gazeta.ru/social/2016/09/22/10209887.shtml
10. Moody's отозвала международные рейтинги В3 МТС Банка и банка «Образование» по причинам делового характера http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9263878
11. Вестинтербанк отказался от объединения с «Камским Горизонтом» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9263873
12. Северо-Западный 1 Альянс Банк будет присоединён к банку Форус http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9263906
13. ЦБ отозвал лицензию у АйМаниБанка.
14. Банки «Финансовый Капитал» и «Развитие» отключены от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9272454
15. RAEX понизило до «В+» и отозвало рейтинг Нового Промышленного Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9274724
16. Вестинтербанк отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9275284
17. RAEX снизил рейтинг Банка «Прайм Финанс» до уровня B+, прогноз негативный http://raexpert.ru/releases/2016/Oct06/
18. ЦБ отозвал лицензию у Банка «Развитие».
19. Отделения банка «Камский Горизонт» закрыты до 15 октября http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9281308
20. RAEX понизило рейтинг Банка ИнтехБанк до В+, прогноз негативный http://raexpert.ru/releases/2016/Oct10/
21. RAEX понизило рейтинг Банка «Первомайский» до В+, прогноз негативный http://raexpert.ru/releases/2016/Oct10b/
22. RAEX понизило рейтинг Банка «Северный Кредит» до В++ http://raexpert.ru/releases/2016/Oct10c/
23. НРА отозвало рейтинг ВВ банка Московский Вексельный Банк http://www.ra-national.ru/ru/node/52949?field=field_rat_cred_bank_ind
24. Росэнергобанк прекратил исполнение своих обязательств по субординированным займам от акционеров на 1,51 млрд рублей для поддержания норматива достаточности базового капитала на уровне свыше 5,125%. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9276624 НРА де-факто отказалось от своего рейтинга А+ Росэнергобанку http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9284668
25. RAEX отозвало рейтинг «В» с негативным прогнозом банка «Нефтяной Альянс» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9292739
26. RAEX понизило рейтинг банка «Агросоюз» до «B++», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9292824
27. КБ "Кубанский Универсальный Банк" отключён от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9293147
UPD: http://www.banki.ru/blog/day2/