12 сентября вышли данные по исполнению федерального бюджета за очередной месяц — август.
1. В апреле и мае из Резервного фонда изъяли первые 780 млрд рублей. В июне и июле дефицит бюджета оказался ниже прогнозов и не трогали Резервный фонд. В августе из Резервного фонда изъяли 390 млрд рублей, а его размер в долларовом эквиваленте сократился до 32,2 млрд долларов.
2. Доходы бюджета за август составили 1176 млрд рублей — при том что по нашему прогнозу они должны были составить 1046 млрд рублей. Т.е. доходы обогнали наши прогнозы на 130 млрд рублей. Это случилось из-за более сокращения отставания от графика доходов 2015 года.
3. Расходы бюджета за август составили 1173 млрд рублей. Это меньше суммы в 1522 млрд рублей, которую Минфину было бы достаточно тратить равномерно в оставшиеся до конца года месяцы (исходя из данных за июль).
Помесячно доходы бюджета теперь выглядят так:
Январь 2015 года: 1316 млрд рублей
Февраль 2015 года: 961 млрд рублей
Март 2015 года: 1159 млрд рублей
Апрель 2015 года: 1112 млрд рублей
Май 2015 года: 811 млрд рублей
Июнь 2015 года: 1260 млрд рублей
Июль 2015 года: 1175 млрд рублей
Август 2015 года: 1164 млрд рублей
Сентябрь 2015 года: 1185 млрд рублей
Октябрь 2015 года: 1194 млрд рублей
Ноябрь 2015 года: 837 млрд рублей
Декабрь 2015 года: 1278 млрд рублей
Январь 2016 года: 1088 млрд рублей
Февраль 2016 года: 752 млрд рублей
Март 2016 года: 1068 млрд рублей
Апрель 2016 года: 999 млрд рублей
Май 2016 года: 736 млрд рублей (рекордно низкие)
Июнь 2016 года: 1223 млрд рублей
Июль 2016 года: 1100 млрд рублей
Август 2016 года: 1176 млрд рублей
Доходы бюджета за последние 12 месяцев составили 12636 млрд рублей (12.64 трлн). Доходы за первые 8 месяцев этого года составили 8143 млрд рублей, тогда как за первые 8 месяцев 2015 года они составляли 8960 млрд рублей. За 8 месяцев сокращение составило 8960–8143=817 млрд рублей или в среднем по 102.1 млрд рублей в месяц. Соответственно теперь ожидание доходов бюджета за 2016 год составляют доходы за последние 12 месяцев (12636 млрд рублей) минус 4 раза по 102.1 млрд рублей или минус 408 млрд рублей. Т.е. теперь ожидаемые доходы 2016 года составляют 12632–408=12228 млрд рублей (12.228 трлн рублей). Месяцем ранее доходы ожидались на уровне 12.032 трлн рублей, т.е. августовские данные подняли ожидание доходов бюджета 2016 года на 196 млрд рублей.
Дефицит федерального бюджета исходя из этого по результатам 2016 года ожидается на текущий момент в объёме:
16.1 (расходы бюджета) – 12.2 = 3.9 трлн рублей.
Часть этой суммы уже найдена в различных местах — Резервный фонд (1170 млрд), прошлогодние запасы, выпуск ОФЗ, из рукава, а именно 1.519 трлн рублей, осталось найти ещё 3.9—1.5=2.4 трлн рублей или в среднем по 2.4/4 = 600 млрд рублей в месяц (эта цифра разумеется будет не равномерна по оставшимся месяцам). По текущему курсу доллара (64.4 рублей за доллар) получаем что в среднем бюджет будет недосчитываться по 9.3 млрд долларов. Соответственно ежели их брать из Резервного фонда, то его хватит на 32.2 /9.3 = 3.5 месяцев или другими словами хватает на ноябрь, а на декабрь уже не полностью.
Прогнозы на сентябрь исходя из вышеописанного
1. Доходы федерального бюджета за сентябрь составят 1083 млрд рублей или нарастающим итогом 9226 млрд рублей.
2. Расходы бюджета составят 1610 млрд рублей или нарастающим итогом 11.271 млрд рублей (11.27 трлн). Здесь большая свобода манёвра у Минфина, и эта цифра может сильно плясать в зависимости от настроения в сентябре.
3. Дефицит бюджета (эта цифра пляшет вместе с расходами бюджета), но ожидаемый на данный момент 1610–1083 = примерно 530 млрд рублей (8.2 млрд долларов). Имеется в виду месячный, а не нарастающим итогом.
/По рецепту Супера
Стагнация в головах руководства дестабилизирует страну. В России нет средств для сохранения бюджета, курса рубля и исполнения майских указов
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