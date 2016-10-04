226 /то о чём молчит Лурк/

▼ В РосинтерБанке не оказалось 5 млрд рублей населения
▼ РосинтерБанк перед отзывом лицензии уничтожил АБС
kseniayui @ 03.10.2016 12:44
Меня нет в реестре, написала заявление о несогласии в ВТБ 24. В очереди стояло около 90 чел. Передо мной 3 не оказалось в реестре. Открывали после июля месяца
Klebebander @ 03.10.2016 12:54
Попал в ДО Коломна, в реестре нет, написал заявление о несогласии, сказали отправляют раз в неделю. Есть смысл писать в АСВ заказным письмом?
каблук @ 03.10.2016 13:10
Россельхоз у м.Красносельская, утром было свободно. В реестр не вошло пополнение от 31.08
LERA2 @ 03.10.2016 13:44
Пополняла счет 27.08.16. Документ не сохранился, в реестре нет. Подала заявление в АСВ через ВТБ24. Найдут меня?
% на свои 300 т. за 2,5 месяца получила 94 руб. Как действовать? в АСВ можно лично обращаться, писать, ехать?
Dimniks @ 03.10.2016 13:50
Были с утра в банке открытие на куусинена банк открывался в 10-00 Пришли к 9-00 в 9-30 вышла сотрудница банка и раздала всем, кто был на месте номерки мы стали 12!))) потом все грустно!!((( когда очередь подошла, нас не оказалось в реестре!!! Объяснили так: поскольку Вклад был открыт после 19 июля 2016 года, там полетела какая-то база и надо все через АСВ!!(( Писали заявление о несогласии, отправка по понедельникам!!! То есть через неделю!!!!!!
dispetcher @ 03.10.2016 14:00
Втб24 на звенигородке. Сумма 237 тыс из 1300((( вклад 2014 года с продлением в июне. Здравствуй тетрадка опять(((((
Скептик10 @ 03.10.2016 14:24
В ВТБ 24 на Новоясеневском, 9 пришел с утра был 8-м, к открытию было человек 20. В реестре меня не оказалось. Операционистка не знала, что делать, долго разбиралась, потом распечатали с сайта форму заявления о несогласии и дали заполнять. Говорю, а зачем надпись примерная форма? Перепечатали 1-й лист. Все заполнил, сняли копию и вернули мне с оригиналами остальных документов. На вопрос, когда отошлют в АСВ, ответили, что почту отправляют ежедневно. Дома просмотрел заявление и обнаружил, что нет регистрационного номера. Позвонил в АСВ нужен ли он, сказали, что не обязательно. Галочку в конце заявления поставил, чтобы отслеживать статус на сайте АСВ. Но впечатление, что служащие банка плохо подготовлены.
Александр Алексеев @ 03.10.2016 14:31
в реестре сумма в 6 раз меньше, вклад Чемпион пролонгация с 2014г в июле
Leyla_M @ 03.10.2016 15:06
Вот и я в тетрадке
Пополнения за 31.08.2016 (безналичное и наличными в кассу) в реестре не учтены.
Проценты за сентябрь не посчитаны.
Кирилл Стенякин @ 03.10.2016 15:24
По факту: в реестре но сумма не совпала ровно на вложения с июля 2016. Взял страховку и написал несогласие. Все быстро оказалось.
filosoff5 @ 03.10.2016 15:51
За последние 2 месяца вообще ничего ни учтено ни проценты ни пополнения хотя они были межбанком. такое ощущение что счет остановился 1 июля.
Gavr5 @ 03.10.2016 16:15
Москва, Неглинная, 14. Народу много, записался с утра, к обеду попал на прием.
Было два вклада от 27.06.2016 и 22.07.2016. По первому вкладу выдали только тело без процентов. Второго вклада нет вообще, как я и ожидал, т.к. АСВ предупредило о потере базы после 18.07.2016.
Приняли заявление о несогласии. Нумерации никакой нет. Буду ждать ответа от АСВ.
dis7 @ 03.10.2016 16:23
ВТБ 24 комсомольская площадь Вклад Чемпион пролонгация 12.06.16 ул. кожевническая, 10 стр 1, отдали 15% от всей суммы, сумма большая. Я тоже в шоке, посоветуйте хорошего юриста. Операционистка сказала что они были предупреждены что проблемы у банка серьезные. Из 7 человек у троих украли очень много.
Annn70 @ 03.10.2016 17:02
В общем, чуда не произошло. Получила по основному договору и пополнение от 05.07.2016, августовского пополнения нет(( И почему-то процентов за сентябрь вообще ни копейки... Екатеринбург. Заполнила заявление, будем ждать.
Ilyad @ 03.10.2016 17:29
Только что из банка. Вклад был под АСВ, к выплате только 15%. Прологнация от июня 16-го. В справке о выплатах в графе "Номер документа..." стоит дата и номер договора от декабря 14-го, а в графе "Дата документа..." дата пролонгации в июне. Т.е. все они видят. ЭТО ПРОСТО БЕСПРЕДЕЛ!!! Успокаивает только наличие документов.
osa2410 @ 03.10.2016 17:43
Выдали только сумму вклада Чемпион 2015, пополнение в августе не отдали, проценты за сентябрь тоже не выплатили! %% перечислялись на карту. Заявление о несогласии написал, будем ждать, и смотреть что выйдет.
Левикат @ 03.10.2016 17:44
Сегодня не дополучил от Росинтербанка по двум вкладам более ляма рублей.
lazzy @ 03.10.2016 17:57
Получил в ВТБ на Б. Никитской. Зашел днем, была живая очередь из 7 человек и 3 операциониста, думал за час управлюсь. В итоге провел там 3 часа. Но что гораздо хуже, выплатили только сумму первоначального взноса - нет ни июльских пополнений, ни % вообще никаких
sorlov @ 03.10.2016 18:13
Тетрадка... Исчезло более миллиона. Причем если исходить из того, что пропали именно последние пополнения, то видны только мартовские пополнения 2016 г, а майские и июньские отсутствуют. Хорошо хоть все оригиналы на месте и выписок много. Вклады были отделении на Павелецкой в Москве.
mixlevit @ 03.10.2016 18:19
Аналогичная ситуация, тело вклада и проценты за июнь есть, а всего остального после ничего нет (ни процентов, ни пополнений межбанком).
alex765 @ 03.10.2016 19:45
Сегодня в ВТб предложили получить 800 т.р. вместо 1100 т.р. хотя интернет-банк у меня подключен...
dima_b @ 03.10.2016 20:02
Сегодня обращался за страховыми выплатами в в ВТБ24 "Гагаринский".
У меня были счета ИП и карточные счета физлица в рублях и евро (всего 4 счета).
В реестре оказались данные по всем счетам на конец июля. Естественно, за эти два месяца происходили движения по каждому из счетов (например, рублевой карточкой я расплачивался по несколько раз на дню).
Значение не совпали с реальными ни по одному из счетов, к сожалению, в ущерб мне Получил 40% от ожидаемой суммы.
Актуальных выписок и приходников у меня нет. Что делать - не знаю.
Попытаюсь прорываться к временной администрации. Может у них сохранились выписки в бумажном виде по моему ИП.
Rait1 @ 03.10.2016 21:07
В Реестре не оказалось почти 150 000 руб. Была открыта доходная карта в ДО на Профсоюзной. Заявление о несогласии подал через ВТБ24, приложил копию выписки по счету из ИБ.
IV_109 @ 03.10.2016 21:15
Поздравляю всех, у кого суммы сошлись!!! У меня в реестре только 1/4 вклада оказалась - первоначальный взнос...
laoshu @ 03.10.2016 21:18
Вклад чемпион 2015, сумма вклада 1,3 млн.
Выдали 136899,99 руб + проценты за август за 1,3 млн, и сентябрь за сумму реестра.
Украли какую-то кривую сумму, это не нехватка пополнений, т.к. они были все ровно сотнями тысяч, последнее в феврале 2015. Вклад частичного снятия не подразумевал.
chips176 @ 03.10.2016 22:00
В начале июля я менял паспорт и приходил в офис РИБ что обновить паспортные данные, и более того в начале уже августа с новым паспортом я закрыл валютный вклад. Однако операционист ВТБ сказал что я числюсь в реестре со старыми данными.
лана65 @ 03.10.2016 21:29
Для меня был совершенный удар, когда оказалось, что сумма пополнения вклада в 300 000руб. была не учтена в реестре АСВ. Вот и закончилась уверенность, что все будет хорошо, если у тебя вклад до 1 400 000руб. Конечно руководителей этого банка надо сажать и надолго.
Alex_SSS @ 03.10.2016 22:05
В реестр попал по ПКО, а пополнение межбанком увы и ах!
Gast1 @ 03.10.2016 22:39
Я был в Фактуре, но почти миллиона взноса в августе нет в реестре, хотя до сих пор в Фактуре все бодро показывается. Сегодня был без приходников, к сожалению, взял переводом то, что было в реестре, завтра с распечатками, договором и приходниками потопаю в банк писать заявление.
Валентинович @ 04.10.2016 00:25
Действительно вклад был открыт аж осенью 2015 и состоял из трёх пополнений в период с ноября 2015 по март 2016. В выписке из реестра тоже фигурировало три, как бы обязательства из реестра. Но лишь одно соответствовало действительности, а именно последний мартовский взнос во вклад. Два других обязательства из выписки - это какие-то мизерные остатки по старым вкладам на 32 и на 6 рублей соответственно.
Получается, что нет в реестре сумм намного раньше появившихся в этом банке, чем в июле 2016.
voset @ 04.10.2016 00:39
Из 2 вкладов открытых в валюте 3 года назад в реестре не оказалось ни одного!!!! При этом в интернет банке они до сих пор отображаются.
Alex8143 @ 04.10.2016 06:13
Вклад открывал в августе 2015. При получении страховых выплат вместо 1,2 м.р. в реестре оказалось только около 200 т.р. К сожалению, в АСВ сказали, что заявление о несогласии к ним можно направлять только через банк - агент (Открытие документы направляет в АСВ раз в неделю). При чем в АСВ сказали, что банк агент должен с оригиналов снять копии и направить им. А в банке мне сказали, что они забирают оригиналы, а мне оставят заверенные копии. Не нравится, что даже по этому вопросу нет понимания.
kudrale @ 04.10.2016 06:30
Если подвести итог первого дня. Получил только первоначальный вклад. Пополнения и проценты не получил. Нет в реестре. банк-агент принял заявление. Снял копии приходников. Я подписал заявление. Дальнейшие действия? Что ждать и сколько? Банк - агент сказал, что к нему вопросов больше нет, всё с АСВ.
bifidky @ 04.10.2016 08:39
Возмущению нет предела что тут написали что случаи не массовые а единичные это бред: Вчера получил часть денег с вклада остальные более 300 000 рублей исчезли писал несогласие в АСВ! Дело было вечером в ВТБ24. Все кто получал со мной в это время деньги все писали претензии у всех не было половины вклада!!! Случае не единичные а массовые. В банке открытие просто врут! Вчера еще моя мать получала компенсацию в Россельхозбанке так вот там такая же ситуация даже хуже! все писали претензии без исключения. У моей матери не хватило 150 000 рублей на вкладе! К тому же у нас у обоих исчезли все проценты и карточные счета!
Ahav @ 04.10.2016 08:59
Сижу в Открытие на Смоленской-Сенной Москва, работает с 8ми, очередь по номеркам, пришёл в 7-45, стал 12м. Попросил показать реестр - отражена только Сумма вклада с процентами на 16.07.2016, когда вклад пролонгировался, процентов за июль, август, сентябрь - нет. А в Фактуре и выписке из банка есть. Будем писать несогласие.
wmz @ 04.10.2016 09:34
Все пополнения вклада произведенные в июле и августе межбанком с карты кукурузы более чем на 300 т.р не попали в реестр.
Joriken @ 04.10.2016 10:36
Вклад был после 18/7, в пределах страховой суммы, с выплатой % в конце периода. В ИБ зарегился, данные все там были.
Не получил ничего, написал заявление о несогласии через банк-агент.
phant0mas @ 04.10.2016 11:16
Вклад от декабря 14 года, в декабре 15 пролонгировался в результате по выписке из реестра обязательств только сумма похожая на проценты за 2016. Ни тела вклада, не процентов за 2015 год не наблюдается)
Объяснить это затертой базой за последние несколько месяцев ну никак не получается...
Воровали и воровали по крупному. А вор должен сидеть в тюрьме.
Alex_SSS @ 04.10.2016 11:37
Сегодня в ВТБ конечно поспокойнее, ожидание 40 минут (был 3-м). Маринка вычла выплату по реестру из основной рассчитанной мной суммы и вбила эту цифру в заявление. Из доков взяла только договор, пасс, и платежку из фактуры, из другого банка пп не взяла. Сказала доки отправляют каждый день, ждать примерно неделю может больше, еще обмолвилась обманутых (внереестровых) оч много, мол первый банк такой ей попался.
sun152 @ 04.10.2016 13:12
Вчера вечером посетила отделение банка-агента «Открытие» на Соколе. В зале – толпа народа, список живой очереди – более 100 чел., за 2 ч. до закрытия успели обслужить чуть более половины, остальным и постоянно прибывающим предлагают записаться на... 17 окт. (через полмесяца!)
Прошу служащего сообщить сумму, указанную в реестре АСВ для выплаты по моему вкладу, открытому 15.07.16.
Выясняю, что в реестре отражена сумма первоначального взноса – без пополнений и начисленных процентов. Не за 4 последних дня, как у многих здесь, а вообще без %, несмотря на то, что, по условиям договора, % по этому вкладу начисляются ежемесячно. В Интернет-банке отражена сумма с %, в реестре от АСВ – без.
object @ 04.10.2016 13:31
ВТБ24 Москва ул. Воздвиженка.
2 или 3 человека.
Договор от 7 июля 2016, вклад "Праздничный+" , - 300.000.00 (триста тыс руб 00 коп) руб.
Выдали на руки 300.000.34 руб
Интересные проценты набежали.
Пополнение от 10 августа на 500.000.00 руб. - "в списках не значилось"
На руках оригиналы договора и двух приходников. ИБ не пользовался, выписок по счету нет.
Получил, не согласился, написал заявление.
Ждите ответа....
bibikin @ 04.10.2016 14:27
Нижний Новгород, возмещение получал в ВТБ 24. В реестре только тело вклада, пополнений не оказалось, процентов за сентябрь тоже. Вклад от начала июля. Сумму из реестра получил, оформил заявление о несогласии, к нему приложили копии всех моих приходников и копию выписки, которую взял в последний день работы РИБа.
moskvich @ 04.10.2016 14:37
Был сегодня в ВТБ на Курской... Хорошего мало, из 850 тыс руб предложили забрать только 2 тыс...
Написал заявление о несогласии, в АСВ позвонил - ответили, что примерно 1.5-2 месяца ожидать обработку таких заявлений и ждать новых реестров.
asv_fan @ 04.10.2016 15:10
Вот и у меня к выплате на 1140тыр меньше. Вклад пролонгировался в июНе 2016.
protest @ 04.10.2016 15:33
Подскажите, а по опыту АСВ принимает за документы выписки из инет-банка?
Там нет печатей, но есть все номера бумажек, которые по идее должны биться с учётом банка...
Получил только старый рублёвый вклад, не в реестре 20к долларов - 10 на вкладе, который открыл в конце августа и 10 на текущем счёте, которые я не успел перевести...
В фактуре всё отображается, но будут ли они доказательством для АСВ?
Вносил наличными, приходники потерял.
Или надо идти в ВА и просить выписки? Только откуда они их возьмут, если БД нет?
sv160472 @ 04.10.2016 16:44
с вкладов Чемпион с 14 года (в 15 пролонгировался) и у меня и у жены практически симметрично исчезло по 1 млн руб, осталось по 200 тыс((( написали несогласие, приложили платежки, договора... не ожидали такого подвоха((
kasym @ 04.10.2016 17:37
Сегодня утром ходил за страховой выплатой — говорят меня в реестре вкладчиков нет вообще. Сумма в банке около 1 млн. Жесть какая-то.
lavles @ 04.10.2016 20:19
Вчера обратились за получением в ВТБ24. В реестре и у меня, и у супруга есть только первоначальный взнос при открытии вклада "Праздничный+". Пополнения от 25.07 в реестр не попали. Вклад от 11.07.16, город Королев МО. Очень обидно!!!!!
Shurasan @ 04.10.2016 20:39
У нас с супругой было 2 вклада. У неё сумма почти совпала с расчётной, а моя - в 7 (!) раз меньше. Это реально серьёзный стресс не досчитаться более миллиона рублей. Написали заявление о несогласии. Интересно, сколько таких заявлений будет всего и на какую сумму.
G_o_s_h_a @ 04.10.2016 21:38
Сегодня был в Мытищинском офисе, до закрытия пройти не успел, но узнал сумму в реестре.
Недосчитали 200 тысяч
Проблема в том, что нет одного приходника на пополнение, потерял где-то.
Но есть выписка по вклада со всеми операциями, по последнему визиту к ним. Правда только с подписью и штампом операциониста, но без круглой печати.
Насколько это критично? Есть ли риск, что деньги по потерянному приходнику не вернут?
Сколько времени обычно занимает поиск и возврат по заявлению?
Prime @ 04.10.2016 21:42
Сегодня в 11-00 зашел в Открывалку на Валовой. Народа куча. Взял номерок. К марину попал к 16-00. Основную сумму получил, но недосчитался ровно 200 т.р. + проценты за сентябрь (Вклад Чемпион 2015, открывал в мае 2015 без документов в личном кабинете на 1,5 года). Как раз после 18 июля 2016 делал два пополнения по 100 т.р., которые, насколько я понимаю, и не содержатся в РЕЕСТРЕ.
ellyn @ 04.10.2016 21:55
В ВТБ Электростали и Ногинска - огромные очереди, запись на ноябрь. Поехал в Павловский-Посад, там оказался пятым в живой очереди, приехал в 15-00, уехал в 17-30. Процентов недоплатили тысячу-полторы, связываться не стал.
Мне еще повезло, а соседа по очереди вообще в реестре не оказалось. Он там часа два сидел, марина не знала, какую ему заяву писать, т. к. "несогласие" пишется якобы, если сумма не та, а что писать, если в реестре нет - никто не знал.
Брюква @ 04.10.2016 22:01
Рассказываю как у меня: провела в ВТБ на Алексеевской часа 3 - все время сидела с операционистом. (пришла по записи посадили сразу)
1. В реестре нет вклада открытого в августе ! вклад открыт на сына
2. У меня как ИП по выписке отсутствует 300 тыс - как-то украли списали????
3. У меня как у физика остаток по карте - отсутствует 400 тыс как-то украли списали????
Написала заявление в АСВ, сказали, что по договору с АСВ должны передать на след. день
kamynin @ 04.10.2016 22:09
В реестре нет трех пополнений за август-сентябрь. На два из них есть ПКО, а третье это перевод процентов с карты к телу вклада. Выписку с правильной суммой прикрепил. Надеюсь на лучшее.
kanxx @ 04.10.2016 23:05
Попал к маринке, которая вообще ничего не знает. Распечатала выписку из реестра, вижу, что пополнения на 300 000 руб. в августе нет, проценты по одному из вкладов (как раз по этому, по которому августовское пополнение у них в реестре не видно) вообще не рассчитаны. Сказал что не согласен. Маринка спрашивает у соседки что ей делать, та отвечает ей про выдачу денег по реестру, написанию заявления о несогласии. Маринка куда-то звонит, пытается узнать надо ли сегодня мне выдавать деньги, которые в реестре, т.к. раньше (по её словам) такого не было. Звонила она с этим вопросом долго, по разным телефонам. Потом копировала мои все доки по РИБу. Заполнила заявление о несогласии, в графе "Размер обязательства банка по вкладу (в валюте обязательства)" указала сумму, которая в реестре, тут упёрся я, сказав, что на сайте АСВ есть образец заполнения и там надо указывать не суммы из реестра, а полные суммы вкладов с %%, а затем указывать общую сумму, которую по моим подсчетам с процентами должен банк. Она опять звонит в три разных места. Я звоню в АСВ. Включаю громкую связь, и в АСВ мужчина говорит то же, что и я ей. Она опять куда-то звонит. Я ей говорю, что подписывать эту шнягу не буду, пусть позовёт управляющую. ...
NLP69 @ 05.10.2016 00:36
Была сегодня в ВТБ 24. В реестре я есть, но сумма к выплате лишь та на которую был первоначально открыт вклад. А еще два значительных по суммам пополнения вклада не отражены никак... Что делать в данном случае? Естественно там же сразу написала заявление о несогласии с приложением копий приходников, договора и выписки из интернет-банка. Расстроилась ужасно т.к. "потерявшаяся" сумма составляет 3/4 от всей суммы вклада!
pavel_elstal @ 05.10.2016 07:58
Приехал в 15-55, в 17-43 сел к операционисту. Правда вклада моего в реестре нет, открыт 21.07.
azh122 @ 05.10.2016 08:53
Есть договор (августа 2016), есть выписка по счету от 13.09, есть справка (с круглой печатью) о состоянии счета от 14.09. Но нет ПКО (через иб открывал вклад). Этого достаточно? Могу еще из фактуры что то распечатать - но без печатей. А заверенные бумажки как получить можно? Ломиться к ВА? - ну так вроде база утеряна...
noraoz @ 05.10.2016 22:03
Получали сегодня возмещение в офисе МО. По одному вкладу с небольшой суммой все хорошо. А вот по др. расхождение составило 200т.р. Не учтены % за июль, август, сентябрь, доп.взносы за эти же месяцы. Оформили несогласие... В интернет-банке все отображается и по сей день, с той суммой,которая должна быть, а не той что указана в реестре.
bankir76 @ 05.10.2016 11:44
На самом деле не до смеха...
Вместо 1.4 млн мне было предложено 250 т.р. (Открытие)
Теперь собственно задача:
1. Договор открывался зимой 14/15 на 1.5 г до 12.06.16 сумма 540т.р. (договоры и ПКО есть в наличии)
2. 6 раз были пополнения по 100 т.р. (грубо с окт 15го по март 16го) - (есть 2 ПКО - 4 утеряны)
3. 02.07.2016 в отделении банка была получена выписка на сумму 1.379 млн и справка о пролонгации дог. на данную сумму (все есть в наличии)
4. При написании заявления о несогласии были приложены все бумаги за исключением ПКО (тут как бы не понятно как объяснить о пропаже 3х ПКО)
По прикидкам, ощущение такое, что мне выдали проц. по вкладу зажав тело.
Вопрос: какие шансы на получение всей суммы?
MSM1 @ 05.10.2016 20:11
У меня по валютному вкладу ещё интереснее: был взят остаток на середину июля и тупо помножен на курс 18/09. Всё. Никаких %% за сентябрь.
saodza @ 05.10.2016 21:09
Эххх тетрадка тетрадка... (((
Заявления о разрушении базы после 18 го числа - это фикция.
Огромное количество вкладчиков имевших вклады в 2014, 2015 годах не нашли себя в реестре или нашли копеечные суммы. (через одного писали заявления в Открывашке сегодня)
У меня вклад от мая 2015. В течении года пополнялся ровными суммами, с учётом ограничений на месячные пополнения.. Последний раз в марте 2016.
Пролонгировался в мае 2016. Сумма больше 1 млн.
В реестре в 10 раз меньше и странная сумма неровная с копейками. (все пополнения были ровными суммами и тело вклада тоже без рублей и копеек было)
ИБ не подключал и не пользовался. Проценты ежемесячно снимались... Выписки ежемесячно брались. Все документы (включая талоны выданные электронной очередью в наличии) Заявление о несогласии написал.
Ждём....
Irina.80 @ 05.10.2016 22:20
Тоже читаю о процентах за 4 дня и диву даюсь... Вклад на меня 1 200 000 руб. и на мужа 200 000 руб. не в реестре. Заявление на несогласие подали 03.
Prime @ 05.10.2016 22:47
В капустном друге все пополнения делал межбанком за исключением как раз двух последних по 100к, совершенных в стиле ретро по ПКО как раз после 18.07.2016, которые, естественно, и не попали в реестр...
Кстати, сегодня на всякий случай зашел к ВА на Кожевническую, написал заявление о предоставлении заверенной выписки и других документов, подтверждающих приходные операции по депозитному счету. Теперь вот гадаю, а отразятся ли в этой выписки эти мои две приходные операции после 18 июля сего года?
saodza @ 05.10.2016 23:40
Не успел из Росинтера вывести последние средства из бс рф. Печалька. Больше в эти игры играть не планировал и не планирую.
TheRainmaker @ 06.10.2016 10:26
и меня, к сожалению, не оказалось в реестре...
Всегда думал, что все документы есть, а вчера начал искать - ничего не смог найти, ни договора, ни приходника((
Но мой вклад отражается в интернет-банке на сайте и в мобильном приложении. В этом случае, интересно, есть какие-либо шансы (сумма порядка 100 000 рублей)?
Ulka HZ @ 06.10.2016 13:47
У нас в июне 2016 была пролонгация вклада. Пополнений не было. В начале сентября сняли %%. и в реестре нас не оказалось.
dis7 @ 06.10.2016 14:28
я просто не понимаю алгоритма как они это сделали.
Что поразительно в реестре нет вклада чемпион декабрь 2014 по июнь 2016 как будто денег не было. Согласно реестру вклад я открыл 12.06.2016. сумма меньше ляма.
По налогам в личном кабинете смотрел налоги уплачены декабрь 2014 по март 2016.
Зато есть данные от 15.10.2013 по декабрь 2014. 20 руб по остатку.
омут @ 06.10.2016 19:26
Ну что ж, вот и я пополнил ряды виртуального клуба пострадавших.
Сегодня посетил ВТБ "Бабушкинский" (Москва), мысленно готовясь просидеть в очереди до вечера. Однако народу почти не было, и я сразу сел к маринке. Но на этом везение закончилось.
Сумма к выплате оказалась почти на миллион рублей меньше. Вклад - старый Чемпион, пролонгированный в июне в ДО ВДНХ. Документы с собой были, написал на несогласие. Процентов начислено несколько копеек, то есть процентов тоже вообще нет. Безобразие!
njveirf @ 06.10.2016 20:49
Был вклад "Чемпион ОНЛАЙН" от 26.12.14г , далее пролонгация. В реестре была, недополучила 300т.р. и проценты насчитали вообще от фонаря. Написала Заявление о несогласии ( все документы были, кроме суммы на карточном счете).
kdvuvn @ 06.10.2016 22:02
Мне тоже не повезло. В реестре первоначальный взнос и сумма процентов всего за один месяц. Сумма доп.взноса 18 августа вообще не отражена.
VCepesh @ 07.10.2016 10:09
В моем случае пролонгировался вклад 31.08.2016. Сумма в полАСВ примерно. В реестре отсутствую полностью.
877877 @ 07.10.2016 12:39
Пришел за возмещением в Россельхозбанк 03.10.2016г., ушел в шоковом состоянии от "приятной" новости о, том, что меня вообще нет в списке реестра на возмещения вклада. Вклад "Лидер" от 29.07.2016г.
OlgaSub @ 07.10.2016 12:53
Открывала 10.08.2016 вклад "Чемпион" на сумму 1,4 млн.
В ИБ все данные корректные (и были, и до сих пор есть).
В реестре данных обо мне не значится. Не получила ни копеечки, соответственно.
04.10. подала заявление о несогласии в Открытии.
dorofeevadg @ 07.10.2016 13:17
Получила от АСВ только первоначальный взнос, остальные пополнения и проценты по вкладу отсутствуют 395 000рублей. Вклад Праздничный+ в филиале Казани, открыт 13 июля 2016, а исчезнувшие пополнения как раз пришлись на после 20 июля 2016г.
mes`e @ 07.10.2016 15:19
Открытие на ВДНХ. По 4-м вкладам недостача порядка 340 кусков, хотя в выписке за 3-5 дн до отзыва было всё пучком. Взяли в Открытии копии всех доков, что нашли: ПКО, договор, выписки с штампиком и подписью операционистки (без круглой печати).
aii598g @ 07.10.2016 15:24
Вклад Праздничный+ открыт в Казани 21.06.2016. Вернули только первоначальный взнос. Исчезли все пополнения , которые были после 20 .07.2016. на общую сумму 900 тысяч рублей.
ivan79 @ 07.10.2016 16:58
Только что вернулся из втб24, из 609 тыс. получил 440, написал заявление в асв о несогласии, но приходники у меня не на всю сумму, поэтому приложил распечатку истории платежей из мобильного приложения (удивлен, что оно работает еще). Надеюсь на лучшее.
Denis_Par @ 07.10.2016 17:16
Вклад открывал в декабре 14. Постоянно брал выписки по текущему остатку. Открыл ИБ. Заходил на интернет банк - видел свой остаток - все сходилось. Казалось я контролирую ситуацию. Отзыв лицензии, привет АСВ и минус 1 млн по вкладу. И сестра открывала со мной в один день. Ни ходила ни разу за выписками, интернет не подключала и получила всю сумму полностью. У нас под завязку были залиты. Так, что если хотели тиснуть деньжат с вклада, то и не проверишь никак, как не старайся.
vik1977 @ 07.10.2016 19:55
У меня тоже не отразились в страховке пополнения срочного вклада за август и сентябрь. Плюс необычный видимо случай - не начислены проценты за сентябрь месяц вообще, которые поступают ежемесячно на банковскую карточку. Подал заявление о несогласии.
цска рф @ 07.10.2016 20:16
Украдено 200 000 руб пополнения от 04.08.2016 вклада Чемпион на 728 дней, открытого в августе 2015 года в ДО БЕЛЯЕВО операционистом ИДРИСОВОЙ ЕЛЕНОЙ СЕРГЕЕВНОЙ. Также полностью отсутствуют проценты за весь сентябрь по 18.09.2016 в размере 8499 руб.
NVF @ 07.10.2016 21:01
Нет в реестре пополнения за август 2016 (200 000,00 руб.) - это 1/4 от всего вклада и процентов с 01/07 по 18/09 (около 10 тыс). Вклад был открыт в ДО Сретенка
miami_star @ 07.10.2016 23:26
Также не увидел своих пополнений после 18.07.2016, а также процентов за июль, август и сентябрь. Приходники все есть.
Носферат @ 08.10.2016 01:47
У нас с мужем и сыном были открыты вклады "Чемпион" от 18.12.2014. Затем была пролонгация от 15.07.2016 с последующим внесением дополнительных взносов на 380 тыс, 280 тыс и 380 тыс рублей соответственно от 31.08.2016. Вклады открывались в М.О. город Клин Ларионовой Е.М.
Вот этих доп.взносов в реестре нет. Естественно, нет и процентов за сентябрь. ИБ был подключён, суммы отражались
ManyaIvanova @ 08.10.2016 12:16
у банка перед моей семьей 1 200 000 руб. украденных денег.
acalt @ 08.10.2016 12:49
Вклад открывал в феврале, в конце августа пополнял. В реестре оказалась только изначальная сумма и сумма на карточке (остаток от ежемесячной выплаты процентов). Ни суммы пополнения, ни процентов за сентябрь (вообще всех, не только за 4 дня, как у большинства) в реестре не оказалось. Написал заявление, благо приходник имеется.
selena @ 08.10.2016 21:33
Я столкнулась с такой же проблемой, 450 т.р внесённые в конце июля не оказалось в реестре.
tvul @ 09.10.2016 12:39
Вклад открыт в начале июля 2016, было большое пополнение в августе. Первоначальный вклад вернули, а пополнение нет. Проценты не выплачены ни разу.
tsvetok98 @ 09.10.2016 16:05
Вклад "праздничный + " , открытый 10 июня на Кожуховской с 5 пополнениями наличными и через ИБ - не учтено ничего, в выписке из реестра строка со счетом 474 отсутствует полностью.
mes`e @ 10.10.2016 09:17
Провёл аналитику потерянных по 4-м вкладам 335 кускам. Примерно 35 были украдены по вкладам января 2014, а ещё 300 кусков утащили с открытого в июле на 100 кусков праздничного и закинутого на него же 9 сентября 300 тыщ. Так вот, когда получали страховку на той неделе, 100 кусков числились, а вот 300 ушли.. не сдаёмся!
2266533 @ 10.10.2016 14:27
Депозит, "Праздничный+", открывался в середине июля 2016г. по промокоду .
Десятого сентября 2016г. сняла проценты и пополнила вклад, получила корректные выписки.
Все отражалось. От АСВ получила первоначальный взнос, второй суммы на 480,0т.р и процентов за сентябрь нет.
Monolite234 @ 11.10.2016 09:38
Было два вклада открытых через ИБ и 80 000 на текущем счете, все было внесено межбанком, в итоге в реестре только один вклад, без начислений после 18 июля.
текущего счета и одного вклада нет, более 700 косарей не хватает.
Подал заявление 5 октября (ВТБ - Москва, ул. Садовая-Кудринская, 19), на сайте АСВ пока не видно.
2Gerda @ 11.10.2016 16:37
У меня вклад пролонгировался 16.06.2016, на полную сумму под АСВ, в реестре менее 15% от суммы.
chvi @ 12.10.2016 14:54
11 октября, вернувшись в Россию, уже была готова к сюрпризам по выплате,так как постоянно читала форум. Пришла к 9 утра в офис ВТБ 24 на Дмитровское шоссе, д.13А. Была единственной на выплату.
Маринка, прежде чем распечатать реестр, спросила, знаю ли я сама сумму к выплате. Я сказала, что да. Распечатала мне реестр. Вижу, что все вклады вклады "обгрызены", а от одного на сумму 250 тыс.руб, который оформлен в офисе на Павелецкой 19 июля нет вобще никаких следов.
Meggie @ 14.10.2016 16:58
У меня статус "Обращение принято к рассмотрению" с 13-го октября. Вклад вообще не в реестре, сумма больше миллиона.
nsa1989 @ 15.10.2016 18:33
Вклад «Чемпион 2015» (открыт весной 2015 г.). Срок вклада закончился за несколько дней до отзыва лицензии в сентябре, но деньги забрать не успел.
В понедельник, 10 октября, был в банке-агенте (ВТБ24). В реестре обязательств банка значусь, но размер возмещения занижен более чем в два раза. При этом сумма по реестру сходится копейка в копейку с той, которая была по состоянию на начало июля 2016 г. Все пополнения и проценты после 18 июля 2016 г. не учтены (не хватает более 600 тыс. руб.).
Вместе с сотрудником банка-агента составил заявление о несогласии. Все документы были с собой – их откопировали и заверили для отправки в АСВ. Также приложил некоторые документы из интернет-банка (у меня до сих пор работает и отображает все суммы корректно).
Максим @ 23.10.2016 00:46
В Росинтере я как ИП - на счете оказалось 10 000 р. вместо 250 000 р. + 15 сентября на мой счет ушли деньги... и пропали! Счет закрыт Документы есть
<Red Criminal> Как сообщил порталу Банки.ру один из вкладчиков, недостача по сумме его вклада составила 1 млн рублей.
<Рыбка_> Ё... Мне бы такой вклад, в котором один лям затеряться может
<AgenAnna> Надо внести в закон о страховании вкладов понятие "тетрадка" и обязать передавать ее ЦБ как прочие необходимые атрибуты.
<petshoppost> ЦБ похож на стороннего наблюдателя. Стороннего Американского наблюдателя
<RedCriminal> Ох уж эти Американцы. Правда их самизнаетекто поставил туда. Получается самизнаетекто тоже Американец?
<upmaxi> Слабаки, в Арксе 35 млрд.
<andremoscow93> Что то много тетрадок стало... Своим бездействием в отношении банков ЦБ только подрывает банковскую систему страны. Навыдавали лицензий, а надзор не осуществляют никакой. Люди будут просто хранить деньги под матрасом. Без %, зато никаких тетрадок не будет
<ochkis> Пока за каждого вкладчика в тетрадке не будут давать лет этак по 5 отсидки и конфискацию имущества всей семьи у каждого соучастника, ситуация не поменяется.
<RedCriminal> Понимаете... если потянуть за ниточку, то отцу ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 придется самого себя сажать. Но это еще не конец ниточки будет.
<Genrix1> Я тоже пополнял вклад 31.07 и 31.08 в интернет-банке процентами с другого вклада. Оба вклада есть в реестре, суммы правильные и я получил страховку с процентами по 14 сентября. Я думаю, что в банке была тетрадка, в которую попала часть крупных вкладчиков, у кого больше 1 млн. было. Миллион в тетрадке, а остальные в белой бухгалтерии.
Загрузка плеера
Комментарии 7
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=4015579#message4015579 (N 4)
или здесь http://www.banki.ru/blog/day2/6965.php
а по итогам отчетности за июнь 2016 г. банк снова отметился в зоне риска (недавно!) http://www.banki.ru/blog/day2/7897.php (N 15)
За год точно можно было забрать свои деньги и избежать нервотрёпки.
если бы люди следили за банковской зоной риска и заранее забирали бы из рисковых банков свои ср-ва
Если бы все следили за вашей зоной риска, она бы расширялась в геометрической прогрессии.
Увидели, что один авторитетный пользователь назвал имя банка в зоне риска - вынесли все депозиты за месяц, банк лопнул тут же. Залили всё что вынесено в следующий, где предварительно была заначка с привлекательным процентом, - у него резко возросла стоимость обслуживания и ухудшились показатели, - авторитетный пользователь внес его в зону риска... Повтор первой итерации.. и так далее.
А авторитетному пользователю нужно вспомнить, что доходность прямо пропорционально степени риска. Народ хочет БОЛЬШЕ получать от своих депозитов, поэтому и кладет деньги в банки с БОЛЬШИМ риском. Там где меньше риск, там и доходность меньше.
Для тех кто в танке!!!
▼ О вероятности ухода на санацию / отзыв лицензии банков, включённых в зону риска: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=4930464
▼ О включении банков в зону риска по основанию "отзыв рейтинга": http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4528935
▼ О том, "почему народ..." и т.д.: http://www.banki.ru/blog/cat_in_the_rain/8067.php
Я очень уважительно отношусь к тем, кто постоянно мониторит финсостояние банков и выстраивает рейтинги... Но, ребята, давайте каждый будет заниматься своим делом? ЦБ следить, а АСВ выплачивать. Всё.
Всё так, если бы не реалии современной (но тем не менее отсталой) российской банковской системы, включая надзорные функции. Несколько встречных вопросов:
1. На Ваш взгляд, ЦБ осуществляет надзорные функции адекватно?
2. Вас как вкладчика такое качество надзора устраивает ("своевременно выявленные" забалансовые вклады и прочие сюрпризы, на примере АРКСа, РИБа, ВПБ и др.)? Кстати, выплаты по Мане на подходе - не сильно удивлюсь, если и там ряд вкладчиков ожидают подобные сюрпризы.
3. Если Вы вкладчик банка с отозванной лицензией, устраивает ли Вас ситуация с неполучением гарантированного АСВ страхового возмещения в срок и в полном объеме?
4. Хотите ли Вы как вкладчик испытать те же проблемы и в дальнейшем, размещая свои кровные в банках, входящих в зону риска, не имея при этом 100%-ной гарантии их сохранности, а надеясь исключительно на ЦБ и АСВ?
Я очень уважительно отношусь к тем, кто постоянно мониторит финсостояние банков и выстраивает рейтинги... Но, ребята, давайте каждый будет заниматься своим делом? ЦБ следить, а АСВ выплачивать. Всё.
Всё так, если бы не реалии современной (но тем не менее отсталой) российской банковской системы, включая надзорные функции. Несколько встречных вопросов:
1. На Ваш взгляд, ЦБ осуществляет надзорные функции адекватно?
2. Вас как вкладчика такое качество надзора устраивает ("своевременно выявленные" забалансовые вклады и прочие сюрпризы, на примере АРКСа, РИБа, ВПБ и др.)? Кстати, выплаты по Мане на подходе - не сильно удивлюсь, если и там ряд вкладчиков ожидают подобные сюрпризы.
3. Если Вы вкладчик банка с отозванной лицензией, устраивает ли Вас ситуация с неполучением гарантированного АСВ страхового возмещения в срок и в полном объеме?
4. Хотите ли Вы как вкладчик испытать те же проблемы и в дальнейшем, размещая свои кровные в банках, входящих в зону риска, не имея при этом 100%-ной гарантии их сохранности, а надеясь исключительно на ЦБ и АСВ?
Что значит "встречных вопросов"?
Я вопросов не задавал. Я предъявил требование. Вот и всё.
А все эти "ну раз не устраивает" - это изначально ущербная позиция по типу "ну не справляется, ну ладно, свой же, давно работает". РАЗ ПОЛОЖЕНО В СИЛУ ЗАКОНА, ЗНАЧИТ НАДО ТРЕБОВАТЬ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ. ВСЁ.
No comment