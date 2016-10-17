3065 /И вновь продолжается бой/

▼ Вкладчики ВПБ сообщают о проблемах с получением страхового возмещения
▼ Вкладчики Военно-Промышленного Банка подготовили коллективное обращение в Генпрокуратуру
Deko0685 @ 10.10.2016 09:42
Пришёл, в реестре нет, написал заявление.(( вклад от 30.08
tonytony @ 10.10.2016 10:15
в реестре сумма меньше в 50 раз, вклад пополнение в марте, про поломку базы 29.08 была лапша
у соседа пропал вклад 800 тр
dtr59 @ 10.10.2016 10:49
Вклад февраль 2015, в реестре есть, сумма не совпадает, миллиона трехсот нету.
gros2004 @ 10.10.2016 10:55
Аналогичная ситуация, вклад пролонгирован 28 марта 2016 . должно быть 1410000, предложили 58000 . Написал несогласие. Ждите , говорят месяц, и звоните в АСВ.
xetmor @ 10.10.2016 13:06
Отчет: открывал вклад в апреле на 1 300 000 через интернет-банк. Комфортный онлайн. Перевод безналом с тинькова. Других операций не было, кроме как ручной капитализации %%. В реестре сумма 152 000. Причем 974 руб на каком-то 474 счете. Менеджер сказал, что это, скорее всего карточка, но я ей не пользовался ни разу и денег там не должно быть совсем. %% лежат на 408. (15000 руб). На 423 счете ровно-ровно в 10 раз меньше, чем должно быть: 135 443 вместо 1 354 000.
individ114 @ 10.10.2016 13:08
М.о. г. Железнодорожный.
Отделение ВТБ24.
Народу много, но очередь движется быстро. Миллионников отдельно обслуживают. Простоял 3 часа.
Не доплатили 1 050 000 руб. По карте всё выплатили. С вклада украли 1100000 руб. И со мной ещё 2 пенсионера были у которых тоже по 1100000 руб. украли со вклада.
posetitelizmoscow @ 10.10.2016 13:12
аналогично. не доплатили ровно 1100000.
komol63 @ 10.10.2016 13:42
Обломс... дали только 7%
Sergin63 @ 10.10.2016 14:12
Банк ВТБ. В реестре больше 1 лимона недодали. Все доки есть. Договор, приходники, выписки. У соседнего стола муж с женой. Каждому недодали также по 1 лимону. Пока оформлял несогласие, позвонили из ВПБ и предложили приехать за актуальными выписками! Оказалось они еще работают. Приехал. Все аккуратно уложено в папочку. Копии договора, ПКО, выписка за последний день работы банка. Рядом еще несколько человек. Всем недодали около 1 лимона!
Kurbasys @ 10.10.2016 15:28
Был только что в отделении ВТБ 24.
Жесть, одни несогласия. Мне показали к выплате только проценты, а у меня было почти 1400 тыс.
vika96 @ 10.10.2016 16:35
РСХБ Подольск программа не работает, большая очередь, обслужили до 14ч пару человек. Выдают вклады до 100 тыс, у кого больше записывают на выдачу в кассе на 14 октября. У супруга 2 вклада, маленький учтен, а большого нет....
igorek84 @ 10.10.2016 17:00
Тут тоже "тетрадки"!!!
Поехал получать деньги в Россельхозбанк, в Балашиху, народу - тьма, по словам операционистов, за два часа обслужили только двух клиентов, сбой в программе. Развернулся, поехал на Лермонтовский проспект, там народу поменьше, программа только заработала. Передо мной четыре человека оказались "тетрадками", мне вместо 800 т.р. - 70 т.р. Копию с договора и со всех платёжек сняли, написал заявление.
openid.yandex.ru/gyn-foto @ 10.10.2016 18:54
Вклад от 15 года. Пролонгировался в марте 16-го. Расходных операций кроме снятия %% не было. В реестре 20% от общей суммы. Говорили про августовские вклады. А тут и прошлогодние не учтены.
Jenya1980 @ 10.10.2016 20:30
Только что вышел из ВТБ
В реестре нет больше миллиона.
Заявление написал, но сказали что отправляют раз в неделю по понедельникам
Сегодня сказали, что уже не отправят.
Открывал в июне на Павелецкой.
Скажите, где сейчас находится ВА ВПБ?
Max11 @ 10.10.2016 21:01
Зашел под конец дня в РСБ на м. Сходненская г. Москва. Народу никого и клерк говорит, что программа ВПБ не работает. Я говорю это не правда. Посмотрите, говорю, меня в реестре. Зря попросил. У меня там 52 тыс., оказывается, а вклад был на больше лимона. Один лимон исчез. Не согласие пока не писал. Приду через пару дней. Мое мнение, что в АСВ, как и в этом государстве деньги кончились. Пенсии платить скоро будет нечем, а тут каким то серийным вкладчикам компенсировать из бюджета. Перебьются.
ivan111 @ 10.10.2016 22:16
Вместо 750000 руб. в реестре у банка-агента ВТБ видно только 5000 руб.. Съездил в Люберцы, где открывал вклад, на двери объявление: "В случае невыплаты суммы вклада в банках-агентах АСВ, просим обращаться в отделение банка "ВПБ", где открывался вклад и подать заявление о включение полной суммы в реестр."
Но отделение это закрыто после отзыва лицензии. АСВ издевается над нами? Фото объявления прикладываю.
Cool_e_Show @ 10.10.2016 22:22
Аналогичная ситуация - недодали миллион с небольшим.
Проблема системная.
charles_nik @ 10.10.2016 22:23
Основной вклад +% сошлись, старый пролонгированный вклад 5000р тоже нашелся. а вот на карте вместо 20 тыс, оказалось 50 рублей. Пополнения были уже перед началом проблем. Все пополнения через межбанк.
OlegSGV @ 10.10.2016 22:41
Попал в список "тетрадочников".
В реестре копейки, где-то проценты за несколько дней.
o.ermolaev @ 11.10.2016 01:11
Был сегодня в ВТБ24 на Черемушках. Отсидел 1,5 часа. В результате Из всей страховой суммы по ВПБ получил 10%. Основную часть 09.09.16 переводил с карточного счета на свой-же текущий через ИБ. Сумма полностью пропала. Обратно на карточный счет не вернулась, и на текущем ее нет. Оставил несогласие по сумме. Из документов есть только платежка из ИБ. Подскажите, что делать в данной ситуации? Какие перспективы возврата?
vika96 @ 11.10.2016 10:50
Я взяла выписку 06.09. в выписке реальный размер вклада, а в реестре сумма на 1,1 млн меньше
WertuN @ 11.10.2016 10:58
У меня пропало 25000. Которые остались на счете карты после закрытия вклада 4 сентября. 150 тысяч успел вытянуть через Card-to-Card.
В реестре только фикс от апреля 2016 на 5000. Ни вклада от сентября 2016, ни денег на счете карты.
Даже мелочью не гнушаются
Kudapodatsa @ 11.10.2016 10:52
выписки взял 07.09.16 - все суммы ок. Пополнения у меня в основном межбанк, у жены почти все межбанк - сумм не хватает - в реестре только "хвостики" от вкладов - логики сумм в реестре не наблюдаю.
KosBut@ 11.10.2016 11:45
Добрый день, Уважаемые Друзья по несчастью!
Скажу за себя - пока меня не касалось - заходил на банки.ру только в качестве наблюдателя.
Сейчас ситуация иная - зарегистрировался - и сообщаю, что вчера в отделении ВТБ-24 на Бутырском Валу в Москве я был неприятно удивлен, когда мне показали страховую сумму к выплате...
71 тыс. вместо 1,09 млн. руб.!!!
Передо мной сидел мужчина с бледным видом, у него аналогичная ситуация.
Да, видимо, пострадали те, у кого сумма превышала 1 млн. руб.
Серж62 @ 11.10.2016 12:11
Вчера пытался получить страховое возмещение по вкладу, сумма 1200000 рублей. А выдали только 100 000, объяснив, что именно эта сумма указана в реестре. Вклад был открыт в г. Владимире в марте 2016 года.
Qeen @ 11.10.2016 12:54
Вклад в ВПБ был на 1 250 000, плюс проценты - должно быть 1 315 000, в реестре 188 000 тысяч
Скоты
Заполнила заявление о несогласии, все приходники, выписка и т.д есть...
Что еще сделать? Посоветуйте
ilstar @ 11.10.2016 13:35
На электронном вкладе "Комфортный было 1470000. Вчера в выписках из реестра оказалось, что АСВ должно возместить только около 170000. Как теперь доставать деньги из АСВ? Кто знает нюансы?
Кукуна @ 11.10.2016 15:33
Друзья, у меня как и у многих украли "нолик" от суммы АСВ.
Только из ВТБ24 (Московская область). Был вклад на 1 млн.р., карта с процентами с вклада 35 т.р.
В итоге получил 35 т.р. с карты и 100 т.р. с вклада, написал естественно заявление о несогласии, такие заявления писали многие... Причем работники в ВТБ в первый раз столкнулись с такими заявлениями и заполняли их не правильно (в перечень обязательств вкладчика перед банком вписывали сумму, которую не доплатили, а в перечень обязательств банка перед вкладчиком указывали сумму которую начислил АСВ, в моем случае 135 т.р.). Пришлось показывать распечатку с сайта АСВ с образцом заполнения, после чего операционистки дружно ознакомились с ней и одна сказала что-то вроде "похоже мы не так заполняем заявления и что делать с уже заполненными?", другая ей ответила, что это программа у нас такая, мы не при чем. Но в итоге мое заявление заполнилось верно.
yusts @ 11.10.2016 14:25
Вклад с выплатой в конце срока пролежал в банке 10 месяцев, проценты вообще не включили в реестр, несмотря на то, что 11 сентября ВПБ начислил эти самые проценты в интернет-банке... Подал заявление о несогласии....
Руслан Бобров @ 11.10.2016 14:32
Та же проблема, вчера пытались получить 1,2 млн рублей. Сотрудники банка-агента сообщили, что на счету всего лишь 100 тыс. рублей. Вклад был открыт в московской области в 2015г. Написали несогласие с расчетом страховой премии.
Квадр @ 11.10.2016 17:18
Да, попандос конкретный. Были вклады у меня и у жены, сумма чуть более миллиона у каждого, но выплатили чуть более 100 000 каждому. Копили на квартиру и хотели в сл. году покупать, но теперь ..... Ипотеку боялись брать, т.к с работой не всё стабильно, да и ребёнок только родился.
Вот верь теперь им
Miss_Y @ 11.10.2016 18:40
Когда выяснилось, что вместо 442 000 я могу получить только ТРИ, мысли о процентах за последний месяц (сентябрь) даже не возникло. Буду счастлива, если отдадут то, что отражалось в личном кабинете Интернет-банка 10-го сентября.
chupachupa @ 11.10.2016 20:24
Расскажу про свой поход за своими денюжками в Россельхоз, в обед база у них все так же не работала как и вчера, в итоге вечером она всё же заработала, на выплату АСВ я был единственный и минут через 15 я уже видел сумму ровно в 10% от моего вклада под АСВ, вы представляете ровно 10% со всеми процентами, просто взяли и стерли последнюю цифру в реальной сумме. Я кстати у многих во многих сообщениях тут замечал что дают 10% от суммы больше 1100000? Вклад еще в 13 году пополнял на 500000 в кассе, все остальное безналом. Так что нал, безнал, всё одинаково своруют. Что дальше делать то непонятно все что было пропало в этой дыре.....
карамель-ка @ 11.10.2016 21:01
В реестре оказалось 100 тыс и немного процентов. Основная сумма исчезла.
Garry Garryson @ 11.10.2016 21:19
из 446.000 получил 26.000.
Alla T @ 11.10.2016 21:42
Вместо моих 400 тыс по договору, прошедшему в августе уже третью пролонгацию, я получила непонятные 1,4 тыс. руб. с текущего счета, открытого под выплаты процентов. Счета договора в реестре просто не было. Так что на миллион счет или на меньшую сумму разницы никакой. Нет здесь никакой зависимости. При мне бабулька пыталась понять куда делся ее счет на 900 тыс. На 400 отдали, а второго просто нет. Они с удовольствием перечислили эти 400 на депозит, приговаривая, что надо хранить деньги только в "сберегательной кассе" тогда и пропадать ничего не будет.
ngb58 @ 11.10.2016 21:51
Сегодня по ВПБ вместо 1 млн. руб. + 26 тыс. % получила 100 тыс. + 13600%. в ВТБ на Соколе. Украли 913 тыс. В Кроссинвесте хотя бы половину суммы сначала выплатили, а после всех мытарств - всю, переложила в ВПБ - и попала. Кто здесь ещё из Кроссинвеста?
Tori29 @ 12.10.2016 09:53
Присоединяюсь к вашим рядам - вклад 1200т.р, выдали 99 т руб, у мужа тоже самое, выдали чуть больше - ровно 10% от вклада. Забрали по реестру и написали заяву. Таких вкладчиков было большинство (г. Железнодорожный)
Paul62 @ 12.10.2016 10:02
Недостача 1200K+. В реестре показано 133K+. Оформлял несогласие около часа (как сказали стоящие за мной женщины), а я даже не заметил)).
Де-Юре @ 12.10.2016 10:22
Ни о каких серийных вкладчиках не может быть и речи! Я тоже в первый раз попал под выдачу АСВ и тоже "резанули" больше 1 млн! Осталось 100 К от вклада (проценты с 1 по 25.09 отсутствуют) + чуть больше 20 К, лежавших на банковской карточке!
gornica @ 12.10.2016 10:36
Всем добрый день! Хотя для многих из нас он не добрый. Я тоже пополняю ряды несогласных с суммой выплат. У меня в реестре примерно 10% от вклада. В Железнодорожном МО таких как я видела несколько человек при обращении в ВТБ24.
tetya motya @ 12.10.2016 09:54
В ВТБ всем так советовали, подождать три дня, пока база догружаться будет! Вам не кажется это бредом? Мой остаток по карте 9 р 34 к. прекрасно загрузился, сумма вклада совпадает точно со всеми процентами, только ровно без 1 миллиона!!! Ждать пока мой миллион "догрузится", не стала , конечно забрала что дали, написала о несогласии .
tusalele @ 12.10.2016 11:37
Вчера получала деньги по вкладу в ВТБ24. Сумма не сошлась больше , чем на миллион. Написала заявление о несогласии.
Wolfgang @ 12.10.2016 11:52
Раз здесь уже стена плача, то поплачу и я .
2 вклада у родителей 2х500. Один копейка в копейку выдали (вклад+проценты).
Второй оказался за бортом реестра.
Теперь почему второй оказался за бортом. А потому что его пролонгировали в конце августа, да так удачно, что он исчез с радаров.
andy1966 @ 12.10.2016 11:35
Вместо 1600000 руб. на счёте оказалось чуть более 92000 руб, которые вчера получил в ВТБ-24. Заявление о несогласии подал через них.
mosenergo29 @ 12.10.2016 14:36
Сегодня 12.10.2016 г. в отделении ВТБ24 г. Железнодорожный получали страховое возмещение по банку "Военно-промышленный банк" (три разных физ. лица, вклады более 1000000 рублей). Вклады открывали в г. Электросталь, в пределах страховой суммы АСВ. ВСЕМ ПРЕДЛОЖИЛИ К ВОЗМЕЩЕНИЮ МЕНЕЕ 10% ТЕЛА ВКЛАДА. Написали заявление о несогласии с суммой возмещения, получили что предложили и уехали. ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК УКРАЛ 90% СУММЫ НАШИХ ВКЛАДОВ. Все необходимые документы мы предоставили (договор вклада, приходные кассовые ордеры). Дело уголовное, пора в дело включиться прокуратуре!
kaskad @ 12.10.2016 15:02
Вчера поехали в ВТБ и нам объявили, что вместо около 1,1 млн. на нашем счету 185 тыс р.
Что хочется сказать. Доверие к банкам и к государству подорвано окончательно. В России возможно всё : кибератаки америкосов к примеру на сервера банков, типа ваши баксы ушли неизвестно куда, пожары, сбои серверов, вспышки на Солнце, всё что угодно - результат будет один, мы не знаем где ваши деньги.
atimonin @ 12.10.2016 15:05
Было два вклада в ВПБ в городе Протвино МО на 1.2 млн и 1.3 млн на жену и маму.
По первому вкладу получали в понедельник 10 октября в РоссельхозБанке в Москве - сумма четко меньше в 10 раз. Деньги (125 тр вместо 1.25 млн) не забрали, так как программа по выплата висела, и могли только сумму сказать. Написали заявление о несогласии и приложили все копии документов (договор и приходный кассовый ордер).
Вчера 11 октября получали деньги в отделении Люблино ВТБ24 в Москве по мамину вкладу - всего 79 т руб - не хватает ровной суммы 1.3 млн руб. Причем в ВТБ24 дали выписку движений из АСВ - то есть если смотреть приходный ордер за определенную дату на 1.3 млн, то в выписке АСВ это отражено всего 179 руб. В моем понимании это двойная бухгалтерия. Деньги забрали, написали несогласие, приложили все документы.
NataliaRU @ 12.10.2016 18:06
Ситуация по Протвино. Три дня стоит очередь в банк - агент ВТБ 24. Число попавших к операционисту ВТБ24 около 70 человек в день... У меня был оформлен вклад в конце августа сумма 300 т.р., с сожалением узнала что денег на счёте 0. Написала заявление о несогласии, в банке сделали копии паспорта, договора и приходников.
denny_ru @ 12.10.2016 19:15
Жуковский.
Kudapodatsa @ 12.10.2016 19:51
Я в процентах не считал вклады - и не совсем понятно было. Получил справку из реестра - и понятно у меня где-то с 02.08.16 - до 01.09.16 убрали с суммы первые 2 цифры , у жены где-то после 01.09.16.
Natali vpb @ 12.10.2016 21:30
Мой вклад 243 т.руб. Выдали 91 т.р. Выписка была на руках, получила 9 сентября когда все уже началось и ещё можно было снять 50 т. руб. Написала заявление о несогласии.
Sasveta @ 12.10.2016 21:28
Доехала до Железнодорожного в отд ВТБ 24, через 30 минут получила 12% от всего вклада. Недодали 1100000. Имелась выписка от впб на 1200000. Написала заявление о несогласии.
Olj51276 @ 13.10.2016 07:28
У нас три вклада: я, муж и сын. Я открывала свой вклад 28.04.2015г. Для того чтобы перевести деньги полученные по АСВ, не хотелось с наличкой ходить. Были операции по вкладу: открытие счета 5000 рублей, далее перевод 800000 из банка ВТБ24, и через 3 месяца ещё платёж на 500000. Каждый месяц снимала проценты через кассу. На момент отзыва лицензии у меня там было по выписке: 1305000. В итоге в реестре: 155000рублей !!!! В документах такие операции: первая сумма 150000 в день открытия вклада, в день перевода из банка по АСВ 1450 рублей и две строки мизерных процентов.
У мужа и сына тоже деньги лежали под страховку, в реестре ровно по 10 процентов.
Мне операционистка из ВТБ 24 на моё несчастье, очень ехидно ответила, нечего деньги в помойки вкладывать, нужно нести в надежные банки, гордо указывая на себя !!!
Так банк ВПБ на тот момент был по моему на плаву. Да и не аналитик я.
regalius @ 13.10.2016 09:31
В ВТБ24 предложили возмещение на 110тыс.р. меньше чем числиться на вкладах (открыты задолго до августа 2016) по своевременно полученной выписке из ВПБ
che_N13 @ 13.10.2016 00:55
Друзья! Карта-вклад тариф "Комфортный" не подразумевал договор банковского вклада, только условия присоединения?! Чего тащить в банк-агент, чтобы доказать существование вклада? Скриншот с ИБ пойдёт? Из реестра вкладчиков удалён. Вклад был размещён до 6 сентября 2016г.
ultimate1984 @ 13.10.2016 15:51
В ВТБ 24 был 11 октября, оформил заявление о несогласии, не сошлось 900 т.руб. Документы ВТБ24 все заверило.
Yuliya1313 @ 13.10.2016 16:47
Открывала вклад в интернет-банке ВПБ, никаких заверенных договоров и выписок нет, есть выписка без подписей, там правильная сумма вклада. В реестре АСВ сумма 4% от остатка вклада. Как теперь подтверждать и доказывать, что вклад существовал? Выписок в офисе не выдают, полномочий нет, говорят. Неужели нет никаких возможностей проследить транзакции через интернет?
eak78 @ 13.10.2016 16:47
Я так же оказалась в таком же положении как и вы , в реестрах АСВ не оказалось моей суммы, выплатили менее 10%, к тому же я сотрудник этого банка. Управляющий запретил снимать вклады всем сотрудникам, если сумма не превышала 1,4 млн. Написала заявление о несогласии, что делать дальше - не знаю .
muly7 @ 13.10.2016 18:14
у меня несогласие по процентам, состригли тысяч 15-20 с 700т.р., это не так много, но тем не менее с какого перепуга!
Benefacio @ 13.10.2016 18:51
У меня только один вклад отдали, второго и по карте - даже следа нет.
Евгений77 @ 13.10.2016 19:13
Из 10 счетов - в 9 все совпало (правда, суммы 1-8 тыс.), на единственном счете с большой суммой вместо 720 тыс осталось 5...
zbignich @ 13.10.2016 19:45
Я оформил заявление вчера в офисе "На Советской" в Балашихе (не додали больше лимона).
VPF @ 13.10.2016 22:53
У меня после пролонгации тоже никаких новых бумаг. Я не напрягалась, и в прошлые годы у них так же было. Зато сегодня напряжение по полной: в наличии только 5% от вклада...
carl @ 13.10.2016 23:41
сегодня была в офисе ВТБ24, в реестре сумма не та, забирать ничего не стала, написала заявление о несогласии обещали отправить завтра и сказали ждать 3 недели
При этом вклад был открыт в мае 2016, было 2 пополнения - в мае и июле, в итоге предлагают получить 8% от моего вклада
jvshp @ 14.10.2016 01:47
Сегодня была в Россельхозе, миллион с лишним отсутствует Вопросы к знающим: вклад Комфортный открывался в интернет-банке, договор и выписка по нему есть, на него 15.08. была переведена с текущего счета большая сумма с закончившегося вклада, нужно ли прилагать к заявлению о несогласии договор закончившегося вклада?
Super.k1307 @ 14.10.2016 10:06
+1
Открывал зимнюю сказку в январе 2016, пополнение в январе и феврале налом, в марте межбанком чуть более 1млн. В июле снял проценты, пролонгация на комфортный под 10%.
Вместо 1380к к выдаче 150тыс по вкладу и + 13тыс проценты. Потеряли одну транзакцию налом и межбанковский перевод. Забрал, написал заявление о несогласии. Приложил договор, все приходники, взял платежку с исполнением из банка откуда переводил основную сумму, взял выписку в Раменском ДО по состоянию на 11.09. Вроде как больше и нечего приложить, чтобы доказать свою правоту.
В ВТБ сказали, что отправляют заявления только по пятницам. В АСВ на регистрацию заявлений закладывают 3 раб дня + 2-3 недели на рассмотрение. Ждем, надеемся и верим....
Gyzel282 @ 14.10.2016 10:38
+1
Зашла проверить вклад в отделение Митино,запись на 25 октября,попробовала по талону, на счету лишь проценты, тело вклада 1млн300 - исчезло. Слов нет... Брать не стала.
Евген119 @ 14.10.2016 11:16
Всем здрасте! По Подольску у всех что ли сходится? У моей супруги -720т.р, в ВТБ были вчера, о несогласии написали...
6609009 @ 14.10.2016 11:54
Нас тоже двое пострадавших от деятельности ВПБ, у меня по выписке на 11.09 1 млн 422 т. р. - выплатили 118 тысяч. У жены 650 т. р . + проценты на отдельном счёте - в реестре ни того ни другого, к выплате ноль.
Almaznaya @ 14.10.2016 14:34
Вклад оформляла в ДОП. офисе МЫТИЩИ в 2015 г. сумма с процентами 1,411 млн.
10.10 в ВТБ на Широкой остаток показали 98 т.р
Написала письмо о несогласии утром 11.10 документы все на руках, крайняя выписка от 27.02.2016 г.
Cupuyc @ 14.10.2016 15:41
Приветствую, товарищи по несчастью!
Коротко:
- недосчиталась больше миллиона;
- хвостик остатка на 42305 в реестре совпал с хвостиком суммы по выписке на конец августа;
- карточный счет 40817 вообще не попал в реестр
В реестре сумма по вкладу была вместо 1042тр всего 5тр
hpriest @ 14.10.2016 16:32
Всем сил только можно пожелать.
Попал тоже, вместе с родителями: вклады 1 млн +, от одного осталось 102 тыс., от другого -85 (М.О., Красногорск)
sergus004 @ 14.10.2016 17:52
Просчитал когда "утянули" мою сумму - получается 28.08.16.
Сумма к выдаче по вкладу (без учета%) с хвостиком, сопоставил с % к выдаче и получил, что деньги увели 28.08.16 (если % конечно были начислены по 26.06.16)
В Жуковском , когда писал заявление о несогласии, при мне у трех человек не хватило более 1000000.
Nikita1987_Vpb @ 14.10.2016 21:41
Открывал вклад в отделении в Раменском в ноябре 2015 года , сначала счет , потом в личном кабинете вклад "Комфортный " ( товарищи все ощутили комфорт ? ), сегодня ходил в отделение ВТБ - итог посещения , несмотря на прочтение ветки и моральной подготовки все равно потряс , вместо 1,3 млн ( выписка от 09.09.2016 ) в реестре 179 т.р. - честно прям не стесняясь сказал операционистке ВТБ 3,14здец .
Вопрос - операционист ВТБ при изучении документов ( договор на открытие счета / выписки заверенные / приходные кассовые ордера ) спросил а где договор на вклад ? - а вот договора на вклад то и нет ( открывал через инет ! ) , теперь собственно вопрос - договора на открытие счета хватит ? или нужно идти в ВПБ и изымать договор на вклад ?
Фрау Марта @ 14.10.2016 22:07
Привет, друзья. Я с Вами.
От вклада 1 млн осталось 115 тыс.
Gala-gala10 @ 14.10.2016 22:26
Сергиев Посад. 6% от того, что должно быть. В ВТБ работают 2 сотрудника, запись на 15.11.16г. К заявлению о несогласии взяли только выписку от 01.09.16г., сказали, что приходники не нужны, если есть выписка.
По словам сотрудников, таких много.
dimonicss @ 15.10.2016 01:23
Пропало больше 1млн. со вклада. Ужас просто. Пополнение было в середине августа 2016г.
У жены вклад на больше 1млн. пропал из реестра.
D_AVerk @ 15.10.2016 21:24
Принимайте в свою банду.
Наконец собрался с духом дойти до ВТБ24.
Итог.
100 долларов вклад на месте
Открытый ЛЕТОМ 2016 вклад (30к процентов с карты+150 межбанк) - на месте
Вклад открытый весной 2015, и пополненный летом 2015, и продленный соответственно весной 2016 автоматически - не хватает ровно миллиона.
Готов писать и подписывать петиции, вписываться в митинги,
Alekseyivantsev @ 15.10.2016 21:49
12.10.2016 был в офисе ВТБ24 в Красногорске, сделали распечатку с АСВ там все по нулям, написали заяву на несогласие и приложили все документы (договор, все приходные и расходные платежки, выписку от 6.09.2019 с оставшейся суммой на счете). Сказали ЖДАТЬ! Если документы в порядке стоит надеяться на хороший исход, без судебных разбирательств?
Kurbasys @ 15.10.2016 21:49
Страховая сумма, которую мне насчитали, равна сумме вклада на 1 августа минус 1.2 млн + небольшие проценты за неполный месяц от этой суммы (причем проценты отражаются отдельной строчкой, а сумма к выплате сошлась до копейки с суммой вклада на 1 августа минус 1.2 млн рублей).
Получается, как уже многие тут заметили в большинстве случаев деньги списывали в августе, причем получается задним числом.
YTrifonov @ 15.10.2016 19:00
Вклад открывал в Москве в 2015 году, последнее пополнение в июле 2016. Пополнял через Card2Card со счета сторонних банков. 7-го сентября все счета были в норме. В реестре значусь, но со вклада пропало больше 1 млн. Написано заявление о несогласии в РСХБ.
t86v71 @ 16.10.2016 14:40
Еще раз - на руках имею :
1.договор срочного вклада комфортный от 11,7,16
2.ПКО от 11,07,16
3.выписка по договору от 11,7,16 выданную 22,8,16 - ВСЕ 1-3пункты на сумму 1 050 000,00.
12,10,16 в реестре УВИДЕЛА ТОЛЬКО 150 000,00 И НЕПОНЯТНЫЕ ПРОЦЕНТЫ, по другим мелким двум вкладам все верно.
gabaz @ 16.10.2016 17:24
Получил 14.10 в Бутово 100000 (часть вклада) и 13000 (проценты не все), 1200000 простили.
Очереди нет 2 человека. Написал заявление о несогласии. Готов участвовать в акциях - достали правители
yava63 @ 16.10.2016 21:46
Моя знакомая получила сумму больше 1200тыс. А я только 150тыс вместо положенных 1300 тыс примерно.((
Aleksa1962 @ 16.10.2016 23:10
Пошла в пятницу в обед в Россельхоз на Долгоруковской, пошла спокойненько и уверенно, только с паспортом. Там узнала, что меня в реестре нет вообще! Неприятно, но пока еще не очень страшно. На работе вышла на форум и больше работать не могла. Кошмар просто какой то творится. Очень сочувствую у кого большие вклады были. У меня там не большой вклад, около 160000, но это мое!!! Открывала 4 сентября 2015,пополняла, 03 сентября 2016 вклад пролонгировался . Приходники все есть, правда один без печати банка, только со штампом. Договор тоже есть. Завтра пойду с доками в Россельхоз писать несогласие. Так что получается, проблемы не только с большими вкладами!
Aleksandrov150 @ 17.10.2016 12:08
11 октября ездил в офис на Бауманской ВТБ24 обслуживают быстро, никаких записей.
Но в реестре тоже обнаружил, только сто тыс с небольшим, от мил., хорошо что все документы сохранились.
Вклад открывал в ВПБ банке г.Краснознаменска МО, в декабре 2015г.
TattiG @ 17.10.2016 14:51
Я с М.о. г. Красногорск, ситуация аналогичная, ровно 1 000 000 не хватает!!!! Скажите пожалуйста, где сбор подписей происходит???
pedro86 @ 17.10.2016 18:32
Вклад в городе ЖУКОВСКИЙ в реестре меня нет и к выдаче 0 Кто-нибудь у нас в округе не начал ещё подписи собирать, а то видел, что только в Москве это происходит.
loollool @ 18.10.2016 14:58
Нет в реестре полностью мультивалютного вклада. Видимо потому что он пролонгировался в сентябре. Остатки на счетах мультивалютного копейки. Буду писать несогласие.
NJoker @ 19.10.2016 17:18
у меня по выписке из реестра на 474 счету проценты ровно за 11 дней сентября с суммы 1400 к а на счету сумма 100 к
oksa81 @ 19.10.2016 23:37
я пополняла 24 августа на 1млн, ничего от него не вошло в реестр
bask33 @ 21.10.2016 11:58
Ситуация у меня, к сожалению для всех нас банальная: положил деньги ВПБ (счет, карта) в рамках гарантированной суммы ГОСУДАРСТВОМ, как итог вместо 70тыс на карте 6тыс, на счету вместо 1.4 - 160тыс.. Написал заявление о несогласии в ВТБ24
Volunteer @ 21.10.2016 16:21
Только сегодня добрался до ВТБ и с печалью узнал, что тоже среди пострадавших. Я переводил деньги 1 сентября банковским переводом из Авангарда и Тинькова на счет вклада. Не хватает ровно этих сумм, остальное мне выплатили в ВТБ.
Руна Руна @ 22.10.2016 11:03
Меня вообще нет в реестре! У мамы сумма уменьшена в 10 раз! У меня была Пролонгация 31.08.
33kovrov @ 24.10.2016 15:33
Добрый день Всем Товарищам по несчастью Также пришла за выплатой 10 октября в ВТБ была самой первой и сотрудница банка очень удивленно сообщила что вместо 1млн и 24 тр процентов по моим документам к выдачи 166 тр с копейками Я подумала что Лишилась Рассудка и мне все это кажется Написали Несогласие
Алишка @ 25.10.2016 21:50
У меня первый банк с отозванной лицензией. Пошла за возмещением, меня в реестре вообще не оказалось. Сумма больше миллиона. Написала заявление о несогласии. Все первичные документы на руках.
Домик_у_моря @ 27.10.2016 23:33
Подписываюсь на тему. Несогласие от 12.10. Забавно, но вклад на 5000 тыс руб открытый в интернет банке в августе 2016 и средства на карте были отражены в реестре и выплачены, а вот вклад открытый 2 года назад и дважды пролонгированный на 500 тыс почему-то нет.
<Max11> Деньги должны выдаваться так: Приходит вкладчик в ВТБ24 или РСХБ. Операционистка ВТБ24 или РСХБ входит в программу ВПБ, с помощью которой распечатываются выписки, и по паспорту вкладчика распечатывает его выписку и выдает деньги точно по остатку, указанному в выписке. Почему это так не делается? Почему выдают лишь от 5 до 10% от вклада свыше миллиона..
<igorek84> Потому что деньги выплачивает не ВПБ, а страховая компания - АСВ, а они, как утверждают, взяли "белую базу", поэтому в ней 5-10%. Но почему там действительно 5-10%, мы с вами видимо не узнаем никогда (.
<wolodya> Есть идея как вычислить какой вариант мошенничества у ВПБ - с чёрной базой или с расходниками.
Это можно проверить на вкладах (у которых пропала большая часть суммы) по сумме процентов в реестре.
<saodza> Нет вообще процентов в реестре. Как тогда? Да и вклада практически нет. (Росинтер)
<Фрау Марта> Из статьи: "Все отмечают, что со вкладов списывался примерно миллион рублей, то есть сумма просто уменьшена на ноль."
У меня не совсем типичная ситуация. Вклад был 1 миллион. Ровно. Расходных операций не было. Как положила в июне 16 г. миллион, так и лежало. В реестре АСВ к выдаче была сумма 114539,77 рублей (+ % - 1197,41 р).
Это что за извращенный умишко у меня списал аж до копеек ?
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Вместо послесловия...
ks567 @ 17.10.2016 11:56
вкладчики ВПБ, как с луны свалились!) это уже норма, это как бы считается хорошим тоном. одни, выгребли денежки и как только сбегут за пределы родины, их начнут ловить. а другие, надзорные органы ЦБ, ваще не виноваты. (их просто плохие банкиры обманули ...уже в который раз) и трогать их - нельзя.
логика у государства простая - да не ревите вы, вернут вам ваши денежки! а в следующий раз, будете думать, в какой банк ходить. а то повадились! за процентами гоняться!
самоуверенность чиновников, в отношении будущего банковской системы, льется через край. и никого там ничего не волнует. они считают, что проценты по вкладам, можно заменить страшилками с хэпи эндом и этого будет достаточно, что бы люди продолжали носить и держать свои средства в банках.
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