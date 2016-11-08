17 октября вышли данные по исполнению федерального бюджета за очередной месяц — сентябрь.
1. В апреле и мае из Резервного фонда изъяли первые 780 млрд рублей. В августе из Резервного фонда изъяли 390 млрд рублей, а его размер в долларовом эквиваленте сократился до 32,2 млрд долларов.
2. Доходы бюджета за сентябрь составили 1151 млрд рублей — при том что по нашему прогнозу они должны были составить 1083 млрд рублей. Т.е. доходы обогнали наши прогнозы на 68 млрд рублей. Это случилось из-за более сокращения отставания от графика доходов 2015 года.
3. Расходы бюджета за сентябрь составили 1209 млрд рублей. Это меньше суммы в 1610 млрд рублей, которую Минфину было бы достаточно тратить равномерно в оставшиеся до конца года месяцы (исходя из данных за август).
Помесячно доходы бюджета теперь выглядят так:
Январь 2015 года: 1316 млрд рублей
Февраль 2015 года: 961 млрд рублей
Март 2015 года: 1159 млрд рублей
Апрель 2015 года: 1112 млрд рублей
Май 2015 года: 811 млрд рублей
Июнь 2015 года: 1260 млрд рублей
Июль 2015 года: 1175 млрд рублей
Август 2015 года: 1164 млрд рублей
Сентябрь 2015 года: 1185 млрд рублей
Октябрь 2015 года: 1194 млрд рублей
Ноябрь 2015 года: 837 млрд рублей
Декабрь 2015 года: 1278 млрд рублей
Январь 2016 года: 1088 млрд рублей
Февраль 2016 года: 752 млрд рублей
Март 2016 года: 1068 млрд рублей
Апрель 2016 года: 999 млрд рублей
Май 2016 года: 736 млрд рублей (рекордно низкие)
Июнь 2016 года: 1223 млрд рублей
Июль 2016 года: 1100 млрд рублей
Август 2016 года: 1176 млрд рублей
Сентябрь 2016 года: 1151 млрд рублей
Доходы бюджета за последние 12 месяцев составили 12602 млрд рублей (12.6 трлн). Доходы за первые 9 месяцев этого года составили 9294 млрд рублей, тогда как за первые 9 месяцев 2015 года они составляли 10145 млрд рублей. За 9 месяцев сокращение составило 10145–9294=851 млрд рублей или в среднем по 94.6 млрд рублей в месяц. Соответственно теперь ожидание доходов бюджета за 2016 год составляют доходы за последние 12 месяцев (12602 млрд рублей) минус 3 раза по 94.6 млрд рублей или минус 284 млрд рублей. Т.е. теперь ожидаемые доходы 2016 года составляют 12602–284=12318 млрд рублей (12.318 трлн рублей). Месяцем ранее доходы ожидались на уровне 12.228 трлн рублей, т.е. сентябрьские данные подняли ожидание доходов бюджета 2016 года на 90 млрд рублей.
Дефицит федерального бюджета исходя из этого по результатам 2016 года ожидается на текущий момент в объёме:
16.1 (расходы бюджета) – 12.3 = 3.8 трлн рублей.
Часть этой суммы уже найдена в различных местах — Резервный фонд (1170 млрд), прошлогодние запасы, выпуск ОФЗ, из рукава, а именно 1.576 трлн рублей, осталось найти ещё 3.8–1.6=2.2 трлн рублей или в среднем по 2.2/3 = 700 млрд рублей в месяц (эта цифра разумеется будет не равномерна по оставшимся месяцам). По текущему курсу доллара (63.9 рублей за доллар) получаем что в среднем бюджет будет недосчитываться по 11 млрд долларов. Соответственно ежели их брать из Резервного фонда, то его хватит на 31.7 /11 = 2.9 месяцев или другими словами хватает на ноябрь, а на декабрь уже не полностью.
Прогнозы на октябрь исходя из вышеописанного
1. Доходы федерального бюджета за октябрь составят 1099 млрд рублей или нарастающим итогом 10393 млрд рублей.
2. Расходы бюджета составят 1743 млрд рублей или нарастающим итогом 12.613 млрд рублей (12.61 трлн). Здесь большая свобода манёвра у Минфина, и эта цифра может сильно плясать в зависимости от настроения в октябре.
3. Дефицит бюджета (эта цифра пляшет вместе с расходами бюджета), но ожидаемый на данный момент 1743–1099 = примерно 644 млрд рублей (10.2 млрд долларов). Имеется в виду месячный, а не нарастающим итогом.
Super, 03/11/16
До конца года осталось уже практически ничего. Имеются отчеты об исполнении бюджета за первые 9 месяцев и можно провести промежуточные итоги.
1. За первые 9 месяцев из бюджета изъяли 1.17 трлн рублей.
Три раза по 390 млрд рублей — в апреле, мае и августе.
На текущий момент в Резервном фонде лежит валюта в эквиваленте 31.66 млрд долларов.
2. Доходы федерального бюджета за первые 9 месяцев этого года составили 9.293 трлн рублей, по сравнению с 10.143 трлн за первые 9 месяцев 2015 года. В месяц в среднем не добирал относительно аналогичного периода 2015 года бюджет (10.143–9.293)/9=94 млрд рублей. Эта цифра расходится с ожиданием после отчета за первые 4 месяца — тогда ожидалось что в среднем недостача составит 160 млрд рублей, относительно прошлогоднего графика. Причина тут в подорожавшей нефти, с тех пор она сильно поднялась что прибавило бюджету доходов.
Доходы за последние 12 месяцев составили 12.602 трлн рублей, а с учетом того что в среднем ежемесячно бюджет не досчитывается по 94 млрд рублей относительно графика предыдущего года из этой цифры 12.602 надо вычесть три раза по 0.094 трлн. В итоге получится ожидание по доходам бюджета в 2016 году в размере 12.32 трлн рублей.
Эта цифра не учитывает разовые доходы от продажи акций Роснефти и Башнефти, если их учесть то надо будет к 12.32 трлн ожидаемых доходов прибавить еще 1 трлн рублей "приватизационных" доходов.
Еще бюджет в этом году заработает согласно текущим ожиданиям:
В октябре 1.194(столько было в октябре 2015)–0.094(столько в среднем в этом году бюджет недобирает в месяц)=1.1 трлн рублей + 300 млрд от продажи Башнефти.
В ноябре 0.837–0.094=0.743 трлн рублей
В декабре 1.278–0.094+700(от продажи Роснефти)=1.884 трлн рублей
Или суммарно 4.027 трлн рублей.
3. Расходы федерального бюджета за первые 9 месяцев 2016 года составили:
10.873 трлн рублей, при том что при равномерном расходовании бюджета должны были уже потратить 12.109 трлн рублей (при начальном годовом плане в 16.145 трлн). Даже по всей видимости еще больше, т.к. расходы бюджета пересмотрены в сторону повышения. Итого с начала года задержали финансирование бюджета на 12.109–10.873=1.236 трлн рублей (без учета уточнений бюджета в сторону увеличения). Всего же до конца года надо еще потратить: 16.145 трлн рублей (первоначальный план бюджета по расходам) – 10.873 трлн рублей (уже потратили за первые 9 месяцев) = 5.272 трлн рублей.
Исходя из этого можно оценить сколько же еще надо извлечь из Резервного фонда до конца года. 5.272(трлн рублей расходов) – 4.027(доходов) = 1.245 трлн рублей и это без учета пересмотра бюджета. Данная сумма примерно равна 20 млрд долларов, а такие деньги в бюджете имеются. Возможно к ней прибавится еще около 0.3 трлн рублей или чуть меньше 5 млрд долларов дополнительных расходов, ну и еще 0.7 трлн рублей в том случае если Роснефть не продадут Роснефти — в этом случае резервного фонда на этот год не хватит.
Можно сказать что продажа Башнефти и Роснефти очень сильно повлияли на сохранность резервного фонда. Без учета этих сделок его бы на этот год не хватило. Так же положительно влияет мода на покупку ОФЗ среди иностранных инвесторов и покупка наших еврооблигаций. Это так же сберегло несколько сотен млрд рублей в резервном фонде.
(В этом прогнозе учтены доходы от приватизации Башнефти и Роснефти — в этом случае дефицит бюджета становится на 1 трлн меньше, т.е. 1.2 трлн рублей. Эта сумма на данный момент есть в Резервном фонде. Если деньги от продажи госпакетов Башнефти и Роснефти не будут получены в этом году, тогда Минфин возьмёт ещё триллион из Резервного фонда и в этом случае Резервного фонда на этот год не хватит. А если будут то это значит что этот последний триллион будет потрачен в 2017.)
▼ Резервный фонд России может спасти лишь дорогая нефть
▼ Минфин переходит на внешние займы. Залезать в валютные долги легко и приятно
▼ Минфин в октябре не использовал средства Резервного фонда и ФНБ
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