15 ноября вышли данные по исполнению федерального бюджета за очередной месяц — октябрь.
1. В апреле — августе 2016 года из Резервного фонда изъяли 1170 млрд рублей, а его размер в долларовом эквиваленте сократился до 32,2 млрд долларов.
2. Доходы бюджета за октябрь составили 1147 млрд рублей — при том что по нашему прогнозу они должны были составить 1099 млрд рублей. Т.е. доходы обогнали наши прогнозы на 48 млрд рублей. Это случилось из-за более сокращения отставания от графика доходов 2015 года.
Помесячно доходы бюджета теперь выглядят так:
Январь 2015 года: 1316 млрд рублей
Февраль 2015 года: 961 млрд рублей
Март 2015 года: 1159 млрд рублей
Апрель 2015 года: 1112 млрд рублей
Май 2015 года: 811 млрд рублей
Июнь 2015 года: 1260 млрд рублей
Июль 2015 года: 1175 млрд рублей
Август 2015 года: 1164 млрд рублей
Сентябрь 2015 года: 1185 млрд рублей
Октябрь 2015 года: 1194 млрд рублей
Ноябрь 2015 года: 837 млрд рублей
Декабрь 2015 года: 1278 млрд рублей
Январь 2016 года: 1088 млрд рублей
Февраль 2016 года: 752 млрд рублей
Март 2016 года: 1068 млрд рублей
Апрель 2016 года: 999 млрд рублей
Май 2016 года: 736 млрд рублей (рекордно низкие)
Июнь 2016 года: 1223 млрд рублей
Июль 2016 года: 1100 млрд рублей
Август 2016 года: 1176 млрд рублей
Сентябрь 2016 года: 1151 млрд рублей
Октябрь 2016 года: 1147 млрд рублей
Доходы бюджета за последние 12 месяцев составили 12555 млрд рублей (12.6 трлн). Доходы за первые 10 месяцев этого года составили 10441 млрд рублей, тогда как за первые 10 месяцев 2015 года они составляли 11337 млрд рублей. За 10 месяцев сокращение составило 11337–10441=896 млрд рублей или в среднем по 89.6 млрд рублей в месяц. Соответственно теперь ожидание доходов бюджета за 2016 год составляют доходы за последние 12 месяцев (12555 млрд рублей) минус 2 раза по 89.6 млрд рублей или минус 179 млрд рублей. Т.е. теперь ожидаемые доходы 2016 года составляют 12555–179=12376 млрд рублей (12.376 трлн рублей). Месяцем ранее доходы ожидались на уровне 12.318 трлн рублей, т.е. октябрьские данные подняли ожидание доходов бюджета 2016 года на 58 млрд рублей.
Эта цифра не учитывает разовые доходы от продажи акций Роснефти и Башнефти, если их учесть то надо будет к 12.38 трлн ожидаемых доходов прибавить ещё 1 трлн рублей "приватизационных" доходов.
Ещё бюджет в этом году заработает согласно текущим ожиданиям:
В ноябре 0.837–0.09=0.747 трлн рублей
В декабре 1.278–0.09=1.188 трлн рублей
330 млрд от продажи Башнефти + 700 млрд от продажи Роснефти
Или суммарно 2.965 трлн рублей.
3. Расходы федерального бюджета за первые 10 месяцев 2016 года составили: 12.018 трлн рублей, при том что при равномерном расходовании бюджета должны были уже потратить 13.417 трлн рублей (при начальном годовом плане в 16.1 трлн). Даже по всей видимости ещё больше, т.к. расходы бюджета пересмотрены в сторону повышения. Итого с начала года задержали финансирование бюджета на 13.417–12.018=1.4 трлн рублей (без учёта уточнений бюджета в сторону увеличения). Всего же до конца года надо ещё потратить: 16.4 трлн рублей – 12.018 трлн рублей (уже потратили за первые 10 месяцев) = 4.382 трлн рублей. Исходя из этого можно оценить сколько же ещё надо извлечь из Резервного фонда до конца года. 4.382(трлн рублей расходов) – 2.965(доходов) = 1.417 трлн рублей. Данная сумма примерно равна 22 млрд долларов, а такие деньги в бюджете имеются. Возможно к ней прибавится ещё 0.7 трлн рублей в том случае если Роснефть не продадут Роснефти — в этом случае Резервного фонда на этот год не хватит.
Продажа Башнефти и Роснефти очень сильно повлияли на сохранность Резервного фонда. Без учёта этих сделок его бы на этот год не хватило. Так же положительно влияет мода на покупку ОФЗ среди иностранных инвесторов и покупка наших еврооблигаций. Это так же сберегло несколько сотен млрд рублей в Резервном фонде.
/По рецепту Супера
Super, 21/11/16
Минфину очень скоро придётся обналичивать валюту из Резервного фонда (у ЦБ) для того чтобы под конец года исполнить бюджет. Будет любопытно поглядеть как он это будет делать при таком курсе. И что за победные реляции пойдут после сего замечательного события (растраты Резервного фонда).
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