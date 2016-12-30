14 декабря вышли данные по исполнению федерального бюджета за очередной месяц — ноябрь.
1. В апреле — августе 2016 года из Резервного фонда изъяли 1170 млрд рублей, а его размер в долларовом эквиваленте сократился до 32,2 млрд долларов.
2. Доходы бюджета за ноябрь составили 994 млрд рублей.
Помесячно доходы бюджета теперь выглядят так:
Январь 2015 года: 1316 млрд рублей
Февраль 2015 года: 961 млрд рублей
Март 2015 года: 1159 млрд рублей
Апрель 2015 года: 1112 млрд рублей
Май 2015 года: 811 млрд рублей
Июнь 2015 года: 1260 млрд рублей
Июль 2015 года: 1175 млрд рублей
Август 2015 года: 1164 млрд рублей
Сентябрь 2015 года: 1185 млрд рублей
Октябрь 2015 года: 1194 млрд рублей
Ноябрь 2015 года: 837 млрд рублей
Декабрь 2015 года: 1278 млрд рублей
Январь 2016 года: 1088 млрд рублей
Февраль 2016 года: 752 млрд рублей
Март 2016 года: 1068 млрд рублей
Апрель 2016 года: 999 млрд рублей
Май 2016 года: 736 млрд рублей (рекордно низкие)
Июнь 2016 года: 1223 млрд рублей
Июль 2016 года: 1100 млрд рублей
Август 2016 года: 1176 млрд рублей
Сентябрь 2016 года: 1151 млрд рублей
Октябрь 2016 года: 1147 млрд рублей
Ноябрь 2016 года: 994 млрд рублей
Доходы бюджета за последние 12 месяцев составили 12712 млрд рублей (12.7 трлн). Доходы за первые 11 месяцев 2016 года составили 11435 млрд рублей, тогда как за первые 11 месяцев 2015 года они составляли 12176 млрд рублей. За 11 месяцев сокращение составило 12176–11435=741 млрд рублей или в среднем по 67.4 млрд рублей в месяц. Теперь ожидаемые доходы 2016 года составляют доходы за последние 12 месяцев (12712 млрд рублей) – 67 млрд рублей = 12645 млрд рублей (12.645 трлн рублей) + 330 млрд от продажи Башнефти + 711 млрд от продажи Роснефти или суммарно 13.7 трлн рублей. Доходы федерального бюджета за декабрь согласно текущим ожиданиям составят 1278–67=1211 млрд рублей.
3. Расходы федерального бюджета за первые 11 месяцев 2016 года составили: 13.223 трлн рублей, при том что при равномерном расходовании бюджета должны были уже потратить 14.8 трлн рублей (при начальном годовом плане в 16.1 трлн). Расходы бюджета пересмотрены в сторону повышения до 16.403 трлн рублей. Итого с начала года задержали финансирование бюджета на 14.8–13.2=1.6 трлн рублей (без учёта уточнений бюджета в сторону увеличения). Всего же до конца года надо ещё потратить: 16.403 трлн рублей – 13.223 трлн рублей (уже потратили за первые 11 месяцев) = 3.18 трлн рублей.
Дефицит федерального бюджета исходя из этого по результатам 2016 года ожидается на текущий момент в объёме:
16.4 (расходы бюджета) – 13.7 = 2.7 трлн рублей.
Исходя из этого можно оценить траты из Резервного фонда до конца 2016 года. 3.18(трлн рублей расходов) – 2.25(доходов) = 0.93 трлн рублей. Данная сумма примерно равна 15.3 млрд долларов. Соответственно, объём средств Резервного фонда должен стать: 31.3 – 15.3 = 16 млрд долларов, или по курсу 61 (меняли так баксы, на лоях ??? ) = 0.98 трлн рублей.
/По рецепту Супера
А все наши расчёты сошлись!!! Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU — В Резервном фонде и ФНБ в конце 2016 года останется меньше средств, чем запланировано, из-за укрепившегося курса рубля, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "В этом году мы в полном объёме выполнили все планы по использованию Резервного фонда — 2,1 трлн рублей. На следующий год должно быть 1,1 трлн рублей трата Резервного фонда. По тем курсам рубля так и должно было быть, но по нынешнему курсу Резервный фонд уменьшился до 985 млрд рублей, потому что курс окреп. То же самое по ФНБ — совокупный объём средств на конец года мы ожидаем 4,4 трлн рублей, из них в ликвидной части 2,8 трлн рублей", — сказал он.
Super, 04/12/16
Весь фокус с маленьким дефицитом в том что на ноябрь с декабрём приходится трата бюджета более 4 трлн рублей (больше 25% от всех расходов), 3 с лишним из которых придутся на декабрь.
Комментарии 0