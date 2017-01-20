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Прогнозы Супера на 2017

20.01.2017 23:00 1 1 074 просмотра
1. По рублю ждем либо вмешательство ЦБ, Правительства, еще кого-то для остановки его укрепления при подходе к 53% от той цифры что еженедельно публикует Второй Эшелон (на текущий момент это 50.1 рублей за доллар, но скоро опубликуют М2 на 31 декабря и эта цифра сильно вырастит). Либо того момента пока не начнет падать нефть. А дальше полетим на 100, а то и все 120% от того что публикует Второй Эшелон.

2. По нефти. Буровые в США просто на 2 месяца запаздывают за ценой на нефть, а она подскочила перед 1 декабрем. Время в принципе уже подходит. Но рынок пока этого предпочитает не замечать. Возможно и в этот раз не заметит. Тогда следующий рубеж — это добыча нефти в США. Она растет, по неделькам например прибавила уже 0.5 млн баррелей за 3 месяца, но и тут пока рынок закрывает глаза. Возможно не получится закрывать глаза в тот момент когда добыча превысит психологическую отметку в 9 млн баррелей (тут можно месяц ждать, т.к. EIA старается посильней занизить добычу в США, а ограничитель в виде месячных данных с цифрой более 9 млн баррелей выйдет только в конце февраля с отчетом за декабрь). Возможно и это рынок не захочет замечать, тогда надо будет ждать очередного исторического рекорда по добыче в США. Ранее рекорд был зафиксирован на отметке 9.61 млн баррелей в сутки, его Штаты достигнут в феврале–марте, а вот отчитаются об этом только через 2 месяца, т.е. апреле–мае. Дальше весьма сложно будет закрывать глаза на то что происходит с нефтью и путь у нее будет долларов на 20, а может в моменте и ниже, что разумеется скажется и на курсе рубля и на доходах бюджета и ситуации в банковском секторе.

3. По банкам. Уже сейчас возникают интересные ситуации. Например вокруг неработающего Татфондбанка. Он задолжал, судя по последней отчетности, существенную сумму другим банкам. Другие по всей видимости Татарские и мы видим что творится с банками в Татарстане. Есть тяжелая ситуация с УБРиРом, который тоже много занял у других банков. Думаю будут возникать небольшие цепные реакции по подобию той, что случилась нынче в Татарстане. Так же будем видеть банкротство и санацию банков из первой сотни, даже из топ-50. Все это будет развиваться не очень быстро до тех пор пока не начнется серьезное движение нефти вниз, а там времени уже не много осталось. Вслед за нефтью и обваливающимся вслед долларом по всей видимости через какое-то время увидим взлет процентной ставки. ЦБ попробует убедить вкладчиков не забирать свои средства из банков (чтобы в доллар не перекладывали), а так же убедить керри-трейдеров продолжать покупать ОФЗ и прочие облигации.

4. Это как следствие приведет к падению индексов акций и облигаций. Чем выше доходность, тем выше ставка дисконтирования и как следствие ниже "справедливые" цены активов. Весь вопрос куда вырастит ставка.

5. Так же по всей видимости ЦБ придется помочь каким то образом банкам, а через них и крупным компаниям с валютой, что в свою очередь приведет к росту монетаристского курса доллара, который вычисляет Второй Эшелон.

6. Вместе с этим возникнет проблема с бюджетом, по причине во первых снижения поступлений нефтяных доходов, а во вторых по причине того что встанет рынок ОФЗ, на котором у Минфина есть планы занять чистыми 1 трлн рублей в этом году (чистыми это значит занять 1.5 трлн и погасить 0.5 трлн руб). Но тут Минфин во первых получает налоги с задержкой в пару месяцев от нефтяных цен, а во вторых и сам любит задерживать выплаты бюджетникам и как следствие первые 3 месяца не будет видно всей глубины бюджетной проблемы, кроме того выросший курс доллара (в этой ситуации) сильно прибавит рублей в ФНБ и в 2017 году Минфин выкрутится.

Комментарии 1

Kvatro  (Kvatro)
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По сути правильно, но все равно как-то мрачноватенько выходит. С поправкой на то что это предвыборный год думаю до хаев прогноза не дойдет, а по мягонькой шок-терапию отсрочат или оттянут, а может и смягчат, запустив лапу в остатки кудринских фондов-подушек. А вот в 18-19 годах, если будет светить такая перспектива, могут и печатный станок запустить.
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