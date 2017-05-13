Посхта доставляет. Почта России на фоне скандала с Дмитрием Страшновым показала «фееричную» способность к языкам
Национальный оператор почтовой связи вновь заставил расхохотаться интернет. На этот раз сотрудники ФГУП «Почта России» поразили знанием английского языка. Вообще, с иностранным проблемы далеко не только у Почты. Но именно ее работники умудрились довести ситуацию до абсурда. А винить, вероятно, стоит кадровую проблему в организации, которую должен был решить «эффективный менеджер» Дмитрий Страшнов.
▼ Лет ми спик фром май Почта
Кто не помнит, как несколько лет назад тогда еще министр спорта Виталий Мутко продемонстрировал потрясающее знание английского языка. А, главное, потрясающее произношение. Фраза «лет ми спик фром май харт» стала интернет-мемом и, вообще, эти слова многое говорят о России. Но спич министра явно был не импровизацией, а хорошо продуманным перфомансом. Чего не скажешь о Почте России, которая своим знанием английского насмешила интернет.
По сети ходит история, как сотрудники ФГУП переводили фамилию одного из адресатов. Фамилия у него простая, русская: Ильиных. Но вот на латинице выглядит достаточно сложным сочетанием букв: Ilinykh. Вернее, такой она кажется для тех, кто совсем не в ладах с иностранным языком и относится к нему, как некогда метко выразился писатель Михаил Веллер, «партизан восемьсот двенадцатого года к недобитому французскому парикмахеру».
Этот Андрей Ильиных регулярно заказывает посылки из Китая, а посему отправитель пишет его фамилию латиницей. Извещения на получение посылки сотрудники Почты выписывают на русском, поэтому вынуждены переводить фамилию. Какие варианты у них только не получались, причем каждый раз разные: Илюхин, Илюхян, Линих, Ллиних, Линух. Самые абсурдные перлы перевода — Мишух и Шнук. Ну, а самым прагматичным оказался сотрудник Почты, который не стал заморачиваться и от фамилии получателя оставил одну лишь букву И. Наверное, решил, что с загадочного адресата хватит и этого.
Все это было бы очень смешно, если бы не было так грустно.
▼ Фэйсом об лэнгвич
А между тем ФГУП сейчас тоже стремится стать современной организацией. Недаром она стала неплохо зарабатывать на доставке посылок из-за рубежа. В первую очередь, из Китая, как и для того самого Андрея «Шнука». Пока у Почты в этом сегменте нет серьезных конкурентов, но все меняется, и рано или поздно частные компании обойдут национального почтового монстра, который так чудовищно разговаривает по-английски. Тут, конечно, тоже стоит упомянуть советское наследие. Ведь какой образ в голове вызывает словосочетание «Почта России»? Пожилая мегера, истерзанная жизнью, тяжелой работой, низкой зарплатой и толпами посетителей. Пользователи посмеялись над языковыми способностями сотрудников ФГУП и забыли. А в следующий раз эта старушка просто не выдаст посылки таким вот Мишухам, которые по паспорту Ильины.
▼ Даешь модернизэйшн!
Почта России — одна из самых крупных отечественных организаций, около 40 тысяч отделений, почти 400 тысяч сотрудников. Экономически активное население страны — около 70 миллионов человек. Получается, что больше полпроцента работающих россиян трудятся в ФГУП, это очень много. Правда, известно, что приходят они в организацию не от хорошей жизни, а просто потому, что работать им негде. Либо нет рабочих мест, либо человека больше никуда не берут. Чего только стоит появившийся недавно в СМИ рассказ пожилой сотрудницы Почты. Москвичка никуда не смогла устроиться, пришлось пойти на Почту. Зарплата 22 тысячи рублей. По меркам столицы — копейки. Женщина рассказывает, как она весь год откладывает по 3 тысячи рублей на самую дешевую поездку к морю. Наверное, могла бы больше, но не может не тратиться на сладкие подарки для родных. Это Москва. Почтальоны в регионах о ее зарплате могут только мечтать: 7–8 тысяч рублей для рядового сотрудника, таковы почтовые будни.
Можно вспомнить и как Почта в Томске нанимала себе инженера, объявление на сайте по поиску работы тоже в свое время обошло интернет. ФГУП потребовался ведущий инженер-программист, который умеет администрировать локальную сеть крупного предприятия, знает массу профессиональных программ и технический английский язык. Зарплата 17–18 тысяч рублей. Интересно, выстроилась ли на эту вакансию очередь из айтишников экстра-класса, которые могут даже в Томске легко заработать в несколько раз больше? Вопрос не требует ответа. Так о каком профессионализме с таким подходом к кадрам может идти речь? И этот вопрос в ответе не нуждается.
▼ Бэк ту футуре
Исправить ситуацию был шанс у нынешнего гендиректора Почты Дмитрия Страшнова. Собственно, его за этим и взяли в ФГУП. Самым заметным достижением его правления стала возможность отслеживать перемещение отправлений на сайте оператора. Вещь очень удобная. Но часто вместо радости приносит неприятные эмоции. Получатели и раньше знали, что посылку приходится ждать очень долго. А теперь они грустно следят за тем, как долгожданная коробочка сутками маринуется в распределительном центре. Ну а главный «успех» Страшнова — это скандал с бонусом в 95 миллионов рублей за несуществующие победы его предприятия. И даже здесь Почта России вместе с правительством проявила свойственный ей консерватизм и нерасторопность.
По законам логики вкупе с претензиями прокуратуры, топ-менеджера нужно увольнять, а бонус возвращать. Но за несколько месяцев после скандала ничего не изменилось. Точно так же не меняется и сама ФГУП, входя в светлое будущее с обшарпанными офисами и стареющими сотрудниками. Да, чуть не забыли упомянуть. Еще одна новация проявилась в слогане, размещенном на официальном сайте организации: «Почта доставляет». Видимо автор девиза стремился угодить молодой аудитории, для которых слово «доставляет» имеет особый смысл.
/Наша Версия
Оригинал: http://pine-and-apple.livejournal.com/98326.html
«Хоть Линуксом назовите, только на тостер не ставьте» или «латиницы хватит всем»: https://www.linux.org.ru/forum/talks/13390445
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Вот еще примерчик бестолковой деятельности Почты РФ - http://www.banki.ru/blog/kamo4/8563.php