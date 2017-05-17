Результаты стресс-тестирования на основе отчетности по РСБУ и МСФО
Как мы видим по данным РСБУ: http://kuap.ru/banks/2956/balances/ — отток средств юрлиц из данного банка составил 3.2 млрд рублей за 1 квартал 2017 года. Эти средства руководство банка взяло из высоколиквидных активов, кредитов банков и заложив часть облигаций (суммарно 2.56 + 0.39 + 0.47 = 3.42 млрд рублей). Юрлица изъяли средства с депозитов, и это ухудшило ситуацию с ликвидностью в банке. Мы видим по данным РСБУ: http://kuap.ru/banks/2956/balances/ — высоколиквидные активы сократились на 40% за 1 квартал 2017 года, банк показывает убыток 950 млн за февраль–март 2017 года.
Далее мы смотрим по данным РСБУ: http://kuap.ru/banks/2956/balances/ — на выданные кредиты юрлицам и проценты к получению. Процентов к получению очень много — более 7% от выданных кредитов, банк занимает 4-ое место в антирэнкинге по начисленным, но не полученным процентам среди банков, не находящихся на санации и банков, в которые не введена ВА: http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=6818
Мы видим по данным РСБУ: http://kuap.ru/banks/2956/balances/ — за квартал проценты к получению выросли на 0.367 млрд рублей, а это, как мы видим в процентном балансе: http://kuap.ru/banks/2956/balances/perc_ccy/ — треть от всех процентов (1.148 млрд рублей), что были начислены за квартал.
Мы видим по данным РСБУ: http://kuap.ru/banks/2956/balances/ — одна треть начисленных процентов фактически не уплачивается: http://kuap.ru/visual/010303/na/2956-1-1/ в связи с чем можно предположить что около одной трети портфеля вообще не обслуживается.
Мы видим по данным РСБУ: http://kuap.ru/banks/2956/balances/ — реальные ликвидные средства доступные банку составляют не более 6.5 млрд руб (весь высоколиквид + незарепованные госбумаги и бонды банков + часть корпоративных бондов).
Смотрим данные МСФО за 2016 год:
https://mteb.ru/about/common/statements/msfo/
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2933&type=4
Как мы видим на стр. 43, в 2016 году банк обратил взыскание или принял отступного на залоги в размере около 3 млрд руб, что стало непрофильными активами, большая часть из которых отразилась на счете 62001 — прочие активы для перепродажи: http://kuap.ru/banks/2956/balances/ (для того чтобы увидеть данные, показанные на скриншоте выше, надо нажать мышью на сумму в графе баланса — в данном случае на сумму "7 332 161" в графе "Прочие активы").
Разрез прочих активов, который мы видим в данных РСБУ: http://kuap.ru/banks/2956/balances/ — покажет 62001 — отступные права требования на недвижимость; 60202 — доли реальных объектов недвижимости которые мы видим на стр. 48 отчетности по МСФО; 60312 — расчеты с дебиторами, кредиторами и поставщиками — это активы не генерирующие процентных доходов.
Мы видим по данным РСБУ: http://kuap.ru/banks/2956/balances/ — средства юридических лиц (8.1 млрд) за вычетом суборда в 2.7 млрд (123 ф.: http://kuap.ru/banks/2956/reportings/capital/123_full/ ) составляют 5.4 млрд руб,[/URL] что сопоставимо со всей объективной ликвидностью банка.
Структура залогов, которую мы видим на стр. 43 МСФО, показывает, что практически весь кредитный портфель юр. лиц сформирован из проектов связанных с недвижимостью.
Список использованных ресурсов:
— данные отчетности по РСБУ на сайте ЦБ: http://cbr.ru/credit/
— данные отчетности по МСФО:
https://mteb.ru/about/common/statements/msfo/
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2933&type=4
— данные отчетности, собранные на сайтах-агрегаторах новостей:
http://kuap.ru/
http://analizbankov.ru/
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