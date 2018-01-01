Лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

Явление седьмоеКулигин. Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней что хотите! Тело ее здесь, возьмите его; а душа теперь не ваша: она теперь перед судией, который милосерднее вас!Кабанов. Катя! Катя!Кабанова. Полно! Об ней и плакать-то грех!Кабанов. Маменька, вы ее погубили! вы, вы, вы...Кабанова. Что ты? Аль себя не помнишь! Забыл, с кем говоришь!Кабанов. Вы ее погубили! Вы! Вы!Кабанова. Ну, я с тобой дома поговорю.Спасибо вам, люди добрые, за вашу услугу!Кабанов. Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да мучиться!