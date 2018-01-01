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Лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

01.01.2018 00:00 1 904 просмотра
          Явление седьмое

  Кулигин. Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней что хотите! Тело ее здесь, возьмите его; а душа теперь не ваша: она теперь перед судией, который милосерднее вас! (Кладет на землю и убегает.)
  Кабанов (бросается к Катерине). Катя! Катя!
  Кабанова. Полно! Об ней и плакать-то грех!
  Кабанов. Маменька, вы ее погубили! вы, вы, вы...
  Кабанова. Что ты? Аль себя не помнишь! Забыл, с кем говоришь!
  Кабанов. Вы ее погубили! Вы! Вы!
  Кабанова (сыну). Ну, я с тобой дома поговорю. (Низко кланяется народу.) Спасибо вам, люди добрые, за вашу услугу!

          Все кланяются.

  Кабанов. Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да мучиться! (Падает на труп жены.)


Комментарии 1

miiz  (miiz)
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Но жить - еще лучше!
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