О двойных стандартах на форуме "Горячие новости банков"

Максим, я прошу Админа, исполнившего ночью модераторские действия по удалению этого поста, объяснить, на каких основаниях это было сделано, учитывая следующее:
1. Упоминание о Югре не является нарушением правил ветки, по причине того что на ней и теперь продолжают упоминаться банки с отозванными лицензиями. Например, это Русский Международный Банк: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6157371
2. Даже если сообщения о Югре являются оффтопом, в соответствии с Правилами сайта допустимы 1–2 сообщения в рамках оффтопа. Об этом написал Гектор, и его многие поддержали: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6153789
3. В удалённом посте обсуждается не только Югра, но и Промсвязьбанк. Лицензия Промсвязьбанка не отозвана. Почему нельзя упоминать Промсвязьбанк? Почему другие сообщения с обсуждением ПСБ и его владельца сохранены: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6158973 ?
4. Цитируемое в удалённом посте интервью из БИЗНЕС Online касается будущего банковской системы, а также вопросов надзора. Почему Админ удалил пост целиком, не сохранив ни одной цитаты из этой статьи? Что в этой статье нарушает Правила сайта и/или ветки?
5. Двойные стандарты в отношении постинга о Югре стали возможны из-за личного отношения ко мне? Ведь не может быть так что Югра — единственный банк, вызывающий такую сильную ненависть у Админа, что уже одно упоминание банка в посте заставило Админа глубокой ночью удалить этот пост, несмотря на то что в нём также содержится обсуждение других банков?
Заранее благодарю за ответы.
Комментарии 4
всё это очень странно и с позиции здравого банковского смысла. который должен быть на банковском портале, объяснить происходящее не возможно.
запрет на упоминание Югры, который последовал от местного "полит актива", а следом и от "автора" форума, почти сразу после объявления моратория. я объяснял для себя приказом, который поступил сверху, т.к. при наложении шаблона действий и высказываний чиновников ЦБ о Югре, на последующие события при спасении системных банков, оставляет очень нехорошее впечатление от действий ЦБ и порождает массу вопросов.
а вот то, что теперь вообще пол содержания "сводок", автор вдруг объявил офтопом, это уже просто странно...
и кроме как личными амбициями, это уже объяснить невозможно.
возможно, автор таким образом пытается раскрутить нескольких там своих приближенных, которые там выступают в роли знатных "экспертов", мудрость которых на голову выше всех остальных участников форума.
которая заключается в репсте банковской отчетности.
поведение Осачего, за гранью. он на правах хозяина, вышвыривает все комменты, которые лично ему не нравятся.
(кстати по текстам комментов, Осачий мне очень напоминает "дая". а "дай", напоминает kprivalov... )
лично мне, нужен форм на банковско - финансовую тему без авторства Осачего.
я взрослый человек и с какой это стати. какой то "автор", решает, что я могу говорить про БС, а чего не могу...
Осачий, учинил правила на "своем" форуме, как в тоталитарном государстве.
ну раз портал тут как бы ни при чем. это как бы на портале считается нормальным, то нужно создать другой форум на это же тему...
сегодня там "автор" разгневался на "ффотоп" и затеял дискуссию о чем можно говорить в "сводках". ну и все, вместе с автором. это дело обсуждали (мои комменты быстро исчезли).
автор постановил. все обыденные обсуждения банков, вклады, условия... вынести в отдельную, новую авторскую тему, форум "вопросы и ответы". и тему это создал.
...а сейчас туда зашел. а том все это обсуждение, в т.ч. и авторское, и ссылка на новый "авторский" форум - исчезло!
ааа.... это сам автор, после "мы подумали и я решил", удалил дискуссию.
вот это шоу ...на банковском портале! хозяин - барин! как в том театре из сказки про буратино!
и теперь все заходят на форум и пытаются понять, о чем там можно писать и что можно спрашивать.
и зачем это все нужно было переворачивать с ног на голову? странно это...
сейчас все "сводки" на новый авторский форум "вопросы и ответы по вкладам!" ведь это те же самые "сводки!" т.е. автор сам убивает "свой" старый форум. ради своего нового.
это наверно автор стелет соломку для своего будущего места работы... пора бы... он тут аналитиком будет работать ...главным!
я бы с Осачим побеседовал. но он разговаривает, только со своими почитателями.
и поэтому приходится мне хрюкать тут...