31 декабря Максим публично обвинил меня в том что я предлагаю взятки за размещение информации на форуме: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WcE1BsRiaN8J:www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=83&TID=202894&MID=6165810#message6165810 , #8310, 31.12.2017 21:28 . Ощутила себя Сечиным.
Эта ситуация достойна того чтобы описать её подробно.
25 декабря Максим запретил обсуждать банки с отозванными лицензиями — несмотря на противоречие данного запрета Правилам сайта и контенту старт-поста ветки. 26 декабря в личной переписке я просила Максима разрешить мне обсуждать ситуацию по Югре, но Максим написал, что данное обсуждение девальвирует ветку. Я предложила финансовое вознаграждение для Максима, чтобы компенсировать моральный ущерб, в связи с тем что мои предпочтения и некоторых других участников, ранее просивших Максима запретить обсуждение банка, могут не совпадать.
Я и сейчас не отказываюсь от моего предложения Максиму о финансовом вознаграждении за то чтобы Максим против своей воли соблюдал Правила сайта. Но в нашем конфликте с Максимом не может быть речи о взятках, так же как не может быть речи о них в случае вознаграждения лица, превышающего свои полномочия, за соблюдение этим лицом установленных правил. Конфликт с Максимом наиболее точно можно сравнить с конфликтом, когда водитель предлагает инспектору ДПС вознаграждение за разрешение проезда на зелёный свет, с полным соблюдением ПДД. Вознаграждение сотрудника за корректное выполнение работы может расцениваться как премия или благотворительность. Я предлагаю Максиму вознаграждение за соблюдение Правил Banki.ru.
Чтобы Максим не тратил время на поиски нашей переписки, я рада опубликовать её уже сейчас.
Приведённые ниже 3 ссылки являются единственными фрагментами о финансах в наших с Максимом диалогах.
1. Я предлагаю Максиму принять финансовое вознаграждение за соблюдение Правил сайта.
2. Максим объясняет мне желание запретить контент о Югре действиями во благо аудитории. Я напоминаю Максиму, что многие представители аудитории разделяют мой интерес.
3. Максим отказывается принять финансовое вознаграждение за соблюдение Правил сайта.
###
Отказ Максима соблюдать Правила сайта приводит к дискриминации посетителей, не разделяющих мнение модератора. Максим удаляет по личному капризу не только мои сообщения, но и сообщения многих посетителей — например, Alex007 о банке Открытие: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5XlmX8sV_eoJ:www.banki.ru/forum/%3FPAGE_NAME%3Dread%26FID%3D83%26TID%3D202894%26MID
Возможно, из-за тяжёлого рабочего графика у Максима не хватает времени на модерацию форума в спокойной атмосфере. Тогда моя финансовая поддержка была бы отличным решением, чтобы Максим, например, мог позволить себе отдых в хорошем фитнес-клубе или СПА, таким образом снизить психологическую нагрузку и заниматься модерацией корректно.
Также я выражаю согласие, чтобы Максим, если пожелает, мог публиковать любые оригиналы нашей переписки (в том числе не о финансах). "Когда нет необходимости что-то скрывать, живётся очень просто, поверьте."
Комментарии 4
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=338674&MID=6200979
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6200993
# если кому интересно
Мне кажется не к Максиму нужно обращаться, а в коммерческую дирекцию портала и заключать официальный договор.
Обращение-то как раз по адресу. Я как-то в середине декабря пытался предложить свою бизнес идею для Банки.ру, отправил предложение аж в два адреса: коммерческому директору и директору по развитию. Так судя по всему там просто аврал! Даже на просьбу подтвердить получение моего письма, ответа не последовало, а что уже говорить о бизнес заинтересованности!
Кошка правильно обратилась - у него нужная кнопка!