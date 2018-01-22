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Дом-2. Месть Максима.

22.01.2018 00:00 6 1 144 просмотра
Возможно ли найти логическое объяснение того, что Максим в субботу вечером удалил моё сообщение о санации Промсвязьбанка за 17 декабря, находившееся более чем за 60 страниц до текущей дискуссии: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OOwfBH4Jq4IJ:www.banki.ru/forum/%3FPAGE_NAME%3Dread%26FID%3D83%26TID%3D202894%26MID­%3D6131148+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ru#message6131148 , #7158, 17.12.17 00:00 ? В данном сообщении содержится статья из финансово-экономического издания "Экономика и жизнь" ( свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-30543 ) . Статья касается перехода большинства российских частных банков под контроль государства. Максим в интервью БИЗНЕС Online в августе выразил мнение аналогичное приведённому в статье, подчёркивая что негосударственный банкинг в РФ обречён.

Теперь Максим, вероятно, вдохновлён мнением Сергея–SVGS, посвятившего мне субботнее сообщение на ветке "Оргвопросы". В этом сообщении Сергей пишет, что ни одна ветка форума не является моей собственностью, и у меня в принципе никогда не было права размещать сообщения на ветке "Сводки с театра военных действий". Сергей пишет следующее — дословно: "Дело в том, что ни форум, ни даже одна ветка этого форума не являются собственностью cat in the rain. Ей никто никогда не давал персональных гарантий, что и дальше в ветке СВД будут публиковаться ее авторские материалы! Т.е., она потеряла только то, что и так никогда не имела - право на публикацию своих "журналистских расследований" по Югре в ветке СВД...". Логика Сергея так же хороша: возможно ли потерять то, что никогда не имел? smile:D

Комментарии 6

Nataly  (sun152)
#
Юля, ты теперь не одна в "черном списке Осадчего"! ))))))))))
С сб. 20 января с форума стали удаляться и мои все сообщения smile:)

Даже те, которые писались в ОКТЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА! smile:rofl:

21.01.2018, 16:43, "noreply@banki.ru" <noreply@banki.ru>:

Ваше сообщение на форуме www.banki.ru было скрыто модератором.

Тема: Сводки с театра военных действий
Автор: sun152 | Дата : 17.10.2017 10:12

До вчерашнего дня оно никому не мешало smile:D

Этому предшествовало удаление двух моих постов в твою защиту, которые провисели менее 20 мин.:

1. Мавр, полностью согласна с Вами. Почти дословно с языка сняли.
Меня тоже удивили масштабы "гонений", устроенных на Кошку.
А как человек, придерживающийся правозащитных позиций, я этого категорически не приемлю.
Считаю это стадным инстинктом - выбрать кого-то "белой вороной" и начать всей гурьбой его заклёвывать, всё больше распаляясь от ПРОЦЕССА.
Недостойно это и нецивилизованно. smile:|

2. Недолго мой пост в защиту Юли на форуме провисел ))
Очевидно, кому-то правда глаза колет, поскольку удалён он был еще ДО сообщения №162 и к "последующим" не может быть причислен ))

Браво, Максим, так держать! smile:yes!!!:
kissed by fire  (cat in the rain)
#
Цитата
Nataly пишет:
Юля, ты теперь не одна в "черном списке Осадчего"! ))))))))))
С сб. 20 января с форума стали удаляться и мои все сообщения smile:)

Даже те, которые писались в ОКТЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА! smile:rofl:

Наташа, в чёрном списке много кто ещё. smile:{}

С нами Alex007, map111111, ks567, svyu, многие другие — и даже Дед Пыхто, всего лишь просивший помочь выбрать между Кредит Европа Банком по спецпредложению Banki.ru и Промсвязьбанком...
Дон Кихот  (Alex007)
#
Цитата
kissed by fire пишет:
Цитата
Nataly пишет:
Юля, ты теперь не одна в "черном списке Осадчего"! ))))))))))
С сб. 20 января с форума стали удаляться и мои все сообщения smile:)

Даже те, которые писались в ОКТЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА! smile:rofl:

Наташа, в чёрном списке много кто ещё. smile:{}

С нами Alex007, map111111, ks567, svyu, многие другие — и даже Дед Пыхто, всего лишь просивший помочь выбрать между Кредит Европа Банком по спецпредложению Banki.ru и Промсвязьбанком...

Подтверждаю, было дело. Сейчас пока нет времени, но обязательно выскажусь на эту и другие темы якобы "не ангажированных авторитетов"
Lari$$an$  (Lari$$an$)
#
Кстати, мне не приходят уведомления на почту о движухе в Твоём блоге, Юля, хотя я подписана.
Lari$$an$  (Lari$$an$)
#
Деда Пыхто-то за чтоооооооо smile:D smile:D smile:D smile:D smile:D smile:D
Lari$$an$  (Lari$$an$)
#
Ура! Ветку подняяялии из подвала, высоко. Юля, тебе должно понравится в ней писать!!!!!
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