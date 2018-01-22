Дом-2. Месть Максима.

Возможно ли найти логическое объяснение того, что Максим в субботу вечером удалил моё сообщение о санации Промсвязьбанка за 17 декабря,
находившееся более чем за 60 страниц до текущей дискуссии: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OOwfBH4Jq4IJ:www.banki.ru/forum/%3FPAGE_NAME%3Dread%26FID%3D83%26TID%3D202894%26MID%3D6131148+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ru#message6131148
, #7158, 17.12.17 00:00 ? В данном сообщении содержится статья из финансово-экономического издания "Экономика и жизнь"
( свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-30543
) . Статья касается перехода большинства российских частных банков под контроль государства. Максим в интервью БИЗНЕС Online в августе
выразил мнение аналогичное приведённому в статье, подчёркивая что негосударственный банкинг в РФ обречён.
Теперь Максим, вероятно, вдохновлён мнением Сергея–SVGS, посвятившего мне субботнее сообщение на ветке "Оргвопросы".
В этом сообщении Сергей пишет, что ни одна ветка форума не является моей собственностью, и у меня в принципе никогда не было права размещать сообщения на ветке "Сводки с театра военных действий". Сергей пишет следующее — дословно:
"Дело в том, что ни форум, ни даже одна ветка этого форума не являются собственностью cat in the rain. Ей никто никогда не давал персональных гарантий, что и дальше в ветке СВД будут публиковаться ее авторские материалы! Т.е., она потеряла только то, что и так никогда не имела - право на публикацию своих "журналистских расследований" по Югре в ветке СВД...". Логика Сергея так же хороша: возможно ли потерять то, что никогда не имел?
Комментарии 6
С сб. 20 января с форума стали удаляться и мои все сообщения
Даже те, которые писались в ОКТЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА!
21.01.2018, 16:43, "noreply@banki.ru" <noreply@banki.ru>:
Ваше сообщение на форуме www.banki.ru было скрыто модератором.
Тема: Сводки с театра военных действий
Автор: sun152 | Дата : 17.10.2017 10:12
До вчерашнего дня оно никому не мешало
Этому предшествовало удаление двух моих постов в твою защиту, которые провисели менее 20 мин.:
1. Мавр, полностью согласна с Вами. Почти дословно с языка сняли.
Меня тоже удивили масштабы "гонений", устроенных на Кошку.
А как человек, придерживающийся правозащитных позиций, я этого категорически не приемлю.
Считаю это стадным инстинктом - выбрать кого-то "белой вороной" и начать всей гурьбой его заклёвывать, всё больше распаляясь от ПРОЦЕССА.
Недостойно это и нецивилизованно. smile:|
2. Недолго мой пост в защиту Юли на форуме провисел ))
Очевидно, кому-то правда глаза колет, поскольку удалён он был еще ДО сообщения №162 и к "последующим" не может быть причислен ))
Браво, Максим, так держать!
Юля, ты теперь не одна в "черном списке Осадчего"! ))))))))))
С сб. 20 января с форума стали удаляться и мои все сообщения
Даже те, которые писались в ОКТЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА!
Наташа, в чёрном списке много кто ещё.
С нами Alex007, map111111, ks567, svyu, многие другие — и даже Дед Пыхто, всего лишь просивший помочь выбрать между Кредит Европа Банком по спецпредложению Banki.ru и Промсвязьбанком...
Юля, ты теперь не одна в "черном списке Осадчего"! ))))))))))
С сб. 20 января с форума стали удаляться и мои все сообщения
Даже те, которые писались в ОКТЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА!
Наташа, в чёрном списке много кто ещё.
С нами Alex007, map111111, ks567, svyu, многие другие — и даже Дед Пыхто, всего лишь просивший помочь выбрать между Кредит Европа Банком по спецпредложению Banki.ru и Промсвязьбанком...
Подтверждаю, было дело. Сейчас пока нет времени, но обязательно выскажусь на эту и другие темы якобы "не ангажированных авторитетов"
Главная • Форумы • Банки • Вести с полей • Сводки с финансовых фронтов.